Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Юрий Луценко. Эфир от 01.06.2018

Гость — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00
Гость — генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00
Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового
Украине пора серьезно задуматься о том, что мы можем противопоставить Москве. И как действовать при таком уровне угрозы
Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового
Украине пора серьезно задуматься о том, что мы можем противопоставить Москве. И как действовать при таком уровне угрозы
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
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