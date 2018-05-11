Когда жизнь пошла вкось. Работа, которая уже не вернется

Пять лет назад я потеряла то, что было для меня самым дорогим. Я получила письмо, где были слова «синергия», «интеграция», и там было написано, что «синергия» «уменьшает расходы». Мне не нравится это слово – синергия. Но худшее случилось тогда, когда внезапно появился мой шеф и сказал, что хочет «освежить страницы». Я знала, что это значит: моя работа писателя в большой газете закончилась. А заодно я потеряла контракт на написание колонок, который, как я думала, мне пообещали «чтобы подсластить боль утраты».

Интересно, что происходит с телом, которое переживает шок. Ты не можешь перестать дрожать. Твое сердце бьется в груди, как тот сумасшедший заключенный, пытающийся пробить себе путь на свободу. Я потеряла более четырех килограммов за четыре дня и продолжала дрожать две недели.

Я всегда думала, что кроме работы, есть много других важных вещей. Я потеряла свою сестру. И брата. И отношения. В борьбе с раком я потеряла свою грудь. Я никогда не планировала быть «карьеристкой» – так таблоиды иногда называют женщин, которые оплачивают свои собственные счета. Я не имела ни партнера, ни семьи, поэтому работа играла важную роль в моей жизни. Потеряв ее, я поняла, что не совсем уверена, что представляю собой вообще.

Роботы готовятся захватить треть наших рабочих мест

«Женщина из среднего класса потеряла прекрасную работу» – это не тот заголовок, который собирает аудиторию, особенно в такие сложные времена. Пожалуй, я всегда найду способ оплачивать свои счета. К тому же сегодня многие люди среднего класса теряют работу. Работу, которая никогда не вернется назад. Газеты – так же как и издательства, музыкальная индустрия и другие сферы «интеллектуальной» экономики – испытывают на себе определенные «сдвиги». Даже Марк Цукерберг отмечает, что «изменения» – это не всегда весело.

«Сейчас мы живем в мире, где мятежники гораздо лучше способны бросать вызов государственным деятелям, – сказала Лиз Труссо, главный секретарь нашего министерства финансов, во время конференции об «эре индивидуальной рабочей занятости». – Успех в современной экономике будет связан с новаторами». Чиновница и ее коллеги полагают, что самозанятость и экономика свободного заработка это «исключительно положительный тренд».

Это все звучало великолепно. Я обвела взглядом зал, чтобы увидеть, испытывают ли люди себя неудобно. Трудно сказать. Некоторые были на той конференции по работе: сидели, пили кофе, щелкали в телефонах, а их шеф тем временем оплачивал им эти минуты. Другие, подобные мне, фрилансеры, лелеяли слабую надежду узнать что-то новое. Мы знали, что это был просто еще один день, когда мы не заработаем денег, но «установим новые контакты» – говорят, что это именно то, чем любят заниматься люди, которые работают сами на себя.

Еще была дискуссия о сбережениях. Мы поняли, что только 17% самозанятых откладывают на пенсию. Возможно, это из-за того, что большинство нечего отложить. Согласно исследованию Управления национальной статистики, обычно самозанятые британцы получают около $325 в неделю, в то время как на обычной работе платят около $540.

С тех пор, как я перешла во фриланс, случались недели, когда мне было трудно достать даже $325. Однажды я писала статью, над которой работала десять дней. Мне должны были заплатить за нее $340, но ее не опубликовали. Как и большинство журналистов-фрилансеров, мне платят за количество слов, а не за время, потраченное на работу. Конечно, мы не обязаны быть журналистами. Мы можем попробовать что-то другое. Возможно, пиар. Хотя вряд ли пиар-компании сбиваются с ног в поисках авторов среднего возраста, которых накануне освободили. Большинство из нас стремятся зарабатывать себе на жизнь (по крайней мере стараются) тем, что любят. И фрилансеры все же зарабатывают несколько меньше, чем бы могли в офисе. В цифрах это около $27 тыс. в год – на $10,300 тысяч меньше штатных авторов.

Мне не нужно сочувствие. Журналистика – это несмотря на все веселая, и в сравнении с другими сферами, еще хорошо оплачиваемая работа. Хотя представителей этой профессии и не слишком уважают. И зарубите себе на носу, что журналисты, издатели и другие люди, которые генерируют так называемый «контент» выживут, остальным придется уйти. Если вы бухгалтер, финансовый советник или продавец, вам следует бояться. Согласно исследованию PricewaterhouseCoopers о перспективах будущего трудоустройства, роботы готовятся захватить треть наших рабочих мест, а их «потенциал принесет большую выгоду экономике». Но не людям, которые потеряют свои работы. И давайте даже не вспоминать о тех беспилотных машинах, которые, по подсчетам, положат конец трудоустройству около трех миллионов человек только в Великобритании. [...]

В процессе написания книги о том, как быть, когда жизнь пошла вкось, я провела много времени, общаясь с разными людьми о том, что такое изменения. Я говорила с людьми, которые потеряли работу, отношения, близких и собственное здоровье. После всех этих разговоров, а также после пяти лет работы «на резюме», я поняла, что навыки, в которые мы нуждаемся в то время, когда жизнь идет наперекосяк – это те же навыки, которые помогают нам приспособиться в мире, который развивается. Мы должны продолжать учиться, адаптироваться и пробовать, даже если это порой бывает ну очень трудно.

В жизни мы постоянно так делаем. И приближаясь к времени, многие экономисты называют, «второй машинной эрой», нам придется научиться делать это еще эффективнее. [...]

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