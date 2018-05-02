Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Светлана Пугач. Эфир от 27.04.2018

Гость — Светлана Пугач.
Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00
Гость — Светлана Пугач.
Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
На этой неделе мы узнали о самой темной планете, самом древнем идоле, самой хитро закрученной структуре ДНК и самой жестокой в истории войне шимпанзе.
События в Армении – это неприятные новости для Путина. Как и для любой власти, когда что-то идет не по сценарию. Но это еще не кризис
США, Россия и Китай испытывают терпение и стратегическую мощь друг друга
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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