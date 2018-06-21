Пока, Югославия! Привет, Северная Македония!

Писатель Андрей Любка в своей колонке для Радио Свобода рассказывает, почему переименование Македонии так важно, а также, что теперь ждет Северную Македонию

В воскресенье премьер-министры Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Зоран Заев и Греции Алексивс Ципрас подписали соглашение о новом названии для БЮРМ - Северная Македония. Это первый и самый важный шаг для урегулирования абсурдного спора, два с половиной десятилетия блокировала македонцам путь в ЕС и НАТО.

Потомки Александра Македонского

Автор этих строк очень любит Скопье, потому что это один из интереснейших городов на Балканском полуострове. Хотя нельзя сказать, что один из самых красивых - любопытство здесь иного характера, вовсе не эстетического. Потому что в столице Македонии правительство проводило своеобразный эксперимент, пытаясь в пространстве одного города построить новую историческую парадигму: установлено несколько десятков памятников, изменены фасады зданий, открыт помпезный исторический музей в центре.

Как известно, македонцы часто утверждают, что и Александр Македонский был именно македонцем, и от знаменитых античных времен ведут они свою историю. Это примерно так же, как утверждать, что Иисус Христос был украинцем. Впрочем, такие псевдоисторические мифы поддерживает значительная часть населения и влиятельные правые партии.

Если все удастся, то Македония получит шанс очень быстро евроинтегрироваться Поскольку македонцы конфликтуют со всеми вокруг (почти все их соседи считают, что македонского народа не существует: например, болгары считают их болгарами, а македонский язык - диалектом болгарского; греки подозревают, что македонцы - это славянизированные греки; Сербия не признает македонскую православную церковь; албанцы претендуют на часть македонской территории для «Великой Албании»), то власти приходилось утверждать македонскую идентичность методами, граничащую с исторической пропагандой.

Именно поэтому на центральной площади столицы была установлена гигантская статуя Александра Македонского - как отца народа и центральной исторической фигуры. Но официально назвать этот памятник именем знаменитого полководца не смогли - из-за яростного сопротивления Греции. Поэтому статую назвали просто «Воин на коне». Забавно, правда? Но именно в таких условиях жила и пыталась развиваться Македония еще со времен распада Югославии.

Еще один красноречивый факт: в 1963 году Скопье был почти полностью разрушен в результате мощного землетрясения. Особенно пострадали ветхие старинные дома в центре города, в пределах так называемой исторической «чаршии». Коммунистической власти пришлось отстроить город - и новые здания были типичными для того времени: примерно такими же, как в большинстве украинских райцентров. Но уже в двухтысячных новая патриотическая власть, поставившая перед собой задачу строить древнее историческое сознание народа, решила добавить столице немного «историчности». И сделала ремонт в центре города, налепив на коммунистические здания барочные фасады, которых никогда в Македонии не было!

Не говори гоп, пока не изменишь название

Прошлогодняя смена власти в Македонии сказалась и на политике в сфере исторической памяти. Правящая коалиция и правительство во главе с Зораном Заевым пошли на несколько противоречивых, но важных для Македонии шагов. В частности, заключили коалиционное соглашение с партиями, которые представляют албанское меньшинство страны. Но самое главное - начали искать компромисс с Грецией, которая уже почти три десятилетия блокировала интеграцию Македонии в ЕС и НАТО. Именно из-за этой блокады официально на мировой арене Македония называлась FYROM - Бывшая Югославская Республика Македония.

Нельзя утверждать, что все действия нового правительства - исключительно положительные. Даже уже упомянутое здесь соглашение с албанским меньшинством несет в себе большие риски для будущего Македонии, и со временем может стать поводом для нового конфликта, гражданской войны (как это уже было в 2001 году) или угрозы сепарации целых регионов. Но что касается вопроса названия страны и компромисса с Грецией, то позиция однозначна - это пойдет Македонии только на пользу. Если все удастся, то Македония получит шанс очень быстро евроинтегрироваться - ведь ЕС планирует следующую волну расширения уже к 2025 году, и речь идет именно о странах балканского региона. Недавнее присоединение Черногории в НАТО также свидетельствует, что для Североатлантического альянса балканский регион - среди приоритетных.

Впрочем, подписанное соглашение еще не означает ее успешного воплощения. Сейчас президент Македонии отказывается его подписывать, к тому же осенью она должна быть утверждена на всенародном референдуме. Очевидно, что македонско-греческий компромисс станет разменной монетой во внутриполитических играх в самой Македонии, буду проходить протесты и столкновения, которые вполне могут привести к внеочередным выборам. Но первый и самый важный шаг, которого Македония и мир ждали почти тридцать лет, наконец сделан.

А вместе с изменением названия Македонии, в историю отходит и образованная 100 лет назад Югославия. Ведь БЮРМ - последнее государство, в названии которого еще сохранялось это слово.

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