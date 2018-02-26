После Олимпиады. Когда Северная Корея нажмет на ядерную кнопку

[...] Церемония закрытия зимней Олимпиады в Южной Корее положила конец не только фантастическим спортивным трюкам и красованию различных знаменитостей, но и интерлюдии в международном кризисе, который вызвала ядерная программа Северной Кореи.

В течение последних недель мы наблюдали много событий: под одним флагом промаршировали, а иногда и соревновались в объединенной команде спортсмены Северной и Южной Кореи, вице-президент США Майк Пенс буквально бок о бок сидел возле сестры Ким Чен Ына. Раздавались даже слабые намеки на проведение исторических переговоров на уровне президентов двух стран – Кима и Мун Чжэ Ина.

И какой бы зрелищной ни была Олимпиада, там все же можно было разглядеть признаки того, что ядерный кризис скоро вернется, возможно, даже обострится.

Санкции

И хотя в течение Олимпиады Майк Пенс заявлял о том, что администрация Трампа стремится встретиться с руководителями Северной Кореи, он постоянно подчеркивал, что США не ослабят экономические санкции против Северной Кореи, если та не будет делать шаги навстречу ликвидации своего ядерного арсенала. Более того, администрация склонна даже усилить эти меры, зная, что международные санкции изрядно вредят режиму Кима. [...]

Момент принятия решения дать отпор как никогда близок

По замыслу, санкции должны побуждать Северную Корею пойти на уступки в их ядерной программе. И очень вероятно, что сейчас санкции будут иметь несколько другой эффект, а именно сделают невозможным потенциальное проведение переговоров. Пенс, например, планировал провести тайную встречу с официальной делегацией Северной Кореи еще во время церемонии открытия Олимпиады, однако та сторона отменила все в последнюю минуту. Причина: Пенс объявил о следующих санкциях, а это разгневало Северную Корею.

Военные тренировки

США и Южная Корея приостановили совместные военные учения на время Олимпиады, но планируют восстановить их после окончания параолимпийских игр в середине марта. И хотя США и Южная Корея уверяют, что эти учения критически важные для подготовки к агрессии Северной Кореи, последняя считает это все репетицией будущего вторжения. В Северной Корее на этой неделе так и заявили: диалог между их страной и Южной Кореей не увенчается успехом до тех пор, пока будут продолжаться совместные учения.

Ракетные и ядерные испытания

Северная Корея обладает немалым опытом проведения весенних ракетных испытаний. И очень вероятно, что именно этой весной там начнут совершенствовать технологию размещения ядерной боеголовки на ракете, которая способна долететь до США.

В Центре стратегических и международных исследований пришли к выводу, что военные учения Южной Кореи и США ведут к более провокационным действиям правительства Кима в тех случаях, если за несколько недель до того в отношениях между США и Северной Кореей наблюдалось напряжение. Пока же имеем следующую ситуацию: США выступают против Северной Кореи прежде всего из-за наличия у нее ядерного оружия, а в своих попытках примирения Северная и Южная Кореи, в том числе и во время Олимпиады, избегают разговоров о ядерной опасности.

Накануне заседания Комитета Сената по разведке, прошедшего в этом месяце, директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что ожидает проведения ракетных испытаний уже в ближайшие месяцы. Кроме того, он допускает, что вслед за этим Северная Корея решится и на ядерные испытания. Коутс напомнил также, что чиновники из Северной Кореи уже угрожали пойти на провокационный шаг и детонировать водородную бомбу над Тихим океаном. Последний раз такое испытание в 1980 году провели китайцы. Сейчас Северная Корея вполне может повторить подобное с целью развеять сомнения в своей способности угрожать США ядерным оружием.

Линдси Грэм, сенатор и доверенное лицо Трампа, сказал мне, что в декабре, через три месяца после последнего ядерного испытания, еще существовало 70% гарантии того, что администрация Трампа пошла бы на военные действия против Северной Кореи, если бы Ким Чен Ын запустил еще одну ядерную бомбу. [...]

Как сказал Коутс в своем выступлении в Сенате, вооруженная ядерными установками Северная Корея представляет "потенциально... экзистенциальную" опасность для США и может шантажировать их своим объединением с Южной Кореей. "Момент принятия решения дать отпор как никогда близок" [...]

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