Госпожа генерал

Журналист Виталий Портников в колонке для Радио Свобода оценивает работу института прав человека в России и рассказывает подробности биографии его нынешнего руководителя, Татьяны Москальковой

После того, как российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что во время голодания украинский узник Олег Сенцов «прибавил в весе», она стала настоящим антигероем украинских СМИ. Но одиозное заявление свидетельствует не только о личности самой Москальковой. Оно отражает деградацию самого института российского омбудсмена.

Первым российским уполномоченным по правам человека был Сергей Ковалев - узник советских тюрем, соратник академика Андрея Сахарова. Однако Ковалев отказался поддержать президента Бориса Ельцина, когда началась первая чеченская война. И в Кремле решили избавиться от принципиального, честного человека. [...] Ковалев пробыл на своем посту чуть больше года, а затем в России три года подряд просто не выбирали его преемника. Уполномоченный по правам человека просто оказался ненужным.

Все последующие уполномоченные были людьми, с которыми власть в критических случаях могла договориться. И все же они пытались сохранить репутацию - настолько, насколько это было возможно. У Москальковой такого желания не видно. Она - не правозащитник, вся ее карьера проходила в МВД России. Правозащитников она презирает и не скрывает этого.

Уполномоченный по правам человека просто оказался ненужным

Даже когда Москалькову избрали депутатом Государственной думы России, она только приостановила свою службу, чтобы иметь возможность в любое время вернуться в полицию. Причем ей хотелось, чтобы полиция имела другое название: она внесла законопроект о переименовании МВД в... ЧК и наделении полицейских чрезвычайными полномочиями. Вот так!

Но в полицию генерал Москалькова не вернулась. У нее возможно более почетная задача - превратить в филиал силового ведомства институт уполномоченного по правам человека России. И с этой задачей Москалькова справляется на отлично.

Ее реакция на голодание Сенцова - только одно из скандальных заявлений, сделанных за последние месяцы. Москалькова говорила, что уполномоченный должен противостоять... западным спецслужбам. Утверждала, что в России нет политических заключенных и само употребление этого термина некорректно. Горячо поддержала бывшего коллегу - одиозного депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в периодических домогательствах.

Вот такой чиновник прибыл в Украину для встречи с российскими военными и диверсантами, отбывающими наказание в украинских тюрьмах. [...]

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