У Порошенко есть "Армія! Мова! Віра!", но он забыл о борьбе с коррупцией. Большое интервью самого известного украинского француза Мишеля Терещенко

Час відповідати. Ведущий Виталий Сыч. Гость - бывший мэр Глухова, кандидат в президенты Украины Мишель Терещенко. Эфир от 12.10.2018

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Віталій Сич: Мой сегодняшний гость - необычный человек. Это француз, который эмигрировал из Франции в Украину, поселился в городе Глухове Сумской области, выиграл там выборы мэра, три года проруководил этим городом, а теперь уходит, как я понимаю, с этого поста для того, чтобы баллотироваться в президенты Украины. Мой гость сегодня - наследник рода украинских промышленников Мишель Терещенко. Здравствуйте, Мишель.

Мішель Терещенко: Доброго дня, Віталію; доброго дня, шановні слухачі.

Віталій Сич: Первый вопрос: вы родились во Франции и почти всю жизнь прожили во Франции, десять лет прожили в США, если я не ошибаюсь; впервые в Украину вы попали в 1994 году. Какое впечатление тогда на вас произвела Украина?

Мішель Терещенко: Україна - це батьківщина моїх батьків, я вважаю, що це батьківщина. І коли я вперше бачив Україну, я зрозумів, що це справжня українська країна, яка має потенціал бути дуже перспективною, як було раніше - 150 років тому, - коли мої пращури тут жили. І цей потенціал є, у нас є право на європейське майбутнє.

Віталій Сич: Я подозреваю, что Глухов в 1994 году немного отличался от Парижа 1994 года, я вот это имею в виду, какое впечатление на вас произвел Глухов по сравнению с тем местом, где вы жили до этого.

Мішель Терещенко: У нас теж є водонапірна башта, яка схожа на Ейфелеву башту. Звичайно, є різниця. 300 років тому Глухів був європейською столицею, і дуже красивою. Але і Глухів, і Париж - це Європа, і я думаю, що це відомо. Глухів - це маленьке європейське місто, яке дуже гарне, дуже красиве, компактне, природа схожа на Баварію, Тоскану. Я вважаю, що коли після Майдану…

Віталій Сич: Вы видите в Глухове сходство с Баварией и Тосканой?

Мішель Терещенко: І Сумщина. Так-так, у нас є красивий ліс, природа красива, чудова, живописна, можна так сказати; це озера, ріки, фантастично гарні міста. Люди - патріоти Глухова - мешкають у Глухові і теж бажають жити по-новому у Глухові, вони не бажають жити по-новому у Польщі, вони патріоти міста.

І у мене після Майдану було бажання допомогти батьківщині моїх батьків, і я знав, що я не був політичною людиною, я не був готовий бути міським головою. Ще менше я був готовий працювати міським головою в Україні, але я мав і ще маю бажання допомогти землякам моїх предків відкрити нову сторінку для Європи.

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Віталій Сич: Все равно, вы жили в Париже, во Франции, да?

Мішель Терещенко: Так, і в Парижі, і в Марселі.

Віталій Сич: В Марселе, на юге. Я предполагаю, что все равно большинство людей в Глухове, хоть они патриотичны и любят свой город, были бы не против эмигрировать в Париж, у многих людей нет четкого представления, что такое Париж. А вы один из немногих людей, кто эмигрировал из Парижа в Глухов. У вас не было каких-то бытовых сложностей?

Мішель Терещенко: Складнощів не було. Трішки незручно було відмовитися від французького громадянства, тому що я люблю Францію і вважаю, що це теж гарна країна Європи. Я вважаю, що Україна і Франція - найромантичніші країни Європи, а може і світу. Було незручно, але…

Віталій Сич: Потому что французский паспорт давал вам право путешествовать, как я понимаю?

Мішель Терещенко: Так, але ви зрозумійте, що 100 років тому мої пращури не бажали емігрувати до Франції, вони прийшли туди, тому що бандити окупували, захопили нашу державу.

Віталій Сич: Вы имеете в виду большевиков?

Мішель Терещенко: Так, більшовики. А зараз я вважаю, що якщо би було можливо, вони також будуть раді і горді, що їх онук може отримати українське громадянство.

Віталій Сич: Мы сейчас поговорим с вами в том числе и о вашем деде. Я все-таки хочу задать последний вопрос о жизни во Франции и в Украине, потому что мне интересно, глупую вещь спрошу, но чем все-таки жизнь во Франции отличается от жизни в Украине? Вы - человек, чьи предки родом из Украины, но если взять обычного француза, который живет в Марселе или в Париже, и обычного украинца, - чем отличается их жизнь?

Мішель Терещенко: На жаль, найбільша різниця - це корупція. Якби не було корупції в Україні, ми вже були би багаті, як у Франції. Ви маєте рацію, говорячи, що багато людей, особливо молоді, зараз емігрують, вже почали масово емігрувати, сім мільйонів робочих мігрантів зараз у Євросоюзі і ще два в Росії. Це катастрофа. Ми спустошуємо Україну і здійснюємо мрію Путіна, що між російською Федерацією та Євросоюзом буде буферна зона без нікого, тому що є радянська філософія: немає людини - немає проблеми.

Нам зараз треба пропонувати перспективи, нову програму, що дасть можливість всій цій діаспорі; людям, які є великими патріотами України і дуже бажають жити в Україні, але не можуть зараз; щоби вони повернулися додому. Нам треба готувати, очистити нашу країну, щоби вони могли вважати, що у них є шанс, є перспективи будувати нове життя, аби процвітали і сім'ї, і бізнес.

Віталій Сич: Мы сейчас еще дойдем до вашей программы. Я так понял, что коррупция вас поразила, и в Украине ее намного больше, чем во Франции. А где коррупция, насколько много ее в Украине?

Я вважаю, що Україна і Франція - найромантичніші країни Європи, а може і світу

Мішель Терещенко: Де корупція в Україні? Ми збудували…

Віталій Сич: Нет, я не поддаю сомнению, что коррупция есть в Украине, я просто хотел, чтобы вы описали масштаб проблемы с коррупцией в Украине для иностранца.

Мішель Терещенко: Ми вибудували державу-монстра, гідру. Це не тільки маленька корупція, про яку я можу сказати, це фантастичні суми, це мільярди гривень або, можливо, навіть доларів, які ми всі зараз платимо як податок, тому що на всі ці гроші…

Віталій Сич: Коррупция, вы имеете в виду.

Мішель Терещенко: Так, все продається зараз. Я, як глухівський міський голова, можу вам сказати…

Віталій Сич: Скажите, мне интересно.

Мішель Терещенко: Що все продається, все купується.

Віталій Сич: Например, что "все продается и все покупается"? В Глухове, вы имеете в виду?

Мішель Терещенко: Наприклад, посада губернатора, хабарі для того, щоби прокуратура працювала за інструкцією.

Віталій Сич: Это действительно “все”, если продается должность губернатора и лояльность прокуратуры.

Мішель Терещенко: Я думаю, що люди знають про це. У нас в Сумській області є приклад, де наш народний депутат Андрій Деркач, якого, на жаль, обрали люди п'ять років тому, робив так, що губернатор області Микола Клочко - це його людина, це людина, яка працює для захисту інтересів Андрія Деркача. Ми знаємо, що обласний прокурор так працює, перший заступник голови поліції так працює…

Віталій Сич: Это целый клан получается, если лояльный ему губернатор, прокурор области и первый заместитель полиции, это целый клан.

Мішель Терещенко: Це цілий клан, це все правоохоронні органи, які працюють не для служіння народу, не для допомоги людям, а для захисту інтересів Деркача або людей, які замовили цей захист, або для того, щоби збагатитися. Це дуже велика проблема на всіх рівнях. Я думав, що у Глухові ми можемо вирішити це питання, і я дуже-дуже гордий сказати, що три роки ми працювали без корупції у Глухові.

Віталій Сич: Это, наверное, первый такой период в Глухове без коррупции за последние 20 лет.

Мішель Терещенко: Так, але це не так легко. Наш народний депутат…

Віталій Сич: Почему не так легко?

Мішель Терещенко: Це не так легко, тому що поки ми прийняли рішення - і це було категорично - працювати без корупції, не брати участі у жодних корупційних схемах, які є (вони блокували все фінансування), ми не отримали нічого.

Віталій Сич: “Они” - вы имеете в виду членов глуховского горсовета?

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Мішель Терещенко: Ні, не члени міськради. Це люди, які з облради, губернатор, який захищає інтереси Деркача. І ті ж народні депутати, тому що наш народний депутат, на жаль, сидить у бюджетній комісії Верховної Ради, вони блокували все фінансування для міста. Ми не отримали майже нічого від Фонду регіонального розвитку, Фонду соціально-економічного розвитку, Фонду інфраструктури, Фонду екології.

Віталій Сич: А это можно просто заблокировать на уровне области или на уровне комитета Верховной Рады?

Мішель Терещенко: Так-так. Фонд регіонального розвитку - це найважливіший інструмент децентралізації. А президент сказав, що все, децентралізація - чудово-чудово-чудово. А ми у Глухові нічого не отримали. Ми подавали багато проектів для розвитку міста, але всі були заблоковані на рівні губернатора.

Віталій Сич: Мишель, исходя из того, о чем вы рассказываете, Сумская область практически находится в частной собственности у семьи Деркача.

Мішель Терещенко: Так.

Віталій Сич: И каких-то его людей. Вы, наверное, знаете, что…

Мішель Терещенко: 90% людей не бажають цього, але це факт, тому що президент продав Сумщину - особливо Глухівщину - Деркачу.

Віталій Сич: А зачем? Что президент получает в виде оплаты от Деркача?

Мішель Терещенко: Сподівається, що він буде отримувати результати на виборах. Кожні вибори, які були, Деркач був кумом Кучми, він зрадив Кучмі заради Ющенка. Після цього він зрадив Ющенку для організації виборів для Януковича та Партії регіонів. Після цього, 22 лютого 2014 року, він ліквідував Партію регіонів і підтримав Порошенка. Зараз він…

Віталій Сич: Иными словами, он поддерживает всех, кто у власти, конъюнктура. А власть дает ему на откуп область взамен на результат на выборах. Это очень похоже на то, что происходит в Одессе. Там есть мэр Труханов, которого многие считают бандитом, и у которого есть обвинения, но его все время отпускают, и его зачем-то держит президент (или кто-то еще) взамен на результат на выборах. Мы должны также сказать, что на частоте нашей радиостанции - Радио НВ - до этого вещало Радио Эра, которое принадлежало Андрею Деркачу.

И, наверное, Мишель Терещенко один из тех людей, который больше других доволен тем, что мы приобрели эту радиостанцию, теперь Радио Эра стала Радио НВ. Я вам скажу такую интересную вещь: Сумская область - это единственная область у нашего радио, где у нас есть четыре передатчика, где четыре города покрыты нашим вещанием. Это не потому, что с коммерческой точки зрения нам это нужно или выгодно, а потому что Андрей Деркач использовал эту радиостанцию, как я понимаю, для того, чтобы мобилизировать свой электорат в Сумской области.

Президент продав Сумщину - особливо Глухівщину - Деркачу

У нас нет никакой другой области, где у нас было бы четыре города, у нас максимум два может быть, если есть большой райцентр вроде Кривого Рога. Так что, я думаю, Терещенко один из тех, кто выиграл от этой сделки, от того, что мы выкупили у Деркача. Вы выставили свою кандидатуру на выборах мэра Глухова и победили с солидным перевесом в 68%. Более того, вы победили Андрея Деркача, сына бывшего главы СБУ, на его территории, что до этого не удавалось никому. Что вы пообещали глуховчанам, почему они поддержали вас с таким высоким результатом?

Мішель Терещенко: Я ще хочу закінчити те, що ми почали, коли я сказав, що зараз Андрій Деркач вважає, що наступним президентом країни буде Юлія Володимирівна. Він вже купував франшизу Батьківщини і погодив з Юлією Володимирівною, що якщо вона буде президентом, його людина - Олег Бояринцев - буде губернатором області. Я не бачу перспектив і шансів, якщо не буде інших кандидатів на президентських виборах.

Віталій Сич: Какой проницательный человек, он видит сразу все, что произойдет в следующем году; грубо говоря, торгует областью. Кто бы ни был президентом, у него есть свой актив, который он может предложить любому президенту.

Мішель Терещенко: На жаль, і Порошенко, і Тимошенко, і Ляшко, Бойко та всі інші кандидати бачаться мені такими, які не зламають систему.

Віталій Сич: Мишель, скажите, как получилось так, что за вас проголосовали глуховчане, при том что у Деркача был огромный ресурс, и в области его давно знали?

Мішель Терещенко: Як голосували глухівчани, як будуть голосувати українці на наступних президентських виборах? Я повністю нове обличчя, я атиповий кандидат, тому що я був громадянином Євросоюзу 60 років мого життя, і коли я служив в армії, я був офіцером армії НАТО. Я знаю, що таке Європа, я знаю, що нам треба робити, аби мати право бути членом Євросоюзу. Це моя мрія.

Віталій Сич: И вы об этом сказали глуховчанам во время кампании, да?

Мішель Терещенко: Так, глухівчани під час кампанії голосували за мене, але вони ще більше голосували проти Деркача.

Віталій Сич: То есть он им так надоел, что они хотели новое лицо.

Мішель Терещенко: Нове обличчя, тому що вони більше не могли довіряти цим корумпованим людям, які керували Сумщиною та Глухівщиною вже більше 20 років. Деркач прийшов 20 років тому з Дніпропетровська. Він прийшов сюди, на Глухівщину, тому що це прикордонний район, йому це було дуже цікаво для трафіку контрабанди з Росії; тому що там було дешевше купувати голоси під час виборів.

Віталій Сич: Как на коммерческом рынке: голоса в Сумской области дешевле, чем в Днепропетровске.

Мішель Терещенко: Так, особливо дешеві. Він робить все, щоби не було робочих місць, крім бюджетної сфери. Вони на 20 років закрили чотири заводи, де працювали шість тисяч людей - це ЗВТ, Сатурн, Електропанель. Це були потужні заводи - всі закрили. Закрив молочний комбінат, м'ясокомбінат, за три місяці до виборів закрили хлібозавод.

Віталій Сич: А почему закрыли?

Мішель Терещенко: Закрили як результат корупції, тому що для таких людей як Деркач буде цікавіше, аби люди жили бідно, щоби було ще дешевше купувати голоси.

Коли моя сестра у Франції дізналася, що я буду працювати міським головою, вона сказала: “Я буду перевіряти твою печінку двічі на рік”

Віталій Сич: А что вы имеете в виду под близостью к российской границе и контрабандой?

Мішель Терещенко: Є кордон - є контрабанда. Більше санкцій проти Росії - на жаль, більше контрабанди у Глухові.

Віталій Сич: Чем живут люди в Глухове? Это город, по-моему, с населением 33 тысячи человек и в десяти километрах от российской границы. Что их беспокоит, что для них важно?

Мішель Терещенко: Глухівчанам важливо, що вони можуть жити у Глухові. Вони патріоти міста, вважають, що всі родини повинні бути навколо батьків, організовувати своє життя. Їм потрібні робочі місця, з робочими місцями у Глухові дуже-дуже важко, тому що є серйозна корупція у Сумській області. Я був на переговорах з мільйонними інвесторами за останні три роки, якщо у них є вибір між Тернополем, Житомиром або Глуховом (Глухів дуже близько до російського кордону), то вони не будуть вибирати Глухів.

Віталій Сич: Потому что это риск, да?

Мішель Терещенко: Це ризик. Ви знаєте, що 87% фірм, капіталів, які працюють у Сумській області - це або російські, або проросійські.

Віталій Сич: Нет, не знал, так много?

Мішель Терещенко: Так багато. І в нас є люди, які, на жаль, чемпіони корупції - обленерго, які працюють, торгують і лісом, і нафтою…

Віталій Сич: “Чемпионы коррупции” - интересный термин.

Мішель Терещенко: Це все корупційні схеми, які, на жаль, на руку друзям президента.

Віталій Сич: То есть Глухов менее привлекателен для инвесторов, как вы сказали, чем Тернополь или Львов. А вы общались с американскими или французскими инвесторами, привозили кого-то в Глухов?

Мішель Терещенко: Так, звичайно, ми спілкувалися.

Віталій Сич: А какое у них впечатление? Они что-то видели, они как-то комментировали?

Мішель Терещенко: Зараз я можу сказати, що враження йдуть на Брюссель, на Євросоюз. Я двічі цього року був у Брюсселі і склав таку думку, що Європі зараз цікавіше допомогти будувати заводи на периферії України - це Словаччина, Польща, Румунія - і організовувати через безвіз або інші системи, щоб українці приїжджали туди на роботу.

Віталій Сич: Вам показалось, что это такой план, что это не случайно - построить заводы на периферии?

Мішель Терещенко: Це план, тому що Євросоюз більше не може довіряти тому, що український уряд або президент (чи генеральний прокурор) почне справжню боротьбу з корупцією. Вони знають, що це імітація реформ, імітація боротьби.

Віталій Сич: Мишель, тут я с вами согласен, но есть же частные инвесторы. Брюссель - это европейское правительство. А мне просто интересно, вы привозили каких-то инвесторов в Глухов или общались с ними?

Мішель Терещенко: Ми привозили.

Віталій Сич: Какого рода инвесторов? Расскажите.

Є кордон - є контрабанда. Більше санкцій проти Росії - на жаль, більше контрабанди у Глухові

Мішель Терещенко: Один інвестор прийшов відкривати завод для отримання олії льону та конопель. Це маленький завод, маленькі інвестиції. Я вважаю, що Глухів може бути кластером для льону та конопель, у нас перші інститути у світі…

Віталій Сич: И откуда был этот потенциальный инвестор?

Мішель Терещенко: Це маленькі інвестиції з Бельгії. Вони зробили дуже гарні детальні плани для перебудування нашого харчового комбінату, який є у Глухові. Зараз це руїни, вони бачать перебудову - почали: отримали дозвіл на будівництво і вже інвестували один або два мільйони для того, щоби будувати все заново.

І коли все було вже майже завершено, це було за тиждень до Різдва, 22 або 23 грудня, за тиждень до завершення всього наша Державна архітектурно-будівельна інспекція, яка видає дозволи на будівництво, анулювала дозвіл на будівництво. Анулювала без мотивації, зовсім.

Віталій Сич: И инвестор ушел.

Мішель Терещенко: Інвестор не пішов, але він думав, що вже у січні він може починати працювати. Треба чотири-п'ять місяців, аби подати в суд на ДАБІ, - це на руку губернатору, бо ми зараз розуміємо, що ДАБІ…

Віталій Сич: Подчиняется губернатору.

Мішель Терещенко: Робить так за інструкцією губернатора. Інвестор виграв цей суд, після цього ДАБІ дала новий дозвіл і не сказала, чому вона анулювала перший дозвіл.

Віталій Сич: Да, конечно, похоже на то, что инвестклимат в Глухове довольно тяжелый.

Мішель Терещенко: Так, я можу розповісти вам про свій досвід щодо цього. У нас є льон та коноплі, ми експортуємо 90% готової продукції. Коли льонозавод Глухова експортує готове волокно, треба отримати фітосанітарний сертифікат. За десять років у льонозаводу не було проблем, а в останніх трьох або чотирьох контейнерах, тому що там є лабораторії теж під контролем губернатора та адміністрації, вони шукали у зразках, які ми дали, хвороби, якої в Україні немає.

Віталій Сич: Придумали какие-то болезни и на этом основании “кошмарили” завод.

Мішель Терещенко: Вигадали, організували. Ми подали такі ж зразки у Київ, і там все було нормально.

Віталій Сич: Похоже на то, что Глухов - не лучшее место в мире для инвестиций.

Мішель Терещенко: Але буде.

Віталій Сич: Но будет. Вы убрали в Глухове памятник Ленину. Вам все советники рекомендовали этого не делать, потому что город в десяти километрах от российской границы. Там, наверное, есть пророссийские…

Мішель Терещенко: Це закон України.

Віталій Сич: Пророссийские сантименты. Как отреагировали местные жители, когда вы его убрали?

Мішель Терещенко: Дуже спокійно. Це закон України, це декомунізація, вони зрозуміли. Ми прибрали пам'ятник і Леніну, і Марксу, і Циганку під відкритим небом у будній день, здається, це був понеділок. Наші муніципальні служби працювали відкрито, не було ні контестації, нічого. Це нормально - глухівчани дуже класні люди, вони бажають жити в Україні і дуже тішилися, коли на місці Леніна ми відкривали пам'ятник Тарасу Шевченку, якого не було у Глухові до мене. Вони дуже бажають, щоби ми робили в центрі міста…

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Віталій Сич: Шевченко - это приятно, Шевченко вместо Ленина - это хорошо. У вас был огромный кредит доверия - 68% - и, наверное, высокие ожидания глуховчан. Вы проработали три года, вам удалось что-то сделать в Глухове, или это невозможно сделать при таком сопротивлении команды Деркача?

Мішель Терещенко: Я дуже гордий, що ми перші демонстрували, що ми можемо працювати без корупції в Глухові, коли корупція процвітає по всій Україні. Ми демонстрували, що це можливо. Ми дуже гарно заповнили наш бюджет, ми отримали власний дохід у чотири рази більше, порівняно з тим, який був 2015 року. Ми давали у шість разів більшу соціальну допомогу, особливо для лікування.

Ми почали робити новий тротуар, ми робили термоізоляцію для шкіл, дитячих садочків, пологового будинку. Ми вирішили 20-річні проблеми міста. Останнє, що ми ще не вирішили - це вулиця Пушкіна. Я десять разів був через це у губернатора, він обіцяв вирішити, допомогти. Ми готували дуже-дуже гарний бюджет 2018 року…

Віталій Сич: Извините за гастрономический вопрос, но что француз (или бывший француз) ест в Глухове и какое пьет вино? Вам местная кухня не кажется тяжеловатой?

Мішель Терещенко: Я думаю, що я єдиний міський голова у світі, який майже не п'є.

Віталій Сич: Хорошо, с вином поняли, разобрались.

Мішель Терещенко: Ні, я люблю вино, але коли моя сестра у Франції дізналася, що я буду працювати міським головою, вона сказала: “О, я буду перевіряти твою печінку двічі на рік”.

Віталій Сич: Она намекала на алкоголь.

Мішель Терещенко: Так, але я буду пити потім, зараз цьому не час.

Віталій Сич: Но продукты и еда, наверное, другие - не те, к которым вы привыкли.

Мішель Терещенко: У Глухові є, я вважаю, дуже смачна кухня. У Франції є равіолі - у Глухові є вареники, мені подобаються вареники.

Віталій Сич: Это похоже на равиоли, только в три раза больше.

Мішель Терещенко: Я вважаю, що це недалеко. Українська кухня схожа на французьку, яка була 30-40 років тому, коли я був…

Віталій Сич: Более калорийная, да?

Мішель Терещенко: Так, трохи калорійна, але треба.

Віталій Сич: Вы объявили, что будете баллотироваться в президенты. Что вы хотите предложить украинцам, какие изменения нужны, что вас здесь раздражает?

Мішель Терещенко: Це дуже важливе питання. Я вважаю, особливо після трьох років у Глухові, що наша країна, наша республіка у небезпеці. І якщо не буде потужних змін…

Віталій Сич: Кардинальных изменений.

Мішель Терещенко: Якщо наступного року не буде кардинальних змін, то ми можемо втратити державу, націю.

Віталій Сич: Какие кардинальные изменения нужны?

Фото: Наталья Кравчук / НВ

Мішель Терещенко: По-перше, треба нарешті починати боротьбу з корупцією. Коли сім чи десять мільйонів українців прийняли рішення жити по-новому у Польщі або Франції, цей факт свідчить про те, що нам треба дуже швидко робити зміни.

Люди не втратили надію, вони знають, вони не бажають працювати чиновниками на службі або на посадах, які будуть фінансуватися з бюджетної сфери, вони знають, що там перспективи немає. Життя навколо України дуже цікаве, там фантастичний розвиток - у США, Франції, Німеччині. І наша молодь, наші земляки теж мають право брати участь у цих нових технологіях, новаціях.

Віталій Сич: То есть вы считаете, что коррупция - это главная проблема.

Мішель Терещенко: Абсолютно.

Віталій Сич: И единственная.

Мішель Терещенко: Не єдина, але абсолютна проблема. Якщо ми переможемо корупцію, ми переможемо на фронті.

Віталій Сич: Вы заявили, что среди других кандидатов нет людей, способных победить коррупцию и реформировать, модернизировать страну. А как это может получиться у вас? Вы уже на своем опыте убедились, насколько сложно сделать это в Сумской области, где есть, назовем его “клан Деркача”, как сложно бороться со старой системой. Как думаете это у вас может получиться в общенациональном масштабе, если вы уже поняли, насколько это тяжело в рамках одной области?

Мішель Терещенко: Тому що я вважаю, що проблеми Глухова не вирішуються у Глухові…

Віталій Сич: Это вы уже поняли.

Мішель Терещенко: Я піду в наступ, дам бій на національному рівні, Тому що тільки там ми можемо змінити все. Якщо президент вирішить, що генеральним прокурором має бути його кум - вже нічого не буде працювати, це вже все.

Віталій Сич: Согласен.

Мішель Терещенко: Нам треба, щоби люди поважали нашу Конституцію. У нас фантастична Конституція, вона була написана патріотами України, які працювали дуже гарно. Я вважаю, що нам не треба змінювати нашу Конституцію, особливо під час війни. А що буде про міністра або консула - це не важливо, важливо, що буде повага до всіх прав, які записані в Конституції. У нашому законодавстві вже є все, що нам потрібно для того, щоби працювати і нормально жити. Всі закони, я думаю, є; але, на жаль, правоохоронні органи, судді не поважають наше законодавство, вони не працюють нормально.

Треба щоби вони зрозуміли, що далі це неможливо; потрібно, щоби вони поважали бажання українців. Нам треба тільки робити все, що українці за останні 27 років показали, що вони бажають. Вже два рази був Майдан, були дуже важливі вибори на національному рівні. Українці завжди скажуть, що вони бажають жити незалежно від росіян, вони бажають жити гідно, бажають бути членом Євросоюзу, і це наше право. Я вважаю, що Європа теж бажає.

Віталій Сич: Я так понял, что вы в Глухове поняли, что не все проблемы этого города решаются на месте, они как минимум решаются на областном уровне.

Мішель Терещенко: Проблеми Глухова не вирішуються у Глухові - це неможливо, тому що це проблеми, вирішення яких буде прийнято на Кабміні, на бюджетній комісії Верховної Ради, в Адміністрації президента, яка грає в політичні ігри проти нас. У Глухові ми робили все можливе й неможливе, я дуже-дуже гордий за те, що ми отримали. Але я не можу робити більше, тому що вони все блокували. Блокують - я піду в наступ, і я думаю, що якщо ми не можемо робити зміни на місці, то ми зможемо згори.

Фото: Мішель Терещенко - міський голова Глухова via Facebook

Віталій Сич: Нельзя делать изменения снизу - значит можно делать изменения сверху? Вы знаете, кто ваши основные оппоненты, люди с самым высоким рейтингом - Тимошенко…

Мішель Терещенко: У мене єдиний опонент - це Путін. Але я вважаю, що всі корупціонери - агенти Кремля.

Віталій Сич: Я вам сейчас назову основных кандидатов в президенты: Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Бойко, Гриценко и т.д. Как вы можете вести кампанию в условиях, когда у всех основных кандидатов огромные финансовые, медийные, партийные ресурсы? Как вы можете быть услышанным, как вас услышать, если телевидение принадлежит олигархам, денег у них много?

Мішель Терещенко: У мене мало грошей, але фантастичний кредит довіри. Коли мої пращури починали працювати у Глухові, вони не були багаті. У Глухові скажуть, що Артемій Терещенко був Карбованець, він починав працювати на ярмарках…

Віталій Сич: Это было такое прозвище. Вы ваших предков имеете в виду.

Мішель Терещенко: Так, мої предки. А після цього вони почали працювати як чумаки і говорити людям, що зараз вони будуть купувати зерно по 100 рублів за тонну. А якщо ті почекають, поки повернеться караван від Азовського моря, вони можуть платити більше за реалізацію. Це був кредит, пароль. Терещенко для багатьох людей - це пароль, це люди, яким ми можемо довіряти. Я не можу довіряти ні Порошенку, ні Тимошенко, ні Ляшку, ні Бойку - жодному кандидату, якого я зараз бачу.

Віталій Сич: Вы думаете, что информация о вас разойдется сама. Есть так называемое “сарафанное радио”, или, как вы их называли, “бабушки в Глухове” - ваши избирательные “агенты”, которые передают из уст в уста информацию о кандидатах, правильно я понимаю?

Мішель Терещенко: Ви - фантастичний приклад, тому що ваше радіо на час виборів три роки тому було радіо Деркача. Ви знаєте, він дуже сильно використовував цей інструмент проти мене.

Віталій Сич: И это было эффективно.

Мішель Терещенко: Не було ефективно, тому що люди не довіряли йому. Але було дуже символічно, що він використовував усі ЗМІ, всі білборди, у мене не було білбордів…

Віталій Сич: И не победил, вы имеете в виду.

Мішель Терещенко: І не переміг, тому що гроші - це не все. Є момент, де люди розуміють, що це історичний момент, треба довіритися новим обличчям, тому що всім старим обличчям ми не можемо більше довіряти.

Віталій Сич: В этом смысле я с вами в чем-то (или во многом) согласен. Вы, наверное, видели, какой процент неопределившихся в Украине. По сути дела, это отражение желания увидеть новое лицо. 40 или 50% украинцев не знают, за кого голосовать, они просто ждут новых кандидатов. Конечно, это вам на руку, это может помочь.

Мішель Терещенко: Якщо я буду вважати до початку кампанії, що є нове обличчя, якому я можу довіряти, за яке я можу голосувати, я буду радий об'єднатися і підтримувати його, якщо це буде нормальний кандидат.

Віталій Сич: Все-таки рейтинг узнаваемости на общенациональном уровне у вас довольно низкий. За полгода сложно набрать какой-то рейтинг, насколько я понимаю. Какой резон вам участвовать, зачем вы участвуете? Вы же наверняка не рассчитываете, что вы пройдете во второй тур выборов? Или пройдете?

У мене єдиний опонент - це Путін. Але я вважаю, що всі корупціонери - агенти Кремля

Мішель Терещенко: Думаю, що я буду у другому турі, звичайно. Це не так важко. Хто отримає більше 12% у першому турі, той буде у другому турі, тому що це не п'ять років тому, коли Порошенко набрав 60% у першому турі, тому що люди довірилися йому для того, щоб він робив зміни. Вони зараз знають, хто такий Порошенко, вони знають, що він буде продовжувати ще п'ять років керувати корупцією в Україні, можна так сказати.

Віталій Сич: Хорошо, а как вам вообще работа Петра Порошенко на должности президента? Если взять пятибалльную систему, какую оценку вы бы ему поставили?

Мішель Терещенко: Я зараз можу читати на всіх білбордах: “Армія! Віра! Мова!” - він забув про боротьбу з корупцією. Якщо він не почне боротьбу з корупцією, то ці три сили - армія, мова та віра - не будуть вам допомагати. Ми не можемо зараз виграти війну ні на фронті, ні економічну війну, тому що ми не почали боротьбу з корупцією.

У нас є фантастичний парад на Хрещатику, армія дуже-дуже красива, але на фронті… Я був на Луганщині, тому що наш 16-й батальйон із Глухова, я там був і бачив, як вони працюють і служать - це дуже-дуже важкі умови. У них немає палива. Я не хочу казати про кулі і зброю, але це не фантастично. Ви знаєте, що наш склад згорів…

Віталій Сич: Мишель, последний вопрос и мы должны заканчивать. Вы сказали, что вы небогатый и у вас нет денег, но вы выращиваете лен и коноплю. Что вы с ними делаете, куда продаете, и насколько большой доход вам приносит этот бизнес?

Мішель Терещенко: Для мене льонарство і коноплярство - це паралельно всьому, чим було цукровиробництво 150 років тому. Це культура, що дуже добре адаптована для України, як і буряк.

Віталій Сич: Куда вы их продаете, кому?

Мішель Терещенко: Ми продаємо волокно, кострицю і насіння.

Віталій Сич: Внутри Украины, да?

Мішель Терещенко: Ні, майже 100% натурального волокна йде на експорт.

Віталій Сич: На экспорт куда?

Мішель Терещенко: Бельгія, Франція.

Віталій Сич: Это приносит вам большой доход?

Мішель Терещенко: Це не найбільший прибуток, але це солідний дохід, для мене це дуже важливо, що 83 родини у Глухові можуть отримати нормальну зарплату регулярно і солідно.

Віталій Сич: Гостем эфира был Мишель Терещенко - городской глава Глухова, кандидат в президенты Украины. Спасибо, что нашли время приехать к нам в студию.

Мішель Терещенко: Я вам дуже вдячний.

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