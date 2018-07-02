Как противостоять режиму Путина

Журналист Виталий Портников в своей колонке для Радио Свобода объясняет, почему с Россией Путина договориться не удастся, как нельзя было договориться с Советским Союзом до Горбачева

Санкции Европейского союза против России будут продлены на очередные шесть месяцев – и это несмотря на то, что ведущие представители нового правительства Италии отмечали бессмысленность и ненужность этих санкций. Италия пользуется в ЕС куда большим весом и авторитетом, чем другие страны, которые оспаривали необходимость продления санкций. Почему же тогда санкции продлены и в этот раз?

Как ни странно, наиболее точный ответ на этот вопрос дал российский политик – председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Опытный пропагандист отметил на своей странице в фейсбуке, что «если бы у сторонников отмены санкций появились хоть какие-то аргументы, какой-то повод пересмотреть санкционную политику и сохранить лицо, решение сразу оказалось бы другим».

Это действительно так. В Евросоюзе существует сильное пророссийское лобби, которое обеспечено и деньгами Кремля, и политическими взглядами отдельных представителей истеблишмента. Однако Москва должна дать своим лоббистам возможность отказаться от санкций. Проще говоря – начать выполнять Минские соглашения, вывести войска с территории Донбасса, начать консультации по урегулированию статуса аннексированного Крыма. Но ничего этого не происходит. В России хотят, чтобы ее лоббисты на Западе обеспечили отказ от санкций без каких-либо реальных усилий со стороны Кремля. Даже без имитации изменения политики. Путин стремится принять безоговорочную капитуляцию цивилизованного мира. Именно поэтому западная политика в отношении России не может претерпеть изменения. [...] Когда лоббисты российских интересов на Западе говорят о необходимости урегулирования отношений с Россией, они рассчитывают, что Москва создаст хотя бы декорацию разрешения кризиса. Но Москва ничего этого не собирается делать.

Путин стремится принять безоговорочную капитуляцию цивилизованного мира Договоренностей с Путиным не будет

Даже если кто-то из российских чиновников понимает необходимость пустить пыль в глаза партнерам по переговорам, он никогда не предложит это Путину – из элементарного страха, из нежелания терять должность и власть. Поэтому не нужно ожидать сенсаций от встреч Путина с Трампом, Меркель, Макроном. Договоренностей не будет. А если они и будут – Путин от них быстро откажется.

То же самое, кстати, касается и украинских реалий. Украинский избиратель может выбрать президентом политика, который ориентируется на Москву. Но и этот политик никогда не получит от Кремля ключи от Донецка или Симферополя. Ведь никто не дал Эдуарду Шеварднадзе восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией, никто не предоставляет Игорю Додону возможность вернуть Молдове фактически оккупированное Приднестровье. Почему же с Украиной должно быть иначе?

Значит ли это, что с Россией нельзя договориться? Да, с Россией Путина договориться не удастся. Как нельзя было ни о чем реально договориться с Советским Союзом до Горбачева. Президенты США встречались с первыми и генеральными секретарями ЦК КПСС и рассчитывали на разрядку – а потом происходило вторжение в Чехословакию или Афганистан. [...]

В противостоянии с режимом, который исповедует альтернативные ценности, может помочь не компромисс, а терпение и готовность соблюдать собственные принципы. Именно это определит, кто победит в противостоянии демократии и авторитаризма.

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