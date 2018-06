Дикий Запад ICO: новая эра или каменный век?

Первичное размещение монет – наиболее распространенный способ финансирования криптовалютных проектов, которых сейчас насчитывается более 1600 (количество продолжает расти). В обмен на ваши доллары, фунты, евро или другую валюту ICO выпускает цифровые «токены» или «монеты», на которые в будущем вы сможете (или нет) купить определенные товары и услуги.

Поэтому неудивительно, что, по данным консалтинговой фирмы по ICO Satis Group, 81% ICO – это мошенничество, созданное виртуозными жуликами, шарлатанами и аферистами, которые хотят забрать ваши деньги и убежать с ними. Также неудивительно, что только 8% криптовалют в итоге участвуют в торгах на бирже: это означает, что 92% из них терпят крах. Похоже, главная цель ICO – обойти законы о ценных бумагах, которые защищают инвесторов от обмана.

Если вы инвестируете в обычный (не крипто) бизнес, вам предоставляются различные юридические права: дивиденды – если вы являетесь акционером, проценты - если вы являетесь кредитором, доли активов предприятия – если будет дефолт или оно обанкротится. Такие права подлежат исполнению, поскольку ценные бумаги и их эмитенты должны быть зарегистрированы в государстве.

Представьте, что вы живете в стране, где вместо одной валюты вам приходится использовать 200 других Более того, в законных инвестиционных сделках эмитенты обязаны раскрывать точную финансовую информацию, свои бизнес-планы и потенциальные риски. Есть ограничения по продаже только квалифицированным инвесторам определенные виды ценных бумаг с высоким уровнем риска. Также есть правила по борьбе с отмыванием денег (БОД) и «знай своего клиента» (ЗСК), чтобы предотвратить уклонения от уплаты налогов, сокрытия нечестных доходов и других преступных действий, таких как финансирование терроризма.

На Диком Западе ICO большинство криптовалют выпускают с нарушением этих законов и правил: под предлогом того, что они не являются ценными бумагами вообще. Таким образом, большинство ICO отказывают инвесторам в каких-либо юридических правах. Вместо этого они обычно сопровождаются быстро испаряющимися «белыми книгами» вместо конкретных бизнес-планов. Их эмитенты часто анонимны и их нельзя отследить: они обходят все правила БОД и ЗСК, оставляя дверь открытой для любого преступного инвестора.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон недавно дал понять, что рассматривает все криптовалюты как ценные бумаги, за исключением первой – Bitcoin, которую он считает товаром. Подразумевается, что даже Ethereum и Ripple – второй и третий по величине криптоактив – сейчас работают в режиме незарегистрированных ценных бумаг. Гэри Генслер, бывший председатель Комиссии по торговле сырьевыми товарными фьючерсами, который сейчас ведет курс по блокчейну (технология, лежащая в основе криптоконверсии) в Массачусетском технологическом институте, придерживается такого же мнения.

Таким образом, сотни ICO, которые в последние годы привлекли миллиарды инвесторов, технически были незаконными. Хуже того, бизнес-модель, стоящая за большинством из них, – обдираловка клиентов. Это показали Изабелла Каминска из Financial Times и Мартин Уокер из The Center for Evidence-Based Management в докладе Комитету Казначейства Палаты общин Великобритании.

В обычных бизнес-транзакциях клиенты могут покупать товары и услуги с помощью обычных валют. Но в ICO клиенты должны конвертировать эти валюты, покупая в ограниченном пуле токены, чтобы совершить покупку. Никакой законный бизнес, который пытается максимизировать прибыль, не будет требовать от своих клиентов выписывать такие кренделя.

Фактически, единственная причина ограничить покупку владельцев токенов – создать нелегальный картель поставщиков услуг, которые будут защищены от ценовой конкуренции и в состоянии обмануть своих клиентов. Рассмотрим Dentacoin, забавную криптовалюту, которую можно потратить только на стоматологические услуги (и стоматологи практически их не принимают). Было бы трудно придумать лучшую иллюстрацию того, почему бизнес-картели являются незаконными во всех цивилизованных странах.

Разумеется, криптокартели будут оспаривать, что клиенты, которые потратят средства на покупку токенов, выиграют, если этот токен поднимется в цене. Но это бессмысленно. Если цена токена возрастет выше рыночной стоимости товара или услуги, то никто не будет покупать токен. Единственная правдоподобная причина для принудительного использования токена – это повышение цен или обман инвесторов.

Помимо содействия незаконной деятельности, крипто-токены запутывают преимущества процесса ценообразования, которые работают, когда единицей учета является одна валюта. В криптоутопии у каждого товара и услуги будет свой собственный отличный токен, а среднестатистический потребитель не сможет понять соотношение цен на разные или даже похожие товары и услуги. Также у них не будет реальной уверенности в потребительской способности токена, учитывая летучесть цен крипто-токенов.

Представьте, что вы живете в стране, где вместо одной национальной валюты вам приходится использовать 200 других мировых валют для покупки разных товаров и услуг. Привычной станет повсеместная путаница в цене, а конвертация одной нестабильной валюты в другую каждый раз будет съедать ваши средства.

Тот факт, что в данной стране или юрисдикции все использует одну и ту же валюту, и придает деньгам ценности. Деньги – это общественное благо, которое позволяет людям вступать в свободный обмен, не прибегая к такому неточному, неэффективному бартеру, от которого зависело традиционное общество.

А именно туда шарлатаны ICO будут стараться заманить нас – не к футуристическому миру «Джетстоны», а к современному миру каменного века «Флинстоуны», где все транзакции будут происходить через обмен разных токенов или товаров. Настало время признать свою утопическую риторику какой она есть на самом деле: эгоистичной бессмыслицей, предназначенной отобрать у доверчивых инвесторов их с трудом заработанные средства.

Полную версию колонки читайте на Project Syndicate

