Час відповідати. Ведущий Дмитрий Тузов. Гость Юрий Андрухович. Эфир от 18.05.2018

Гость — украинский писатель Юрий Андрухович.

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Дмитро Тузов: Разом зі мною в студії Юрій Андрухович - український поет, письменник, перекладач, есеїст. Один знайомий, розповідаючи мені про каталонців, сказав, із таким захопленням він розповідав і вжив такий дуже серйозний аргумент, сказав: "Ти знаєш, це справжня така дуже древня нація, у них є література". Наскільки це важливий аргумент? Є література - є нація. Так людина оцінила. Це дуже важливий маркер. Звісно, в нас є література, у нас є сучасні письменники, є поети. Але свого часу ви написали, аналізуючи стан суспільства про те, що "про яке суспільство йдеться, чи не те, в якому 90% не читає зовсім, а з тих, що все таки читають, 90% не читають українською, а з тих, що все ж таки читають українською, 90% не читають поезії". З того часу ви реєструєте якісь зміни? Щось змінюється?

Юрій Андрухович: Так, бо те, що ви зацитували, це 93 рік, це 25 років тому. Якби за чверть століття у цьому сенсі нічого не змінилося, то можна було би вже і застосувати суїцид якийсь. А трошки перебільшую, драматизую. Насправді змінювалося, може, не так швидко, як хотілося би мені, але в той же час ця позитивна динаміка для мене очевидна. Просто те, що виник такий прошарок, клас, кастою не назву, але людей, які читають, які читають постійно, які читають переважно українською, які читають поезію, цей відсоток, мабуть, не зашкалює, але він значний.

Дмитро Тузов: Який позитив. на собі ви це відчуваєте? Тобто наклади ваших творів, надходження від продажів.

Юрій Андрухович: Так. Можу це засвідчити, що навіть живучи і працюючи в Україні, можна... Ну, не кожен з моїх колег може так це підтвердити, але в будь-якому випадку, коли в такого автора, як я, десь водночас у продажу десь близько 7 різних книжкових назв, різних років видання, всі вони потроху продаються, крім того переклади ставляться в театрах, вистави йдуть. В результаті виходить так, що це вже не так жахливо, не так трагічно. Тобто є ця підтримка суспільства, яке згідно заплатити.

Дмитро Тузов: Вистави ідуть, книжки продаються, а в напрямку кіно дивитеся? Тому що і ця індустрія розвивається.

Юрій Андрухович: Я дивлюся в напрямку кіно, кіно чомусь не дивиться в моєму напрямку. Але, об'єктивно кажучи, якщо мою скромну особу згенерувати, то мене дуже тішить те, що ситуація в нашому кінематографі змінилася настільки, що ми просто цікавимося, хочемо ходити на українські фільми, цікавимося, що там нового з'являється, це тішить.

Дмитро Тузов: А якщо ловити ці тренди і самому зацікавитись кіномистецтвом так, щоб воно до вас прийшло, тобто буквально написати сценарій, розуміючи, що зараз в Україні дивляться?

Юрій Андрухович: Я думаю, це не моя професія писати сценарії. Тобто на перший погляд це ніби щось таке схоже. От, прозаїк, а чому б, якщо тобі вдається роман написати, чому би не кіносценарій? Але це доволі різні типи тексту. І все ж таки, мені здається, що я міг би допомагати при створенні кіносценаріїв, я міг би якось справжнім кіносценаристам десь у чомусь щось пояснювати. якось виправляти їх, але в цілому скласти, написати кіносценарій, мені здається, це не моє.

Дмитро Тузов: Може, ми розвінчуємо зараз ваші цитати, але, говорячи про український культурний простір, ви казали, що "він був колись роздертим на шматки і розрідженим". А зараз він вже стан насиченим?

Юрій Андрухович: Він все одно ще далекий від такої насиченості, якої би мені хотілося, тому що я все ж таки, буваючи за кордоном, я маю, з чим порівнювати. І у цьому сенсі за інтенсивністю культурних подій ми ще далекі від якихось європейських наших хоча б сусідів. Натомість, можливо, ця розрідженість навіть має якісь свої плюси, тому що окремі поодинокі культурні події у нас можуть зібрати набагато більше публіки, тому що просто інших цього дня немає. А якщо в один і той самий вечір з 20 або 25 подій одного класу, одного рівня і в одному і тому ж місті, як це буває у Берліні, в Кракові чи у Відні, то зали залишаються незаповненими.

Дмитро Тузов: Це насиченість, 25 подій одночасно. А чому ви сказали, що ми залишаємося так осторонь зараз світового процесу? Ми ж бачимо приклад, коли наші сусіди, авторка з Білорусі пані Олексійович навіть нобелівську премію отримала, хоча вона ж не чужа Україні.

Юрій Андрухович: Це не свідчить про те, що білоруська література в цілому сьогоднішня якось набагато потужніша і багатша за українську. Це все ж таки премія, яка має багато всіляких аспектів. Її перед усім отримала вона, як авторка пострадянська, а значною мірою радянська, яка і цей радянський феномен все ще в своїй творчості всіляко досліджує, вертить, розглядає. І це здалося, мабуть, членам комітету важливим політичним моментом в такий спосіб продемонструвати свою антирадянську, антиросійську позицію, відзначивши авторку російськомовну, але таку антирадянську. І з Нобелем завжди це така дуже тема з багатьма нашаруваннями, де політичний аспект відіграє, коли не найголовнішу роль, то і не останню.

Дмитро Тузов: Антирадянська тематика, антиросійська, ми ж розуміємо, про що ми говоримо в контексті агресії Росії проти України.

Юрій Андрухович: Це тільки в цьому контексті і слід сприймати.

Дмитро Тузов: І це актуально для вас, для українських письменників і поетів. Що нам потрібно зробити, щоб ми стали надзвичайно актуальними для світового контексту, щоб читали активно українських авторів за кордоном?

Юрій Андрухович: Писати не гірше, ніж кожен вже навчився писати, але намагатися працювати на тому рівня, коли ти не знаєш, чи це ти дивишся у прірву, чи це прірва дивиться в тебе, тому що насправді йдеться про екзистенційно важливі речі.

Дмитро Тузов: Це, мабуть, взаємний процес?

Юрій Андрухович: Так. І є ще один момент, який не від письменників в першу чергу залежить, а залежить він, можливо, від якогось об'єктивного розвитку нашої держави в цілому. Тобто нам все таки до сьогодні ще катастрофічно не вистачає перекладачів у різних країнах світу, які би достатньо володіли українською, щоб перекладати оригінальні твори українських авторів з мови оригіналу. Тобто це велика проблема з тим же Нобелем. Тому що це шведська премія, вона глобальна, вона міжнародна, але, здається, там винятково самі шведи в комітеті. Вони прочитають і англійський переклад, можливо, хтось німецький, хтось французький, але без шведських перекладів в нас шансів небагато, без якісних добрих шведських перекладів.

Дмитро Тузов: Принаймні, ви розумієте, що потрібно робити.

Юрій Андрухович: Я думаю, що тут просто українська держава вже могла би потроху якій передумови створювати для того, щоб люди за кордоном хотіли вивчати українську мову на тому рівні для перекладацтва саме нашої літератури.

Дмитро Тузов: А створювати умови, це вкладати кошти. так?

Юрій Андрухович: Вкладати кошти у стипендії, в якісь курси, семінари, запрошення сюди, компанії, щоб зацікавлювати промокомпанії і т.д.

Дмитро Тузов: Чи би науковці вивчали, в тому числі українську мову? Це щось на кшталт, скажімо, Goethe інституту, так?

Юрій Андрухович: Щоб були кафедри україністики в закордонних університетах.

Дмитро Тузов: Ви зачепили надзвичайну важливу тему. Як все, що відбувається в нашій країні, позначається на культурному просторі? Як політика впливає на вас - на письменників, на поетів?

Юрій Андрухович: Передусім, нам доводиться висловлюватися не тільки у формі якогось роману чи поеми, поезії, а і у формі якогось безпосереднього публіцистичного коментаря,я кий може бути колонкою, блогом. Тобто мені не відомі на сьогодні такі українські письменники, які би не реагували на політичні події в публічний спосіб і не висловлювалися з цього приводу. Це означає, що навіть з професійного погляду ти повинен за цим стежити, ти повинен створювати якусь власну думку, формувати її і формулювати її вже більш менш зрозумілими реченнями. Тобто формулювати речення, але формувати ідеї. Тому в нас немає, може, на щастя немає такого безпосереднього запиту з боку якихось партійних діячів, що, ось, ми будемо зараз залучати цілими колективами майстрів художнього слова, і вони допоможуть нам, наприклад, написати програму партійну на вибори наступні.

Дмитро Тузов: Або про конкурентів щось написати.

Юрій Андрухович: Так. наприклад, влаштувати якийсь напад, атаку на політичних опонентів. Але якісь аналітичні центри хоча би в найпросунутіших середовищах існують, які хоча би відстежують, а що ці письменники говорять. І це може бути симптомом.

Дмитро Тузов: Ви сказали, що письменники, поети так чи інакше формулюють певні ідеї, можна сказати, певні послання або меседжі в суспільство. У вас був не так давно тур на Донбасі. Ви сформулювали свої ідеї стосовно війни в Україні, стосовно ситуації на сході?

Юрій Андрухович: Це була наша така творча група, не просто так я їздив собі з якимись своїми книжками. Ми з друзями возили такий мультимедійний проект. Ми його називаємо мультимедійна лекція-колаж за мотивами Енеїди Котляревського. Ми включаємо в це дійство саму Енеїду, уривки з неї, мої власні тексти, які десь перегукуються, і включаємо також дуже потужний насичений відео ряд і багато музики, яка виконується наживо. Тобто меседж там, звичайно, передусім, про базову самодостатність української культури від її класичних витоків і до сьогоднішнього дня. я думаю, що цей меседж дуже непогано прочитувався в тих складних містах і складних аудиторіях, де довелося виступати.

Дмитро Тузов: Люди збиралися?

Юрій Андрухович: Люди збиралися, майже завжди це була повна зала. безумовно, що сенс цього проекту був волонтерський, тобто це був вільний вхід, жодних квитків. Але ми заповнювали зали, мабуть, не тільки тому, що людям там нікуди подітися, і, якщо вільний вхід, то вони приходять.

Дмитро Тузов: Вам вдалося встановити контакт з мешканцями сходу України, поєднати схід і захід?

Юрій Андрухович: Усюди це було, ну, взагалі були якісь просто зворушливі моменти. Захід тут не зовсім, бо я з заходу, але загалом наша група така загальноукраїнська. База її у Києві. Наприклад, коли ми виступали у Сєверодонецьку, то на нас спеціально приїхала ледь не вся школа з самої Станиці Луганської, це фронт, лінія фронту. Їхали вони, напевно, годин 4, якщо не 5, тому що дороги там убиті. Вони забезпечили цим дітям і вчителям автобус, районна адміністрація, не знаю, хто вже там. Але наша вистава відбувалася о 12 годині дня в тамтешньому музичному училищі, і ці люди, я собі так уявляю, вони десь о 6 ранку вставали для того, щоб їм не запізнитися, потрапити на цю виставу, і потім їм знову ще стільки ж часу треба було повертатися назад. Тобто це один такий яскравий приклад.

Насправді в кожному з міст було по-своєму цікаво. І принцип був такий, що ми виступаємо у залах якимось чином пов'язаних з навчальними закладами, тобто в нас були університет у Маріуполі, музичне училище у Слов'янську. У нас тільки Бахмут був окремо, тому що там ми виступали в кінопалаці, в кінозалі. І це страшенно важливо, мабуть, для них, хочеться так думати, для людей, які там живуть, але я дізнався ще інше. Я дізнався, що це страшенно важливо для мене. Безвідносно навіть, чи чекають на мене там люди, чи ні.

Дмитро Тузов: Я раніше казав, що це взаємний процес.

Юрій Андрухович: Так. Проїхати цими убитими дорогами, побачити ці якісь абсолютно не земні, а місячні ландшафти зруйновані, десь поспілкуватися трохи з нашими військовими. Не те, щоб це така героїчна акція з нашого боку, просто хоч трошки доторкнутися до того, що там насправді є.

Дмитро Тузов: Відчути нерви для того, щоби знати, що писати. А ви для себе випрацювали цю ідею, як нам повертати людей і території?

Юрій Андрухович: Не маю таких амбіцій, сформульовувати. Це якась державна стратегія на доволі тривалий час, мені здається.

Дмитро Тузов: Але держава - це, в тому числі і ми з вами.

Юрій Андрухович: Для початку просто непогано би було в наслідок успішної бойової операції увійти в міста, села. І, на мій погляд, там страшенно багато людей, які просто вийдуть із хлібом і сіллю до того, хто красивіше в'їде на танку до них. Тому цей варіант теж не треба ховати, остаточно десь відмовлятися від такої перспективи, вона теж можливо.

Дмитро Тузов: Такий бойовий варіант.

Юрій Андрухович: Бойовий, військовий і героїчний.

Дмитро Тузов: Ви це якось будете відображати в своїх наступних творах?

Юрій Андрухович: Наразі мені важко ще сказати якось конкретніше, тому що воно іноді відгукується якимось зовсім іншим нюансом.

Дмитро Тузов: Політичним нюансом?

Юрій Андрухович: Але в кожному разі це може вилізти десь у публіцистиці, тобто є ж ці в мене щотижневі колонки, якісь ще інтерв'ю і т.д. Ось, і ті ми з вами спілкуємося, і ця ідея десь там виникає.

Дмитро Тузов: І ваша публічна позиція фіксується і отримає реакцію. Це нормально. Я вас все штовхаю на таку політичну стежку. але ви самі мене спровокували, ви сказали, що "ми маємо, як письменники, формулювати певні сенси.

Юрій Андрухович: Не те, що маємо. Ми просто нікуди від цього не можемо подітися.

Дмитро Тузов: Може, і не треба. Можливо, тому і цікавий сучасний автор. Я хочу перепросити перед нашими сучасниками, перед вами, перед авторами, перед письменниками, поетами, тому що мені здавалося, що це ж наші, ось, вони ж поруч, треба читати класиків. Насправді це неправда. Для того, щоб бути в контексті, я для себе питання вирішив, 50 на 50, читати своїх сучасників, тих, з ким ми живемо поруч, які дихають зі мною одним повітрям, бачать, що відбувається, і читати класиків, звичайно.

Юрій Андрухович: Так, перечитувати Котляревського.

Дмитро Тузов: Моя думка, тоді гармонійно буде сприйматися літературний контекст. Мені здається, що ви це дуже вдало зараз можете використовувати. Але якщо говорити про події в країні, про те, що ми з вами бачимо якісь нагальні, актуальні питання, які хвилюють всіх, що для вас найважливіше?

Юрій Андрухович: Все ж таки погано, що невдовзі будуть вибори. Тому що всі без винятку політичні сили стають ще більш нещирими і популістичними, ніж вони і досі були. А це такий період, коли ми страшенно, як країна, як суспільство, нам страшенно потрібні непопулярні кроки. І такі, які дуже важко розтлумачити простому громадянинові. Але вони потрібні, всі ці реформи. Я боюся, що на них у зв'язку із черговим цим циклом, що на них можна буде ставити хрест. Це одне. Друге, на мій погляд, на зовнішній арені все таки якось недостатньо твердо послідовно і жорстко наше керівництво говорить про європейську перспективу. Вони повинні щодня своїм партнерам в Брюсселі і Вашингтоні обривати їхні телефони і це повторювати : "Давайте нам перспективу, ми хочемо в ЄС, ми хочемо в НАТО". В мене таке враження, що вони трошки в піддавки грають з цими західними партнерами, тобто "давайте ми не будемо про себе нагадувати, і ви не будете на так вголос відмовляти, давайте будемо мовчати на цю тему". Я не впевнений, що це хороше рішення.

Дмитро Тузов: Але тут є і зворотна реакція. ЇЇ розуміють наші політики. Під час такого загострення, під час активізації розмов про вступ України до ЄС і до НАТО, що ми отримуємо з того боку - з Брюсселя, з НАТО, Північноатлантичного альянсу. Вони кажуть: "Ви спочатку реформи, займіться країною, проведіть реформи, спробуйте поборотись із корупцією".

Юрій Андрухович: Тому це перше явище я поставив на перше місце, а це на друге, тому що для того, щоб з цим Брюсселем розмовляти рішучим тоном, треба дійсно реформувати країну.

Дмитро Тузов: Тоді будуть підстави про все чітко... І штучних бар'єрів стане менше. Я в вас запитую, тому що у вас є цивілізаційні питання, які ви ставили перед собою. Ви мене підвели до питання про, це називають цивілізаційними питаннями. Ви колись говорили про те, що, можливо, питання в нашій кирилиці чи в східному обряді. Було у вас таке?

Юрій Андрухович: Так.

Дмитро Тузов: Ви тут змінили свою точку зору?

Юрій Андрухович: Я і тоді це формулював, як запитання, тобто там було багато такого іронічного сумніву. Неможливо ж якось просто стверджувати про те, що якби не ця клята кирилиця, ми би вже були в ЄС. Тому що дехто і з кирилицею вже туди потрапив. І з візантійським обрядом, і з усім. Це не найуспішніші країни в ЄС - Болгарія чи Румунія або Греція, але з іншого боку вони вже стали повноправними членами.

Дмитро Тузов: Тобто це не стоїть на перешкоді? Чи це пригальмовує?

Юрій Андрухович: Але можна завжди подумати, чи не приховано там якихось таких нюансів, над якими нам варто попрацювати. Чи, може, ми вживаємо це поняття "менталітет", "ментальність", а воно десь, може, навіть і в абетці якось відображається. Не даремно також цей візантійський обряд я згадав. В будь-якому разі не завадить відкриватися і до такого плану реформ. Тобто ця вестернізація мала би бути успішною на значно якихось поважніших і складніших рівнях. Бо якщо переведемо наше письмо на латиницю і вирішимо, що ми вже стали частиною заходу, то це буде велика дурниця. Але якщо в нас буде така освіта, як на Заході, така медицина, якщо в нас такі збройні сили будуть, якщо в нас буде така економіка, всі ці базові моменти...

Дмитро Тузов: Тоді з Брюсселя можуть і запросити: " А чи не подумати би вам про вступ, наприклад?"

Юрій Андрухович: І тоді вони поставлять останню умову: "Ще переведіть ваше письмо на латиницю, і ми вас запрошуємо". Це жарт. Але в будь-якому разі, як один зі складників якогось такого комплексного розвороту країни в потрібному напрямку, то це теж можна дискутувати.

Дмитро Тузов: Є така теорія, що ті ознаки, про які ми зараз говоримо - письмо, географічне розташування, клімат та інше - воно не настільки важливе для розвитку країни,як інститути, які створює нація. Є так звані інклюзивні інститути, які дозволяють розвиватися дуже швидко, вони гарантують ці права і свободи людей, права приватної власності, все інше. Є екстрактивні. Це такі суспільства, які заважають людям виявляти свою приватну ініціативу, бути активними. І це зрозуміло.

Юрій Андрухович: Патерналістські ці всі інстинкти підживлюють.

Дмитро Тузов: Як би нам з вами, ми тут біля мікрофонів, ви біля комп'ютера, коли ви пишете свій твір, який ви замислили собі, підштовхнути процеси в нашій країні, щоб ми встановили, започаткували і ствердили такі інститути, які дозволяють розвиватися країні, дозволяють особистості розвиватися значно швидше? Я не кажу, що зараз вони не дозволяють цього робити, але щоб багато перешкод зняти, чим ми з вами можемо допомогти своїй країні?

Юрій Андрухович: Я думаю, максимально якісно виконуючи те, що нам дано виконувати. Ось, вам, працюючи в журналістиці, мені в літературі. Але в такому дуже широкому сенсі, не просто так автор, який щось там пише і десь хтось читає. Але в сенсі постійної комунікації з суспільством. Ви це робите по журналістські, я по письменницькі, будемо вважати, що ми недостатньо добре працюємо, бо ми не задоволені актуальним станом.

Дмитро Тузов: Самокритика - це добрий знак.

Юрій Андрухович: Тобто в нас є перспектива зростання. Але в кожному разі тут немає ніякої індульгенції на якусь неякісну неохайну роботу. Вона має виконуватися чисто і якісно.

Дмитро Тузов: "Священних корів в нас більше, ніж індусів", - також ваша фраза. Хто є зараз нашою елітою? Чи є в нас еліта? Якою вона є? І чи впливаємо ми на неї?

Юрій Андрухович: Мабуть, ми можемо говорити про еліту в прямому сенсі, тобто людей, які перебувають при владі, політичній владі.

Дмитро Тузов: Тобто все ж таки політики є елітою?

Юрій Андрухович: Є дуже багато спекуляцій навколо цього поняття.

Дмитро Тузов: А як ви розумієте його?

Юрій Андрухович: Бо вони автоматично стають елітою, коли вони досягають певних державних посад. Вони приймають рішення просто. Це еліта. Але є також якась еліта культурна, є еліта спортивна, є еліта серед модельок, мабуть, і серед безхатьків є своя якась еліта, тобто бомжів.

Дмитро Тузов: Схоластичне питання вам. Хто ж кого має тягнути на вищий рівень? Тому що тут суперечки не вщухають. коли люди говорять, звертаються до політиків, кажуть, що "ви погані, тому що ви корупцією займаєтеся". Політики у відповідь кажуть: "А ви подивіться у дзеркало,хто ви такі".

Юрій Андрухович: Так, ми єдиний організм, у нас такі політики, які і ми, влада цілком віддзеркалює...

Дмитро Тузов: Але в цьому замкненому колі хтось має взяти на себе ініціативу.

Юрій Андрухович: Це коло не зовсім замкнуто, бо воно все ж таки має окремі якісь елементи, де вже відбулися якісь прориви. І якісь моменти цього загального суспільного прогресу ми все ж таки можемо спостерігати.

Дмитро Тузов: Тобто те, що називають соціальні ліфти, вони працюють в Україні?

Юрій Андрухович: Вони не працюють на повну, вони не працюють навіть наполовину можливостей для цього суспільства, але сказати, що це безнадійно і про них взагалі треба забути, ми теж не можемо. Тобто це значною мірою проблема цього, наскільки індивідуалізм українців, от, у нас чомусь прийнято пишатися тим, що ми індивідуалісти, а я не дуже якось так цьому вірю. Але так повірили всі в те, що ми анархічні і ми індивідуалісти. Гаразд. Тоді, будь ласка, індивідуально прорубуємо свої соціальні ліфти в цих брикетах, бетонах.

Дмитро Тузов: Але коли збиралися на Майдані, це ж був масовий рух?

Юрій Андрухович: Ця маса складалася із, це були ці краплі в океані.

Дмитро Тузов: Напередодні відкриття книжкового арсеналу ми з вами говоримо, чого ви очікуєте, яких нових тенденцій, трендів ви самі туди привнесете, і що би ви хотіли побачити?

Юрій Андрухович: Я дуже радію з того приводу, що в нас уперше побуває в гостях видатний європейський, світовий письменник сучасності Сьйон, з яким у мене буде навіть окрема творча зустріч. Це ісландський письменник. Ми нічого, що ми там про Ісландію знаємо? Гейзери. Недавно здивувала всіх футбольна збірна. Крім того, там страшенно мало населення. Здається, високий матеріальний рівень.

Дмитро Тузов: А там футбол - це шкільна дисципліна. Ось, і наслідок.

Юрій Андрухович: Я так думаю, що в них і поезія - це шкільна дисципліна, тому що такий великий письменник. А це, виявляється, ісландська фішка - їх поезія, їх література ще з середніх віків. Ми чули про якихось скальдів, про саги. Це 8-9 сторіччя, це вже старша едда. Тобто ми доторкнемося до великого культурного простору, незважаючи на те, що в цьому культурному просторі якісь, може, навіть не 100 тисяч людей в середині цієї мови і цієї культури.

Дмитро Тузов: Це такі дивовижні речі. Ми з вами зараз фіналізуємо нашу розмову з того, з чого починали, що у них є література. Щоб ми всі розуміли, наскільки це важливо.

Юрій Андрухович: Додам, що Сьйон напряму дотичний до такого явища ісландської культури, як Бйорк. Він є автором багатьох текстів тих пісень, які весь світ знає. Тобто це глобальних масштабів культурне явище, яке створюється абсолютно за чисельністю своєю невеличкою, але дуже продуктивною нацією.

Дмитро Тузов: Ваш особистий фірмовий стиль. Ви будете продовжувати, ви і надалі вважаєте, що основою вашого стилю є, зокрема гумор і провокація? Ви будете тут збільшувати свої зусилля, посилювати?

Юрій Андрухович: Ну, (нерозбірливо) гумор, він перестає бути гумором. Він тільки тоді гумор, коли приходить і дається без зусиль. Тобто з ним ніколи не вгадаєш. Натомість, провокація, так, може бути і залишатися якоюсь такою визначною лінією, тому що інакше мені не цікаво писати. якщо я своїм писанням не доводжу нікого до лютості, до злості, до розпачу, то навіщо тоді це робити?

Дмитро Тузов: А я закликаю читати наших сучасників, з якими можна зустрітися, подивитися їм в очі, подякувати, потиснути руку, посперечатися, сказати. наприклад, от, "пане Андрухович, а тут я не погоджуюсь", "А за це велика дяка вам". І це дуже важливо. Це частина також нашої позиції, прийти в книгарню, купити книжку, підтримати наших сучасників. І тоді ми точно з вами будемо знати, і зараз ми знаємо, що в нас є література, і ми справді сучасний народ.

Що наступне ми прочитаємо, можливо ви відкриєте свій невеличкий авторський секрет?

Юрій Андрухович: На початку цього року вийшов мій найновіший роман Коханці юстиції, я його тепер називаю КЮ, тобто Q. І це означає, що я почав працювати над наступним. Але про нього нічого більше скажу.

Дмитро Тузов: Залишимо цю інтригу.

Авторская программа Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 17:00-19:00