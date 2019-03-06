Европа в большой опасности. Президент Франции Эммануэль Макрон написал откровенную колонку о будущем континента Сегодня, 08:00 1560 Цей матеріал також доступний українською lefigaro.fr Эммануэль Макрон: Столкнувшись с мировыми кризисами, граждане спрашивают нас: "Где Европа?" lefigaro.fr

Автор Эммануэль Макрон

Французский президент Эммануэль Макрон в колонке для Project Syndicate предлагает свой план по спасению континента



Никогда еще со времен Второй мировой войны Европа не была столь важна. Вместе с тем, никогда еще Европа не была в такой большой опасности.

Символом этого стал Brexit. Он символизирует кризис Европы, которая не смогла отреагировать на потребность своих народов в защите от крупных потрясений современного мира. Он также символизирует европейскую ловушку. Эта ловушка не является частью ЕС. Ловушка заключается во лжи и безответственности, которые могут его уничтожить.

Кто рассказал британцам правду об их будущем после Brexit? Кто с ними поговорил о потере доступа к европейскому рынку? Кто упомянул риски для мира в Ирландии после восстановления прежней границы? Националистическое ограничение ничего не принесет. Это отказ от того, что есть, без предложения альтернативы. И эта ловушка угрожает всей Европе: гневные провокаторы, поддерживаемые фейковыми новостями, обещают все и вся. […]

Как бы мы противостояли кризисам финансового капитализма без евро, который является силой для всего ЕС? Европа – это также тысячи ежедневных проектов, меняющих облик наших регионов: отремонтированная школа, построенная дорога и долгожданное появление высокоскоростного доступа в интернет. Эта борьба является ежедневным обязательством, потому что Европа, как и мир, не есть нечто данное навсегда. Я неустанно веду этот бой во имя Франции, чтобы продвигать Европу вперед и защищать ее модель. […]

Кто рассказал британцам правду об их будущем после Brexit?

И все же нам необходимо сделать больше и как можно скорее, поскольку существует другая ловушка: ловушка статус-кво и покорности. Столкнувшись с серьезными мировыми кризисами, граждане очень часто спрашивают нас: «Где Европа? Что делает Европа?» В их глазах она стала бездушным рынком.

И все же Европа – это не просто рынок. Это проект. Рынок целесообразен, но он не должен приуменьшать необходимость границ, которые защищают, и ценностей, которые объединяют. Националисты заблуждаются, когда утверждают, что путем выхода из Европы они защищают нашу идентичность, потому что именно европейская цивилизация нас объединяет, освобождает и защищает. Но те, кто не хотят ничего менять, также заблуждаются, потому что они отрицают страхи, которые испытывают наши народы, сомнения, которые подрывают наши демократии. Наш континент проходит через поворотный момент, момент, когда нам вместе необходимо переосмыслить облик нашей цивилизации в меняющемся мире, с политической и культурной точки зрения. Это момент для европейского обновления. Поэтому, сопротивляясь искушению изоляции и разногласий, я предлагаю построить это обновление сообща вокруг трех амбиций: свободы, защиты и прогресса.

Защитить нашу свободу

Европейская модель основана на свободе человека и разнообразии мнений и творчества. Нашей первой свободой является демократическая свобода: свобода выбирать наших лидеров, поскольку иностранные державы пытаются влиять на наше голосование на каждых выборах. Я предлагаю создать Европейское агентство по защите демократии, которое предоставит каждому государству-члену европейских экспертов для защиты их избирательных процессов от кибератак и манипуляций. В этом же духе независимости, мы должны также запретить финансирование европейских политических партий иностранными державами. У нас должны быть европейские правила, запрещающие любые подстрекательства к ненависти и насилию, идущие из интернета, поскольку уважение к личности является основой нашей цивилизации, основанной на достоинстве.

Защитить наш континент

Основанный на внутреннем примирении, ЕС забыл посмотреть на реалии мира. Тем не менее, ни одно сообщество не может создать чувство принадлежности, если у него нет границ, которые оно защищает. Граница представляет свободу в безопасности. Поэтому нам необходимо пересмотреть Шенгенскую зону: все те, кто хочет стать ее частью, должны соблюдать обязательства ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна политика предоставления убежища с одинаковыми правилами принятия и отказа). Нам понадобятся общие пограничные силы и Европейское бюро по предоставлению убежища, строгие обязательства по контролю и европейская солидарность, в которую каждая страна внесет свой вклад под руководством Европейского совета по внутренней безопасности. Что касается вопроса миграции, я верю в Европу, которая защищает как свои ценности, так и свои границы.

Те же стандарты должны применяться и к обороне. За последние два года был достигнут существенный прогресс, но нам необходимо установить четкий курс: договор по обороне и безопасности должен определять наши основные обязательства в сотрудничестве с НАТО и нашими европейскими союзниками: увеличение расходов на оборону, полноценно действующая статья о взаимной обороне, и Совет европейской безопасности с участием Соединенного Королевства при подготовке наших коллективных решений. […]

Восстановить дух прогресса

Европа не является силой второго ранга. Европа в целом является авангардом: она всегда определяла стандарты прогресса. В этих условиях необходимо продвигать вперед проект конвергенции, а не конкуренции: Европе, где возникло социальное обеспечение, необходимо ввести социальный щит для всех работников, с востока на запад и с севера на юг, гарантируя одинаковую заработную плату за одну и ту же работу и минимальную европейскую заработную плату, соответствующую каждой стране и коллективно обсуждаемую каждый год.

Возвращение на путь прогресса также связано с озабоченностью экологической проблемой. Сможем ли мы смотреть нашим детям в глаза, если мы не закроем наш долг по климату? ЕС необходимо установить свою цель – нулевой выброс углерода к 2050 году и к 2025 году сократить вдвое использование пестицидов – и адаптировать свою политику согласно таким мерам, как финансирование экологического перехода со стороны Европейского банка по изменению климата, улучшения контроля наших пищевых продуктов европейскими силами по безопасности продовольствия, противодействие лоббистской угрозе, независимая научная оценка веществ, опасных для окружающей среды и здоровья. […]

Прогресс и свобода связаны с возможностью жить на средства, заработанные на своей работе: чтобы создавать рабочие места, Европе нужно смотреть в будущее. Вот почему необходимо не только регулирование глобальных цифровых гигантов посредством введения европейского надзора за основными платформами (оперативные меры наказания за недобросовестную конкуренцию, прозрачные алгоритмы и т. д.), но и финансирование инноваций, предоставив новому Европейскому совету по инновациям бюджет не уступающий бюджету Соединенных Штатов, с тем чтобы возглавить новые технологические прорывы, такие как искусственный интеллект.

Ориентированная на мир Европа должна посмотреть в сторону Африки, с которой нам надлежит заключить пакт на будущее, идти одним и тем же путем и амбициозно, а не оборонительно поддерживать развитие Африки, при помощи таких мер, как инвестиции, академическое партнерство и образование для девочек.

Свобода, защита и прогресс. На этих столпах мы должны строить европейское обновление. Мы не можем позволить националистам, которые не предлагают конкретных решений, эксплуатировать народный гнев. Мы не можем идти наощупь сквозь ослабленную Европу. Мы не можем укрыться в бизнесе, как обычно принимая желаемое за действительное. Европейский гуманизм требует действий. И повсюду люди поднимаются, чтобы стать частью этих перемен. […]

В такой Европе народы вновь обретут контроль над своим будущим. Я уверен, что в этой Европе Соединенное Королевство найдет свое истинное место. […]

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