Крым передал не Хрущев

Журналист Виталий Портников в колонке для Крым Реалии рассказывает о закулисных играх СССР, во время которых принимали самые важные решения

25 января 1954 года. Заседание президиума ЦК КПСС […] . Обсуждается вопрос о будущем Крымской области РСФСР. Президиум ЦК КПСС принимает решение поручить президиуму Верховного Совета СССР издать указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР».

Именно это решение и запустит череду решений законодательных органов двух союзных республик и Верховного Совета СССР, которые привели к передаче Крыма. В Москве любят говорить, что это решение – «подарок» Украине тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, которое он принял чуть ли не «спьяну» – и таким образом лишил русский народ его исконной сакральной территории.

Но если бы читателю удалось пробраться через посты охраны КГБ СССР на то историческое заседание, он бы с удивлением заметил, что на заседании президиума ЦК КПСС председательствует не Хрущев, а совершенно другой человек – председатель Совета Министров СССР Георгий Маленков, преемник Сталина.

Для человека, который не разбирается в советской истории, это выглядит дико. Но так случалось неоднократно. Владимир Ленин не был первым или генеральным секретарем ЦК партии, но неизменно председательствовал на заседаниях политбюро, когда был здоров – потому что был председателем Совнаркома. А после смерти Ленина стал председательствовать… нет, не Сталин, а преемник Ленина на посту главы правительства Алексей Рыков.

Понятно, что это тогда был никакой не «подарок»

Когда Сталину удалось избавиться от Рыкова и заменить его своим протеже Вячеславом Молотовым, тот продолжил ленинскую традицию. И только когда сам Сталин стал главой Совнаркома, он стал председательствовать на Политбюро. При этом пост генерального секретаря ЦК был фактически ликвидирован, Сталин стал «просто» одним из секретарей. Ему не нужна была высшая партийная должность после того, как он занял самый главный пост в высшей советской иерархии.

И поэтому совершенно естественно, что после смерти Сталина 5 марта 1953 года его преемник Маленков тоже стал председателем Совета Министров. Кстати, должности первого секретаря ЦК тогда просто не существовало. Ее придумали для Хрущева только в сентябре 1953 года. […]

Что означает новая должность Хрущева, мало кто понимает. Маленков – в зените карьеры и власти. Его портреты заменяют портреты Сталина или оказываются рядом с ними. Именно он воспринимается как новый вождь, лидер страны. Именно он принимает важнейшие решения.

И если вы откроете статью про Маленкова, например, в русскоязычной «Википедии», вы увидите, что среди этих решений – передача Крыма. Тогда почему же «народная молва» и российская пропаганда приписывает принятие этого решения Хрущеву, а не Маленкову? А потому, что после 1957 года Маленков был просто вычеркнут из истории. Зато Хрущев в ней остался – но вовсе не как положительный персонаж, разоблачивший сталинский культ, а как «сумасброд-кукурузник», принимавший «волюнтаристские решения». И, разумеется, одно из таких непродуманных решений – это Крым.

Кроме того, российской пропаганде выгодно представлять Хрущева в образе записного украинца, отдавшего российскую территорию соотечественникам. Но Хрущев – русский из Курской области. В Украину его направили только в 1938 году, когда украинское партийное руководство было уничтожено несколько раз подряд – и Хрущев продолжил репрессии.

Однако на основании работы Хрущева с 1938 по 1949 год его можно легко представить «хитрым украинцем», «укравшим» у русских Крым. А то, что и до 1938 года, и после 1949 года Хрущев руководил Московским горкомом партии – успешно забыть.

С Маленковым так не получится. Маленков всю свою жизнь до ссылки в 1957 году жил и работал в России. Только в России. И именно этот партийный и советский руководитель принял решение о передаче Крыма.

Понятно, что это тогда был никакой не «подарок». Да и личным решением Маленкова это тоже не было – Крым после депортации крымских татар был настолько в плачевном состоянии, что его восстановление поручили республике, с которой он связан всей экономической и географической логистикой. […]

Решение, которое завизировал Маленков, было оформлено указом за подписью тогдашнего председателя президиума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова и секретаря Николая Пегова. И проголосовано всеми депутатами Верховного Совета СССР на очередной сессии.

А что делал все это время Хрущев – спросите вы? Неужели он ничего не делал? Конечно, делал. Голосовал «за». Как, впрочем, и все остальные.

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