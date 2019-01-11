Декларации чиновников и отчеты Компартии. Как работает Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции Сегодня, 21:11 138 Цей матеріал також доступний українською

С началом нового года в Украине для должностных лиц начался новый этап декларирования. Главред Радио НВ Валерий Калныш расспросил главу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Мангула об особенностях проверок деклараций госслужащих и работы его ведомства.

Валерій Калниш: - В Україні почалася президентська передвиборча кампанія, і НАЗК, наскільки я розумію, повинно перевірити кандидатів у президенти. Як це буде відбуватися, що ви будете шукати?

Олександр Мангул: - Це вже відбувається, НАЗК дійсно вперше залучено до виборів президента України в цій частині. 31 грудня стартувала виборча кампанія, і у НАЗК є - з-поміж інших - функція перевірки декларацій кандидатів на пост президента України. На сьогодні ми вже перевірили декларації п'ятьох кандидатів, відповідну інформацію надала ЦВК.

Закон передбачає, що ЦВК направляє Національному агентству з питань запобігання корупції декларації, у нас є партнерська домовленість, враховуючи стислі терміни, між НАЗК і ЦВК, що ми це робимо впродовж трьох днів (не робочих, а трьох календарних днів).

Ми в цей термін справді проводимо перевірку. Я хочу підкреслити, що це не повна перевірка декларації, у нас є спеціальна перевірка декларацій кандидатів на відповідність…

- Що саме ви перевіряєте?

- Відомості, подані в декларації, відповідність реєстрам.

- Порівнюєте тільки з реєстрами?

- Тільки з реєстрами.

- Ви не проводите ніякого свого дослідження, а порівнюєте з реєстрами?

- Так. Більше того, закон Про вибори президента України зазначає, що неточності та помилки декларації кандидата на пост президента не є підставою для відмови в реєстрації або зняття з реєстрації кандидатів.

- Якщо людина задекларувала одну суму, а виявилося, що за реєстрами ця сума перевищує на два-три мільйони гривень, або з'явилася незадекларована квартира або будинок, це не є приводом для того, щоби скасувати реєстрацію?

- Так говорить закон, ми надаємо свої висновки ЦВК, і далі це вже робота ЦВК.

- У такому разі, який сенс, для чого?

- Закон передбачає. НАЗК надає результати для виправлення.

- За якими реєстрами ви проводите перевірку, чи є у вас доступ до всіх реєстрів, які наразі існують в Україні?

- Ми говоримо не про автоматичний доступ до реєстрів (це важлива складова нашої роботи, це наш пріоритет, я розповім про це окремо). Що стосується власне перевірки кандидатів, то це перевірка реєстрів: і нерухомість, і доходи фізичних осіб, і обтяження, корпоративні права і т.ін. [Тобто] все, що ми робимо під час спеціальної перевірки, коли люди претендують на зайняття посад.

- В чому різниця між спеціальною перевіркою та неспеціальною перевіркою?

- Спеціальна перевірка - це виключно запити до реєстрів і отримання звідти інформації, порівняння та констатація. Повна перевірка передбачає крім цього збір всієї наявної інформації, запит на пояснення до суб'єкта декларування, отримання його пояснення та врахування під час результатів.

- Тобто кандидати не повинні давати пояснення, якщо ви зафіксували якісь розбіжності?

- Закон цього не передбачає.

- У грудні НАЗК виявило подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партій Батьківщина, УКРОП і Соціал-демократичної партії. Раніше ви виносили приписи стосовно 16 політичних партій. По-перше, в чому саме полягають ці порушення?

- Кожен звіт кожної політичної сили - це окремий звіт. Закон передбачає політичним партіям звітувати про свої фінанси до НАЗК раз на квартал; НАЗК має проаналізувати і зробити висновки, які затверджує на своєму засіданні.

Це можуть бути абсолютно різні порушення. Це можуть бути порушення внескодавця, коли внескодавець надав свій внесок, маючи податковий борг, припустимо, - він на це не мав права. Можуть бути неточності у звіті, неповнота [звіту]. Порушення можуть бути абсолютно різні.

У нас, наприклад, відповідний департамент, який працює з політичними фінансами, налаштований на те, щоби все-таки роз'яснювати, вести просвітницьку роботу, щоби запобігти, а не покарати. Головне, щоби звіти, які подають партії, були повними і чесними.

- Як ви вважаєте, українська політика чесна? Чи витрачають політики “чисті” гроші, чи все ж таки є питання до природи цих фінансів?

- Законом передбачені певні обмеження для внесків, внескодавців, ми всі їх бачимо. Є відповідні обмеження щодо суми, є обмеження щодо суб'єктів, які мають податковий борг, є інші обмеження. Ми маємо ці питання дослідити (власне, походження цих коштів у суб'єктів-внескодавців, мабуть, питання податкової).

- Якщо повернутися до президентської кампанії, за законом кожен кандидат у президенти повинен створити свій фонд. Хто може і хто не може робити внески до кандидатського фонду?

- Кандидатський фонд може складатися з коштів партії (якщо висуває партія), з власних коштів кандидата на пост президента України та від внескодавців, які не заборонені законодавством.

- І в нас немає якихось обмежень за сумами?

- Є.

- Якщо говорити про політичні партії, ви фіксуєте, виносите приписи, потім направляєте їх до Нацполіції, так?

- Якщо це адміністративне правопорушення, то до суду, якщо це діяння містить ознаки кримінального правопорушення - до органів Національної поліції, так.

- Чи можете ви зараз сказати, скільки пішло до суду за 2018 рік, скільки до поліції і що це за партії?

- Ми не розглядали це питання...

- Серед тих 16 політичних партій, які ви дослідили, є Комуністична партія України. Яка може бути діяльність, зокрема фінансова, у Комуністичної партії України, яка, якщо я не помиляюся, заборонена ще 2015 року рішенням Окружного адміністративного суду [міста Києва]?

- Ми перевіряємо фінансові звіти всіх політичних партій, які є в реєстрі і подають звіти.

- Тобто, не дивлячись на те, що вона заборонена, Комуністична партія подає звіти?

- По одній цій партії зараз не готовий сказати, але принцип такий: партія зареєстрована, вона в реєстрі, вони здійснюють діяльність, подають свій звіт, ми проводимо його аналіз і надаємо висновок.

- Зараз також починається кампанія декларування 2019 року. Що забезпечує і контролює НАЗК, кого і як ви плануєте перевіряти в першу чергу?

- Першого січня розпочався новий етап декларування - всі посадові особи, які є суб'єктами за законом Про запобігання корупції, мають подати щорічну декларацію за минулий рік до 1 квітня.

Станом на сьогодні подано близько 3400 щорічних декларацій, тобто етап розпочався. Це є обов'язковою процедурою, яка передбачена законом Про запобігання корупції, ми готувалися до цього етапу, вивчали питання минулих періодів.

Наведу приклад: суб'єкти декларування раніше здебільшого подавали свої декларації в останній день - зрозуміло, що реєстр не витримував цієї напруги. Тому ми зверталися і звертаємося, я звертаюсь зараз до суб'єктів декларування для того, щоби не відкладати це на останній день, а робити це завчасно.

Завчасно перевірити дійсність свого електронного цифрового підпису, тому що також бували випадки, коли людина в останній день намагається подати декларацію, і виявляється, що термін дії електронного цифрового підпису вже закінчився, а якщо це вихідний день, то є певні проблеми для суб'єкта декларування.

Тому це варто зробити завчасно, а також перевірити свою електронну пошту, правильність електронної пошти, яка зазначена в реєстрі, тому що минулого року були проблеми, коли багато суб'єктів декларування як свої особисті електронні адреси зазначали електронні адреси, що розміщені на доменах “.ru”.

Також в останній день, останні години, хвилини, у нас працював оперативний штаб, який приймав просто безліч заявок та був змушений у ручному режимі оперативно працювати практично цілодобово, для того щоби допомогти таким суб'єктам декларування.

На сьогодні щодо електронних адрес - це вже поодинокі випадки, такого немає, а от щодо електронних цифрових підписів звертаюся, щоби суб'єкти завчасно підготувалися до етапу декларування.

- Тож ті, хто подають декларації до НАЗК, стали більш дисциплінованими?

- І більш досвідченими.

- А в чому досвід?

- Не подавати це в останній день, по-перше, готувати завчасно…

- Я думав, ви скажете “не брехати в декларації, по-перше”.

- Це за визначенням, це навіть не обговорюється.

- Наприкінці року у вас на сайті з'явився ТОП-10 виявлених ознак порушення антикорупційного законодавства. За яким принципом він складався? Які найпоширеніші порушення законодавства ви фіксуєте?

- Я хочу наголосити, що ми оприлюднюємо рейтинг не порушників, а порушень. Тут ми зважаємо на грошовий вимір порушення та статус посади людини, яка здійснила правопорушення.

- Якщо назвати за рік, то які найрозповсюдженіші порушення ви фіксуєте?

- Декларування недостовірної інформації, яке ми встановлюємо під час повних перевірок декларацій.

- Наприклад, у ТОП-10 є позиція №3 - мова йде про депутата Київської міської ради Сергія Харчука. Він не зазначив у декларації відомості про свої дві квартири - одна в Полтаві, а інша у Карлових Варах, в Чехії. Загальна сума недостовірних відомостей становить більше двох мільйонів гривень.

До речі, НАЗК за результатами планової перевірки дотримання закону Про запобігання корупції винесло припис міському голові Києва Віталію Кличку, тому що не було затверджено антикорупційну програму Київради на 2017 рік. Чим загрожує неприйняття таких програм глобально, якщо говорити про боротьбу з корупцією, та Віталію Кличку?

- По-перше, припис - це все ж таки не засіб покарання; припис - це вимога за результатом певних дій уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції, який покликаний передусім усунути виявлені вади. Що стосується антикорупційної програми, є така вимога закону - мають бути затверджені відповідні антикорупційні програми.

Це, в першу чергу, в інтересах цих органів і керівників цих органів, тому що вони мають перед собою вивчені корупційні ризики, які можуть бути у певних посадових осіб цих органів; вони чітко знають, у чому вони проявляються, і чітко розуміють, як їм можна запобігти або уникнути.

- Я розумію, що це вимога закону, але чи виконуються ці програми? Я теж розумію, що не ви досліджуєте, на скільки - 50% або 100% - вона виконана, але як людина, яка працює в антикорупційній царині, [скажіть], чи мають вони ефект, чи це швидше офіційні документи, які приймаються заради того, аби бути прийнятими?

Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

- Вважаю, що вони мають ефект, [але] цей ефект може бути більшим. Все залежить від органу, який працює над такою антикорупційною програмою. Якщо є зацікавленість у відповідної робочої групи, у керівника цього органу в тому, щоби ця антикорупційна програма була дієвою і ефективною, то вони роблять все для того, щоби це зробити.

Більше того, це один із напрямів роботи Агентства з питань запобігання корупції - ми розглядаємо антикорупційні програми і затверджуємо рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції. Ми також вивчаємо, що дослідили відповідні органи, в якій частині, що не дослідили, і надаємо свої пропозиції перед затвердженням.

Тобто ми намагаємося винести на затвердження не просто папірець “для галочки”, а щоби документ дійсно був дієвим і допомагав керівнику органу уникнути відповідних корупційних ризиків у своєму органі.

- Один із корупційних ризиків - це конфлікт інтересів. Ви, якщо не помиляюся, 8 січня винесли припис першому віце-прем'єру Степану Кубіву та міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. За що саме, в чому там був конфлікт інтересів?

- Коли [є] керівник або працівник державного підприємства, органом управління якого є відповідне міністерство, і міністр призначає керівника цього державного підприємства - так буває. І ми це констатуємо, що посадові особи цього державного підприємства не виконують приписи, вимоги закону Про запобігання корупції щодо передачі своїх корпоративних прав.

Це дійсно поширена практика. Ми фіксуємо це порушення, порушник ознайомлюється з адміністративним протоколом, цей адміністративний протокол направляється до суду, а суб'єкту, який призначав, надається припис.

Це важливо, для того щоби вивчити причини, чому це сталося, яка служба недопрацювала і яким чином на майбутнє врегулювати це питання. Для цього ми, як правило, у приписі вимагаємо провести відповідне службове розслідування.

- Діючий президент Петро Порошенко як кандидат теж має подати декларацію, а ви повинні її перевірити?

- Якщо він подасть документи на реєстрацію як кандидата, то, зрозуміло, він має подати декларацію кандидата на пост президента України.

- Чи до всіх реєстрів ви маєте доступ?

- Ми останнім часом ставимо це завдання у пріоритет, намагаємося запустити систему логічно-арифметичного контролю (так ми її називаємо), систему автоматичної верифікації декларацій.

- Що це таке?

- Це програмний продукт (ми його скорочено, оскільки “система логічного та арифметичного контролю”, називаємо абревіатурою ЛАКі), робота якого передбачає, що всі декларації завантажуються в цей контур і, згідно правил, кожній розбіжності у декларації надається відповідний ваговий коефіцієнт, який ця система автоматично присвоює кожній декларації, сумує їх і ранжує від вищого ризику до нижчого.

Передбачається - і у нас є у планах, це наш пріоритет - розпочати повну перевірку декларацій за цією градацією. Друга складова логічно-арифметичного контролю, цієї системи ЛАКі, передбачає автоматичний обмін інформацією між реєстрами та базами даних.

Тобто не уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції направляє запит (або не направляє запит) до відповідного органу, який є держателем цього реєстру, а система автоматично, одним кліком по цій декларації, робить запит до всіх приєднаних реєстрів і автоматично отримує відповідь щодо відповідності або невідповідності.

На наше переконання, ми можемо скоротити безліч часу, для того щоби не у паперовому, електронному вигляді десь отримувати чи направляти, потім отримувати інформацію, [а] можемо зробити це з мінімальним втручанням людини, це для нас також важливо.

На сьогодні є відповідне рішення Кабінету міністрів України, яке передбачає, що такий доступ має бути забезпечений до 16 таких реєстрів. Фактично на сьогодні ми маємо такий доступ до 13 реєстрів.

- А до яких не маєте?

- На сьогодні до трьох реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, доступ може бути наданий тільки після прийняття відповідного закону. Це Спадковий реєстр, Реєстр довіреностей і Реєстр актів цивільного стану.

- Хто винен у тому, що ви не маєте доступу до трьох реєстрів? Депутати, які не приймають відповідний закон; Мін'юст, який не лобіює більш прискорено розгляд цього закону? До речі, він взагалі-то існує у Верховній Раді?

- Так, є законопроект, який ще з листопада 2017 року знаходиться…

- Ви знаєте, чому депутати його не приймають?

- Були неодноразові звернення, я звертався до керівників політичних груп і фракцій для того, щоби розглянути цей законопроект. Поодинці або “на словах” усі висловлюють підтримку і говорять, що такий закон має бути, у НАЗК має бути автоматичний (підкреслюю) доступ до державних реєстрів та баз даних.

Але коли доходить до справи, то жодна політична сила не зробила якоїсь політичної заяви або дії, які би дозволили цей законопроект принаймні поставити на порядок денний.

- Якщо не називати цих політичних сил (хоча зрозуміло, хто там є у Верховній Раді), чи ви знайшли для себе відповідь на запитання, чому не хочуть надати доступ до реєстрів (реєстру спадщини зокрема)?

Чи багато переписали на родичів, на неіснуючих родичів, вони ховають там свої активи? Якесь пояснення у депутатів має бути. Можливо, вам ніхто цього не говорив; можливо, ви самі знаєте або здогадуєтеся, чому вони так поводяться?

- Коли цей процес тільки розпочинався, були деякі застереження, що ця інформація може бути якимось незаконним чином оприлюднена або використана.

Ми розповідали, провели роботу, що це питання автоматичного доступу, і обмінюються між собою реєстри. Це не людина включається у цей процес і щось запитує або виправляє, це обмін даними між реєстрами.

Чому не прийнято? Я, мабуть, відповім таким чином: нам не завадить розпочати цю роботу - автоматичну верифікацію - відсутність цих трьох реєстрів. Зрозуміло, вони нам необхідні, це спростить нам цей процес, але чекати того, чого може взагалі не відбутися, ми не будемо, оскільки у суспільства зараз зовсім інші запити.

Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

Тому ми будемо готові розпочати цю роботу, як тільки Міністерство юстиції проведе нам державну реєстрацію двох наших необхідних рішень, для того щоби ми розпочали цей процес. Це затвердження Правил логічно-арифметичного контролю та затвердження рішення про зміни до Порядку повної перевірки декларацій.

Відповідні рішення ми направили до Міністерства юстиції 21 грудня, ці рішення відбулися за результатами неодноразових консультацій із фахівцями Міністерства юстиції. Цього ж дня, 21 грудня, ми направили [їх] на державну реєстрацію, на так зване юстування до Міністерства юстиції.

Є певний порядок, що передбачає терміни, і ми очікуємо, що до 16 січня ми отримаємо рішення Мін’юсту про державну реєстрацію цих актів. Після цього ми будемо готові розпочати цей процес і вивести питання повної перевірки декларацій на новий рівень.

- Наскільки я розумію, міністр юстиції не проти і не заважає вам?

- Абсолютно.

- У меморандумі Міжнародного валютного фонду, який дав "зелене світло" отриманню траншу МВФ, зазначається, що до кінця грудня 2018 року НАЗК повинно забезпечити Національному антикорупційному бюро України прямий і безпечний електронний доступ до повних майнових декларацій усіх осіб, що підпадають під підслідність НАБУ. Чи забезпечено віддалений доступ до декларацій для детективів НАБУ?

- Спочатку я хочу трошки повернутися в історію цього питання. Дійсно, дистанційний доступ у НАБУ був, і детективи НАБУ зі своїх робочих місць мали доступ до реєстру електронних декларацій.

У вересні 2017 року відбулася певна подія (інцидент, як я вважаю), коли один із детективів під час користування цим реєстром змінив статус однієї з електронних декларацій. Працівники відповідних підрозділів НАЗК зафіксували це, повідомили у Національне антикорупційне бюро і Національну поліцію України про цей інцидент.

Відповідний підрозділ Національної поліції України - кіберполіція - зареєстрував кримінальне провадження за цим фактом, і на той час (це було у грудні 2017 року) члени НАЗК прийняли рішення про те, що до розслідування цього кримінального провадження доступ для працівників НАБУ буде забезпечений шляхом надання доступу через закритий контур Національного агентства з питань запобігання корупції, через виділення відповідних робочих місць у контурі НАЗК.

Таке рішення було прийнято у грудні 2017 року, і на сьогодні результатів розслідування цього кримінального провадження немає, на сьогодні такий доступ у закритому контурі НАЗК для працівників НАБУ забезпечений.

- Детектив НАБУ, маючи доступ до декларацій, змінює одну, так? Чи це своя декларація?

- Ні.

- Це декларація когось іншого?

- Це інша декларація.

- А після того ви говорите: “НАБУ, ми забезпечуємо вам доступ, але це буде у нас в приміщенні, під нашим контролем, а не так, що ви сидите десь у себе в офісі і можете заходити, дивитися декларації”?

- Трошки не так. Щодо питання нашого контролю: там немає власного контролю НАЗК. Є відповідне робоче місце, коли НАБУ звертається за тим, щоби надати такий доступ, це абсолютно закрита кімната (до речі, навіть я туди не заходжу). Працівники її відкривають, у кожного працівника є свій логін, і детектив працює з реєстром.

- Але чому тоді пункт про безпечний і - підкреслюю - прямий доступ детективам НАБУ з'являється у меморандумі МВФ? Вони не в курсі цієї ситуації, цього розслідування?

- Мені важко коментувати. Я так розумію, що по кожному пункту меморандуму велися відповідні переговори. Я не був учасником цих переговорів, тому не можу коментувати, які дискусії точилися щодо цього пункту, але історію цього питання я вам розповів.

На сьогодні є консолідоване рішення членів НАЗК про те, що до завершення кримінального провадження, про яке я згадав, немає підстав [надавати дистанційний доступ до реєстру детективам НАБУ, - Ред.], члени НАЗК не готові переглядати формат доступу.

- Ви не цікавилися, на якій стадії зараз розслідування? До речі, чи працює цей детектив зараз у НАБУ?

- У мене немає цієї інформації.

- Ще трохи про міжнародні гроші, міжнародну фінансову допомогу - на цей раз це гроші ЄС, 500 мільйонів євро: одна з умов надання цього траншу - запуск автоматизованої перевірки декларацій. Коли цей процес буде розпочато і кого будете перевіряти в першу чергу? Чи це та ж система ЛАКі?

- Це те, про що я говорив. Ми свій порядок денний (я маю на увазі НАЗК), свою частину всіх підготовчих процесів уже виконали та чекаємо державної реєстрації двох рішень Національного агентства, які дозволять нам розпочати цей процес.

Як тільки буде державна реєстрація Міністерством юстиції рішення НАЗК про затвердження Правил логічно-арифметичного контролю та другого рішення - щодо внесення змін до Порядку повної перевірки, ми готові одразу розпочати цей процес.

- Що це був за штурм наприкінці грудня в НАЗК? Якісь невідомі люди прийшли, чогось вимагали, - що це було? Чи це тиск, можливо, ви зачепили чиїсь інтереси, кого перевіряєте?

- Ми маємо розуміти, що кожне рішення Національного агентства у когось викликає радість, а у когось сум. Ми готові до того, що є рішення, які можуть не сприйматися тими, кого стосуються ці рішення, тому певні елементи тиску можуть бути.

На мене такі елементи не діють; я переконаний, що і на моїх колег, членів НАЗК, також це не спрацьовує. Наше головне завдання - всебічний розгляд інформації і прийняття зважених неупереджених рішень, чим ми разом і займаємось.

Фото: Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

- Але ж, вибачте, ви не святі, ви ж люди, у кожного є якісь больові точки, може, хтось приймає якісь рішення. Чи дійсно НАЗК є незалежним органом, який захищений від будь-яких політичних та фінансових впливів, олігархів, і ви живете самі по собі?

- Колегіальність - це один із запобіжників впливу, тому що один член НАЗК, навіть якщо він голова, не може самостійно прийняти будь-яке важливе рішення. Тому рішення приймаються більшістю.

Хтось може вважати це вадою цього органу, [але] я не вважаю колегіальність вадою, навпаки - у нас інколи точаться дискусії, головне, що ми чуємо один одного і вміємо приймати зважені рішення. Тому колегіальність і те, що кожен член НАЗК може довести свою позицію, бути вислуханим, є в першу чергу запобіжниками від будь-якого впливу.

- Які факти порушення антикорупційного законодавства за той період, що ви очолюєте НАЗК, запам'яталися вам найбільше? Можливо, якісь порушення, хтось щось задекларував цікаве, дуже коштовне?

- У реєстрі на сьогодні десь 2,9 мільйона документів (я маю на увазі і щорічні декларації, і документи-повідомлення про суттєві зміни майнового стану), тому навіть уже якимось питанням не дивуємося.

Ми проводимо свою роботу, розглядаємо ті документи, які напрацювали уповноважені Національного агентства, і надаємо їм свою оцінку. Тому якийсь внутрішній рейтинг я навіть не складав.

- Може, якийсь факт, якась будівля? Я навмання відкрив декларацію якогось чиновника з Запоріжжя, дивився, як змінювався його майновий стан. Він придбав якийсь автомобіль 2008 року за 132 тисячі, потім продав його за 144 тисячі (як це йому вдалося, я не знаю), потім знову купив за 132 тисячі. Можливо, у вас є якісь подібні факти?

- До речі, щодо системи ЛАКі: ще одна її перевага - машина зможе автоматично надавати оцінку кожній такій зміні: або кількості готівки, або кількості автівок, або метражу нерухомості, кількості нерухомості, буде присвоювати свій ваговий коефіцієнт, машина буде сама ранжувати, сама оцінювати ці ризики.

Ви знаєте, що людині з 2,8 [точна цифра від НАЗК станом на 10 січня - 2 897 416 документів, - Ред.] мільйона декларацій дотично взяти саме цю декларацію і провести аналіз буде дуже складно і важко.

- Скільки ви взагалі обробили документів, здійснили повну перевірку декларацій, за час існування НАЗК?

- За 2018 рік - це близько 500 декларацій…

- З 2,8 мільйона?

- Завершено, так. Зазначу свою позицію з цього приводу: я не вважаю, що НАЗК має, власне, провести повну перевірку 2,8 мільйона декларацій.

- Чи може корупціонер сховатися, навіть подаючи декларацію?

- Він може спробувати. Ми бачимо, що такі спроби можуть бути, але знову ж таки, логічно-арифметичний контроль, коли будуть комплексно досліджені в динаміці всі декларації, зміни активів, зміни заощаджень, тоді машина надасть нам відповідні ризики, і вже тоді можна буде більш глибоко розглянути всі ці декларації та надати оцінку, зробити запит до суб'єкта декларування.

- Як ви оцінюєте, скільки дійсно чиновники декларують і скільки не декларують? Розумію, що тут не може бути якогось точного підрахунку, але чи все вони декларують, чи такі вже прозорі українські чиновники?

- Якщо декларують не все, ми це встановлюємо за результатами повних перевірок і зазначаємо. У нас через доступ до реєстрів відкривається можливість більш прискіпливо вивчити питання незаконного збагачення, оскільки ми у системі логічно-арифметичного контролю будемо мати доступ до бази податкової з 1998 року щодо доходів фізичних осіб.

Будемо дуже прискіпливо дивитися, звіряти офіційні легальні доходи суб'єктів декларування з тією готівкою, тими активами, які зазначаються в електронній декларації.

- Ось ви знайшли, виявили [порушення], звернулися до суду або Нацполіції, - чи відчуваєте ви в питанні встановлення справедливості відсутність антикорупційного суду?

- Цікаве запитання. Наші протоколи, наші рішення не підпадають під повноваження Вищого антикорупційного суду. Можливо, на жаль. Можливо, як голові НАЗК мені також би хотілося, щоби протоколи про вчинення адміністративних правопорушень розглядав антикорупційний суд, тому що, насправді, бувають різні випадки.

Наведу приклад, коли ми направили протокол про вчинення адміністративного правопорушення до суду, а суб'єкт декларування звертається до суду і говорить, що у нього є довідка про те, що через стан очей йому у той період, коли він мав подати зміни до майнового стану, лікар не дозволяє дивитися у монітор.

І суд говорить, що “дійсно, так, окей, він не міг цього зробити, це об'єктивна обставина”. Є й інші цікаві приклади, тому, можливо, хотілося б, щоби наші протоколи розглядали…

- Він задекларував зміни, чи у нього і зараз “зір”?

- Він несвоєчасно задекларував.

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