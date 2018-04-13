Їдемо далі. Авторська програма Віктора Стельмаха. Гість Артем Кісельов. Ефір від 01.04.18

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Їдемо далі. Авторська програма Віктора Стельмаха. Гість Артем Кісельов. Ефір від 01.04.18

Гість — Артем Кісельов.

Авторська програма Віктора Стельмаха Їдемо далі виходить в ефірі Радіо НВ щонеділі в 14:00-15:00.

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