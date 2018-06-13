Как Ким обыграл Трампа

Российская журналистка Юлия Латынина в колонке для Новой газеты рассказывает о тонкостях дипломатии диктаторов и объясняет, что на самом деле случилось в Сингапуре

Он не смог добиться от Ким Чен Ына ничего, кроме туманных заявлений о том, что КНДР «обязуется стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова». В обмен на это обещание воды в решете Трамп пошел на вполне серьезные уступки: отменил совместные американо-южнокорейские военные учения и де-факто признал режим КНДР.

Ким Чен Ын обыграл Трампа — он получил что-то в обмен на ничего.

Само по себе это не вызывает удивления. Страны-изгои давно являются мастерами подобной игры. Именно так была заключена сделка президента Обамы с Ираном, именно так обращался с Западом Муамар Каддафи.

Страны-изгои проигрывают в другом: в том, что бесконечно отстают добропорядочного, демократического, погрязшего в бумажках свободного мира. Но в том, что касается злой воли и бесконечной свободы давать обещания, которые они не собираются выполнять, — тут они вне конкуренции.

Проблема для президента Трампа заключается в том, что он напрочь отказался от той медлительной, кропотливой и в конечном счете — провальной демократической дипломатии. Дипломатии, в ходе которой президенты делают то, что им говорят эксперты. А эксперты представляют из себя карьерных бюрократов, которые перед встречей работают тысячи часов и сочиняют тысячи страниц документов, и в конечном итоге, после сотни взаимных уступок, выхолостивших из документов любое содержание, оказываются заинтересованными только в одном: чтобы их президент хоть что-нибудь да подписал.

Ким Чен Ын обыграл Трампа — он получил что-то в обмен на ничего

Президент Трамп вел все свои переговоры как бизнесмен: или, если угодно, как диктатор. Это было довольно-таки жутко, но в то же время и эффективно. Ведь диктатор, в отличие от демократического политика, обладает абсолютной свободой переговоров и может легко менять свой курс на 180 градусов.

Именно так Сталин договаривался с Гитлером, именно так Путин делил Сирию с только что ненавистным Эрдоганом. Именно так, на заре веков, какой-нибудь царь Давид договаривался с царем Адраазаром, а потом раз — и бил его на реке.

Именно так вел себя Трамп перед саммитом с Ким Чен Ыном. Он называл корейского диктатора «маленьким толстеньким человечком», угрожал ему ядерным ударом и публично отменил саммит, едва тот начал дерзить. Либеральные СМИ, объявившие Трампу войну, объявили его слоном в посудной лавке. Но именно тактика Трампа сработала: Ким Чен Ын, казалось, на коленях приполз в Сингапур, притащив туда с собой свой персональный унитаз.

Это была тактика человека, который во все время переговоров давал понять: он бизнесмен, ему нужны не бумажки. Ему нужна сделка. Если сделки нет, стороны не подписывают ничего не значащее коммюнике. Они разбегаются.

Ровно накануне саммита Трамп прилетел на встречу G7 и там снова повел себя как слон в посудной лавке. И его снова можно было понять. Потому что в рамках политкорректной западной дипломатии США и Канада являются равными партнерами.

С точки зрения современного западного дипломата, Канада — это замечательная страна победившего демократического социализма, с великолепным уровнем жизни, государственной медициной и франкофонным Квебеком, в котором специальная государственная контора проверяет, чтобы французские надписи на импортируемые в Квебек товары были всегда выполнены более жирным шрифтом, чем на английском.

Именно в рамках импортирования во франкофонный Квебек франкоговорящих жителей Канада открыла в него широкую дорогу алжирским исламистам. Один из них, Ахмед Реззам, попался в 1994 году с фальшивым паспортом и, несмотря на это, попросил политического убежища. […]

В конце концов в декабре 1999 года Реззам с набитым взрвычаткой автомобилем приехал на пароме в Лос-Анджелес, чтобы взорвать лосанджелесский аэропорт, и там попался. Но даже эта мелкая неприятность не остановила канадское правительство от горячего желания помогать угнетенным алжирским мусульманам.

Иначе говоря, с точки зрения современного левого либерала, Канада — замечательная страна, которая держит своих граждан на соцобеспечении и не позволяет каким-то террористам влиять на ее человеколюбивую политику в отношении беженцев. […]

Короче говоря, президент Трамп полностью отказался от всех правил неповоротливой западной дипломатии, дающей работу тысячам бюрократов и приводящей к подписанию бессмысленных документов. Он дал понять, что ему нужна сделка, а не бумажка. Он дал понять, что он может говорить с диктаторами на их языке.

И вот теперь — когда он слишком много поставил на карту с корейской встречей, когда он распугал G7, когда он оскорбил Трюдо, — оказалось, что Трампу тоже нужна была бумажка. […]

«Историческая встреча» оказалась пшиком. Дипломатия слона в посудной лавке дала не больше результатов, чем дипломатия порхающих бюрократических бабочек.

Трамп вел себя не как президент, а как жесткий переговорщик-девелопер. США для него был — просто большой кусок недвижимости. Как девелопер Трамп четыре раза объявлял банкротство.

Похоже, переговоры с Северной Кореей — это пятое банкротство девелопера Трампа, — если он, конечно, не переменит своего мнения послезавтра, как это часто с ним бывает. Получается, что премьера Трюдо он обругал, а диктатору Ким Чен Ыну посмотрел в душу и обнаружил там любовь к родине.

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