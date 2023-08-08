Ракетные обстрелы с территории Беларуси. Что происходит и чего ждать в ближайшие месяцы 8 августа, 12:11

Стоит ли ожидать новостей с белорусского направления в ближайшее время

С территории Беларуси вновь летели ракеты. В тот же день украинская разведка заявила о возможной провокации «под чужим флагом» — нападении наемников ЧВК Вагнер на Мозырьский НПЗ. Оба события активно комментировали в украинском информационном пространстве. Особенно, ракетный удар. Были комментаторы, которые успели дать несколько взаимоисключающих версий, каждый раз добавляя тезисы после уточнения базовой информации со стороны украинских военных.

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Считаю несколько неразумным идти таким алгоритмом. Вместо этого предлагаю обсудить логику процесса. Которая приведет нас к ответу на вопрос: «Cтоит ли ожидать новостей с белорусского направления в ближайшее время».

Предыстория

1. Лукашенко рассчитывал на скорую капитуляцию Украины и даты российского вторжения были ему «удобны» — он провел (25 февраля) референдум по новой конституции. Кремль был занят Украиной, а не контролем белорусского политического процесса.

Кроме того, с середины 2021 года частым гостем в Минске был Виктор Медведчук, который с сентября по февраль имел 6 (шесть) встреч с Лукашенко или персонами его окружения. Расчет казался «идеальным» — тут и своя комбинация с конституцией и «новая власть» в Украине, с которой ты заранее все обсудил. И сам вроде «не при делах» (ведь «новая власть» скажет о российской помощи, а не агрессии).

Чтобы понять суть, представьте ситуацию, когда Лукашенко больше не у власти

2. Не срослось. Россия затормозила, потом бежала из-под Киева. И то, что казалось крайне выгодной комбинацией стало фактором угрозы своему положению. Кремль давил на участие, но настроения населения были однозначны — около 80% против участия белорусских войск в войне против Украины.

3. Неожиданно проявилась и еще одна опасность, уже от «написанной под Лукашенко» конституции. В новой реакции появились два «нежданчика». А именно, статья 18 (которая ранее говорила о нейтральности) добавилась пунктом: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.» То есть имеем норму прямого действия — запрет. И появилась интересная фраза в статье 88 «Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Президентом Конституции».

4. Настроения населения + специфика законодательства создали, согласитесь, прекрасную законодательную подводку под дворцовый переворот. Ключевое слово — «агрессия». Именно поэтому, особенно с апреля 2023 (вступления в силу новой редакции конституции и бегства русских из-под Киева) Лукашенко так нервно реагирует на слова «агрессия» и «агрессор». Ибо страшно. Именно с этого момента началась первая пауза в ракетных обстрелах Украины с территории Беларуси.

Лирическое отступление или где искать определение агрессии? В законодательстве Беларуси нет четкого определения агрессии. Зато Беларусь (тогда еще БССР голосовала за резолюцию 3314 ООН и ратифицировала текст конвенции с определением агрессии). И там, в ст. 3 говорится «действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства».

Таким образом, формулировки ООН действуют и в Беларуси. Но только ли они. Определения агрессии нет, зато есть определение термина «нападение» (ст. 4. Закона о военном положении), где одной из форм нападения указано «действия другого государства (коалиции государств), позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию третьему государству (третьим государствам) для нападения».

Официальный Минск — растяжка страха

Таким образом, Лукашенко начал постепенно «сползать» с темы именно военного участия в том, что в Кремле называют СВО. Была попытка даже сыграть в «повторение 2014 года» с темой о переговорах.

Внутри страны пропаганда не стала противоречить российским коллегам, скорее ретранслировать их тезисы. Но со своей спецификой — подчеркивая «роль Лукашенко» который «не дал втянуть Беларусь в войну». В качестве желающих сделать это вначале просто называли внешние силы. Потом, подумали, что такой подход слишком смелый и дерзкий, посему перешли на «страны Запада и другие внешние силы». При этом Россия естественно, показывается как друг, брат, сват и вообще хороший собутыльник. Тоже страшно, особенно на примере российско-украинской войны или способности РФ шатать ситуацию внутри страны (Лукашенко прекрасно помнит роль российских медиа в 2006—2007, 2010−2011, 2019−2020).

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Российское давление по активизации соучастия сводится к проведению постоянных учений и размещению (на ротационной основе) вдоль границы с Украиной 4−5 БТГ ВС Беларуси. При этом контингент ВС РФ постепенно сокращается. Вначале кадровых военных заменили мобики, потом начали уезжать и эти. Но зато появилось (или может появится) ядерное оружие и на белорусскую территорию переехала часть личного состава ЧВК «Вагнер».

Попытки уравновесить доминирование РФ предпринимались. Одним из векторов было ускоренное стремление в ШОС, тем более, что эффективность такого пути наглядно демонстрировали автократии Центральной Азии. Китай слал сигналы в ответ, возобновил контакты, но Пекин склонен постепенно перетягивать Минск из кармана Москвы в свой, но никак не идти на резкую конфронтацию.

Вторым направлением было желание найти понимание в странах ЕС. Но тут ситуация чрезвычайно сложна — белорусская автократия после 2020 стала временно нерукопожатной. И конфликт вошел в едва ли не самую глубокую фразу после коллективного отъезда послов стран ЕС 20 лет назад и конфликта (так же связанного с поствыборными репрессиями) в 2011−13 годах. То есть на тему войны накладывается тема демократии. Официальный Минск пытался (и пытается до сих пор) поторговаться в формате «демократия за скобками, поговорим о дистанцировании от войны». Но на этом пути есть еще одна сложность. Если ранее сторонниками поиска точек соприкосновения выступала одна из соседних стран ЕС, то сегодня конфликт с Польшей и Литвой вышел на уровень, исключающий такую возможность, по крайней мере до выборов в этих странах. На этом фоне Латвия, хоть и не накаляет ситуацию, но никак не стремится к интенсификации контактов.

И, наконец, третьим направлением явилось настойчивое желание официального Минска любыми путями попасть в зерновую сделку как страна-участник. Кроме, собственно, финансового интереса в виде разблокировки экспорта калийных удобрений, был более важный политический трек. Страна, предоставляющая территорию для транзита, имеет шансы в дальнейшем дистанцироваться от участия в агрессии.

Позиция Украины

Для Украины на данном этапе нецелесообразно масштабирование войны. С одной стороны, дополнительный фронт (пусть и деморализованной армией противника) требует дополнительных сил и средств. Которых не так много. С другой стороны, масштабирование войны и вхождение в нее еще одного государства создает риски дальнейшего ее разрастания. И если это уже будет не российско-украинская, а «региональная» война, то выход на мирные соглашения (как и их формат, например, тезис о возврате всех украинских территорий) зависит не только от тебя.

В то же время, угроза с белорусского направления сохраняется. Есть фактор России и есть недоверие к Лукашенко и его окружению — эти люди наглядно показали насколько опасно верить им на слово. Как результат, Украина держит достаточно крупную группировку войск у белорусской границы. Как наглядную демонстрацию того, что любая попытка нападения приведет к большим проблемам для агрессора.

Вопросы что делать с белорусским режимом и как привлечь его к ответственности отложены на период «поствойны», поскольку эта тема в значительной мере является производной от темы российской ответственности.

Россия — привязать к себе и замазать кровью

Россия преследует две цели. Одна, очевидная — создать максимум сложностей Украине. В том числе поддерживая фон постоянной угрозы со стороны Беларуси и, если будет целесообразно, вновь пытаться склонить Лукашенко к более активному участию в войне против Украины.

Вторая формулируется иначе — сохранять и усиливать свое влияние в Беларуси. А также сохранять Беларусь в зоне российского влияния в статусе зависимой территории. Поэтому любые попытки официального Минска искать альтернативы встречают достаточно быструю реакцию Москвы.

В качестве примера приведу предыдущие ракетные обстрелы с территории Беларуси.

Август 2022. Обсуждение зерновой сделки и инициатива Минска стать транзитером украинского зерна к литовским портам. Идея начала обсуждаться на уровне ООН. Но, Лукашенко летит к Путину. А в это время два российских Ту-95 залетают в воздушное пространство Беларуси и производят пуски по украинской территории. Хороший аргумент в пользу того, что воспринимать Минск в качестве стороны, способной что-то гарантировать (а, напомню, речь шла о гарантиях безопасного и свободного транзита) было бы глупо.

Октябрь 2022. МИД Беларуси провел ряд консультаций с европейскими политиками на тему дистанцирования от войны. Информация об этом попадает в европейскую прессу. В это же время Беларусь интенсифицирует диалог с КНР, и совместная декларация устанавливает уровень отношений «на одну ступень выше» чем отношения Китая с РФ. Лукашенко вновь у Путина, российские ТУ в Беларуси и производят пуски. Более того, в сеть сливаются переговоры пилотов с, возможно, белорусскими военными диспетчерами.

Дальше имеем информацию о размещении ядерного оружия в Беларуси и позднейшее согласие Путина на передислокацию вагнеровцев в страну. С одной стороны, это угроза соседям. Но, что более важно, это фиксация статуса РФ. Чтобы понять суть, представьте ситуацию, когда Лукашенко больше не у власти. Причина не важна — смерть, переворот, революция, мягкий транзит — важно то, что в стране хоть формально, но новая власть. Логично, что внешние игроки пытаются выйти на контакт с новыми властями и определить возможность выстраивания отношений. Но когда на территории база ЯО и ЧВК, то первый «звонок», как с запада, так и с востока будет не в Минск, а в Москву. С вопросами «что с боеголовками» и «что с наемниками». В таком формате даже слабая, дезорганизованная в случае поражения в Украине, Россия остается «игроком» в белорусском политическом пасьянсе.

Теперь о делах сегодняшних

На протяжении последних 10 дней белорусская тема вновь резко активизировалась. Украинская разведка сообщает о возможной подготовке «провокации под чужим флагом» с использованием ЧВК «Вагнер». Цель — нападение на Мозырьский НПЗ — предприятие к которому «неровно дышит» Александр Лукашенко.

И, наконец, сообщение о ракетной атаке с территории Беларуси. Одна фраза «ракеты с территории Беларуси» породила в Украине сразу несколько версий. Тут тебе и ракета с наземных комплексов «Искандер» и ложные цели и использование авиации. Естественно, с обсуждением в сети необходимости нанести ответный удар. Через сутки военное командование уточнило, что речь идет о «кинжалах», запущенных с территории РФ и пролетевших над территорией Беларуси.

Возникает вопрос: зачем это РФ именно сегодня?

Посмотрите на календарь. В сентябре 2023 года пройдет очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На которой белорусскую сторону будет представлять достаточно внушительная МИДовская делегация. И на полях которой возможна активизация консультаций по «белорусскому вопросу».

К октябрю, вероятнее всего, возобновятся переговоры (и возможно будет новое соглашение) о зерновой сделке. Где, на фоне ударов РФ по украинским портам тема ЖД транзита вновь может стать актуальной. А значит будет попытка официального Минска войти в договоренности.

И то, и другое идет против российских интересов. А значит Москва идет на провокации. Причем, на данном этапе Кремлю выгоден и рост напряженности на границе. Ведь дополнительные силы, которые держит Украина на белорусском направлении, при других условиях могли бы быть использованы в качестве резервов вблизи линии фронта. А эскалация потребуем переброски на белорусское направление дополнительных соединений. В том числе, за счет уменьшения группировки, созданной для наступления на Юге.

Таким образом, белорусское направление на протяжении августа-сентября будет весьма богатым на информационные поводы. А возможно, и на провокации.

С другой стороны, участие КНР в консультациях в Саудовской Аравии говорит о постепенном изменении позиции Пекина. И, говоря о белорусском направлении, именно Китай является одной из сил, способных намекнуть Путину, что лишние провокации не ко времени и не к месту.

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