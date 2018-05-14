ЕС нуждается в людях, которые несут жизнь

Об умении давать жизнь

«Термин успех – достаточно приподнятый. Он популярен, считается стандартом, мерилом. Молодым людям часто предлагают успех, говорят: «Я тебе покажу, как стать успешным, послушай меня». Я не знаю, есть ли слово «успех» в Священном Писании, не помню, чтобы Иисус говорил что-то об успехе.

В библейском и духовном смысле успех – это жить. Бог хочет нашей жизни, что мы жили полно. Жить и давать жизнь. [...]

Об олигархах

«Даже за короткую жизнь можно успеть очень много. Сколько внимания, усилий, баталий, борьбы, сколько сокрушительного соперничества в бизнесе. Есть очень хороший бизнес, но мы знаем о развитии бизнеса, который является сокрушительным.

На днях я общался с женщиной, у которой убили мужа, других людей вокруг тоже убили, потому что происходил захват бизнеса. И как много наших олигархов обогатились, когда вокруг них было много убийств. Сколько в политике есть моментов для того, чтобы стать на высшую ступень, когда обязательно надо стоять «на ком-то» – сколько же там есть пустого! Это называют успехом. Я думаю, что мы чувствуем, что это не то».

В библейском и духовном смысле успех – это жить

О переживаниях

«Почти каждый переживает на экзаменах. Сегодня я говорил с 70-летним священником, который вспоминал с улыбкой, как очень хорошо учился, а на выпускных экзаменах получил оценку «хорошо» вместо «очень хорошо». Он это помнит даже через 50 лет, хотя оно не имеет никакого значения, оно не влияло на жизнь.

Мы переживаем за оценку, другой думает обо мне, какаой рейтинг, сколько килограммов, плюс или минус – мы очень много меряем. Когда мы осознаем, что призваны жить вечно, это меняет перспективу – страх падает. Мы даже по святому Павлу можем сказать: «Смерть, где твое жало? Ты меня не можешь укусить. Я знаю, что я буду жить вечно». Даже смерть наших родных, даже драмы, трагедии, хотя и болезненны, но они нас не убивают, зная, что мы призваны жить вечно. И с этой гарантией успешности, что мы успеем жить в вечности, все выглядит иначе. [...]

О памяти

«Кто из вас не знает, кто такой Владимир Щербицкий? Он в гробу переворачивается, потому что вы не знаете кто он! Он был на высшей ступени власти (10-й первый секретарь ЦК КПУ). Ты можешь вылезти наверх по трупам, но это не успех. Даже если ты насилием, тюрьмами, НКВД, КГБ давишь людей и заставляешь их быть под твоей властью. Но правда придет. Молодыми людьми Щербицкий абсолютно забыт. А он был у власти с 1972 и до 1989 года.

Он сажал Мирослава Мариновича, сажал Калинец, Сверстюка в тюрьму сажал. И все, нету, его почти никто не знает. А те, которые были в темном туннеле, где не было выхода, отдавших жизнь за любовь, правду Бога, ближнего... Кто успешен? Тот, кто дает жизнь; кто верит».

О Европе

«Я не большой эксперт в политических вопросах. Я думаю, что Украина в Европе, Украина – это Европа. Только сообщество стран должен это признать, и мы должны это понять. По моему убеждению, это не только наше прошлое, это и наше будущее. И я считаю, что мы дозреем от страха достоинства. Мы начали «бежать» в 2013-2014 году, когда поняли, что мы идем в Европейский Союз с миссией.

Мы идем, потому что ЕС нуждается в людях, которые несут жизнь. Очень много важных вещей: дороги, лучшие госпитали, спортзалы, различные социальные услуги. Но самое важное нам жить. Европа меняется и теряет многое, когда она отходит от своей основополагающей веры в жизнь.

Я думаю, Украина может эту веру в жизнь усиливать, поддерживать, восстанавливать. Но мы должны с вами верить в эту жизнь. И я думаю, что мы верим».

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