Эффект ньютоновского яблока. Почему иногда полезно забыть о своих планах

Зат Рана: Есть вещи, которые не надо планировать

Опираясь на истории наиболее выдающихся открытий, американский журналист Заn Рана в колонке для Medium объясняет, почему иногда полезно забыть о своих планах

Возглас «Эврика» впервые употребил греческий математик Архимед.

Он лег в ванну и заметил, что как только туда попал, уровень воды увеличился. Тогда его внезапно осенило, что объем перемещенной воды может равняться объему тела, которое туда погрузили. Говорят, в тот момент он на радостях воскликнул «Эврика!». Сегодня это слово часто используют для обозначения какого-то внезапного открытия или изобретения.

Самый известный пример подобной ситуации – открытие Исааком Ньютоном гравитации. На старости лет ученый рассказывал о том, как сцена падения яблока на землю побудила задуматься над вопросами, которые в дальнейшем привели его к выводу закона всемирного тяготения. Вследствие еще одного счастливого случая мы также имеем пенициллин, который изобрел Александр Флеминг. [...]

Психолог Кевин Данбар считает, что от 30 до 50% всех научных открытий являются случайными.

Бенджамин Франклин, отец электричества, в свое время был известным любителем создавать себе расписание и записывать планы на день. И позже в поисках нового опыта и вдохновения, Франклин решил отойти от этой привычки и оставить себе немного времени на эксперименты и случайности.

От 30 до 50% всех научных открытий являются случайными

Что, если в мире, где привыкли расписывать свое время по минутам, секрет успеха и производительности заключается в несколько ином?

Хаос важнен

Привычку планировать нельзя и не нужно забывать. Чем бы ты ни занимался, наличие хорошей стратегии – это первый шаг к цели. Но если все ваши действия заранее расписаны, вы серьезно ограничиваете свои шансы развиваться и открывать что-то новое.

Как говорит автор и статистик Нассим НиколасТалеб: «Некоторые вещи только выиграют от потрясений. Они процветают и растут под влиянием нестабильности, случайности, расстройства и таких стрессовых факторов как любовные интрижки, риск и неопределенность».

И это касается людей не только потому, что случайность и хаос могут заставить нас посмотреть на жизнь более творчески, но и потому, что есть некоторые вещи, которые мы не можем понять, пока не окажемся в определенной ситуации.

Если ты сегодня не имеешь детей, попробуй спросить родителей, как новая роль изменила их жизнь. Они могут наговорить кучу всего, и эти слова могут даже вызвать определенные эмоции, но никто из этих людей не скажет ничего такого, что действительно поможет тебе подготовиться к роли родителя. Потому научиться можно только на собственном опыте.

В конце концов, есть вещи, которые просто невозможно спланировать.

Правило 20%

[...] Одна из вещей, которые я стараюсь делать достаточно регулярно – это допускать нарушения моих планов. Я хочу, чтобы примерно 20% событий моей жизни были абсолютно случайными.

То есть, как-нибудь я могу позволить себе сесть на поезд и поехать на другой конец города или же и вовсе спланирую себе какое-то внезапное путешествие.

Когда я понимаю, что мне это нужно? Просто если я однажды утром просыпаюсь и ловлю себя на мысли, что несколько дней подряд делаю одно и то же, я позволяю своему мозгу расслабиться и пофантазировать над тем, чем бы я хотел заняться. Если мне нравится какая-то из этих идей, и мои возможности вполне позволяют ее реализовать, иду и делаю это.

К примеру:

- съездите на выходных туда, где никогда не были раньше

- отправляйтесь изучать те районы своего города, на которые никогда не имели времени

- вступайте в разговор с незнакомцами (в ситуациях, где это не будет странно или опасно)

- пробуйте то, чего раньше боялись или считали, что это «не для вас»

Но я не могу пообещать, что что-то из этих вещей внезапно изменит вашу жизнь.

Во многих случаях, когда я ловил себя на мысли, что разочаровался в том или ином опыте, я осознавал, что все-таки научился ценить то, чем раньше пренебрегал, а впоследствии и вовсе изменил мнение о некоторых вещах, чего бы ни за что не произошло в обычной ситуации.

Иногда случайность – это даже несколько больше, чем просто подарок.

Вывод

[...] Допустим, что падение того яблока сыграло большую роль в научной деятельности Ньютона, а эксперименты Франклина способствовали его успехам как в работе, так и в личной жизни. И это стало возможным только потому, что эти люди имели определенную базу знаний. [...]

Большинство из нас уверены, что знают себя очень хорошо. И правда в том, что на самом деле мы не можем знать, чего хотим, что любим и от чего получаем кайф, пока не попадем в ситуацию, которая откроет для нас все эти вещи. [...]

Желание посвятить 20% своей жизни экспериментам зависит только от вас. Но нет никаких сомнений в том, что легкий хаос иногда может привести к мощному, а иногда и абсолютно трансформационному опыту.

Возможно, вы просто застряли. Возможно, вы делали одно и то же слишком долго. Возможно, пришло время для чего-то более захватывающего.

Что бы это ни было – хаос вам в помощь.

Перевод НВ

Полную версию колонки читайте на Medium

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