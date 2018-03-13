Как страна-пахан решает свои проблемы

Российская журналистка Юлия Латынина в своей колонке для Новой газеты рассуждает о причинах и последствиях отравления Скрипаля

[…] У этой новости есть один медийный «плюс» — она совершенно вытеснила из повестки дня предыдущую новость — о перевозке кокаина российской дипломатической почтой в промышленных масштабах. Вообще, нельзя не заметить, что кокаин и нервно-паралитические вещества в качестве инструментов внешней политики еще недавно были монополией Северной Кореи. Замечательный образец для подражания!

Англичане в шоке. Премьер Тереза Мэй расценила отравление Скрипалей как акт военной агрессии против ее страны и дала России срок до полуночи среды, чтобы ответить на обвинение, а глава МИД Борис Джонсон пообещал, что англичане не приедут на мундиаль.

Российская реакция тоже понятна. «Во-первых, так будет с каждым, кто нам изменит, во-вторых, это сделали наши враги».

Такому типу реакции россияне научились у самых передовых представителей человечества — это типичная парадигма исламских фундаменталистов. Во-первых, объявить США джихад. Во-вторых, после того, как самолеты врезались в башни-близнецы, заявить, что это сделали проклятые евреи, чтобы скомпрометировать мирный ислам.

Это абсолютно параноидальная картина мира, которая позволяет агрессору ощущать себя жертвой и обессмысливает любую попытку переговоров.

В Кремле искренне не понимают, что открытый мир живет не в тюрьме

Переговоры можно ведь вести со всеми: с врагами, с друзьями, с агрессорами. Однако бессмысленно вести переговоры с людьми, которые устроили масштабный теракт и требуют после этого, чтобы зарвавшиеся пострадавшие извинились за свои наглые и необоснованные обвинения.

Так что — почвы для переговоров нет. […]

Скрипаль — это человек, который в 1995 году, когда все развалилось, решил вместо «красной ртути» торгануть Родиной. Какие уж он там тайны напродавал (кто возит кокаин, а кто «красную ртуть») — неважно. Даже если эти тайны были ничтожны, дела это не меняет. Спецслужбы не любят тех, кто предает корпорацию. Из той же МИ-6 сбежал Ричард Томлинсон и написал об этом книжку — убить его англичане, конечно, не убили, но кровь попортили, и были совершенно правы.

Проблема же в том, что Скрипаль за это отсидел. Его поймали и посадили на 13 лет. Это значит, что Родина оценила нанесенный ей ущерб невысоко.

После этого она обменяла его в составе четырех других шпионов […].

Простите, но я правильно понимаю: если Скрипаля поменяли, то значит, вопрос был закрыт? Извините за цинизм, но если ущерб, нанесенный им, был столь неприемлем, почему ему дали всего 13 лет? Зачем поменяли? Как бы россияне, к примеру, отнеслись, если бы США попытались на территории России ликвидировать кого-то из тех десятерых клоунов, на которых поменяли Скрипаля и Ко?

Этот ежегодный пересмотр правил игры и есть самое печальное для граждан России.

Только что пропагандист Дмитрий Киселев опубликовал перед выборами свой фильм «Путин», в котором президент произносит показательную фразу. Он утверждает, что России после развала СССР Запад сказал: «Ваше место у параши». Вот, по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после развала Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются показать, где наше место, а нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса».

Это чрезвычайно откровенное описание того, как Кремль воспринимает мир и как желает, чтобы место России было не у параши — а на лучшей шконке. Как у пахана.

В Кремле искренне не понимают, что открытый мир живет не в тюрьме. Он живет в постиндустриальной эпохе. Он изобретает лекарства от рака и строит ракеты для полета на Марс. И появление в этом мире агрессивных людей в наколках и с нервно-паралитической заточкой в руках действительно повергает в шок. Они не знают, как реагировать — что на исламистов, что на Россию.

Россияне хотят занять главную шконку, и очень возможно, что они ее займут. А открытый мир полетит на Марс.

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