Час відповідати. Ведущий Виталий Сыч. Гость Андерс Аслунд. Эфир от 15.06.2018

Гость — американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Виталий Сыч: С началом войны украинская экономика провалилась на 17% в 2014-2015 году, это очень много. Сейчас экономика стабилизировалась и растет со скоростью два-три процента в год. Это лучше, чем -15, конечно, но это меньше, чем растет весь мир. Мировая экономика сейчас растет со скоростью где-то четыре процента в год. Более того, как вы понимаете, мировая экономика давно находится впереди украинской. То есть, мы еще больше отстаем от всего остального мира вместо того, чтобы догонять.

Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о том, может ли Украина вообще выйти на быстрый и устойчивый рост в семь процентов, и что нужно сделать для того, чтобы мы наконец начали догонять весь остальной мир и наших соседей из Польши и Чехии в частности; будем ли мы и дальше прозябать на обочине цивилизации или сможем наконец рвануть вперед, а если сможем, то сколько нам нужно времени, чтобы украинцы почувствовали существенное улучшение качества жизни. И вопрос, который меня беспокоит давно: это смогут увидеть лишь наши дети или все еще можем увидеть и мы?Андерс, первый вопрос: почему украинская экономика растет так медленно?

Андерс Аслунд: Растет так медленно, потому что институции очень слабые. Можно сказать, что экономическая политика более или менее нормальная. Надо, конечно, открыть рынки больше. Главная проблема здесь - это то, что право собственности очень слабое, можно даже сказать, что его не существует. И это значит, что люди не вкладывают деньги в Украину, это значит, что очень маленькие инвестиции.

Инвестиции в прошлом году в Украине - 16% ВНП [валовый национальный продукт, - Ред.], должно быть 25-30% для такой страны как Украина, на том уровне экономического развития; это разница между тремя процентами экономического роста и семью процентами экономического роста. В прошлом году Ирландия, Румыния и Турция имели экономический рост семь процентов. Конечно, Украина это тоже может делать, но как?

Виталий Сыч: Я хочу уточнить один момент: коррупция - это часть проблем с правами собственности?

Андерс Аслунд: Да, можно считать, что главная проблема - рейдерство.

Виталий Сыч: Грубо говоря, иностранный бизнес, который планирует вложить 10, 50 или 100 миллионов долларов в Украину, не уверен, что он останется собственником своего актива после того, как он вложит.

Андерс Аслунд: Да, и не только иностранные, тем более украинские инвесторы, которые не вкладывают деньги. Надо быть большим и сильным, чтобы вкладывать деньги в Украину.

Виталий Сыч: Давайте немного расшифруем, что такое проблемы с правами собственности. Это коррупция, продажные суды, правильно я понимаю?

Андерс Аслунд: Главное - это суды. Рейдерство, на что больше всего жалуются сейчас, СБУ. СБУ не должна заниматься экономикой вообще.

Виталий Сыч: Да, я так понимаю, вы имеете в виду экономический департамент СБУ, на который очень много жалоб у всех бизнесменов.

Андерс Аслунд: Точно. И это офис Генерального прокурора. Это две главные проблемы, которые обсуждают. Третье - это судьи, которые больше работают для денег. Это значит, что судей можно купить. Мы не знаем, как будет сейчас после судебной реформы, но доверия уже нет.

Виталий Сыч: Я так понимаю, ГПУ, Генпрокуратура Украины, где сменилось четыре Генпрокурора, практически ни одного дела на высокопоставленных чиновников не завела, не смогла даже доказать вину чиновников эпохи Януковича и нынешних. Мы знаем, что ГПУ подотчетна президенту, это тоже немного разочаровывает.

Андерс Аслунд: Конечно, это очевидно, что ГПУ, прокуроры больше всего работают на себя, они имеют право получить целую документацию о том, что люди сделали, и потом они приходят к этим людям и спрашивают: у меня есть очень интересный материал о вас, сколько хотите?

Виталий Сыч: Грубо говоря, занимаются коммерцией, а не правоохранительной деятельностью. Андерс, как вы оцениваете усилия Петра Порошенко по борьбе с коррупцией за три года?

Андерс Аслунд: Надо сказать, что очень многое сделано по экономической политике, чтобы лучше работать. Но главное, что сделано - сейчас более или менее единые цены. Не совсем, разные цены сейчас на газ, но это не в восемь раз.

Виталий Сыч: Вы имеете в виду, что упразднили этот источник коррупции.

Андерс Аслунд: Да. Это была коррупция, которая оплачивалась из государственного бюджета. Но хочу сказать, две трети энергетических дотаций были для неких трейдеров.

Виталий Сыч: Но вы знаете, что меня смущает? Если говорить о Петре Порошенко в целом как президенте, что сделано немало за эти три года, может быть, больше, чем за предыдущие. Но почему я, например, разочарован: я думал, что после того, как погибли 100 человек в центре Киева и 10 тысяч на Востоке, Украина уже не будет прежней, у нас не будет старых стандартов, многие вещи будут по-новому, как и обещал президент.

В то же время мы видим, что многие люди из его близкого окружения были замешаны в скандалах на госкомпаниях с выдаиванием прибыли, доходов, грубо говоря, с воровством были подозрения. Меня это сильно расстроило, потому что если 10 человек, которым ты доверяешь, говорят одно и то же, скорее всего, это правда. И потом то, что Генпрокуратура, которая подотчетна ему напрямую, не смогла поймать ни одного высокопоставленного бандита, грубо говоря, чиновника-коррупционера в стране. Вас это не смущает?

Андерс Аслунд: Конечно. Это значит, что не хотели поймать этих людей. Вот почему нужно иметь самостоятельных честных прокуроров и нужно иметь самостоятельных судей.

Виталий Сыч: Перед нашим эфиром я посмотрел статистику и выяснил, что средняя зарплата в Украине где-то 330 долларов, в Чехии - 1170 долларов и в Польше где-то 1300 долларов. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, основные вещи, чтобы средняя зарплата в Украине приблизилась к отметке 1000 долларов, то есть выросла втрое?

Андерс Аслунд: Огромная разница между Украиной вместе с другими странами бывшего Советского Союза и другими странами Восточной Европы, которые стали членами Европейского Союза - это то, что они имеют самостоятельные суды, а Украина этого не имеет.

Виталий Сыч: И, насколько я помню, они открылись иностранным инвестициям в большей мере в нулевых годах, в 90-х годах и т.д., и т.п. Как вы считаете, олигархи, люди, которые имеют огромное влияние на масс-медиа, экономику, практически монополизировали целые отрасли, некоторые политические фракции. Насколько большим препятствием для экономического развития Украины являются эти люди?

Андерс Аслунд: Я немножко иначе смотрю на это. Я считаю, что главная проблема - это государство, а не олигархи. Что олигархи? Это люди, которые достаточно сильны и могут себя защищать от государства. Средние бизнесмены не могут этого делать. Если их не было, когда все было государственное, мы можем видеть, как это развивается в России, что больше и больше ренационализируют и потом, может быть, передают друзьям Путина. Главная проблема - это не олигархи, а государство, которое не под законом.

Виталий Сыч: Если я вас правильно понимаю, если бы государство установило равные правила игры для всех, то не было бы олигархов в том понимании, в котором украинцы понимают.

Андерс Аслунд: Да. Надо, чтобы здесь был открытый рынок, потому что олигарх - это человек, который может контролировать и защищать себя от государства. И эту способность они особенно показали на рынке.

Виталий Сыч: Да, проблема зачастую заключается в том, что, например, олигархи контролируют крупнейшие телеканалы страны, которые охватывают 80% электорального поля. Понятно, что они не заинтересованы в изменении статус-кво, зачастую, и они могут просто с помощью телеканалов блокировать новые лица в политике, которые обещают сломать систему и привнести новые правила. Таким образом, они, грубо говоря, цементируют систему, консервируют ее, в их руках многие рычаги и инструменты к изменениям в стране.

Андерс Аслунд: Да. Но что тогда надо делать? Я думаю, что главное и первое, чтобы сломать их власть - это открыть рынок экономически, второе - убрать деньги от политики. Здесь выборы стоят приблизительно миллиард долларов, это черные деньги. В Швеции выборы стоят 12 миллионов долларов.

Виталий Сыч: Это гигантская разница.

Андерс Аслунд: В Германии 90 миллионов долларов. Во всем Европейском Союзе удалось убрать деньги от политического процесса.

Виталий Сыч: Цифры, которые вы называете, это гигантская разница. Такое ощущение, что выборы в Украине - это огромный бизнес. У меня такой гипотетический вопрос к вам: если Польша завтра остановится в экономическом развитии, предположим. Сколько лет нужно украинцам, чтобы ее догнать, чтобы украинцы жили так же богато, как и поляки? Грубо говоря, средняя зарплата 1300 долларов в месяц?

Андерс Аслунд: Я думаю, приблизительно 20 лет. Вы спрашиваете, как это возможно, если экономический рост только семь процентов в год? Из-за того, что также будет настоящая ревальвация валюты.

Виталий Сыч: Это вы говорите о 20 годах при условии роста на семь процентов в год, да?

Андерс Аслунд: Да.

Виталий Сыч: Но у нас сейчас два с половиной процента в год, мы пока мечтаем и боремся за семь процентов в год. Если будет семь процентов в год, будем считать, что это очень хорошо, еще 20 лет, конечно, долго. Я надеялся, что это произойдет скорее.

Андерс Аслунд: Вы думаете номинально. Нужно иметь в виду, что в Польше инфляция два процента, здесь - 13%. Это значит, что зарплата повышается в долларах из-за того, что здесь больше инфляция.

Виталий Сыч: Коррупция - одна из главных проблем Украины. За последние 10 лет, мы уже с вами упомянули, не посажен никто из высокопоставленных чиновников. Сколько человек, на ваш взгляд, надо посадить, чтобы все в Украине поняли, что существует неотвратимость наказания?

Андерс Аслунд: Я думаю, что главное - это не сколько посадить, а показывать, что возможно любого человека, который на высоком уровне ворует, можно посадить. И тогда другие изменят свои привычки.

Виталий Сыч: Вы имеете в виду, это могут быть не только люди в оппозиции, но и люди у власти? Потому что, я так понимаю, это больший сигнал для всех, что теперь правила работают.

Андерс Аслунд: Да. Я думаю, что мы с вами можем выдумать, кого надо посадить, но лучше этого не говорить по радио.

Виталий Сыч: Андерс, вы наверняка следите не только за украинской экономикой, но и за политикой. Скоро у нас выборы - выборы президента, парламентские выборы. Вы наверняка знаете рейтинги, постоянно публикуются новые. Среди лидеров гонки вы видите людей или силы, которые могут обеспечить Украине изменения, которые бы привели к быстрому и устойчивому росту?

Андерс Аслунд: Я думаю, что есть такие кандидаты. Но главное - это то, что деньги уходят из политики. Для Украины, я думаю, очень важно, чтобы была парламентская система, чтобы было не слишком много власти у президента. И третий очень важный момент - это пропорциональные выборы.

Виталий Сыч: Вы намекаете на то, что Украине неплохо бы провести конституционную реформу и передать часть полномочий от президента парламенту?

Андерс Аслунд: Да, точно. Много упоминаний о том, что реформа декабря 2014 года не была продумана и очень непоследовательна: что решает президент, что решает премьер-министр, из-за этого в Украине очень сложно править. Мы всегда видели конфликты между президентом и премьер-министром. И вы видите, практически все европейские страны имеют сегодня парламентскую систему, мы видим, что это лучше работает, более демократично.

Виталий Сыч: Как вы думаете, президенту Порошенко понравится идея о том, что часть его полномочий нужно передать парламенту, он готов к этому?

Андерс Аслунд: Ни один президент не хочет, чтобы у него было меньше власти.

Виталий Сыч: Как же, вы думаете, может произойти конституционная реформа?

Андерс Аслунд: Нам просто надо это делать. Что хорошо в Украине - всякое случается здесь. Мы долго ожидали Антикоррупционный суд и оказывается, что внезапно приняли решение об этом, через год или два.

Виталий Сыч: Под давлением МВФ и США. Но на самом деле хорошо, что приняли, я так понимаю, что это последнее звено в антикоррупционной инфраструктуре, где существует НАБУ, САП и теперь Антикоррупционный суд. Вы думаете, что с его появлением борьба с коррупцией должна стать эффективнее?

Андерс Аслунд: Да. И как я сказал, это вопрос не о том, сколько людей посадят, но что они могут посадить любого высокого чиновника, даже внутри власти.

Виталий Сыч: То есть, вопрос ранга людей, которых могут сажать. Не только сколько, но и чтобы все поняли, что если окружение президента больше не имеет индульгенций перед правосудием, если известные депутаты не имеют индульгенции, то это показатель того, что система уже работает.

Андерс Аслунд: Точно. Надо помнить о том, что это требование не МВФ, а гражданского общества, и МВФ слушает гражданское общество.

Виталий Сыч: Конечно. И это, кстати, хорошо, в Украине довольно сильное гражданское общество, на мой взгляд. Мы с вами начали говорить о лидерах гонки. Согласно последним рейтингам первое место сейчас занимает Юлия Тимошенко. Что вы думаете о Юлии Тимошенко?

Андерс Аслунд: Я не хочу говорить, что я думаю о личностях. Я встречаюсь с этими людьми и тогда лучше не говорить публично, что я думаю о них.

Виталий Сыч: Да, наверное, вы хорошо думаете. Я неоднократно был в зданиях Кабинета министров, Администрации президента, Генпрокуратуры и т.д. Я не знаю, определяет ли бытие сознание, но общая атмосфера, общая стилистика, антураж - это такой махровый совок, это совсем другая эпоха. Это ковровые дорожки как в советских вагонах купе и пафосные столы, кабинеты в стиле сталинского ампира. Я не знаю, как там вообще можно придумывать и делать реформы. В то же время я смотрю на фотографию, например, кабинета Ангелы Меркель или даже некоторых белорусских министров, это выглядит как обычный офисный центр - ковролин, светлые окна. Вы часто приезжаете в Украину, встречаетесь с украинскими чиновниками. Насколько изменилось качество украинской власти за последние пять-десять лет?

Андерс Аслунд: Намного меньше, чем надо. Но после Оранжевой революции не было никаких изменений, несколько новых людей пришли. Сейчас намного больше новых людей. Конечно, вы правы, что старые офисы по природе сталинские. И когда я работал в Москве в начале 90-х, я думал: неправильно, что российский президент сидит в Кремле. Он там чувствует себя как царь и думает как царь. Там огромные залы и всегда очень тихо. Там полное спокойствие, не чувствуешь, что происходит на улицах. Я думаю, что это очень правильное наблюдение, что надо иметь открытый стеклянный офис как у Ангелы Меркель.

Виталий Сыч: А вы были в кабинете у Путина или вы были просто в Кремле?

Андерс Аслунд: Я был в разных офисах Кремля, не у Путина. Например, у Чубайса, когда он был главой президентской администрации.

Виталий Сыч: Этот вопрос может показаться странным, но когда я захожу в эти здания, пройду по кабинетам, посмотрю на эти коридоры, я просто понимаю, что через два месяца здесь любой человек ассимилируется и слипнется с этой системой. Поэтому я бы на месте правительства или еще кого-то это здание на улице Грушевского продал Марриотту для реконструкции. Все-таки центр города, там парк, и просто переехал бы в обычный офисный центр.

Экономика и наши реформы. Мы упомянули Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Я не раз брал интервью у наших топ-политиков и для того, чтобы попытаться понять, что они планируют делать, когда придут к власти, я зачастую спрашивал у них, планируют ли они проводить те же реформы, которые провела Венгрия, Чехия, Словакия, Польша или нет. И многие из них говорят: “Нет, не нужно, у нас свой путь”. Мне это казалось немного шарлатанством, потому что страны от Новой Зеландии до Канады не изобретают велосипед, они делают примерно одни и те же вещи: дерегуляция, борьба с коррупцией для того, чтобы двигаться вперед. И поэтому у меня к вам такой вопрос: насколько у Украины может быть свой особенный путь, или ей нужно просто заимствовать опыт других стран?

Андерс Аслунд: Конечно, всегда есть разница в условиях перед реформами. И из-за того, что здесь главная проблема сейчас - это коррупция, надо действовать более радикально. Обычно здесь говорят, что надо более медленно действовать. Наоборот, надо рассмотреть настоящие условия и сказать, что коррупция - серьезная проблема, надо навести порядок. Лучшую судебную реформу провели Восточная Германия, Эстония, Грузия, там просто убрали старых судей и устроили новых судей.

Как вы говорите, надо строить новые офисы, так надо строить новых судей, которые совсем по-другому работают. Так же и с прокурорами, здесь множество молодых хороших юристов, их надо использовать. Если мы берем СБУ, там нужен только контршпионаж, это должно быть новое агентство, как сделали в трех прибалтийских странах, чтобы не оставались старые привычки КГБ и телефонное право.

Виталий Сыч: То есть, вы имеете в виду, что необходимо делать полную кадровую перезагрузку некоторых органов и некоторых институций, правильно я понимаю?

Андерс Аслунд: Да. Но особенно это прокуроры, СБУ и судьи.

Виталий Сыч: Силовые ведомства, да.

Андерс Аслунд: Там не очень много людей работает: прокуроры - 18 тысяч, судьи - восемь тысяч, СБУ - 27 тысяч, а должно быть только 10 тысяч или, может быть, меньше.

Виталий Сыч: А опыт каких стран, на ваш взгляд, должен быть интересен Украине больше всего? Если бы вы посоветовали премьер-министру Гройсману, президенту Порошенко изучить опыт каких-то стран, какие бы вы посоветовали посмотреть?

Андерс Аслунд: Когда мы говорим о судебных реформах - Восточная Германия, Эстония и Грузия, где были очень радикальные реформы, потому что они хотели совсем изменить систему. В Польше и Венгрии судебные реформы не очень удачные.

Виталий Сыч: А если говорить о нынешних примерах, о том, какие страны динамично… Вот у нас в регионе, например, сейчас экономически развиваются с точки зрения условий ведения бизнеса, притока инвестиций, какие страны вы считаете образцовыми сейчас, которые показывают хорошие результаты?

Андерс Аслунд: Все прибалтийские страны очень правильно действуют. Можно видеть, что в Эстонии последние три года, эстонцы возвращаются в страну, потому что там достаточно высокие зарплаты - 1500 евро в месяц средняя зарплата.

Виталий Сыч: Это высокая зарплата.

Андерс Аслунд: Этого достаточно, чтобы люди возвращались, потому что многие хотят все же жить дома, если они достаточно много работают, Обычно меньше стоит. Есть бабушки, которые могут заниматься с детьми, много причин, почему люди возвращаются. Что сейчас больше всего развивается - это Румыния, там самый высокий экономический рост.

Виталий Сыч: Пять с половиной процентов, по-моему, в прошлом году, я смотрел.

Андерс Аслунд: Семь процентов. Это из-за того, что они сейчас очень борются с коррупцией. Они посадили двух бывших премьеров.

Виталий Сыч: Двух бывших премьеров - это серьезно, у нас даже одного бывшего премьера не посадили.

Андерс Аслунд: Там дела приблизительно против тысячи бывших высоких чиновников.

Виталий Сыч: Там, по-моему, не только двух премьеров, там посадили очень много высокопоставленных чиновников и бывших, и даже действующих. И это немного удивительно, потому что многие считали, что Болгария и Румыния - бедные родственники, которых авансом взяли в Евросоюз, которые не добились изменений, а теперь вот. То есть, Прибалтика и Румыния - это те страны, с которых стоит брать пример.

Я просто помню несколько лет назад, может быть 10 лет назад, когда у нас здесь было еще российское телевидение, российское телевидение показывало ситуацию в Прибалтике в грустном свете, что все прибалты бегут на работу в Западную Европу, в Скандинавию; делать там нечего, зарплаты рухнули, производство упало, без России вам не выжить. Я так понимаю, что ситуация изменилась. Вы, как человек родом из Швеции, наверняка там были, прибалты-гастарбайтеры.

Андерс Аслунд: Я был в Таллине несколько дней назад. Конечно, эммиграция - это главная проблема Восточной Европы сегодня. Практически все страны потеряли четверть населения после 1989 года, это тоже в Прибалтике, также, как и здесь, в Украине. Первое - мало детей рождается, это везде. Второе - люди уезжают. Третье - плохо воспринимают иммигрантов.

Виталий Сыч: Сколько прошло времени после того, как эстонцы начали возвращаться домой? 10 лет, да?

Андерс Аслунд: 20 лет.

Виталий Сыч: 20 лет. Потому что мы сейчас получили безвизовый режим, у нас увеличился отток людей. Ожидать их возвращения можно лет через 10, не раньше, я так понимаю?

Андерс Аслунд: Мой коллега в Эстонии сказал: он считает, когда средняя зарплата достигает 1500 евро в месяц, тогда люди чувствуют, что стоит возвращаться домой, обычные люди.

Виталий Сыч: Несмотря на то, что в Швеции она все равно значительно выше.

Андерс Аслунд: Да. Во многом лучше жить дома.

Виталий Сыч: Вы следите не только за Украиной, но и за Россией, я так понимаю, и неоднократно там были. Я буквально недавно прочел о том, что в Atlantic Council, где вы являетесь старшим научным сотрудником, недавно была встреча, и там были российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, это Альфа-групп. Если я правильно понял, они неодобрительно высказывались о политике Путина, высказывали некое недовольство тем курсом, которым идет страна. Каким вы видите будущее российской экономики?

Андерс Аслунд: Первое - это была совсем неоткрытая сессия, это неправильно, что они критиковали. Они просто объяснили, какая обстановка в России сегодня, в экономике.

Виталий Сыч: И какая обстановка на их взгляд, как они ощущают?

Андерс Аслунд: Я не буду говорить, это неправильно; что они критиковали Кремль.

Виталий Сыч: Хорошо, мы не будем говорить сейчас о той встрече, у вас наверняка есть какие-то другие контакты с российскими бизнесменами и олигархами. Как они себя сейчас ощущают, на ваш взгляд?

Андерс Аслунд: Мы видели в Вашингтоне очень много людей, которые приехали из Москвы или которые имели своих представителей в Вашингтоне. Конечно, когда идут санкции против российских олигархов, они хотят узнать, будут они в списке или нет.

Виталий Сыч: Вы имеете в виду, эти люди приезжают в гости или переезжают вообще в США?

Андерс Аслунд: По-всякому. Достаточно много олигархов, которые живут в Лондоне, которые живут в США. Конечно, им нужно знать, где можно держать деньги, где они могут жить, какие у них будут условия, когда изменяется западная политика.

Виталий Сыч: Я так понимаю, с появлением санкций таких людей стало больше, тех, которые неспокойны.

Андерс Аслунд: Конечно. Это из-за того, что США в августе приняли закон о том, как бороться с противниками США через санкции. И там есть одна секция, которая особенно против олигархов, близких к власти Кремля. Каждый человек, близкий к этой группе, хочет узнать, будет ли он в списке. Например, это было полное давление, Виктор Вексельберг попал под американские санкции. Я считаю, что это звучит правильно, но не знаю, какие основы для этого, тогда спрашивается: если Вексельберг, может быть любой богатый человек из России и попасть под санкции.

Виталий Сыч: А какие проблемы возникают у Вексельберга в связи с американскими санкциями? Чтобы поняли наши слушатели.

Андерс Аслунд: Огромные проблемы. Он не может пользоваться американской финансовой системой, это значит, что он не может совершать транзакции вообще в любой части мира в долларах. У него было предприятие в США, его надо закрыть. Он закрыл свое предприятие в США, у него большие предприятия в Швейцарии, нужно сократить свою собственность. Он, вероятно, потерял сразу два миллиарда долларов, которые просто нужно отдать, счета будут заморожены.

Виталий Сыч: Это серьезно. А как вы думаете, другие олигархи, приближенные к Путину, могут попасть в такую же ситуацию? Ротенберг, братья Ковальчуки?

Андерс Аслунд: Они уже под такими санкциями. Например, в Германии три недели назад нашли у Ротенберга недвижимости на миллиард евро в четырех немецких городах. Она скрывается под имущество анонимной компании. Они сейчас должны заморозить эту собственность, эти активы в Германии - в Гамбурге, во Франкфурте, Мюнхене и в Берлине.

Виталий Сыч: Миллиард - это серьезно, это немало.

Андерс Аслунд: Это серьезные деньги.

Виталий Сыч: Это у Ротенберга, да?

Андерс Аслунд: У Аркадия Ротенберга.

Виталий Сыч: Как вы думаете, такие удары по российским олигархам, недовольство российских олигархов, они могут как-то повлиять на настроение Путина? Они с ним общаются часто, они могут доносить ему свое настроение, или они боятся это делать, Путин все решает сам?

Андерс Аслунд: Я думаю, что богатые люди всегда боятся, потому что они могут это все потерять. Чем больше у тебя денег, тем более уязвимым ты являешься. Совсем наоборот, что люди обычно думают: действительно случается, это уже несколько лет, что многие люди тихо уезжают из России, большие бизнесмены, продают свои активы. Например, Галицкий продал свою большую долю Магнита за два с половиной миллиарда долларов ВТБ. И это типично, что это государственное предприятие, которое покупает у этих больших частных бизнесменов, которые продают и уезжают.

Сейчас цены на акции в России приблизительно половина от того, что в других странах на похожие предприятия, из-за того, что люди боятся вкладывать деньги в Россию. Главная причина - потому что там нет настоящих прав собственности, так же, как и здесь, в Украине, а тем более из-за финансовых санкций. Финансовые санкции Запада имеют настоящий эффект на российскую экономику.

Виталий Сыч: Если российские миллиардеры опасаются откровенно обсуждать свои страхи с президентом Путиным, как вы думаете, как вообще тогда устроено принятие решений в России? Есть же наверняка какой-то круг людей, к которым прислушивается Путин, либо он все решает сам? Если этот круг есть, как вы думаете, кто может быть вовлечен в этот круг и насколько? Я понимаю, что мы этого знать не можем, мы можем лишь предполагать, насколько Путин прислушивается к этим людям. И кто это, как вы думаете?

Андерс Аслунд: Мы можем достаточно много знать. Мы знаем, что есть Совет безопасности, который обсуждает главные вопросы. Это 12 человек, половина из них - это генералы, в основном генералы ФСБ, и это главный круг сегодня, можно считать, что это настоящее политбюро. Из разных источников мы знаем, говорят, например, в Times была отличная статья о том, когда Путин решил оккупировать Крым, это четыре человека, которые так решили.

Виталий Сыч: Кто эти люди?

Андерс Аслунд: Начальник ФСБ Александр Бортник, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, бывший начальник ФСБ, и Сергей Иванов, также бывший начальник ФСБ. И, конечно, Путин. Эти четыре человека, считается, но мы не точно знаем, что Путин сам решил. Вероятно, что это один человек. Российские эксперты говорят: мы никогда не думали, что будем говорить, что в советские времена было хорошо, потому что тогда один человек не мог столько решить, как Путин сегодня решает сам.

Виталий Сыч: Интересно, если решение о Сирии Путин принимал сам, а настолько важное решение, которое имело огромные последствия для России и для Украины, естественно, принимали всего лишь четыре человека, то удивительно, что такие исторические вещи решает такой ограниченный круг людей. Если вы говорите, что это некое политбюро, Совет безопасности, если я вас правильно услышал, то это практически все силовики, ястребы. Имеют ли влияние на Путина какие-то либералы, он к кому-то прислушивается? Раньше это был Кудрин, если его можно назвать либералом, что вы думаете?

Андерс Аслунд: Это точно, ни один либерал не имеет значения. Можно сказать, что самый либеральный человек в Совете безопасности - это Дмитрий Медведев, но его нельзя назвать либералом. Он считается очень слабым, Путин его любит из-за того, что он не представляет никакой угрозы для Путина.

Виталий Сыч: Да, поэтому он его периодически делает президентом и делает рокировки, как в шахматах. Мы с вами начали с российской экономики, перешли на олигархов. Как вы оцениваете российскую экономику сейчас, какие у нее перспективы, какое у нее будущее? По-моему, в прошлом году она выросла на один процент.

Андерс Аслунд: На полтора процента. Есть общее понятие, что макроэкономическая стабильность остается, это главное для Путина - стабильность. И экономический рост остается на уровне полутора процентов. Мне кажется, что если будет какое-то удивление, это то, что будет хуже, чем ожидается. В течении последних девяти лет средний рост в России был на уровне одного процента, это очень печальная обстановка.

Виталий Сыч: Ростом это назвать сложно, но и некой дестабилизацией тоже. То есть, будет стагнация…

Андерс Аслунд: Да.

Виталий Сыч: Которая вряд ли приведет к каким-то социальным потрясениям и вряд ли как-то подорвет авторитет Путина, как я понимаю.

Андерс Аслунд: Это то, чего мы не знаем, потому что это логика коллективной акции, когда люди видят, что стоит что-нибудь делать, что возможно что-нибудь изменить, как здесь, во время Евромайдана, тогда люди действуют. Но если они просто видят то же самое серое все время, они ничего не делают.

Виталий Сыч: Мы с вами встречались в Вашингтоне и общались также с вашей женой. Ваша жена русская, бывшая россиянка, она работала, по-моему, в команде Егора Гайдара, это было еще до того, как Путин стал президентом России. Вы дома в Вашингтоне Россию обсуждаете? Что ваша жена думает о Путине?

Андерс Аслунд: Она, конечно, либеральна. Нужно сказать, что ее отец из Украины, из Кировоградской области. Она имеет украинские и российские корни. Мы часто говорим по-русски дома.

Виталий Сыч: И по-русски, и о России, да?

Андерс Аслунд: Да. Я больше говорю о России из-за того, что я изучаю Россию. Ей лучше слишком не говорить о России сегодня.

Виталий Сыч: Она бывает дома, в Москве?

Андерс Аслунд: Практически не бывает сейчас. Я путешествую в Россию приблизительно два раза в год.

Виталий Сыч: Чаще, чем она теперь.

Андерс Аслунд: Да.

Виталий Сыч: Вы живете в США, по-моему, уже больше 20 лет. Иногда люди путаются как вас называть: шведский экономист, американский экономист. У вас по-прежнему шведское гражданство, почему вы не возьмете американское гражданство, если вы живете больше 20 лет?

Андерс Аслунд: Это достаточно легко, я могу остаться шведским гражданином и путешествовать. Если люди хотят американское гражданство, если они хотят работать в правительстве, я не особенно хочу. Или если у них проблемы с визами в разных странах, у меня никаких проблем.

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