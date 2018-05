Вініл. Авторская программа Павла Шилько. Эфир от 03.04.2018

Гости — певица Руслана, музыкальный продюсер Вадим Лисица и член жюри Евровидения-2017 Серж Гарарин.

Авторская программа Павла Шилько Вініл выходит в эфире радио НВ каждый вторник в 21:00 - 22:00

Павел Шилько: Сегодня самая главная тема - финал Евровидения, который прошел в городе Лиссабон буквально пару дней назад. Сегодня на связи будут несколько очень известных людей. Музыкальный продюсер Вадим Лисица, Руслана, которая выиграла Евровидение, член жюри от Украины на Евровидении, обо всем этом будем с ними общаться. Победительницей стала Нетта, певица из Израиля. Она стала четвертой за 45 лет участия в конкурсе Израиля победительницей от этой страны. Первый триумф Израиля состоялся в 78 году во Французском Париже, некий Изхар Коэн с песней A Ba Ni Bi одержал победу тогда, набрав 157 баллов.

Система баллов всегда меняется, поэтому это не самый главный ориентир в Евровидении. Второй раз на Евровидении Израиль занял первую строчку уже через год. Это было в 79 году на домашнем конкурсе, который прошел в Иерусалиме, выиграли свои. Это редкий случай, когда отстаивают свою победу, находясь у себя дома. Следующая победа в Евровидении уже была через приличное время, лет через 20 в 1998 году. Песня под названием Viva la diva от Даны Интернэшнл заняла первую строчку и привезла конкурс в Израиль опять. И, спустя ровно 20 лет, в Евровидении побеждает израильская исполнительница. На этот раз это Нетта, и она привозит конкурс в свою страну.

Хотим связаться с несколькими интересными людьми. Вадим Лисица - один из самых успешных саунд-продюсеров и продюсеров в Украине вообще. Те треки, которые вы слышите о Время и Стекло, от Мозги, их звучание это в основном благодаря ему. Не говоря о том, что он еще и продюсер известной певицы Алеши. И как раз Алеша в 10 году, выиграв в национальный отбор, поехала вместе с Вадимом, тогда конкурс проходил в Осло, в Норвегии, выступать. Поэтому интересно мнение Вадима по ряду вопросов.

Вадим, насколько все изменилось с момента вашего с Алешей участия в конкурсе в 2010 году?

Победительница Евровидения-2018 Netta. Фото: EPA

Вадим Лисица: Он изменился и по составу участников, и по музыкальным вкусам, и по всяким технологиям голосования, много, в чем изменился. Остался дух, соревновательная история, фестивальные ощущения. Все это осталось. По музыке все стараются идти в музыкальных трендах. Но просматривается определенная периодичность трендов, потому что все, кто участвуют в конкурсе, они просматривают и анализируют, что было в прошлом году в тренде, кто победил. Соответственно, люди пытаются делать музыку похожую. Очень долго шлейфом, например, музыкальным шлейфом была Руслана, например, со своими Дикими танцями. Лорин была тоже.

Все победители каким-то образом влияют на музыкальные вкусы. В этом году в Лиссабоне отказались от экранных технологий, от экранов, но при этом дали волю креативу и сделали неплохую картинку. Телевизионная картинка была очень крутая. Впервые применили дополненную реальность, которую нам запретили делать здесь. Наши украинские организаторы отказались от этой дополненной реальности. В Лиссабоне она была. В принципе для телезрителей это был огромный подарок, потому что картинка была очень интересной.

Павел Шилько: Да, согласен, мне тоже очень понравилось, что впервые обошлись без всяких экранных технологий, все за счет света и этой дополнительной реальности. И действительно победители предыдущих годов влияют. Я помню, как в 2005 году, когда мы организовывали Евровидение в Украине, первое Евровидение из двух, которые проходили в нашей стране, когда 20-30% артистов приехали с барабанами и хотели также, как Руслана с барабанами что-то сделать особенное.

Что стало лучше, а что хуже в конкурсе Евровидения?

Вадим Лисица: Лучше стало музыкально, потому что в этом году, как никогда, очень сильные участники. Видимо, подошли к отбору достаточно скрупулезно и к музыкальному контенту, и к артистам. А что стало хуже, меня сильно удивило голосование жюри относительно нашего конкурсанта. У меня как раз в этом месте нужно что-то менять, потому что это является источником манипуляции и разного рода каких-то сведения счетов политических, а, может быть, и не сведения счетов, а просто политических целесообразностей. Поэтому меня удивило, что из всех стран только две страны выставили какие-то оценки, то есть жюри. Такая разница между вкусами жюри и зрителями говорит о том, что либо профессиональное жюри не совсем профессионально, либо есть какие-то определенные преференции.

Павел Шилько: Я соглашусь со второй твоей фразой, что какие-то, наверное, преференции, потому что в принципе по голосованию жюри первая пятерка была очень логичная, и представитель Австрии, я считаю, музыкально эта была самая лучшая песня, и про немца можно поговорить, и Рыбак тот же сделал очень классный современный трек. А с точки зрения остального, хорошо, может быть, у Меловина не была самая сильная песня, но невероятно профессионально выступил, легко на сцене держится, и чтобы жюри дало ему 26-е из 26 мест, это немного странно, согласен с тобой на 100%.

Хочу спросить, как композитора, какой для тебя трек был самым лучшим?

Вадим Лисица: Когда выиграла Джамала, мне показалось, это самый удачный, потому что на какой-то момент меня посетила уверенность, что, наконец-то, Евровидение стало конкурсом музыки, потому что это было откровенно, чисто и интересно. И когда Собрал выиграл, тоже такое ощущение сложилось. Но в этом году, Израиль, все-таки попса победила.

Павел Шилько: Согласен с тобой. Очень приятно. что действительно последние два года выигрывала песня. Но если вспомнить Лорин с песней Euphoria, я думаю, что это тоже была одна из самых сильных побед именно музыки не столь шоу, но там все сочеталось, но все-таки когда на первом место стоит музыка, а шоу подкрепляет, это всегда нас, тех людей, которые больше болеют за музыку. радует. В этом году, к сожалению, выиграла не музыка, выиграла попса, выиграло некое шоу.

А для тебя это все же конкурс песни или конкурс шоу?

Вадим Лисица: Вообще конкурс песни, потому что все равно, если песня слабая, а шоу хорошее, участники не занимают призовых мест серьезных, это прослеживается. Скорее всего, да, это песня, в первую очередь, и то, как ее спел участник. Это на первом месте.

Павел Шилько: Предлагаю вам топ-5 лучших песен на Евровидении, которые попали в эту пятерку. Топ-5 песен Евровидения этого года.

Победительницей Евровидения стала представительница Израиля Нетта, зрители и жюри оценили ее выступление суммарно в 529 баллов, благодаря чему она стала абсолютным фаворитом. Она вообще-то офицер военно-морского флота Израиля. Правда, служила она в оркестре. Но воинское звание получила. Песня TOY, принесшая Нетте победу в Евровидении, была написана, как реакция на акцию Me Too хэштег. Не смотря на простой мотив, у композиции глубокий смысл, она посвящена красоте каждого и тому, что дискриминация недопустима вообще-то. А так смотришь, кажется, просто веселенькая песенка. Нет, оказывается, она очень серьезная. Ее посмотрели 23 миллиона раз на ютюбе. Песню Нетты раскритиковал победитель прошлого года Сальвадор Собрал. Он сказал, что она просто ужасная. В ответ на такие слова артистка пожелала артисту, победителю прошлого года всего наилучшего и решила не вступать в спор.

Второе место на Евровидении заняла зажигательная Элени Фурейра с Кипра с песней Fuego. От зрителей и жюри она получила 436 баллов, за что удостоилась второго места. Родилась она в центральной части Албании. В раннем детстве с семьей переехала в Грецию, где живет и работает сейчас. А в этом году представляла Кипр. Выглядела потрясающе, как некоторые говорят, некоторые танцоры, находящиеся рядом, испортили ей картинку, она выглядела, как богиня, а те товарищи как-то не очень.

Сезар Семпсон с песней Nobody But You в сумме получил 342 балла. Кстати, этот австриец темнокожий по голосованию жюри занял абсолютное первое место, но когда считаются зрительское и голосование жюри, картина выходит немного другой. Но, как по мне, это самое музыкальное творение этого года на конкурсе Евровидение.

Четвертое место на Евровидении в этом году занял представитель Германии Михаэль Шульте вместе с трогательной песней You Let Me Walk Alone, которая получила суммарно 340 баллов, благодаря чему и заняла четвертое место.

И одни из основателей Евровидения, Италия, которая долгое время не принимала участия по определенным причинам, вернулась несколько лет назад и недавно заняла 5 место на конкурсе Евровидения. Представитель Италии Эрмал Мета и Фабрицио Моро суммарно собрали 308 баллов, чем и принесли пятую строчку для своей страны.

Участник Евровидения-2018 от Украины MELOVIN. Фото: EPA

Павел Шилько: Сейчас хотелось бы выйти на связь с нашим первым победителем Евровидения 2004 года, конкурс, который проходил в Турции, который выиграла Руслана.

Руслана, согласна ли ты с тем, кто выиграл, с победителем?

Руслана: Абсолютно згодна. Я підтримую, тому що це в черговий раз підкреслює, що люди обирають оригінальність і щось нове. Як тільки з'являється стереотип чи штамп, люди це відкидають навіть на друге місце. Як тільки щось з'являється неординарне, епатажне, люди зразу це відмічають. реагують на це і обирають. Однозначно. ізраїльтянка, це був мікс епатажу, трошки стьобу і навіть ізраїльської екзотики. І я одразу вболівала за Ізраїль і до останнього ми переживали, там такий батл був цікавий. Австрія мені дуже подобалася. В принципі я дуже була задоволена, коли Ізраїль переміг.

Павел Шилько: Интересно, что буквально в интервью, которое состоялось вчера-позавчера, Нетта сказала, что она была очень впечатлена выступлением Андрея Данилко в образе Верки Сердючки в 2007 году, чтобы сделать такое что-то нестандартное и необычное. Вот, по сути, наверное, опыт тот и помог сделать что-то особенное. Другими словами, она и была твой фаворит, или кто-то еще у тебя был фаворит?

Руслана: Взагалі я вважаю абсолютно патріотичним вболівати завжди за свого артиста. Всюди там в Лісабоні на прес-конференції і під час самого шоу на площі я з тисячма людей, де зібралося безліч українців, просто вони з'їхалися зі всієї Португалії, наша громада була неперевершена, всі з прапорами, розгорнули на площі 9-метровий прапор жовто-блакитний, Україна, все, як має бути. Я одразу всюди відмічала гучно, що ми підтримуємо нашого українського артиста і презентуємо Україну на Євробаченні завжди якнайкраще. Тому фаворитом може бути лише один артист, для мене це завжди представник на Євробаченні від України. І я відмічала Меловіна всюди для себе. Так, я вболівала відразу за Ізраїль, тому що вона одразу викликала симпатію.

Павел Шилько: Да, логичный ход, болеть только за своих, это хорошо. Тем более, абсолютно не стыдно было, качественный трек. А как оценила Европа, это зачастую зависит от настроения. Я, человек, который в Евровидении с 2003 года, очень давно, что-то тоже в этом понимаю. Если бы это, например, проходило в воскресенье или в понедельник, или в какой-то другой день, у людей было бы другое настроение, и оценки могли быть другими. Эти вещи достаточно влияют.

Вот, Рыбак выиграл в 2009 году Евровидение, которое проходило в Москве. Сейчас он представил песню совершенно другую, очень качественную, классную, но не выиграл. Ты бы второй раз поехала представлять страну на Евровидении?

Руслана: Ми вже проанонсували мою таку незвичну ідею, хоча не вся моя команда розділяє і підтримує моє прагнення. Я дуже батлова, мені дуже подобається батлуватися, якщо не переживати, не вболівати, куди потрапить твоє ім'я завтра, то я хоч сьогодні би вийшла на сцену Євробачення, бо для мене це виклик, виклик драйву, виклик моїй енергетиці. виклик моїм новим експериментам в екзотиці, чи правильно я протратувала всі елементи нашої прадавньої культури, яку я зараз вивчаю ретельно, зараз буду розкручувати таку екзотичну манеру співу і танцю, яку я вже частково показала в Лісабоні під час мого шоу WILD ENERGY.

Тому для мене це чи не єдиний шлях в батлах постійно собі доказувати, що я йду правильним шляхом. Мені важливо показувати енергетику і унікальну екзотику України. І для цього всі шанси можуть бути використані, в тому числі і пісенний конкурс Євробачення. Мене вже всі підколюють, кажуть, що "давай, через 15 років поїдь в Ізраїль і запали". Чому ні? Але чи це станеться цього року, тобто наступного, чи я буду чекати якогось іншого моменту, але я з великим задоволенням поїхала би і просто ?виступила? (нерозбірливо) ще раз.

Павел Шилько: Я бы представителям Европейского Вещательного Союза, EBU я бы предложил вообще сделать историю, какой-то сделать специальный отдельный special edition, специальное издание конкурса, где бы собрать победителей за последние 15-20 лет, чтобы они представили свои новые треки, сделать такой особенный конкурс среди победителей. Мне кажется, это собрало бы бешеные рейтинги и из этого можно было бы сделать что-то очень особенное.

Прокомментируй ситуацию в твоем понимании по поводу выступления Белоруссии и России на Евровидении в этом году.

Руслана: Мені важко коментувати цього року слов'янські країни, вони взагалі не дуже яскраво виступили. Майже всі країни не потрапили в ті позиції, які я очікувала. І для мене країни, які мають свої екзотики, вони дуже прісно виглядають. Якщо ти виходиш навіть на поп-сцену,ти повинен виносити якісь дуже яскраві, колоритні елементи. Це закони поп-музики. Це закони поп-сцени. Якщо ти не запам'ятовуєшся, якщо ти не яскравий, тебе просто відкидає хвиля потоку енергетики інших людей. І мені просто не вистачає оригінальності, екзотичності і яскравості, мені не вистачає особистості. Тому, як тільки це з'явиться, я думаю, це одразу підніме всіх артистів. І від Білорусі я чекаю більшого колориту.

Від інших країн я завжди чекаю більшого колориту, мені не подобається, коли країни просто виходять і виглядають соул-поп або соул-рок, цього недостатньо. Ми можемо цим бавитися, коли ми просто в шоу-бізнесі, і ми хочемо показати музику слухачам такою, якою вони хочуть її слухати щодня. Але на батлі цього недостатньо. Батл музичний для того створений, щоб людина вийшла і привнесла в музику щось своє, щось нове. Тому перемагають завжди лише оригінальні речі.

Павел Шилько: Батл - это некий бой, некая битва. Много можно говорить по поводу выступления Белоруссии, которую представлял наш украинский артист, невероятно опытный, обладатель множества наград и один из самых популярных артистов в СНГ, но, как по мне, как-то чересчур переволновался. Или, может, сильно много продюсеры наговорили того, что нужно делать, и он просто забыл о том, что он есть тем, кем он есть. По поводу исполнительницы из России, я считаю, не будем об этом говорить, это отдельная и очень длинная тема, и она может привести в разные неправильные направления.

Посмотрим, как проголосовали за Украину. Во-первых, члены жюри, во-вторых, зрители. Это интересная тема. Вообще когда-то голосовали только зрители. С определенного момента на Евровидении стали голосовать и зрители, и жюри, и суммарно те люди, которые выходят в кадр и говорят "привет, вот наши баллы". Было суммарное количество этих баллов. Сейчас стали делать по-другому. Это отдельная тема, о которой мы поговорим чуть позже. Сейчас выходит человек, который объявляет результаты, он объявляется результаты только голосования жюри, а затем уже ведущий добавляет зрительское голосование. И все совершенно меняется. Хорошо это или плохо, интересно, нужно ли, об этом поговорим чуть позже с одним из членов жюри от Украины.

А пока посмотрим, что получилось в этом году для нашей страны. Получается, что всего лишь за Украину жюри профессиональное проголосовало от двух стран. Азербайджан дал 6 баллов и Молдова - 5. Остальные все дали нам ноль. Таким образом, по результатам голосования жюри Меловин оказался последним, 26-м из всех финалистов Евровидения. Давайте посмотрим, что решили зрители. А зрители проголосовали совершенно по-другому. Здесь очень много стран, которые дали Украине баллы. Молдова - 10, Азербайджан - 8, Италия - 8, Россия - 8, Грузия - 8, Черногория и Израиль - 7, Сан-Марино - 5, Армения - 4, Эстония - 4, Португалия - 4, Франция - 4, Латвия - 3, Кипр - 2, Болгария - 1. То есть больше 10, фактически 15 стран дали баллы Украине именно зрители. Почему это, как это происходит, я думаю, это будет нашей следующей темой. И все-таки в знак уважения нашего артиста Меловина, который выступил очень профессионально, легко, как будто он на сцене живет лет 15-20, маленький фрагмент композиции, которой он представлял Украину в этом году. Меловин с песней Under The Ladder выступил хорошо, замечательно, жюри оценили не очень в финале, но зрители оценили, это уже радует. В любом случае это уже некая музыкальная история Украины в Евровидении.

Победительница Евровидения-2004 украинская певица Руслана во время победного выступления. Фото: EPA

Павел Шилько: Интересно поговорить на тему зрительского голосования и голосования жюри. Поэтому у нас сейчас на связи член жюри Евровидения прошлого года Серж Гарарин.

Сереж, нужно ли иметь такое понятие, как голосование жюри или зрителей? Или нужно кому-то одному отдать - или пусть жюри решает, или пусть зрители решают?

Серж Гагарин: Мені здається, що для Євробачення достатньо хороша схема, тому що вона може поєднати думку професіоналів і думку звичайних людей, яка зазвичай може сильно різнитися. Комусь сподобався Меловін, а комусь не сподобався. і так могло виникати в ситуаціях з багатьма артистами.

Павел Шилько: Давай по поводу Меловина поговорим. Твое понимание, это действительно такой некий беспрецедентный, как минимум, для нашей страны вариант, когда жюри только двух стран дали балы Меловину, остальные никто не дал, только зрители помогли Меловину подняться выше. Что ты думаешь по этому поводу?

Серж Гагарин: Мені взагалі це було дивно, тому що я дивився в прямому ефірі Євробачення. Чесно кажучи, я би на місці багатьох представників професійного журі різних країн все ж таки щось Меловіну дав. Виявляється, що його недооцінили. Це моя думка. Чому так виникло? Спершу думка була така, що ніби тема негативу, коли він стає (нерозбірливо), можливо, це не рухало би звичайних людей, але професійне журі повинно було оцінити і його виконання, і постановку номера, і всі вау-ефекти, пов'язані з номером Меловіна. Хоча тут, напевно, якась політика присутня, тому що, мені здається, що останнім часом імідж України у світі понизився, і через це нас продинамили.

Павел Шилько: Я согласен с тобой. Политика, безусловно, имеет место быть. Вместе с тем, как член жюри должен голосовать в твоем понимании? Он должен голосовать за песню, за номер, за артистическое мастерство? Потому что, например, песня симпатичная, одна из миллионов подобных. Как по мне, выступил он очень, исполнительское мастерство было замечательным, номер был красивый. За что должен голосовать член жюри?

Серж Гагарин: Мене питали про це минулого року, тут однозначної відповіді нема, хоча Євробачення - це конкурс пісні, але як і будь-який професіонал, я, напевно, оцінюю цей вау-ефект загальний від країни. Це все до купи. Це, як жінка, ми ж не сприймаємо, що у неї красиві вуха чи красиве волосся, ми сприймаємо - або подобається, або не подобається. В даному випадку така ж сама історія має місце стосовно Євробачення.

Павел Шилько: Я еще никогда не знал, что женщин по ушам ценят, ты для меня открыл что-то новое сегодня.

Серж Гагарин: Це таке порівняння, щоб люди швидше зрозуміли. Вау-ефект повинен тут бути, загальне враження від усього, що зробила країна.

Павел Шилько: Хорошо, посмотрим финал этого года. Два вопроса. Первый, получается, по голосованию жюри выиграла Австрия. Ты, как член жюри, согласен с этим?

Серж Гагарин: Ні, мені Австрія не сподобалася, нічого надзвичайного в тому номері я не побачив.

Павел Шилько: Вот, видишь, у нас с тобой сразу конфликт, потому что я считаю, что это было самое лучшее исполнение именно с точки зрения музыкальной. Да, там не было номера, не было этого вау-эффекта, но это была песня, и она была очень правильной, классно сделана и спета. Это была музыка, за которую не стыдно. И я очень сильно пожалел, что есть зрительское голосование. Это мое мнение.

Серж Гагарин: З іншого боку, що потім буде з цією піснею? Вона буде десь потім ще звучати, хтось її буде співати.

Павел Шилько: Она может звучать, если бы она выиграла, у нее есть хитовость, у нее есть шансы для того, чтобы стать хитом. Но есть все-таки визуальный эффект, наверное, все-таки в песне исполнительницы, которая выиграла, Нетты, там больше было визуального эффекта. Но ты эту песню вспомнишь, напоешь мне?

Серж Гагарин: Ні, не будемо травмувати слухачів. I am not your toy, я пам'ятаю прекрасно ці всі (нерозбірливо).

Павел Шилько: Но она травмировала и так всех уже.

Серж Гагарин: Тим більше, що воно вже було до Євробачення дуже сильно розкручене, на неї багато ставили, в принципі вона виділялася на фоні інших.

Павел Шилько: Да, это тот случай, когда ставки были сделаны, и так оказалось, что это из той серии, что Бразилия выиграет чемпионат, вот, Бразилия и выиграла. Что-то подобное получилось.

Серж Гагарин: Хороший піар, так.

Павел Шилько: А тебе самому эта песня, ты считаешь, она достойная?

Серж Гагарин: Непогано, тому що не можна, щоб завжди все було рівно. Минулого року на Євробаченні в Україні перемогла справжня музика, хоча вона абсолютно не хітова.

Павел Шилько: И год назад тоже музыка выиграла. Может быть, чуть-чуть политика, но больше все равно музыка. Все-таки Джамала выиграла музыкой своей и своей харизмой.

Серж Гагарин: Так. Треба чимось розбавляти. Це була розбавочка. У наступному році, я думаю, знову щось музичне має всі хороші шанси задля перемоги.

Павел Шилько: Будем надеяться. Будущее Евровидения в твоем видении, это все-таки музыка или шоу?

Серж Гагарин: Тут не можна сказати. що це виключно музика, ми вже перейшли на ту стадію, коли музики недостатньо просто, тоді це міг би бути радіо-конкурс, ми би всі чудово би слухали це по радіо і не дивилися би, як вони співають. Навіщо тоді декорації, навіщо тоді велика сцена, навіщо тоді вигадувати якісь нові прийоми?

Павел Шилько: Для того чтобы подчеркнуть просто красивую музыку.

Серж Гагарин: Загалом, мені здається, що це повинно бути оптимальне поєднання. на першому місці, звичайно, музика, а вся решта - це гарна (нерозбірливо).

Павел Шилько: Вот, то, что ты сказал, меня очень радует, что на первом месте все-таки должна быть музыка. Но в этом году вышла не на первом месте музыка, но моя младшая дочка, которой этот номер нравился еще до того, как он был официально опубликован, единственный, кто в моей семье порадовался победе, это моя младшая дочка. Хотя бы есть, за кого радоваться.

Украинская певица Джамала во время своего победного выступления на Евровидении-2016. Фото: EPA

Хотел поговорить по системе голосования. Раньше было, что объединяли вместе мнение жюри и мнение зрителей, и человек, который выходит в эфир, говорит и рассказывает общие баллы от страны. Сейчас разделили. Ты считаешь, что это правильный ход?

Серж Гагарин: З точки зору шоу, як для комерційного Євробачення, вони все роблять правильно. Вони просто роблять затягування цього самого шоу, щоб зробити більше нервів людям, щоб потримати рейтинги, тому в принципі до них не можна ставитися інакше, як сказати, що воно молодці, тому що це їхня робота, вони повинні на цьому заробляти. З іншого боку, ну, навіть не заглиблювався в такі поняття. Мені здається, що це правильний хід. Нехай інтрига тримається, нехай буде цікаво, нехай буде до кінця незрозуміло, хто, кого і як.

Павел Шилько: Может быть, с этой точки зрения, да. Единственное, что обидно, что ты 85% времени сморишь, как люди объявляют голоса жюри, а потом за 15% быстренько все в мире меняется. Это мне не совсем понятно.

Серж Гагарин: Але з Джамалою, пам'ятаєш, як було. Сиділи, чекали, потім були нерви, потім все - ми перемогли.

Павел Шилько: Да. Буквально этот формат как раз того года, когда Джамала выступала, и начался. Как тебе комментарий Притулы?

Серж Гагарин: Я дивився, але не вслуховувався, тому що ми дивилися великою компанією, я хотів подивитися швидше номери, аніж послухати Сергія, якого я неймовірно поважаю, але він був таким додатком до Євробачення. Не можу нічого сказати. Нічого я там не почув особливого, ні поганого, ні хорошого. Люди тішаться, що він коментував. Якщо людям подобається, це гарно.

Павел Шилько: Я бы хотел процитировать некоторых известных людей, их мнения по поводу того, что произошло в эту субботу. Андрей Данилко, участник Евровидения, серебряный медалист 2007 года раскритиковал работу судейского корпуса. "Один из друзей, - говорит Андрей, - предложил после выступления писать на бумажках, кто на чью победу ставит, но я отказался от этой игры, потому что есть какие-то вещи, которые происходят совершенно непредсказуемо. В первую очередь оценки от жюри, непонятно, по каким критериям они оценивают и почему именно эти люди сидят там. И в этот раз я не понимаю, почему в нашем жюри, например, была Кристина Соловей. Скорее всего, в жюри должны быть люди, которые принимали участие в Евровидении и имеют в этом отношении опыт". Такое мнение Андрея Данилко.

Руслан Квинта говорит: "Быть по зрительскому голосованию, на 7 месте - это важно. Поздравляю Меловина". Он написал на фейсбуке, поздравил его. Удивительно, по зрительскому голосованию на 7 месте, по голосованию жюри на 26. Что-то там не так.

Святослав Вакарчук. "Лучшее выступление Евровидения - это победитель прошлогоднего конкурса Сальвадор Собрал без всяких балетов, танцев, фейерверков, просто красиво и замечательно", - говорит Святослав.

Олег Бондарчук сказал, что по поводу фото Алексеева и Нетты обещали усыновить и обучить всему. Это такой более шуточный комментарий по поводу Олега Бондарчука, который продюсирует Алексеева, который в этот раз представлял не Украину, а Беларусь на Евровидении.

