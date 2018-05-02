Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Светлана Пугач. Эфир от 27.04.2018

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Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Светлана Пугач. Эфир от 27.04.2018

Гость — Светлана Пугач.

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

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