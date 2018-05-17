Світ огляд. Выход США из ядерного соглашения и новые политические альянсы. Авторская программа Ивана Яковины. Эфир от 16.05.2018

Без гостей.
Авторская программа Ивана Яковины Світ огляд выходит в эфире радио НВ каждую среду в 20:00 - 21:00
Без гостей.
Авторская программа Ивана Яковины Світ огляд выходит в эфире радио НВ каждую среду в 20:00 - 21:00
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
В Кремле не способны понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их «Ялту»
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Комментарии
Правила комментирования