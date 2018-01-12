На крючке у биткоина

Материал переведен ru.insider.pro

1. Черно-белое мышление

Ранее я го­во­рил о том, что бит­ко­ин слиш­ком силь­но от­ли­ча­ет­ся от дру­гих яв­ле­ний, по­это­му срав­не­ния за­во­дят нас в ло­вуш­ку. И мне немед­лен­но ука­за­ли на то, что я попал в ло­вуш­ку сам, про­во­дя па­рал­ле­ли между пу­зы­рем бит­ко­и­на и дру­ги­ми спе­ку­ля­тив­ны­ми пу­зы­ря­ми, или между бит­ко­и­ном и «на­сто­я­щи­ми день­га­ми». Такие от­ве­ты — при­ме­ры чер­но-бе­ло­го мыш­ле­ния, когда в любом споре рас­смат­ри­ва­ют­ся толь­ко две край­ние по­зи­ции, и такой под­ход очень при­нят в мире крип­то­ва­лют. В этом свете стоит рас­смот­реть, к при­ме­ру, рас­про­стра­нен­ный тезис, что, раз пра­ви­тель­ство, от­ве­ча­ю­щее за де­неж­ную массу, недо­ста­точ­но хо­ро­шо справ­ля­ет­ся, нам нужна де­неж­ная си­сте­ма, неза­ви­си­мая от лю­бо­го пра­ви­тель­ства. По­че­му? Воз­мож­но, го­раз­до более эф­фек­тив­ной была бы ра­бо­та по улуч­ше­нию пра­ви­тель­ства.

2. Рыночная капитализация биткоина имеет значение

Фор­му­ла ры­ноч­ной ка­пи­та­ли­за­ции про­ста, но об­ман­чи­ва: умножь­те ко­ли­че­ство бит­ко­и­нов (или любой аль­тер­на­тив­ной крип­то­ва­лю­ты) на ры­ноч­ную сто­и­мость одной мо­не­ты — и вуаля! […] Се­год­ня ры­ноч­ная ка­пи­та­ли­за­ция бит­ко­и­на со­став­ля­ет более 230 млрд дол­ла­ров. […] Но самом деле в мо­мент, когда все за­хо­тят на­лич­ных, общая сумма «к рас­пре­де­ле­нию» никак не может ока­зать­ся боль­ше, чем сумма всех вло­же­ний в бит­ко­ин — а это на­мно­го мень­ше те­ку­щей ры­ноч­ной ка­пи­та­ли­за­ции.

Под биткоин и любые другие подобные валюты заложена бомба замедленного действия

3. Децентрализованная обработка транзакций — это здорово

В любой ре­а­ли­за­ции блок­чей­на ин­фра­струк­ту­ра об­ра­бот­ки тран­зак­ций за­ви­сит от мно­же­ства де­цен­тра­ли­зо­ван­ных об­ра­бот­чи­ков. В слу­чае с бит­ко­и­ном мы на­зы­ва­ем их май­не­ра­ми, по­сколь­ку сеть воз­на­граж­да­ет их за ра­бо­ту но­вы­ми мо­не­та­ми. У крип­то­ва­лют, сле­ду­ю­щих этой мо­де­ли, есть ряд про­блем. Май­нинг ста­но­вит­ся все до­ро­же и по­треб­ля­ет огром­ное ко­ли­че­ство элек­тро­энер­гии — но это даже не глав­ное. Под бит­ко­ин и любые дру­гие по­доб­ные ва­лю­ты за­ло­же­на бомба за­мед­лен­но­го дей­ствия: если ры­ноч­ная сто­и­мость воз­на­граж­де­ния за май­нинг упа­дет ниже сто­и­мо­сти май­нин­га, май­не­ры пре­кра­тят ра­бо­ту. Это зна­чит, что никто не будет об­ра­ба­ты­вать тран­зак­ции, а зна­чит, вся ин­фра­струк­ту­ра бит­ко­и­на пе­ре­ста­нет ра­бо­тать. Со­всем. Если же не воз­на­граж­дать тех, кто об­ра­ба­ты­ва­ет тран­зак­ции, но­вы­ми мо­не­та­ми, у них еще мень­ше ос­но­ва­ний для про­дол­же­ния ра­бо­ты после спада шу­ми­хи. Ка­ко­во же ре­ше­ние? Цен­тра­ли­зо­вать об­ра­бот­ку тран­зак­ций, как это де­ла­ют Visa, Mastercard и все банки. Прав­да, это де­ла­ет бес­смыс­лен­ной саму идею крип­то­ва­лю­ты.

4. «Держать до последнего» — это рациональная стратегия

Неко­то­рые крип­то­ва­лют­ные спе­ку­лян­ты за­ра­ба­ты­ва­ют, про­да­вая на подъ­емах и по­ку­пая при спа­дах. Дру­гие же ис­по­ве­ду­ют стра­те­гию «дер­жать до по­след­не­го», ко­то­рая пред­по­ла­га­ет, что сто­и­мость бит­ко­и­на или аль­тер­на­тив­ных крип­то­ва­лют мно­го­крат­но вы­рас­тет в бу­ду­щем, по­это­му не нужно об­ра­щать вни­ма­ния на во­ла­тиль­ность — про­сто дер­жи­те. На самом деле огром­ное ко­ли­че­ство таких людей раз­ду­ва­ет сто­и­мость крип­то­ва­лю­ты, играя на руку ак­тив­ным трей­де­рам. Пом­ни­те, что един­ствен­ный спо­соб за­ра­бо­тать — это во­вре­мя выйти. Все осталь­ные про­иг­ры­ва­ют, и это, в част­но­сти, наши «дер­жа­те­ли любой ценой».

5. Идея, что криптовалюты могут стать жизнеспособным средством обмена, а также создать «искусственный дефицит»

[…] Как из­вест­но, мо­не­ты в этой сети по­яв­ля­ют­ся все мед­лен­нее, их мак­си­маль­ное ко­ли­че­ство огра­ни­че­но, а устрой­ство блок­чей­на предот­вра­ща­ет двой­ное рас­хо­до­ва­ние. Этот ис­кус­ствен­ный де­фи­цит очень по­ле­зен для на­кач­ки сто­и­мо­сти ак­ти­ва, но про­ти­во­ре­чит цели сде­лать бит­ко­ин жиз­не­спо­соб­ным сред­ством об­ме­на. Как про­да­вать за бит­ко­и­ны кофе, если се­год­ня он будет сто­ить $5, зав­тра $50, а по­сле­зав­тра $10? Если бы мне при­ш­лось раз­ра­ба­ты­вать крип­то­ва­лю­ту, при­зван­ную слу­жить сред­ством об­ме­на, го­раз­до лучше было бы при­вя­зать сто­и­мость одной мо­не­ты к сред­ней сто­и­мо­сти де­ся­ти ве­ду­щих ми­ро­вых валют.

6. Инновации в альтернативных криптовалютах устранят проблемы биткоина

[…] Се­год­ня даже самые упер­тые по­клон­ни­ки бит­ко­и­на, осо­знав, что у пер­вой крип­то­ва­лю­ты есть ряд тех­ни­че­ских про­блем, ухо­дят в раз­лич­ные аль­тер­на­тив­ные про­ек­ты, пре­тен­ду­ю­щие на раз­ре­ше­ние этих слож­но­стей. Но дело в том, что эти недо­стат­ки — это недо­стат­ки бит­ко­и­на как кри­ми­наль­но­го пла­теж­но­го ин­стру­мен­та; он недо­ста­точ­но ано­ни­мен для тор­гов­цев дет­ской пор­но­гра­фи­ей и слиш­ком во­ла­ти­лен для ис­поль­зо­ва­ния при от­мы­ва­нии денег. Таким об­ра­зом, острие ин­но­ва­ций на­прав­ле­но на удо­вле­тво­ре­ние нужд пре­ступ­ни­ков, а не доб­ро­со­вест­но­го биз­не­са, и для ле­галь­ной ком­мер­ции все эти нов­ше­ства ско­рее не устра­ня­ют про­бле­мы, а со­зда­ют их.

7. Токены, выпущенные в рамках ICO, чего-то стоят

По­жа­луй, самым су­ма­сшед­шим кры­лом этого су­ма­сшед­ше­го дома стал мир пер­во­на­чаль­ных раз­ме­ще­ний циф­ро­вых то­ке­нов, или ICO. Аб­бре­ви­а­ту­ра по­хо­жа на IPO, то есть пер­во­на­чаль­ное раз­ме­ще­ние акций, и цель вроде бы по­хо­жая — со­брать день­ги с ин­ве­сто­ров. […] Но по сути, при ICO стар­тап из воз­ду­ха со­зда­ет новую крип­то­ва­лю­ту и про­да­ет боль­шую ее часть спе­ку­лян­там. Де­та­ли могут чуть-чуть от­ли­чать­ся: учре­ди­те­ли могут остав­лять себе боль­ше или мень­ше монет, с остав­ши­ми­ся после ICO то­ке­на­ми могут быть воз­мож­ны или за­пре­ще­ны те или иные опе­ра­ции и т. д. Даль­ше стар­тап ис­поль­зу­ет ре­аль­ные день­ги, по­лу­чен­ные от про­да­жи фан­ти­ков, для раз­ви­тия сво­е­го свя­зан­но­го с блок­чей­ном биз­не­са (если, ко­неч­но, они не от­кро­вен­ные мо­шен­ни­ки, ко­то­рых тоже хва­та­ет). Потом про­ис­хо­дит ка­кое-то вол­шеб­ство, и все, кто купил то­ке­ны во время ICO, про­да­ют их с при­бы­лью. Кон­крет­ный ме­ха­низм вол­шеб­ства бы­ва­ет раз­ным и за­ви­сит от биз­нес-мо­де­ли стар­та­па, но одно оста­ет­ся неиз­мен­ным: ни­ка­кой доли в ком­па­нии по­ку­па­те­ли то­ке­нов не по­лу­ча­ют. […]

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