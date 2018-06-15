Без паники! На что нас толкает стресс?

Американский нейробиолог Тали Шарот в своей колонке для BBC.Capital на примере реакции стресса объясняет, почему страстные политические речи собирают миллионы приверженцев, даже если не имеют ничего общего с реальностью

Многие из самых важных решений в своей жизни, вам придется принимать в состоянии стресса и беспокойства. От медицинских до финансовых и профессиональных. Возьмите, к примеру, будущих родителей: они принимают ряд важных решений во время беременности и родов – когда многие подвержены стрессу. Влияют ли эти обстоятельства на наши решения: и если да – хорошо или плохо?

Вместе с моим коллегой Нилом Гарреттом, мы решились променять нашу безопасную лабораторию на пожарные станции в штате Колорадо, чтобы исследовать, как наш ум работает в условиях высокого стресса.

Рабочие дни пожарных очень разные. Одни – довольно расслабленные: часть времени они моют машину, чистят оборудование, готовят еду и читают. Другие дни – беспокойные, именно в такие дни жизням пожарных угрожает опасность: они входят в горящие дома, чтобы спасти попавших в ловушку жителей, оказывают первую медицинскую помощь. Такие перепады – отличное условие для эксперимента, в ходе которого нужно исследовать, как человек способен использовать информацию в условиях стресса.

Стресс быстро передается от одного человека к другому Мы выявили, что реакция стресса, вызванная реальной угрозой, помогает пожарным обрабатывать информацию даже лучше. Но так стресс работает только в том случае, если это реальные события, а не просто плохие новости.

Вот как мы пришли к таким результатам. Мы попросили пожарных оценить вероятность того, что они попадут в 40 различных неприятных ситуаций: от автомобильной аварии до жертв мошенничества. По результатам мы говорили им что-то хорошее (например, что реальная вероятность пережить эти события была ниже, чем они ожидали) или плохое (что эта вероятность была выше), затем просили заново проставить оценки.

Исследования показали, что люди обычно довольно оптимистичны – они игнорируют плохую информацию и склоняются к хорошей. Это мы наблюдали, когда у пожарных были расслабленные дни. Но когда они были подвержены стрессу, срабатывал другой механизм. В этих условиях они становились сверхбдительными: когда мы говорили им что-то плохое, даже если это не имело никакого отношения к их работе (например, что вероятность мошенничества была выше, чем они думали). В результате, их убеждения и ответы менялись. И, наоборот, под действием стресса, реакция на хорошие новости не менялась (когда им говорили, что вероятность мошенничества была ниже).

Вернувшись в лабораторию, мы заметили, что у студентов, которым сообщили, что их публичное выступление прослушает вся группа, а затем речь опубликуют в Интернете, срабатывала похожая реакция. Разумеется, уровень кортизола у них вырастал, сердцебиение учащалось и, о чудо, они внезапно начинали отлично воспринимать и обрабатывать несвязанную, но тревожную информацию о заболеваниях и смертях.

Когда вы находитесь в стрессовых ситуациях, будь они личными (ожидание медицинского диагноза) или общественными (политические беспорядки), происходит физиологическое изменение, способное заставить вас воспринимать любое предупреждение об опасности и просчитывать все, что может пойти не так. Исследование, в котором использовали картирование мозга для наблюдения за нейронной активностью людей, подверженных стрессу, показало, что этот «переключатель» был связан с внезапным усилением нейронного сигнала, отвечающего за познание (известный, как ошибка прогнозирования), особенно, в ответ на неожиданные признаки опасности (например, страх на лице). Этот сигнал опирается на дофамин – нейропередатчик, обнаруженный в мозге. Во время стресса дофаминовая реакция запускается другой молекулой, называемой кортиколиберином.

Такая нейронная реакция помогала нашим предкам выжить. Как только они оказывались среди голодных животных, то пользовались этой повышенной способностью изучать опасности, чтобы избежать хищников. Но безопасной среде бесполезно постоянно находиться в состоянии полной боевой готовности. Частичная неосведомленность может помочь вам успокоиться.

Таким образом, «нейронный выключатель», который автоматически увеличивает или уменьшает вашу способность обрабатывать предупреждающую и прогнозирующую информацию в ответ на изменения в окружающей среде, может быть очень кстати. Получается, люди с клинической депрессией и тревожностью просто не могут не поглощать все негативные сообщения вокруг.

Важно понимать, что стресс быстро передается от одного человека к другому. Если ваш сотрудник подвержен стрессу, вы, скорее всего, также будете напряжены и беспокойны. Нашему мозгу свойственно быстро передавать эмоции друг другу, потому что зачастую, они несут в себе

важную информацию.

Венди Берри Мендес, профессор эмоций в Калифорнийском университете, (Сан-Франциско) вместе с коллегами обнаружила, что у младенцев, которых держали на руках матери, недавно пережившие стресс, сердце начинало биться тоже быстрее. Сообщение, передававшееся ребенку с учащенным сердцебиением матери, означало опасность – и в результате, ребенок избегал общения с незнакомыми людьми.

Вам даже не нужно находиться в одной комнате с кем-то, чтобы их эмоции влияли на ваше поведение. Исследования показывают, что, если вы наблюдаете положительные посты в социальных сетях, например, изображения розового заката, - вы, скорее всего, опубликуете что-то воодушевляющее и у себя. Если же вы наткнулись на негативные сообщения, например, жалобы на длинную очередь в кафе, вы, в свою очередь, тоже запостите что-то негативное.

В определенном смысле, многие живут так, будто мы находимся в реальной опасности: например, пожарные на телефонной линии постоянно готовы потушить пламя требовательных электронных писем и текстовых сообщений, а также реагировать на новости и сообщения в соцсетях. И, да: согласно исследованию Американской психологической ассоциации, если вы часто проверяете телефон – значит, вы находитесь в состоянии стресса.

Другими словами, изначально запрограммированная физиологическая реакция, эволюция которой позволяла нам избежать голодающих хищников, теперь может быть сработать от простого твита. Твитирование, согласно одному исследованию, учащает пульс, заставляет вас потеть и увеличиваться ваши зрачки куда больше, чем другие повседневные занятия.

Итак, стресс увеличивает вероятность того, что мы будем сосредотачиваться на тревожных сообщениях. Он также распространяется как цунами, так что может стать причиной коллективного страха, который не всегда оправдан. Это связано с тем, что опасные публичные мероприятия, такие как террористические акты или политические беспорядки, в непосредственном общении или социальных сетях часто сопровождаются волной тревожной информации, которую люди хорошо впитывают: но все вместе это способно преувеличить масштабы реальной опасности.

Таким образом, после террористических нападений и падений на финансовых рынках, срабатывает прочный круг – начавшийся стресс распространяется от одного человека к другому, из-за чего временно повышается вероятность того, что люди будут принимать отрицательные решения, которые, в свою очередь, усилят стресс только больше. В результате, люди отменяют свои поездки, даже если террористическая атака произошла на другом конце планеты; продают акции, даже если держать их – лучшее, что можно сделать; а страстные политические речи привлекают множество последователей, даже если они не имеют ничего общего с реальностью.

Но у меня есть и хорошая новость: положительные эмоции, такие как надежда, также являются заразными и мощными – они также побуждают людей действовать, чтобы найти решения. Осознание тесной взаимосвязи эмоционального состояния людей и того, как они обрабатывают информацию, могут помочь нам более эффективно формировать наши сообщения и сделать свой вклад в положительные перемены.

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