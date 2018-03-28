Как избежать украинского Кемерово

Андрей Любка: Надо признать, что у нас очень много общего с Россией

Писатель Андрей Любка в колонке для Радио Свобода рассуждает о причинах пожара в российском городке Кемерово и о том, какие уроки мы можем оттуда извлечь

Ужасная трагедия, случившаяся в торговом центре российского города Кемерово, унесла жизни – по разным данным – от 60 до 100 человек, большинство из которых составляли дети. Кроме простого человеческого сочувствия, эта история заставляет нас внимательнее относиться и к соблюдению правил безопасности в Украине, а также напоминает об истинных причинах евромайдана и Революции достоинства – желании вырваться из дегуманизированного постсоветского пространства, «русского мира», где жизнь человека не представляет никакой ценности.

Украина – не Россия

[...] Могла ли трагедия, случившаяся в далеком российском Кемерово, случиться и в торговом центре Львова, Киева, Харькова или Одессы? Безусловно, да. Ведь ни для кого не секрет, что строительство и разрешительная система до сих пор остаются едва ли не самым коррумпированными сферами в нашем государстве. Бизнесмены, которые за взятки покупают себе возможность строить многоэтажки или торговые центры, в погоне за прибылью нарушают все возможные нормы – и никому до этого нет дела. Соблюдение пожарной безопасности никогда не было самоцелью для застройщиков, а для контролирующих служб всегда оставалось случаем «подоить» бизнесмена.

Строя целые жилые кварталы, бизнесмены не возводят новые школы, садики, больницы, пожарные станции, инфраструктуру (хотя бы большую парковку!), Все равно уже наплатились чиновникам всех уровней, поэтому не спешат вкладывать деньги в благоустройство. Их никто не накажет и не остановит, потому что часто чиновники, которые призваны контролировать строительство, относятся к бизнес-политической империи застройщиков.

Коррупция убивает. Против нее и была наша революция

Скорая у нас может приехать без медикаментов, а пожарная машина – без воды. Не говорю уже о том, что у пожарников может не оказаться высокой лестницы для многоэтажек или спецтехники. Или в этом мы отличаемся от России и других постсоветских стран, где за деньги можно нарушать любые нормы, стандарты и правила? Нет.

Быть европейцами – это действие

Но есть один нюанс, который отличает нас от России, Армении или Беларуси – мы больше не хотим так жить. [...]

Ведь как прокомментировал Путин трагедию в «Зимней вишне»? Он сказал, что «Мы говорим о демографии и теряем столько людей». Его, видите ли, не интересуют потерянные человеческие жизни, он беспокоится о демографии! Мы не хотим иметь над собой таких тиранов – потому и вышли на Майдан.

Родственников жертв в Кемерово не пускают в морги, с них берут подписку о неразглашении информации, еще немного – и это из них будут делать виновных, потому что собрались на митинг и требуют правды и наказания для виновных. Чтобы не жить в таком враждебном человеку и его правам мире, мы и вышли на Майдан.

Оказывается, так много детей были в кинотеатре, потому что школы получали билеты в рамках предвыборной кампании в России. Для того, чтобы не видеть политиков на школьных линейках и запретить использовать детей для агитации, мы и вышли на Майдан.

По словам родственников пострадавших, двери в кинотеатр были закрыты на ключ, чтобы дети не могли выходить во время сеанса. Представляете эту систему образования, которая больше похожа на концентрационный лагерь? Детей заперли, как скот, чтобы не мешали учительницам заниматься шопингом. Против такого отношения к людям, к их свободе и достоинству, мы и вышли на Майдан.

Вряд ли следствие в России назовет реальных виновных, но общее имя для них для всех – политическая коррупция. Коррупция убивает. Против нее и была наша революция. [...]

Надо признать: у нас очень много общего с Россией, в частности в повседневной жизни и ментальности. Но отличает нас то, что мы уже вышли из «руcского мира»; да, еще не очень много достигли, но мы по крайней мере в дороге, на правильном пути.

И напоследок. Быть европейцем – это уважать человека, ценить ее право на жизнь. Это человечность и эмпатия.

Поэтому – пусть покоятся в мире граждане Российской Федерации, трагически погибшие в Кемерово. Вечная им память.

Полную версию колонки читайте на Радио Свобода

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени