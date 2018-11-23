Янукович "лепил" из меня американского шпиона, Порошенко - российского. Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - в большом интервью Радио НВ

Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость - экс-глава СБУ, лидер партии Справедливость Валентин Наливайченко. Эфир от 23.11.2018

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Валерій Калниш: Наш гість - Валентин Наливайченко, лідер руху Справедливість; людина, яка двічі очолювала Службу безпеки України. Вітаю.

Валентин Наливайченко: Добрий вечір.

Валерій Калниш: Давайте почнемо ось з чого: як ви відзначили п'яту річницю Революції Гідності?

Валентин Наливайченко: Як і кожен, хто був на Майданах, хто був учасником Революції Гідності - я серед таких людей - пам'яттю кожну можливу хвилину; навіть я був вночі, як правило, на Майдані в Києві; спілкуванням із людьми, які були зі мною, і найголовніше - це відчуття всередині все ж таки гіркоти, відчуття того, що так і не відбулося покарання.

А я, справді, після Революції Гідності ще і за другу частину відповів, організував, і ми провели розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності у найбільш небезпечній установі на той час, яка діяла проти всіх нас на Майданах - це СБУ, Служба безпеки - на той час - України Януковича.

Всі його злочинні накази та злочинні накази колишніх керівників тепер вже СБУ, арешти генерала і полковників, які тоді очолювали так звану “антитерористичну операцію” проти всіх нас - учасників Революції Гідності, - які співпрацювали з російським ФСБ безпосередньо в Києві. Щодо всього цього мною не тільки було організовано розслідування - ми задокументували, заарештували.

І за моїм підписом, я взяв з поваги до вас і наших радіослухачів ціле досьє, яке розсекретив і опублікував для того, щоби ні в кого не було сумнівів, що доказова база була зібрана ще на кінець 2014 року. Тому така гіркота і у мене, і, я думаю, у більшості тих, хто нас зараз слухає. А де ж суд, де покарання?

Валерій Калниш: А чи правда, що коли ви зайшли до СБУ 2014 року, то там були місця, де палили документи?

Валентин Наливайченко: Це було 24 лютого, в такий же темний вечір. Після призначення парламентом я і багато майданівців зайшли вже тоді у порожнє приміщення СБУ, дійсно темне, у дворі на Володимирській, 33. Там всередині є дворик, величезне згарище.

Були навіть виставлені величезні, ще НКВДистські, мабуть, КДБістські дво-триповерхові залізні сейфи, з них було зроблено умовне коло, кільце, і всередині величезне згарище матеріалів, які палили, я думаю, в останні три-чотири доби після розстрілів на Майдані.

Валерій Калниш: А що саме палили? Не все ж спалили.

Валентин Наливайченко: Як відомо, “рукописи не горять” (не тільки рукописи, а й незаконні справи, які були проти нас, проти всіх учасників Революції Гідності). Я вам скажу, що палили: палили незаконне стеження і прослуховування найактивніших учасників Майдану в Києві.

Ми відновили і передали до Генеральної прокуратури для того, щоби передали матеріали до суду. Я вам скажу, проти кого тоді працювала вся каральна машина Януковича (у всякому разі, у виконанні СБУ): проти Дмитра Яроша, проти Олега Ляшка, проти мене, проти Вікторії Сюмар і ще багатьох людей.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Це те, що нам вдалося відновити, віднайти. І більше того - я за своїм підписом направив і передав на той час народним депутатам або просто активістам те, що було віднайдено, щоб у людей було право, зокрема, як я тоді сподівався (і зараз переконаний), під час судового засідання і проти Януковича, і проти Якименка та інших керівників силових органів на той час, щоби були позови, щоби вони відповідали і за незаконне стеження, і за незаконне прослуховування.

Більше того, матеріали, які не вдалося спалити, зокрема, ми відновили і знайшли з підписами перших осіб правоохоронних органів і спецслужб України накази застосовувати спецпідрозділи, накази приймати делегації ФСБ Росії, приймати в Києві у приміщеннях СБУ і супроводжувати їх по всьому Києву, багато іншої доказової бази, яка зараз є в розпорядженні Генеральної прокуратури.

Валерій Калниш: Про ФСБ у мене є уточнююче запитання (я не є фахівцем з діяльності спецслужб): як спецслужби, тодішня СБУ використовувала ці дані? Незаконне прослуховування - що вони з ним робили, якими були їх подальші дії?

Валентин Наливайченко: Найголовніше - готувалися до фізичного знищення найактивніших учасників Революції Гідності, тому нас і “вели” постійно: домашні адреси, постійне прослуховування, постійне місцезнаходження, тому що кожен із нас, хто був [на Майдані] (особливо вночі), ми ж бачили, як навколо нас постійно [знаходився] спецназ, посилювали той же Беркут, який стояв першим кордоном, Майдан же був оточений. Навіть кияни, яким я вдячний, які тоді намагалися нам і продукти принести, і просто підтримати, їх же Беркут не пускав - були такі ночі, особливо останні ночі лютого.

Тримали перше кільце, а в другому кільці вже працювали спецслужби колишнього главка, колишньої СБУ, працювали спецпідрозділи на той час міліції, МВС, багато інших спецгруп і спецпідрозділів, які, крім спостереження та прослуховування, чинили провокації, викрадали людей, активістів, підкидали зброю, намагалися підкинути наркотики і багато іншого криміналу "ін'єкціями" намагалися внести безпосередньо в середовище Майдану.

Валерій Калниш: А ви можете згадати якісь дуже кричущі факти, які ви віднайшли в цих документах, які потрапили вам до рук?

Валентин Наливайченко: Найголовніше, що не просто віднайшов, а підписав. І це офіційно задокументовано, знаходиться у слідстві і обов'язково буде на суді - я вимагаю. І буде такий трибунал в Україні.

Так от, що найбільш вражаюче задокументоване - це, безумовно, накази, починаючи з 18 лютого 2014 року, висуватися снайперам, спецпідрозділам СБУ та МВС на дахи навколо готелю Україна, Будинку профспілок та інших для фізичного знищення протестувальників. Друге, що мене найбільше вразило - це, справді, доказова база, яку вдалося тоді зібрати новому слідству, новій контррозвідці СБУ: це застосування і участь підрозділів ФСБ Росії у всіх цих подіях.

І третє - я був вражений, що саме 21-22 лютого 2014 року, я пригадую, нам вдалося зібрати докази про безпосереднє перебування і роботу в Києві помічника президента Росії Суркова, до цього - помічника президента Росії Глазьєва. "Новоросія", я скажу вам чесно, вже під час Майдану готувалася повним ходом, і над нею безпосередньо тоді працювали і з Януковичем, і з Азаровим, в той час, як ми всі були на Майдані.

Валерій Калниш: Давайте по кожному пункту окремо. Що стосується снайперів: це були бійці українських спецпідрозділів, чи це були російські снайпери, про яких говорили десь за місяць-два після того, як Майдан переміг? Чи були російські снайпери в Україні, чи вони вбивали українських громадян?

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: На моє переконання, були. Я про це говорив, як тільки нами було зібрано перші відомості - через місяць після Революції Гідності. Більше того, доказова база застосування спецпідрозділів і українських, і ФСБ Росії, була зібрана і передана до Генеральної прокуратури вже у квітні-травні 2014 року. Я повторююсь: був заарештований, а зараз чомусь ця влада випустила з-за ґрат одного з генералів, одного із керівників Служби безпеки на той час. Інші високопосадові офіцери також були заарештовані - неправда, що вони втекли.

Більше того, я відповідально заявляю, що жоден “альфівець”, жоден офіцер спецпідрозділу СБУ не втік за кордон, всі вони пройшли допити в Генеральній прокуратурі в березні-квітні. Нам їх не вистачало на передовій - так, не вистачало, але на честь цих офіцерів я мушу сказати, що всі пройшли перевірку, вся зброя була віддана і перевірена на експертизах, що з неї не стріляли. І слава богу, тоді хоча б українська Альфа не була задіяна в розстрілах.

А от хто безпосередньо здійснював розстріли (я доповідаю вперше, і, можливо, це буде ексклюзивом для кожного радіослухача в Україні): у квітні 2014 року ми спільно з міністром Аваковим організували по всіх 12 беркутівцях спецоперації, ми їх розшукали, знайшли, одного навіть зняли з електрички, він тікав аж до Білорусі. І не просто заарештували, а привезли до Києва, до суду, де - ми тоді були переконані - вони отримають як мінімум ув'язнення і тримання під вартою.

Зокрема, тоді був розшуканий, затриманий, доставлений до суду за результатами цієї спецоперації керівник Беркуту - сумнозвісний Садовник. З невідомих нам причин на той час суд жодного ув'язнення не визначив. Більше того, цих беркутівців повідпускали, і вже вдруге, втретє, не один раз намагалися їх ловити потім. На жаль, Садовник втік.

Я розповідаю це тільки для того, щоби не було жодних сумнівів, що ми діяли після Революції Гідності. Чого не вистачало? Не вистачало того, чого не вистачає і зараз - це суду, спеціального суду, трибуналу, який би мав, на моє переконання, ще з квітня 2014 року жорстко судити, жорстко виносити вироки, а не відпускати з-за ґрат і сумніватися, стріляли чи не стріляли.

Валерій Калниш: Ви майже відповіли на моє наступне логічне запитання - чому так відбулося, чому відпустили? Ті дії, які час від часу слідство робить, Генеральна прокуратура - вони приходять на Майдан, оглядають дерева, спилюють якісь дерева.

Як ви зараз оцінюєте перспективу, після п'яти років? Чи можливо встановити всі обставини цих злочинів, можливо, знайти знову тих беркутівців, альфівців, які стріляли по Майдану? Чи це вже історія, і все, що ми можемо робити - це тільки пам'ятати?

Валентин Наливайченко: Ми маємо домогтися покарання керівників: і президента Януковича, і прем'єр-міністра, і керівників СБУ, МВС найвищого рангу і найвищого ґатунку.

Вся слідча робота (зокрема та, яку мені вдалося [провести], я встиг) зараз була продовжена управлінням пана Горбатюка в Генеральній прокуратурі (там, до речі, працюють професійні молоді слідчі; і працюють, на моє переконання, дуже непогано), але чого не вистачає, так це найголовнішого - справа вже давно має бути в суді. Дозвольте вам пояснити: в режимі трибуналу має постійно тривати судове засідання, причому я переконаний, це треба і можна було робити з 2015 року.

А подальші експертизи, подальше судове слідство мало би здійснюватися, але в режимі судового засідання. Доказова база, про яку конкретно я вже з вами згадав - участь ФСБ, участь снайперів; зрозуміло, хто надавав накази - колишній керівник СБУ, його прізвище Якименко, його перший заступник також.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Вони безпосередньо працювали з іноземними спецслужбами на нашій території, та ще й проти учасників Революції Гідності. Які ще докази, які ще експертизи потрібні? [Не можна] роками мучити українців і не передавати справу до суду. Має бути цей епізод у суді, ці високопосадовці мають бути засуджені, заарештований один із генералів…

Валерій Калниш: Тоді ще раз, це логічне запитання…

Валентин Наливайченко: Сидить за ґратами, чому його не покарали?

Валерій Калниш: Чому?

Валентин Наливайченко: Тому що треба було на початку 2015 року створити окрему судову палату у Верховному Суді, я це називаю трибунал, так і назвати - трибуналом - для покарання всіх, хто організував, починаючи з колишнього президента Януковича, злочини проти людей у власній країні. Це злочини проти людяності.

Валерій Калниш: Але цього не відбулося. Що робити зараз?

Валентин Наливайченко: Для того, щоби це відбулося, я разом із найкращими українськими юристами на початку 2015 року підготував законопроект (я ж ще й професійний дипломат). Знаючи, як працювали трибунали в інших країнах, ми підготували законопроект про створення в Україні такого трибуналу і внесли президентові, на той час вже Петру Порошенку.

Будьте президентом, наважтесь, внесіть такий законопроект у Верховну Раду, тому що без такого трибуналу, без такої судової палати у Верховному Суді... Ну який районний Оболонський або Печерський суд буде судити ціле організоване злочинне угруповання?! Колишня влада, яка знищувала, розстрілювала, переслідувала власних громадян - це ж злочин проти людяності! Я пам'ятаю, як ми тоді місяцями працювали, повторююсь, із найкращими юристами.

До речі, хочу подякувати адвокатам Небесної сотні, саме вони тоді (і час підтвердив їхню правоту) відпрацювали концепцію розслідування. Їхня концепція, яку я повністю поділяю до сьогодні, полягала і полягає в тому, що злочини проти людей, проти учасників Революції Гідності, вчиняла влада на чолі з Януковичем як організоване злочинне угруповання. І вони мають бути засуджені як організоване злочинне угруповання, а не окремий беркутівець або окремий водій, ні.

Вся доказова база, яка збиралася і зібрана, завжди виводить на першого, на той час - на президента Януковича і на його поплічників, його керівників. Тому і судовий процес, і трибунал треба було тоді зробити. І побачите, згадаєте мої слова: ми все одно будемо змушені зробити такий трибунал, тому що, я переконаний, ми маємо покарати насамперед організаторів.

Валерій Калниш: Давайте ще про ті пункти, які ви назвали. Сурков і ФСБ, - що вони робили, з ким зустрічалися, чи був Сурков безпосередньо…

Валентин Наливайченко: Задокументували Суркова і Глазьєва, двох помічників президента Росії.

Валерій Калниш: Так, Сурков і Глазьєв, чи були вони в Україні під час Майдану, що робили (якщо це відомо, звичайно)?

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: І відомо, і задокументовано. Я підтверджую, що наша нова контррозвідка задокументувала, я підписав і передав генеральному прокурору і президенту Порошенку доказову базу. Більше того, молоді контррозвідники встановили не тільки те, де перебували і Глазьєв, і Сурков, але і що робили.

І коли наші аналітики вивели діаграму, то збіглися загострення - розстріли або викрадення людей якраз із перебуванням одного або другого безпосередньо в Києві (маю на увазі Глазьєва або Суркова). Що стосується помічника президента Росії Суркова, його останнє перебування в Києві задокументовано 2014 року, воно знаходиться в розпорядженні Генеральної прокуратури.

Останнє перебування було 20-21 лютого 2014 року. Ми всі пам'ятаємо, що було 20-го і 21-го. Я в тими ночами також був на Майдані - це вже безпосередні розстріли, найжорсткіша фраза, коли і розстріли, і переодягнені тітушки, по Києву вже жорстко тероризують людей.

Валерій Калниш: Чи можна сказати, що Сурков брав якусь участь в тому, щоби формувати накази для розстрілу Майдану?

Валентин Наливайченко: Слідством задокументовано, і я підписав, сьогодні готовий зацитувати це, що з помічником президента Росії Сурковим працював і безпосередньо спілкувався на той час керівник СБУ Якименко, його перший заступник та один із генералів, який заарештований.

Він має дати в суді всі свідчення (і про іноземне втручання) і вивести на головне - на покарання, якщо були правопорушення або злочинні накази від російської сторони, і або український президент, або керівник якогось силового органу їх виконував (це вже серйозний склад злочину). І найголовніше, що жертвами стали громадяни України.

Валерій Калниш: Ви щось хотіли зацитувати.

Валентин Наливайченко: Тільки одне - стільки часу минуло - з власного листа ще від 13 грудня 2014 року. 13 грудня, 2014 рік, я підписую [лист] до Генерального прокурора, тільки за один абзац око зачепилося: "Таким чином сили й засоби, спрямовані колишнім керівництвом СБУ на протидію мирним акціям, не відповідали рівню загрози безпеці держави. Виконання планів Бумеранг і Хвиля, - пам'ятаєте, були такі плани? - а також оголошення антитерористичної операції запустили механізм жорсткого придушення протестів, тобто умисне використання влади і службового становища, яке завдало істотної шкоди і принесло величезні жертви серед мирного населення". Стоїть мій особистий підпис на одному з листів, це грудень 2014 року.

Валерій Калниш: Добре, зрозуміло.

Валентин Наливайченко: І тут же викладені докази, це вже мій висновок, тут описано кожне прізвище, що робив і які злочинні накази віддавав.

Валерій Калниш: Добре, давайте трохи відійдемо від теми Майдану, поговоримо про актуальну політику; про те, що відбувається зараз. Коли я готувався до ефіру, мені в око впало (я ввів прізвище Наливайченко у стрічку новин), що є ті, хто називає вас російським шпигуном.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: Я навіть скажу, хто так називає - це нинішня влада з Адміністрації президента не вигадала нічого краще, ніж… Пам'ятаєте, Янукович із мене американського шпигуна ліпив, заступник генпрокурора навіть відкрив кримінальну справу і допитував. А зараз, щоб оббрехати людину, яка викрила офшори Порошенка...

Я від нього пішов через його ж корупцію, його ж оточення, через те, що американські партнери прибули, і ми мали заарештовувати на той час у керівництві Генеральної прокуратури високопосадовця, а президент Порошенко його захистив, і ми з американськими партнерами опинилися просто ні з чим.

Але на всю цю брехню я дуже просто відповідаю: російська сторона і російське керівництво з 2014 року проти мене завели чотири кримінальних справи. Якщо мрія нинішньої Адміністрації президента - віддати мене тим, хто і так чекає вже не один рік того, щоби знищити і заарештувати мене, то нічого в них не вийде. А цю брехню я завжди спростовував - і не тільки на словах, а й своїми діями.

Валерій Калниш: Президент Порошенко під час конференції 28 лютого цього року говорив: "Є так звана гуманітарна група, що займається виключно питаннями звільнення заручників, вона є частиною Тристоронньої контактної групи. І дійсно колишній глава Служби безпеки, - тобто ви, - призначив у цю групу представником Віктора Медведчука.

Я про це знав і зараз наголошую, що працюватиму з будь-ким, хто ефективно може повернути хоча б одного українського заручника додому". Президент теж бреше, коли це говорить про ваші відносини з Медведчуком?

Валентин Наливайченко: Ні, він просто не говорить всю правду. А вся правда (я її офіційно надав ще рік тому українському слідству під присягою) полягає в тому, що саме президент Порошенко дійсно доручив включити Віктора Медведчука у групу по обміну заручниками, а я виконав наказ Порошенка. Ось і все.

Валерій Калниш: Тобто у вас офіційно відносин…

Валентин Наливайченко: Я надав [свідчення] офіційно - не на словах, під присягою. Цей рукопис теж не згорить. Тому я радив би не брехати навіть на найвищій посаді.

Валерій Калниш: А те, що говорять про якісь літаки, де ви літали разом, там була ще…

Валентин Наливайченко: До речі, ця фальш, якщо хочете, тут все ще простіше: це чітка помста за те, що мною були викриті офшори і Порошенка, і Кононенка, його найближчих поплічників. Тоді ж я домігся публічного розгляду в парламенті, було навіть засідання Антикорупційного комітету. Депутати, які брали участь у цьому засіданні, переслали вимогу дорозслідувати офшори; більше того - повернути вкрадене Порошенком і його поплічниками ще 2015 року.

У відповідь, щоби помститися, завели цю фейкову справу (повторююсь, на мене чотири кримінальних провадження з 2014 року в Російській федерації у Слідчому комітеті), а я якимось дивним чином, по-перше, полетів; по-друге, ще й повернувся, і, як виявилося, навіть неодноразово. Але і це не все, вони ж на цьому не зупиняються - тут же якщо фальсифікують, їм же слава Януковича, як то кажуть, тьмарить: моя дочка, виявляється, теж “до Путіна літала” - і туди, і назад.

Це при тому, що людина є адвокатом, працює за кордоном і в Україні, в Росії за десять років, а може й більше, жодного разу не була. От як так можна фальшувати, як можна знову [таким чином] використовувати владу та українські спецслужби після Революції Гідності та злочинів на Майдані?! Совісті в них ніякої.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валерій Калниш: Якщо підсумувати, чи є у вас якісь відносини з Медведчуком?

Валентин Наливайченко: Не було і немає, але справді Віктор Медведчук за наказом Порошенка брав участь у звільненні заручників, і тоді справді багато людей звільнялося з заручництва, з незаконного полону.

Валерій Калниш: Чи не шкодуєте ви, що допомагали Саакашвілі перетнути кордон?

Валентин Наливайченко: Ні, не шкодую, тому що з Міхеїлом Саакашвілі я був знайомий набагато раніше, і він тоді допомагав, справді допомагав Україні 2007-2008 років і мені особисто, коли ми починали декадебізацію, і я її провів, коли ми провели розсекречення архівів і заборону комуністичної ідеології.

Міхеїл Саакашвілі для мене в цьому реальний товариш із твердою позицією - і коли він був президентом Грузії, і після президентства. Тому перетинання кордону - це один із епізодів, насправді, довгого життя, і я думаю, цей епізод не останній.

Валерій Калниш: Чому Саакашвілі не вдалося зробити в Україні те, про що він мріяв, говорив, обіцяв, до речі?

Валентин Наливайченко: Я думаю, найголовніше, що треба визнати - не вдалося, тому що ввімкнули величезний механізм дискредитації та фальсифікацій, ввімкнуло нинішнє керівництво України, це ще не один раз відкриється.

І друге - такого ще ніколи в історії України не було, коли незаконно позбавили громадянства України громадянина України, причому той же президент, який надав громадянство, той же президент Порошенко незаконно позбавив громадянства Міхеїла Саакашвілі. Ось такого справді не очікував ніхто; я думаю, навіть Янукович у Ростові сидить і заздрить.

Валерій Калниш: Ви плануєте балотуватися на пост президента - рейтинг, скажемо відверто, у вас не дуже великий, десь на рівні 1%. По-перше, як плануєте (якщо плануєте взагалі) його підвищувати; а друге - чесно скажу, я вважав, що ви підете і підтримаєте Тимошенко.

Валентин Наливайченко: Для мене рішення [прийнято] - я йду в президенти, і не рейтинги або погратися в політику для мене важливо, а важливо найголовніше, - що я йду в президенти з чітким планом відновлення миру, планом дій для деокупації і відновлення миру. Але й це не все…

Валерій Калниш: Але щоби перемогти, треба мати рейтинг.

Валентин Наливайченко: Я йду справді перемагати. І що хотів сказати з важливого: там, де не проплачені рейтинги; там, де це не фінансується Адміністрацією президента і їх олігархами, - в соцмережах, де люди особисто голосують, “електронне голосування”, я третій місяць підряд (і не тому що саме я, а тому що люди підтримують) посідаю перше місце, тобто перемагаю.

Але це для мене ніщо інше, ніж перша підтримка на старті, для того щоби рухатися далі, тому я зараз здебільшого їжджу областями, зустрічаюся з людьми. Так, у мене немає олігархів, і ми не олігархічний проект - рух Справедливість, - але громадські організації, волонтерські [підтримують]. А головне - знання і моє переконання, що настав час знищити корупцію і відновити мир в країні, ось що мене рухає вперед і з чим я йду в президенти.

Валерій Калниш: Зауважу, що соціальні мережі особисто для мене не показник.

Валентин Наливайченко: Це єдине, що мені доступно - у мене немає грошей і я їх не використовую на рейтинг, тому я і пояснюю вам.

Валерій Калниш: Добре, чому не зрослося з Тимошенко?

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: Ми як були партнерами ще на старті, ще до всіх політичних кампаній, так і залишилися, але я йду окремо, йду в президенти, і - це найважливіше - йду з конкретним планом дій і планом знищення корупції.

Валерій Калниш: Але якщо Тимошенко пройде у другий тур, а ви ні, ви підтримаєте її? Чи будете підтримувати якогось іншого кандидата?

Валентин Наливайченко: Найважливіше для мене - я не граюсь із цим. Я зараз зустрічаю багато громадян України, чітко говорю, і так і буде, що я справді йду, і йду з принципами, з програмою, знанням і глибоким переконанням, що знищимо корупцію, що будуть покарані організатори злочинів проти Революції Гідності, і деокупацію ми проведемо. Тому я йду не для того, щоби поговорити з іншим політиком, а для того, щоби зробити це для наших людей, для громадян України.

Валерій Калниш: Деякі політики, які вже заявили про свою участь у президентській кампанії (я трохи слідкую за ними), не всі говорять про Крим. Можливо, тому що це дуже складне питання, і повернути Крим розчерком пера неможливо. Які ваші дії саме з повернення Криму? Що треба зробити, аби Крим знову став українським?

Валентин Наливайченко: Треба діяти, тому я й підготував план дій для деокупації Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим - частин територій, окупованих Російською Федерацією, в цьому ніяких сумнівів. Як провести цю деокупацію, як її домогтися?

На моє переконання, має бути нова дієва міжнародна угода з нашими ключовими союзниками, і я підготував таку нову міжнародну угоду про деокупацію. Головним змістом, головним завданням нової міжнародної угоди має бути деокупація Криму, Донецької та Луганської областей.

Валерій Калниш: Але в нас вже була міжнародна угода.

Валентин Наливайченко: Якщо дозволите, коротко про союзників і сторони: Україна та я - як майбутній президент - маю ініціювати цю угоду, домогтися і переконати Сполучені Штати Америки та країни-члени ЄС як сторони цієї угоди з прямою вимогою, з прямим тиском і з прямою головною метою - деокупація.

Для скептиків по всій країні я пояснюю: почекайте, світова дипломатія пішла вперед, на Корейському півострові теж 56 років (навіть більше) [конфліктували] Південна і Північна Кореї, ядерна загроза, війна, але через угоду про денуклеаризацію цілого півострова, через позицію президента США, через позицію керівництва Китаю і Японії, з якими змогла домовитися Південна Корея, здійснили ж вони [зміни], зупинили війну. Вже знімають КПВВ, відновлюють залізничне сполучення, нам всім нічого це не нагадує? Це для мене найголовніше, що має бути зроблено в Україні, і треба так діяти.

Валерій Калниш: Але це 56 років, це 11 президентських термінів, це навіть не президент Наливайченко.

Валентин Наливайченко: Нам треба швидше діяти, я говорю про рік максимум.

Валерій Калниш: Про рік.

Валентин Наливайченко: Так. Більше того…

Валерій Калниш: У нас…

Валентин Наливайченко: Якщо дозволите, про міжнародну угоду, я на цьому закінчу: ще до президентських виборів я поїду і до Вашингтона, і до європейських столиць, я хочу і досягну того, щоби проговорити з міжнародними партнерами, щоб вже з початком президентських виборів чітко мати позицію наших міжнародних партнерів, чи вони готові підписати таку міжнародну угоду і справді разом із нами домагатися деокупації.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валерій Калниш: Втретє спробую це сказати: у нас вже була одна міжнародна угода, за якою гарантами України були західні країни. Що робити з цією угодою, як її можна імплементувати, реанімувати, що можна з нею робити, і чи взагалі можна з нею зробити щось? Я вважаю, не можна повернути Крим укладанням ще однієї якоїсь угоди.

Валентин Наливайченко: Уважно слухав новини [репліці передував випуск новин, - Ред.], [тому] поділюся зі слухачами корисною порадою. Була новина щодо хакера, доступу до комп'ютерів, я дуже коротко пораджу. Шановні радіослухачі, моя порада: не відкривати додатки, які приходять до вас на електронну пошту з невідомих електронних адрес - перша порада. Друга: невідомі додатки у смартфони або з невідомих девайсів теж не завантажуйте.

А третє - йдіть вже давно з цих mail.ru і всіляких інших “ru”, оскільки їх сервери знаходяться у розпорядженні російських спецслужб. Дякую за те, що дозволили бути корисним людям, а не тільки говорити. А тепер про міжнародні питання і справді важливе.

Перше - про Будапештський меморандум: він не був і не є жодним чином міжнародною угодою, яка гарантує територіальну цілісність України, а тим більше не є угодою після того, як агресор - Російська Федерація (до речі, сторона цього меморандуму) - напав на нашу країну, окупувавши спочатку 20 лютого Крим, почавши окупацію, а після цього частини Луганської та Донецької областей. Тому я вважаю, її не треба навіть згадувати, оскільки одна зі сторін саме цього Будапештського меморандуму здійснила агресію проти нас. Тому цей Будапештський меморандум вже не є чинним.

Але разом із тим я хотів би повністю розвінчати міф про те, що неможливо повернути і відстояти Крим як частину української території, це не так. Давайте згадаємо позицію, яку постійно займає тепер вже нова американська адміністрація і президент Трамп, також держсекретар Помпео.

Я найближчим часом знову буду у Вашингтоні, і повірте мені, що багато-багато доказів і аргументів я постійно використовую і в Конгресі, і в Сенаті, справді, з серйозними чинниками і республіканців, і демократів, щоби вони тримали цю позицію, тому що я переконаний, що ми з часом вийдемо, як тільки зміниться президент у цій країні, на нову міжнародну угоду з деокупації. І Автономна Республіка Крим, і Луганська, і Донецька області обов'язково будуть деокуповані, але під серйозним тиском та за серйозного підходу, чітко формулюючи, чітко вимагаючи і діючи.

Іван, Чугуєв: Я коротенько скажу, що цьому панові не треба довіряти, він бреше, як і завжди брехав.

Валерій Калниш: А у вас є якісь докази? Десь подівся наш слухач.

Валентин Наливайченко: Дуже добре, що люди небайдужі, але що-що, а щоб я хоч раз збрехав, тим більше публічно, такого не було. Згадайте - всі мої дії і всі заяви підтверджувалися. Як приклад наведу, ми сьогодні його ще не згадували: я пам'ятаю 17 липня 2014 року - теракт, збивається малайзійський Боїнг у нашому небі. Рівно за добу я доповів на весь світ і вам, шановний радіослухачу, про результати розслідування цього теракту.

Тоді теж всі, особливо російські пропагандисти, піднялися: “ні, ми не збивали російською ракетою”; “ні, це була не російська ракета, це все Валентин Наливайченко вигадує”; “взагалі це українці збили”. Ні, я і тоді відстояв позицію, і зараз пройшло чотири роки - все підтверджено до останнього мого слова.

Валерій Калниш: Слід зауважити, що росіян…

Валентин Наливайченко: Тому, якщо вам щось не подобається, - кажіть.

Валерій Калниш: Слід зауважити, що росіян ви так і не переконали.

Валентин Наливайченко: А я і не збирався переконувати, я на весь світ доповів результати розслідування.

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валерій Калниш: Роман пише у Вайбер: "Добрый вечер! Ваш гость все говорит правильно, один вопрос: откуда миллион на взнос кандидата?". Два мільйони, якщо…

Валентин Наливайченко: Два з половиною мільйони.

Валерій Калниш: Два з половиною мільйони.

Валентин Наливайченко: В мене немає цих двох з половиною мільйонів, але як рух Справедливість ми збираємо гроші, і сподіваюся, що на початок кампанії все ж таки зможемо [зібрати].

Валерій Калниш: Тобто ви збираєте по всіх?

Валентин Наливайченко: Бо мене буде висувати скоріш за все рух Справедливість, у нас там 210 організацій, поки що працюємо.

Володимир, Київщина: У мене таке запитання: мені було відомо ще під час Майдану про те, що там знаходяться російські снайпери.

Валерій Калниш: Давайте одразу будемо уточнювати, звідки вам це було відомо?

Володимир: Я тоді зі службового обов'язку знаходився в Міністерстві охорони здоров'я, воно в Маріїнському парку. І там знаходилися люди (говірка Азарова вам відома), говірка яких також одразу їх видає. Крім того, їх водили на всі ці спецоперації, так мені було видно, що попи. Попи, звичайно, не Київського патріархату. Це перше запитання: що вам відомо про це?

Друге запитання: Сергій Нігоян був вбитий, тому що тоді на Майдані також були такі відомості, що російські провокатори повинні довести світові, що на Майдані чеченські бойовики. Сергій був дуже схожий на чеченця, а Азаров сидів у Давосі і чекав цих відомостей. Сергій так випадково був вбитий.

Валерій Калниш: Я трохи переформулюю запитання: якою була роль церкви у подіях на Майдані?

Валентин Наливайченко: Шановний пане Володимире, так, зокрема і те, що ви говорите, задокументовано. Ми віднайшли свідків, які офіційно дали свідчення і про російські шеврони, і що російських спецназівців, яких переодягали.

Більше того, пригадайте, ми задокументували ще у квітні 2014 року і офіційно опублікували: вибухівка і зброя з Російської Федерації була замовлена, завезена і роздана. І це не все. Ви бачили у Маріїнському парку, як і я, як переодягали і правоохоронців, і навіть податківців у тітушок, нав'язували їм жовті стрічки на рукави, засилали в Київ на Майдан…

Правильно, для провокацій, для злочинів тощо. Це був реальний терор, який організовувала влада, зокрема, за участю російських спецпризначенців. Друга частина запитання щодо ролі церкви: мені невідомо і ми не бачили на Майдані будь-якої церкви, крім церкви Київського патріархату і священиків, Михайлівський собор неодноразово надав настоятеля і для активістів, і для медичної допомоги.

Більше того, патріарх Філарет, вся Україна на все життя запам'ятає, що він тоді разом із народом Януковичу в обличчя сказав, що так не робиться; що той, хто підняв меч на власний народ, від нього ж і буде покараний; і так сталося. Єдине, що це має статися ще і в суді, не тільки серед нас, не тільки серед людей.

Валерій Калниш: Юрій із Дніпра пише: "Так будет во втором туре поддерживать Тимошенко? Я акцентирую".

Валентин Наливайченко: Пане Юрію, я буду в другому турі, прошу підтримати мене.

Валерій Калниш: Щоби Тимошенко підтримала вас, так?

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: Щоби пан Юрій мене підтримав, для мене це головне, щоби люди мене підтримали.

Валерій Калниш: А ви з Тимошенко будете у другому турі?

Валентин Наливайченко: Я готовий. Якщо так люди вирішать, то безумовно.

Брюс, Николаев: У меня вопрос к господину Наливайченко: вот он говорит "украинцы сбили самолет". Пусть они, в прямом смысле этого слова... Получается так, раз знали, что идут боевые действия, зачем тогда было этот Боинг проводить через зону боевых действий…

Валерій Калниш: Росіяни збили Боїнг, росіяни.

Валентин Наливайченко: Друже, саме російські військові збили за наказом російського військового командування, з використанням ракети земля-повітря Бук-М1.

Це задокументовано і підтверджено міжнародною експертизою і слідчими. І, якщо дозволите, я скажу вам навіть більше, що тоді пролітало два пасажирські Боїнги на висоті вище десяти тисяч метрів, тобто жодна українська зброя і жодні бойові дії не велися на такій відстані від землі. Але і це не все - пролітав малазійський Боїнг над Донецькою областю, і в той же час російський Боїнг Аерофлот, рейс Москва - Ларнака.

Чому так кажу? Тому що на все життя у мене закарбувалася кожна обставина цього розслідування. Якби влучили самі російські військові, та ще й у власний російський літак; українці, уявіть, що було б? Я вам скажу, що було б: це був би casus belli - привід для повномасштабної війни проти нас.

Олег, Киевская область: Скажите, пожалуйста, у нас все вопросы в стране зациклены на Майдане, на нарушении прав, на убийстве людей на Майдане, на торжестве справедливости за дело Майдана. Но это же не все население Украины, все население Украины - это в том числе и селяне, и сельские жители, и жители других городов.

На сегодня я вижу одну очень большую проблему, а именно коррупцию судебных и правоохранительных органов. Причем это не только моя точка зрения, об этом говорят и депутаты, все... Вопрос такой, конкретный: скажите, как вы собираетесь искоренить коррупцию и нарушение присяги судей, все злоупотребления в судейском звене?

Валерій Калниш: Дякую дуже. Це ваш симпатик.

Валентин Наливайченко: Це симпатик чесного суспільства і людина, яка, - як ви і я - хоче знати хоч один чесний суд в країні. Хоча би знати, бачити і звернутися до нього. Щодо розслідування злочинів Майдану: я поважаю редакцію, журналісти ведуть цей ефір; я думаю, правильно в ці дні якомога більше давати можливостей знати вам, нашим радіослухачам, про розслідування, і чому не відбулося покарання організаторів злочинів проти Революції Гідності.

А от щодо боротьби з корупцією, я вам скажу відверто - йду в президенти, щоби не боротися з корупцією, а знищити її; йду в президенти, щоби провести президентську люстрацію в судах, щоби створити антикорупційний суд, щоби кожен українець мав і знав хоча б один чесний суд. Я як ніхто розумію, що таке суддівська корупція; я пам'ятаю, коли ми їх цілими бандами заарештовували. Я пам'ятаю останню справу з тих, якими я керував, - голова суду і сім поплічників, таких же суддів.

Мільйони готівкою в їх кабінетах, вони сидять у мантіях, рахують ці мільйони - кому потрібні такі судді? Нам з вами не потрібні, тому тут потрібна жорстка президентська люстрація, знищення корупції, але через відкриті, прозорі конкурси, можливості для молодих українців потрапляти на посади суддів. Не кулуарними призначеннями, не призначеннями в Адміністрації президента, а прозорими конкурсами. Це, на мій погляд, очистить судову систему.

І останнє, що я скажу, що важливо для справедливості на Землі: я відстоюю і як майбутній президент вважаю, треба ухвалити закон, яким надати об'єднаним територіальним громадам (тобто людям) право і обирати, і відкликати місцевих суддів та керівників місцевих правоохоронних органів. Так ми повернемо справедливість на Землю.

Валерій Калниш: Я нагадаю, що це все ж таки не передвиборчий ефір. У мене ось яке запитання: ви людина, яка довго, більшу частину життя пропрацювала у спецслужбі…

Фото: Валентин Наливайченко via Facebook

Валентин Наливайченко: Ні, в дипломатії.

Валерій Калниш: В дипломатії. Як ви зараз оцінюєте Службу безпеки України, тих людей…

Валентин Наливайченко: Я оцінюю так, як і кожен громадянин, - вона через відсутність політичної волі залишилася нереформованою. Я не просто оцінюю, я на початку 2015 року підготував два законопроекти президентові: один про трибунал, а другий про реформу СБУ і створення контррозвідки на базі СБУ.

Валерій Калниш: Я зараз про тих людей, які сьогодні працюють у Службі безпеки України. Як ви їх оцінюєте? Те, що не реформовано; те, що вони не пройшли реформу, яку ви їм пропонували, - це все зрозуміло. Але це фахівці, це люди, які стоять на сторожі національних інтересів, вони дійсно фахові контррозвідники?

Валентин Наливайченко: Контррозвідка - так, фахова. Більше того, на передовій знаходяться хлопці і беруть участь у бойових операціях, тому тут треба не тільки оцінювати, а цінувати.

Це серйозні кадри - контррозвідка, - вони насправді потрібні країні і національній безпеці нашої держави. Антитерористичний центр, Альфа - це серйозні спеціалісти, “на вагу золота”, і треба бойовий Антитерористичний центр не просто оцінювати, а підтримувати, він дуже потрібен людям.

Щодо інших підрозділів моя оцінка дуже проста: вони не потрібні, вже давно треба провести, ви говорите “реформу”, а я говорю “зміни”, для того щоби СБУ стала бойовою контррозвідкою і антитерористичним центром, крапка. Ніяких слідчих функцій, ніякої економіки, ніякої імітації боротьби з корупцією, та ще й під контролем наглядачів від президента, все це треба раз і назавжди зупинити.

Валерій Калниш: Коли СБУ зробила той ролик, ви пам'ятаєте, з шаманом?

Валентин Наливайченко: Я думаю, що це не СБУ зробила; я знаю, хто це зробив, його прізвище Арієв, здається, але питання в іншому. Я ж не просто згадав, що є фахівці-психологи, серйозні поліграфологи; люди, які є в розпорядженні українських спецслужб для того, щоби боротися з терористами і диверсантами. І мені дуже дивно, чому керівництво держави не знає про сили і засоби, які є в розпорядженні власних спецслужб (можливо, тому що зайняті не тим).

Тому я і закликаю створити професійну контррозвідку, центр боротьби з тероризмом, для того щоб і ці фахівці, які є, серйозні психологи насправді використовувалися для боротьби проти терору, для захисту громадян України.

Валерій Калниш: Я правильно розумію, що зараз вони є, але використовуються не в той спосіб, у який потрібно?

Валентин Наливайченко: Мені невідомо, чи взагалі використовуються, але ті, хто робили ролик, точно “зеленого поняття” не мають, про що ж вони говорили.

Валерій Калниш: Але вам сподобалося, якщо би це було не про вас?

Валентин Наливайченко: Звичайно, дотепно. Я знаю актора - добре, що він трохи заробив. Побільше би таких було заробітків у наших акторів.

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