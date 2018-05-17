Чего жаждет Палестина?

В то время как США открывали новое посольство в Иерусалиме, насилие в секторе Газа приобретало обороты. Это событие объединило проблемы нынешней политики и противоречия, которые долгое время закипали в регионе. Израильские силы открыли огонь по протестантам и, как сообщают в Палестине, убили десятки и ранили более сотни людей.

14 мая Израиль празднует 70-ю годовщину своего основания. 15 мая для палестинцев известно как «накба», или катастрофа. В тот день израильтяне трагически выслали из дома сотни тысяч палестинцев. Это событие определило их безгосударственное будущее и оккупационный режим, который стал основой национальной идентичности. Последствия перемещения палестинцев из родительских земель до сих пор остаются нерешенными. Это помогает понять вчерашние события на границе с сектором Газа.

Начиная с 30 марта там начались протесты под названием «Большое мартовское возвращение», во время которых сотни в основном безоружных молодых противостояли пограничникам и израильским силам. Люди блокировали доступ к ближайшим поселениям, то есть территории нынешнего Израиля, откуда и депортировали немало семей в 1940-х. По меньшей мере 37 протестантов погибли, а более 4000 были ранены. Демонстрации, кульминация которых состоялась накануне 15 мая, сошлись во времени с открытием посольства США в Иерусалиме, что может превратиться в очередную историческую горячую точку. Если не сейчас, то со временем. И пока мы будем обсуждать политические и культурные последствия накбы, спокойствие и стабильность покинут Израиль, а затем и остальной Ближний Восток.

Большинство палестинцев превратили свое право на возврат в фетиш

Чтобы понять сущность накбы, нужно прежде всего понять ее масштабы. Перед тем, как все произошло, на этой территории существовало большое, закостенелое, в большей степени древнее арабское общество, большая часть которого через несколько месяцев стала еврейским Государством Израиль. В памяти это было так: сегодня стояло одно, а завтра уже другое. Все общество, за исключением относительно небольших отдельных групп, просто исчезло.

После Первой Мировой войны Лига Наций разбила Османскую империю на территории, которые отошли разным колониальным силам. Земли, которые сегодня принадлежат Израилю и оккупированной Палестине, находились под британским протекторатом. Такое расделение имело конкретную, хотя и противоречивую цель: на тот момент Великобритания уже показала свою поддержку новому сионистскому движению, стремившемуся создать «национальный дом для еврейского народа» в Палестине. Мандат подтвердил намерения Великобритании, вот только не определил, что означает такой «национальный дом», как еврейское государство, на практике.

На страницах Пакта Лиги Наций под целью мандата понимали обеспечение условий для «благосостояния и развития» людей, населявших те территории. Проблема заключалась в том, что в 1922 году почти 90% населения Палестины были арабскими мусульманами и христианами, в то время как евреи насчитывали 11%. Иными словами, идея «опеки» над людьми, которые там проживали, фактически предусматривало их подготовку к независимости и противоречило превращению Палестины в «национальный дом для еврейского народа». Однако именно так было задокументировано. Что в британской Декларации Бальфура, что в мандате палестинское большинство называли «существующими нееврейскими сообществами» с «гражданскими и религиозными правами». Но не политическими.

Это означало, что британские лорды почти всегда были на ножах с местным арабским населением, а иногда и с еврейскими лидерами тоже. И на конец Второй Мировой войны, когда британский мандат утратил свое действие, состав населения претерпел существенные преобразования: более 68% людей считали себя арабами, остальные 32% – евреями (более двух третей которых были рождены за рубежом). Тогда еще зеленая ООН предложила разделить управление территорией между арабами и евреями. Но даже в предложенном проекте еврейского государства, куда бы вошел максимальный процент евреев, все же существовала фактическое арабское большинство. Даже после десятилетий эмиграции последних так и не смогли «выкроить». Арабы, особенно палестинцы, возмущенно отвергали такое разделение: они не хотели делить свою землю пополам с еврейским меньшинством. [...]

Напряжение между сообществами, так же как между ними и британскими властями, нарастало еще в 30-40-х, включая арабские бунты 1936-1939 годов. Но как только стало очевидно, что Великобритания хочет отдать Палестину, обе стороны начали тянуть одеяло на себя. Осенью 1947-го противостояние перешло в открытый военный конфликт. Это и стало основой для накбы. [...]

После этнических чисток, убийств и паники около 800 тысяч палестинских арабов либо бежали, либо были депортированы. Те, что остались, составляли около 18% населения Израиля и следующие 20 лет жили в условиях военного положения. [...] Их города и поселки снесли или переименовали. Собственность, согласно новым законам, изъяли. Более того, ни одному из палестинцев, будь он беглецом или депортированным, не было разрешено вернуться назад. Большинство палестинцев, которые покинули свои дома в период между 1947-1948 годами, верили, что однажды борьба стихнет и, какими бы ни были ее результаты, они смогут вернуться.

Это были просто иллюзии. Палестинцы ушли, а новое государство Израиль расценило их отсутствие как дар богов, и дало повод для внезапного возникновения государства, еврейского по составу. [...]

И хотя палестинцы имеют преимущественно общее культурное наследие с другими арабами, их история, а в частности накба и ее бесконечное продолжение, всегда четко отделяла народ от остального арабского мира. Все палестинцы, включая тех, кто остался в Израиле, имеют одинаковый опыт. И несмотря на то, что сегодня большинство живут или в изгнании, в условиях израильской оккупации или, в лучшем варианте, как граждане второго сорта в самом Израиле, – их социальная, политическая и историческая идентичность вращается исключительно вокруг накбы. [...]

Образовавшуюся пропасть не залатать. Государство Израиль – это та реальность, которая не исчезнет. Большинство палестинцев превратили свое право на возврат в фетиш и, как с моральной, так и с правовой точки зрения, эти люди несомненно правы. И в политическом измерении они не имеют ни единого шанса на возвращение – разве что в крохотном, чисто символическом количестве. После десятилетий безрезультатной борьбы и взаимного насилия, палестинцы пришли к горькому выводу, что накбу не отменить, да и не исправить. Они приняла ту двухгосударственную реальность, где Палестина расположена на оккупированных в 1967 году Израилем территориях как единственно возможный вариант. Но даже это оказалось недостижимым.

Накбу невозможно обсуждать, пока остальной мир, а особенно Израиль не признает ее существование и значение. И те события на самом деле имеют мало чего общего с Холокостом. Евреи и палестинцы – это два народа, чье мировоззрение определили исторические травмы. Разница лишь в том, что из-за создания и развития собственного государства евреи выздоравливают, в то время как подневольные палестинцы живут в ссылке или под оккупацией, их травма продолжает болеть.

И это особенно актуально для Сектора Газа, которая стала проклятой тюрьмой под открытым небом для почти двух миллионов людей, плотно населяющих эту территорию. Гуманитарный кризис и вездесущее отчаяние стали настолько обременительными, что даже израильские чиновники признали Сектор Газа действующей бомбой человеческого горя. Она не взорвалась 15 мая, но скоро это время наступит.

Для большинства палестинцев накба – это не так историческая память, как ежедневный живой опыт. Без этого осознания трудно понять перспективы Палестины, положить конец конфликту, накбе и, в конце концов, позволить евреям и арабам, а заодно и всему миру, двигаться вперед.

Полный текст читайте на The Atlantic

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени