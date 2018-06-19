Как Путин покупает Запад

В старые времена такие вещи делали по-другому. Были курьеры КГБ, сумки с наличными деньгами, «Московское золото», тайные субсидии радикально левым СМИ – коммунистическая партия времен СССР искала тайные лазейки для подрыва западной демократии. Но все это было в малых масштабах. СССР не наслаждался, да и коммунисты никогда не стояли на том, чтобы обогащать тех, кто их поддерживает. Будучи людьми идеологии, они и не должны были хотеть денег.

Современная Россия, напротив, имеет упрощенную задачу. Сегодня, когда Кремль тайно прикладывает усилия к увеличению определенных политических влияний и подрыву демократии, в его арсенале намного больше инструментов: крупные компании, богатые олигархи, которые все равно стараются держаться правительства, а также в разы более мощные психологические рычаги воздействия. Вместо приыва к идее братства человечества и объединению пролетариата, современная Россия может апеллировать к более простому инстинкту: наживы. Вместо того чтобы предлагать небольшие денежные вознаграждения или тайные банковские счета, они могут проталкивать соглашения с дружественными российскими бизнесменами. Последние легальные, открытые к дискуссии, а также могут создать правильную атмосферу для налаживания дружеских отношений, даже если этого никогда не случится.

Такой вот бэкграунд имеет захватывающая история российского влияния на Великобританию, ставшая известной благодаря открытию тайного хранилища с документами, включая электронную переписку. Все это недавно опубликовали the Observer и the Sunday Times. Главного героя зовут Аррон Бэнкс, в свое время он был влиятельным основателем пробрекзитивськой партии UKIP, а также Leave.EU, организации, целью которой было склонять британцев решению покинуть ЕС. Бэнкс вложил в эту кампанию $11 миллионов из собственного кармана, и поднял дополнительные 5 миллионов. Это большие цифры для политики Великобритании, где нет того шапито расходов, присущего американцам.

Современная Россия может апеллировать к более простому инстинкту: наживы

И откуда приходят эти деньги? Бэнкс всегда говорил, что это все из страхового бизнеса, который, в конце концов, не в состоянии давать столько денег, как говорит его владелец, так же как и «бриллиантовые шахты» в Лесото, которыми он также обладает... [...] И как сейчас выяснилось, Бэнкс, который взял себе в жены дочь одного российского чиновника, мог получать некоторые бизнес-советы с далекой восточной стороны. По крайней мере в ходе неоднократных визитов Бэнкса и его коллег в российское посольство, в гости к Александру Якименко, посла РФ в Великобритании, предлагал инвестировать в отдельные золотые шахты Сибири.

Бэнкс отрицает такую ​​версию происхождения денег. И это открытие интересно с точки зрения взаимодействия на многочисленных уровнях. К примеру, оно доказывает существование ряда общих интересов, объединяющих российское правительство, Бэнкса, кампанию на продвижение Брекзита и лидера UKIP, Найджела Фараджа, который в свою очередь связан с Джулианом Ассанжем, Стивеном Бэнноном и Дональдом Трампом. Еще интереснее: это служит красноречивой иллюстрацией того, как работает кремлевская машина политического воздействия – на легальной основе, без обязательных затрат или привлечения правительственных денег.

Когда российское правительство решило приручить Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, было необязательно после всовывать взятку. Зато государственные компании, и компании, приближенные к государству, предложили ему обширную роль в российской энергетической индустрии: должности директора, члена совета, контакты. Когда российское правительство решило приручить пророссийского лидера итальянской «Лиги Севера», одну из партий, ныне входящих в состав странной ультралевой/ультраправой коалиции правительства Италии, линии связи, по аналогии, тоже проходили через частные каналы. [...]

«Давайте познакомим вас с полезными контактными бизнес-лицами», – на такой месседж, кажется, российское правительство поймало и семью Трампов. Даже поздней осенью 2015 года, когда президентская кампания уже стартовала, бизнесмен российского происхождения Феликс Сатер стремился выступить посредником в возведении небоскреба Trump Tower в Москве. Цель, как он сказал адвокату Трампа, была как политическая, так и личная «Посодействовать миру в мире и заработать много денег. Как по мне, это отличная жизненная цель, которой нам следует держаться». [...]

Московский небоскреб Trump Tower, конечно же, никогда не построят, так же как и Бэнкс, кажется, никогда не инвестировал в сибирские шахты. И они продемонстрировали методы российского правительства. Контакты предложили. Связь установили. Некоторые соглашения заключили. Другие в процессе обсуждения, вероятно чтобы поддерживать отношения. Может кто поможет тебе выиграть выборы, а может и нет. В любом случае, если ты правильно играешь в карты, твой бизнес будет процветать – и, покидая службу, ты можешь даже стать таким богатым, как Шредер. Потому что «легально» еще не значит «без коррупции».

Полный текст читайте на The Washington Post

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