Маск ищет правду

Американская журналистка Молли Робертс в колонке для The Washington Post рассказывает, почему знаменитый изобретатель решил бороться с медиа, а его новый проект обречен на поражение

Маск потерял свою «клевость». История с перевоплощением из любимца медиа в несколько извращенного любовника – это пока главный фон, на котором фигурирует Кремниевая долина в прессе.

С Маском все начиналось очень хорошо: эмигрант из Южной Африки, мечтая о Кремниевой долине, переехал в США, заработал себе состояние на идее с PayPal, а затем, вместо того, чтобы наслаждаться успехом, решил производить космические корабли. Он был Железным Человеком этой вселенной, и несмотря на то, что не создал собственную вышколенную армию, его арсенал электрокаров, казалось, приготовился захватывать улицы.

И последние месяцы были не такими хорошими для Tesla и стоящего за этой компанией. Беспилотные машины ломаются, а созданная для рынка Model 3 имеет много недостатков в управлении и торможении. Акции компании начали подать. Уровень ионизации на заводах Tesla повысился, а отчеты показали, что некоторые меры безопасности игнорируют, а травмы во время рабочего процесса не декларируют. Это изрядно разозлило Маска: он зашел в Twitter и пожаловался «на более чем безбожное лицемерие» в СМИ. [...]

«Проблема в том, что журналисты находятся под постоянным давлением: хотят получить как можно больше кликов, заработать побольше рекламных долларов – иначе их ждет увольнение, – заявил Маск. – Все довольно хитро устроено, Tesla не занимается рекламой, но компании, занимающиеся добычей газа и производящие дизельное топливо, – являются крупнейшими рекламодателями в мире.»

Маск потерял свою "кльовисть"

Но это, как известно, вообще не проблема. Журналисты не сидят и не подсчитывают, какие из их материалов наиболее вероятно привлекут на сайт тех или иных рекламодателей. Такая идея стала бы анафемой для принципа объективности. На самом деле, статья, которая, судя по всему, разоблачила большую проблему компании, поступила от Центра расследований, являющегося некоммерческой организацией. Настоящая проблема заключается в том, что невозможно учредить технологию, направленную на изменение Земли, не попадая впросак. И потому, что изменение Земли – это дело, касающееся всех землян, такие передряги стоит освещать.

Еще большее удивление вызвал не столько диагноз Маска, сколько предложенный им вариант лечения. «Я собираюсь создать сайт, где люди могли бы оценивать конечную правдивость любой статьи и формировать рейтинг доверия для каждого журналиста, редактора и публикации», – заявил Маск. По его словам, сайт будет называться «Pravda» – и, кажется, он не голословит – корпорация Pravda действительно была основана в октябре.

Это кульминационный момент для Кремниевой долины. Ее наиболее влиятельные игроки хотят создать вещи, которые починят мир, в основе которых лежит их собственный нарциссизм. [...]

Каждый стремится перещеголять друг друга: Google обязался «упорядочить мировую информацию», в то время как Facebook хочет «сделать глобальные связи более тесными». Даже компании, которые преследуют более скромные цели и ориентированы на меньшую по объему аудиторию, понимают, что реализация их миссий займет колоссальное количество времени. Ведь цель Uber – это не помочь людям быстро передвигаться по городу, а «сделать транспортировки таким непрерывным, как поток воды – для всех и каждого».

Конечно, не каждый и не везде имеет доступ к воде – и это утверждение могло бы стать ключом для дальнейших блестящих решений Кремниевой долины. Создание лучшего мира для тех, кто думает и творит, всегда означает создание лучших условий для себя. [...]

И Маск зашел слишком далеко. Он разделяет веру своих сверстников в том, что нет таких препятствий, которые бы помешали проектировать окружающий мир (или подземный, как в случае с его идеей проложить тоннели в Лос-Анджелесе). Поэтому сейчас Маск очертил новое препятствие – плохую работу прессы – которая превращает его собственный мир в нечто гораздо худшее. И в своих попытках «решить» эту «проблему», он пытается решить основную головоломку человечества и определить, что такое правда. И простота его метода вызывает смех: пусть народ решает.

И это, конечно же, не сработает. Наиболее вероятно, что его сайт станет местом сбора для популярных медиа-скептиков. И даже если сайт Маска привлечет более широкий круг желающих, их мысли не станут основой для надежного измерения точности. Ты не найдешь правды, привлекая к дискуссии людей, половина из которых считает, что определенное лицо испортило себе репутацию по той и другой причине, а другая – верит, что все это слухи. [...]

Вот почему такие фактчекинг-сервисы, как Snopes и PolitiFact, возглавляют профессионалы. И вот почему ломает себе голову Facebook. [...] По той же причине человек, скажем, из провинциального Огайо, видит Америку совсем иначе, чем женщина, живущая в сердце Манхэттена или где-то на юго-западе Атланты.

Почему Маск не обращал внимание на медиа, когда те штамповали его фейковые профили. Сейчас он начал на своем Twitter-аккаунте референдум, где люди должны решить, нужен ли им сайт Pravda. Опрос имеет две опции: «Да, это было бы хорошо» и «Нет, СМИ – крутые». 21800000 фолловеров Маска, среди которых много его фанатов, в настоящее время почти единогласно голосуют «за». И для Маска, кажется, это единственная правда, которая имеет значение.

Полный текст читайте на The Washington Post

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