На крючке у биткоина

Материал переведен ru.insider.pro
1. Черно-белое мышление
Ранее я говорил о том, что биткоин слишком сильно отличается от других явлений, поэтому сравнения заводят нас в ловушку. И мне немедленно указали на то, что я попал в ловушку сам, проводя параллели между пузырем биткоина и другими спекулятивными пузырями, или между биткоином и «настоящими деньгами». Такие ответы — примеры черно-белого мышления, когда в любом споре рассматриваются только две крайние позиции, и такой подход очень принят в мире криптовалют. В этом свете стоит рассмотреть, к примеру, распространенный тезис, что, раз правительство, отвечающее за денежную массу, недостаточно хорошо справляется, нам нужна денежная система, независимая от любого правительства. Почему? Возможно, гораздо более эффективной была бы работа по улучшению правительства.
2. Рыночная капитализация биткоина имеет значение
Формула рыночной капитализации проста, но обманчива: умножьте количество биткоинов (или любой альтернативной криптовалюты) на рыночную стоимость одной монеты — и вуаля! […] Сегодня рыночная капитализация биткоина составляет более 230 млрд долларов. […] Но самом деле в момент, когда все захотят наличных, общая сумма «к распределению» никак не может оказаться больше, чем сумма всех вложений в биткоин — а это намного меньше текущей рыночной капитализации.
Под биткоин и любые другие подобные валюты заложена бомба замедленного действия
3. Децентрализованная обработка транзакций — это здорово
В любой реализации блокчейна инфраструктура обработки транзакций зависит от множества децентрализованных обработчиков. В случае с биткоином мы называем их майнерами, поскольку сеть вознаграждает их за работу новыми монетами. У криптовалют, следующих этой модели, есть ряд проблем. Майнинг становится все дороже и потребляет огромное количество электроэнергии — но это даже не главное. Под биткоин и любые другие подобные валюты заложена бомба замедленного действия: если рыночная стоимость вознаграждения за майнинг упадет ниже стоимости майнинга, майнеры прекратят работу. Это значит, что никто не будет обрабатывать транзакции, а значит, вся инфраструктура биткоина перестанет работать. Совсем. Если же не вознаграждать тех, кто обрабатывает транзакции, новыми монетами, у них еще меньше оснований для продолжения работы после спада шумихи. Каково же решение? Централизовать обработку транзакций, как это делают Visa, Mastercard и все банки. Правда, это делает бессмысленной саму идею криптовалюты.
4. «Держать до последнего» — это рациональная стратегия
Некоторые криптовалютные спекулянты зарабатывают, продавая на подъемах и покупая при спадах. Другие же исповедуют стратегию «держать до последнего», которая предполагает, что стоимость биткоина или альтернативных криптовалют многократно вырастет в будущем, поэтому не нужно обращать внимания на волатильность — просто держите. На самом деле огромное количество таких людей раздувает стоимость криптовалюты, играя на руку активным трейдерам. Помните, что единственный способ заработать — это вовремя выйти. Все остальные проигрывают, и это, в частности, наши «держатели любой ценой».
5. Идея, что криптовалюты могут стать жизнеспособным средством обмена, а также создать «искусственный дефицит»
[…] Как известно, монеты в этой сети появляются все медленнее, их максимальное количество ограничено, а устройство блокчейна предотвращает двойное расходование. Этот искусственный дефицит очень полезен для накачки стоимости актива, но противоречит цели сделать биткоин жизнеспособным средством обмена. Как продавать за биткоины кофе, если сегодня он будет стоить $5, завтра $50, а послезавтра $10? Если бы мне пришлось разрабатывать криптовалюту, призванную служить средством обмена, гораздо лучше было бы привязать стоимость одной монеты к средней стоимости десяти ведущих мировых валют.
6. Инновации в альтернативных криптовалютах устранят проблемы биткоина
[…] Сегодня даже самые упертые поклонники биткоина, осознав, что у первой криптовалюты есть ряд технических проблем, уходят в различные альтернативные проекты, претендующие на разрешение этих сложностей. Но дело в том, что эти недостатки — это недостатки биткоина как криминального платежного инструмента; он недостаточно анонимен для торговцев детской порнографией и слишком волатилен для использования при отмывании денег. Таким образом, острие инноваций направлено на удовлетворение нужд преступников, а не добросовестного бизнеса, и для легальной коммерции все эти новшества скорее не устраняют проблемы, а создают их.
7. Токены, выпущенные в рамках ICO, чего-то стоят
Пожалуй, самым сумасшедшим крылом этого сумасшедшего дома стал мир первоначальных размещений цифровых токенов, или ICO. Аббревиатура похожа на IPO, то есть первоначальное размещение акций, и цель вроде бы похожая — собрать деньги с инвесторов. […] Но по сути, при ICO стартап из воздуха создает новую криптовалюту и продает большую ее часть спекулянтам. Детали могут чуть-чуть отличаться: учредители могут оставлять себе больше или меньше монет, с оставшимися после ICO токенами могут быть возможны или запрещены те или иные операции и т. д. Дальше стартап использует реальные деньги, полученные от продажи фантиков, для развития своего связанного с блокчейном бизнеса (если, конечно, они не откровенные мошенники, которых тоже хватает). Потом происходит какое-то волшебство, и все, кто купил токены во время ICO, продают их с прибылью. Конкретный механизм волшебства бывает разным и зависит от бизнес-модели стартапа, но одно остается неизменным: никакой доли в компании покупатели токенов не получают. […]
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