Люди и роботы. Почему не стоит бояться конкуренции

Британский бизнесмен и инвестор Симон Роджерсон в колонке для Newsweek анализирует будущий рынок профессий и объясняет, почему не стоит бояться роботов

Мы стоим на пороге четвертой промышленной революции. Первая принесла нам поезда, вторая — электричество, третья — информационные технологии. Каждое из этих открытий повлияло на рынок профессий и все больше автоматизировало те задачи, которые ранее выполняли исключительно люди.

Сегодня изменения связывают с робототехникой, искусственным интеллектом и машинным обучением. Благодаря появлению больших данных и увеличению вычислительных мощностей, современные машины способны выполнять не только рутинную физическую работу, но и такую, которая требует когнитивных способностей.

Все больше людей соглашаются, что искусственный интеллект способен лучше распознавать симптомы болезни, чем врачи и медсестры, а работу переводчиков вполне можно механизировать.

Никто точно не знает, как новые технологии повлияют на общество. Время от времени возникают горячие дискуссии. Прошлым летом эта тема даже стала поводом для ссоры между двумя наиболее влиятельными людьми мира — основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском и «отцом» Facebook Марком Цукербергом.

Место человека в мире изменится, но не исчезнет

Маск убежден, что человечеству стоит опасаться искусственного интеллекта и жестко контролировать его дальнейшее развитие. Зато Цукерберг настроен оптимистично и считает, что негативное отношение к этой теме в определенной степени свидетельствует лишь о «безответственности».

Дебаты продолжаются, и одно понятно точно — искусственный интеллект и дальнейшее развитие автоматизации изменит рынок профессий и приведет к вытеснению некоторых из них. Согласно последним исследованиям PwC, в Великобритании автоматизация будет проходить в три волны. Наиболее ощутимые изменения рынка состоятся уже в конце 2020-х, что приведет к основательному изменению 30% профессий в начале 2030-х.

Кажется, наибольший негатив у людей вызывает потенциальная потеря рабочих мест. Но, возможно, проблема «мы или они» слишком преувеличена. На самом деле, скорее всего будущее за нами и ними. Да, место человека в мире изменится, но не исчезнет.

Автоматизация приведет к появлению работника и рабочего места нового типа, поэтому наша нынешняя задача — понять, какими будут профессии будущего. И у нас уже есть пища для размышлений. Ведь хоть искусственный интеллект и лучше справляется с обработкой данных и математическими задачами, мы, люди, все еще имеем преимущество в том, что касается творчества, эмпатии и эмоционального интеллекта.

К примеру, японский робот Pepper. Его разработчики, японская компания SoftBank утверждают, что робот может распознавать человеческую мимику и соответственно реагировать на нее. Да, Pepper способен отзличить злость от радости, и в то же время человеческие эмоции — это более сложные процессы, которые не так легко классифицировать. Личный опыт и понимание других — это и есть основа эмпатии.

Сейчас именно эти коммуникативные навыки становятся критически важными для ведения бизнеса. [...]

Точность и эффективность — это, конечно, тоже важно. Но мы не можем отрицать роль, которую играют доброжелательность и человечность в налаживании долгосрочных отношений с клиентами. Недавнее исследование Accenture показало, что в то время как 88% людей предпочитают онлайн-шопинг, 73% из них накануне покупки все же спрашивают совет у реальных людей. Такой же процент покупателей обращаются к человеку в случае возникновения каких-либо технических проблем.

Автоматизация не отодвигает человечность на второй план, а наоборот — поощряет нас ценить это качество еще больше. Согласно Бюро статистики занятости США, ближайшие десять лет в топ-30 самых популярных профессий будут те, которые предусматривают уход человека с человеком. Речь идет о медсестрах, терапевтах и других медработниках.

Автоматизация позволит людям сосредоточиться на более важных задачах. Потому что если такие изменения дадут основания создать бизнес, который будет ориентироваться на интересы человека, то мы все только выиграем. Поэтому вместо того, чтобы переживать о том, как создание роботов приведет к неравной конкуренции на рынке труда, следует задуматься над тем, что искусственный интеллект, в конце концов, заставит нас работать более эффективно. [...]

Согласно прогнозам PwC, такие новые технологии как искусственный интеллект повысят производительность и уровень доходов, что, соответственно, компенсирует потерю рабочих мест. А затем эти деньги начнут вкладывать в создание спроса на услуги, которые ориентируются на потребности людей. Как еще в 1983 году в своей работе "Ironies of Automation" отмечала Лисанна Бейнбридж, процесс автоматизации на самом деле создает больше рабочих мест, чем уничтожает. [...]

Поэтому, возможно, нам стоит прекратить фокусироваться на тех профессиях, которые находятся в зоне риска и подумать над теми, которые мы можем создать в будущем. Возможно, рабочее место станет той средой, где будут вознаграждать идеи и инновационное место, а в мире будущего прежде всего будут ценить творчество и предприимчивость. Посмотрим, куда это нас приведет.

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