Главный раввин Украины попал под обстрел оккупантов в Херсоне 8 июня, 15:45 Главный раввин Украины в Херсоне, 8 июня 2023 года (Фото:скриншот / Chief rabbi of Ukraine — Головний Рабин України / Facebook)

Главный раввин Украины Моше Асман попал под обстрел российских оккупантов в Херсоне в четверг, 8 июня.

«Я в Херсоне, плыли за людьми [эвакуировать пострадавших] — чудом выжили!» — написал он у себя в Facebook.



Оккупанты начали обстрел в то время, когда главный раввин записывал обращение.

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8 июня россияне обстреляли подтопленный Херсон и населенные пункты Херсонской области, где продолжается эвакуация пострадавших в результате теракта РФ на Каховской ГЭС. Один гражданский погиб, еще два человека пострадали в Херсоне, в одном из сел из-за обстрелов оккупантов ранены четверо местных жителей. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Издание Ґрати уточнило, что оккупанты ударили по району Корабельной площади. Под обстрел попали журналисты. Издание МОСТ, ссылаясь на херсонского фиксера Родиона Красновида, пишет, что был прилет нескольких снарядов от Градов и артиллерийских. По его словам, они падают прямо в образовавшееся озеро посреди Корабельной площади. Также сообщают о неразорванном снаряде в воде.

8 июня в Херсон приезжал президент Владимир Зеленский. Он провел совещание по ликвидации последствий катастрофы и посетил переправу, где эвакуируют людей.