25 уроков саморазвития от Бетховена

Мелисса Чу: Чтобы начать зарабатывать деньги, нужно прежде всего доказать свою значимость

Американский предприниматель Мелисса Чу в колонке для Medium рассказывает о жизни легендарного композитора и о том, чему мы можем у него научиться

Один из самых известных композиторов всех времен Людвиг ван Бетховен осуществил весомый вклад в развитие музыки. Работы Бетховена высоко оценивают и сегодня. Он был новатором и бесспорным мастером на своем поприще.

Его дела не всегда шли гладко. Начиная с юного возраста, он посвятил жизнь тому, чтобы стать лучшим в своей профессии. А это означает бесконечные часы обучения, практики и преодоление многих личных и профессиональных трудностей.

Только вдумайтесь, как глухой человек мог создать величайшие музыкальные произведения, известные доныне?

Самоотверженность Бетховена своему делу доказывает: если хочешь добиться успеха, жди препятствий. Мы можем многому научиться у композитора.

(Во время прочтения рекомендуется слушать Пятую симфонию Бетховена)

Вот его 25 уроков:

1.Дан-дан-дан!

Начало Пятой симфонии громкое и оглушительное. Даже в 1808 году Бетховен знал, как разбудить аудиторию и побудить ее слушать. Задев людей на крючок, ты сразу приковываешь их внимание к тому, что хочешь сказать.

2.Работай со своими препятствиями

В 26 лет у Бетховена начались проблемы со слухом. Со временем он и вовсе потерял его. Композитор был раздавлен и подумывал о самоубийстве, поскольку верил, что его карьере конец. Но впоследствии изменил свой образ мышления и посвятил себя дальнейшему созданию музыки. И вот результаты. Почти ничего не слыша, Бетховен написал свои величайшие работы: «Лунную сонату» и «К Элизе».

Любой шаг требует самоотдачи и терпения

Каждый сталкивается с трудностями на своем пути. Вместо того, чтобы оправдываться, почему что-то не работает, найдите способ преодолевать свои препятствия.

3.Каким бы крутым ты ни был, помощь не помешает

Отец Бетховена, он же его первый учитель музыки, признал сына гением еще в детстве. Вырастая, Бетховен встречал других менторов, которые поддерживали его.

Во взрослом возрасте он продолжал учиться под эгидой других людей. Приобретая успех и популярность, он все еще учитывал советы и отзывы других.

У лучших специалистов своего дела всегда есть менторы, которые помогают им становиться еще лучше.

4.Будь готовым работать бесплатно, чтобы улучшить свои навыки

Первые три года Бетховен бесплатно работал на органиста Кристиана Готлоба Нефе. В течение этого времени Нефе помог Бетховену написать его первую обнародованную композицию и открыл музыканта для влиятельных патронов.

Когда ты только в начале пути, не следует рассчитывать на немедленное признание. Зато стоит работать на перспективу. Тем, кто тяжело работает сейчас, воздастся в будущем.

5.Окружай себя людьми, которые будут способствовать к твоему успеху

В надежде встретить Моцарта, Бетховен переехал в Вену. Идя к цели, он познакомился с другими властными людьми этой сферы, которые впоследствии стали его менторами и финансовыми инвесторами. [...].

Окружение – это один из самых важных факторов твоего развития. Находясь в компании тех, кому импонируют твои цели, ты сможешь гораздо быстрее достичь успеха.

6.Будь готов ждать

Часть стратегии – это, в том числе, немного подождать с релизом своего контента. Иногда начать действовать позже – мудрый поступок.

Хотя популярность Бетховена в качестве пианиста-виртуоза набирала обороты, он решил подождать с обнародованием своих произведений, чтобы впоследствии они привели еще больший фурор.

Два года спустя он дал свой первый публичный концерт. Тогда же решил и обнародовать свои произведения. Это принесло ему немалые деньги.

7.Подражай великим

Лучший способ начать – исследовать путь гениев твоей профессии. После того, как впитаешь в себя все необходимые знания, ты сможешь добавить к ним собственную изюминку.

Бетховен интенсивно исследовал раннее творчество Моцарта и музыку, которая на него повлияла. Ну а потом, когда Бетховен начал исследовать другие методы написания музыки, у него проявился собственный стиль.

8.Получай преимущества от своих побед

Когда ты достиг чего-то одного, ты можешь использовать этот успех на пути к другим вершинам.

Как-то Бетховен создал композицию для балета «Творения Прометея». Постановка оказалась очень популярной. Поэтому Бетховен быстро сообразил и отдельно выпустил свою композицию. Впоследствии это позволило ему поднять цену на свои концерты.

9.Используй популярные тренды и события

Когда Бетховен услышал, что силы герцога Веллингтона разбили войска Наполеона, композитор написал военную симфонию и назвал ее «Победой Веллингтона». Работа оказалась успешной, ее выполняли на благотворительной основе для жертв войны. Это дало Бетховену возможность развлекать своими композициями дипломатов и первых лиц государства.

Прислушайся к тому, что тебя окружает. Это могут быть твои клиенты, какие-то события или дискуссии. Используя популярные темы, ты сможешь лучше достучаться до своей аудитории.

10.Иногда ты должен принимать непопулярные решения

Каждый раз, когда кто-то пытается сделать что-то необычное, появляются скептики. И сделать что-то неординарное – это и значит делать то, чего другие не сделают.

Бетховен создал «Поздние квартеты» – композицию, которую в свое время считали несколько странной. Один композитор описал ее как «неразборчивую и не скорректированную». Несмотря на негативные отзывы, Бетховен продолжал работать в новом музыкальном стиле.

Это дало плоды. Вскоре общественное мнение изменилось, а эти работы Бетховена вдохновили таких музыкантов и композиторов, как Рихард Вагнер и Бела Варток.

11.Когда дело касается друзей – заботься о качестве, а не о количестве

[...] Близкий круг друзей поможет тебе в трудную минуту.

В течение жизни Бетховен окружал себя исключительно близкими людьми. [...] Благодаря их заботе и отношению композитору удалось пережить наиболее сложные периоды своей жизни.

12.Будь готов к неудачам

На пути к успеху всегда будет несколько спусков и падений. Вместо того, чтобы сдаваться или тянуть, будь к ним готов.

Хотя Бетховен и был известным на проятжении всей жизни, случалось, что его работы не слишком хорошо воспринимали, а из-за личных и семейных проблем композитору часто приходилось сводить концы с концами. [...]

Вместо того, чтобы отчаиваться, он делал шаг назад и еще больше повышал цену за свою работу. Будучи столь сосредоточенным на изменении своего музыкального стиля, Бетховен решил двигаться совсем в другом направлении. Личные творческие поиски привели к изменениям в развитии тогдашней классической музыки.

13.Твои предпочтения все время эволюционируют

Творческую жизнь Бетховена делят на три периода: ранний, средний и поздний. Во время каждого из них он находился под влиянием различных людей. Процесс взросления и саморазвитие также повлияли на стиль композитора.

С возрастом наши взгляды на жизнь и работу меняются. Наше окружение оказывает значительное влияние на это.

14.Эксперты делятся своими знаниями с другими

Слышали выражение: «Те, кто не может делать, учит?» Пример Бетховена доказывает обратное. Он часто учил детей быть благородными, чем и подкреплял свой авторитет.

Это была некая win-win стратегия: Бетховен получал возможность делиться своими знаниями и достижениями, а студенты в это время улучшали свои навыки игре на пианино и скрипке.

Есть еще одна причина, которая доказывает, что учительство приносит плоды.

15.То, что мы отдаем, впоследствии возвращается нам сторицей

Бетховен занимался с будущим прославленным музыкальным учителем Карлом Черни. Десять лет спустя, Черни поставил в Вене премьеру пятого фортепианного концерта Бетховена. [...]

Поэтому даже если вы не можете найти причин для учительства, это все равно прекрасный пример того, что когда ты чем-то делишься, то всегда можешь получить во сто крат большее вознаграждение.

16.Когда ты мастер мирового уровня, твоя работа становится твоим инстинктом

Сначала все кажется тяжелым. И чем больше практики, тем скорее приходит ощущение легкости и автоматизма.

В юности, когда Бетховен был еще здоровым, он тщательно изучал теорию музыки и особенности компоновки мелодий. Потеряв слух, он продолжил создавать музыку, не слыша ее.

На тот момент ему уже не нужно было ее слышать. Опираясь на свои записи, он знал, как она будет звучать.

17.Объяви себя гением и иди к этому

Поскольку отец Бетховена увидел в нем будущего гения еще в детстве, много ресурсов было вложено в то, чтобы это пророчество сбылось.

Когда на тебя возлагают такие надежды, это вдохновляет и вести себя соответственно. [...]

18.Поднимись над обстоятельствами

Если оставить в стороне творчество, то жизнь у Бетховена была не из легких. Композитора многократно дискриминировали из-за его не благородного происхождения.

Жизнь полна факторов, которые от тебя не зависят. Но это не должно стать помехой для твоего саморазвития. [...]

19.Покажи людям, как к тебе нужно относиться

Бетховен требовал много внимания. Когда аудитория начинала переговариваться или переставала быть сосредоточенной, он просто мог перестать играть. Он также мог отказаться играть, если посреди партии его кто-то внезапно позвал. Когда он садился за свой инструмент, то все должно было идти по его сценарию.

Если ты хочешь, чтобы к тебе соответственно относились, показывай это своими поступками. Покажи, чего ожидаешь, и впоследствии другие начнут это учитывать.

20.Людям нужны эмоции

Личная борьба Бетховена побудила его создавать эмоциональные композиции. Вот как знаменитая «Лунная соната».

Товар – это факты. Но люди отзываются именно на эмоции. [...]

21.Деньги – это не основная мотивация

Музыка была главной страстью в жизни Бетховена. Им всегда руководило желание создавать еще более запоминающиеся и эмоциональные мелодии. Деньги для композитора были на втором месте.

Несомненно, деньги – это важно. Чтобы было на что жить и работать, они нужны каждому. Но деньги – это лишь побочный продукт процесса. Чтобы их заработать, нужно прежде всего доказать свою значимость.

22.Лучший способ добиться успеха – быть продуктивным

Садясь впервые за пианино, предвидел ли Бетховен, что его произведения переживут века? Вероятно, нет. И он оттачивал свое искусство в течение жизни.

Это нормально – стремиться сократить путь к успеху, и любой шаг к нему требует самоотдачи и терпения.

23.Начинай работать рано

Свой первый концерт Бетховен дал в марте 1778 года. Тогда ему было 7.

Да, никогда не поздно начинать. Но лучше всего встать на этот путь как можно раньше, так как процесс самосовершенствования займет долгие годы.

24.Не бойся брать помощников

Когда Бетховен начал иметь дело с прессой и заниматься другими организационными вопросами, он позвал на помощь своего брата Карла.

Тот устанавливал цены на творчество композитора и уговорил согласиться на перевод его наиболее популярных мелодий для других инструментов.

Если имеешь дело с тем, в чем не разбираешься, возможно, стоит найти человека, который будет делать это за тебя – в то время как ты сможешь сфокусироваться на своем деле. Если среди твоих родственников нет эффективных менеджеров, ты всегда можешь включить в команду человека со стороны.

25.Тебе всегда есть куда расти

Однажды Бетховен сказал: «Я не доволен работой, которую до сих пор делал. Отныне я выбираю другой путь». [...]

Раз Бетховен думал, что может лучше, тогда и каждый из нас должен стремиться к самосовершенствованию.

[...]

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