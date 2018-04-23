Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость Владислав Иноземцев. Эфир от 20.04.2018

Гость — Владислав Иноземцев.

Авторская программа Евгения Киселева Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Валерий Калныш: У нас в гостях директор Центра исследования постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, добрый день.

Владислав Иноземцев: Добрый день.

Валерий Калныш: Мы находимся и в эти дни, и до этого в такой интересной ситуации, когда западный мир предпринимает очередные попытки поставить Россию на место. Поводом послужили события в Сирии, использование химического оружия. Было заявление посла США в ООН Никки Хейли, которая говорила о том, что санкции в отношении России могут быть расширены. Правда потом было заявление, что она что-то не так поняла, но все-таки в итоге, когда Трамп встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, он сказал, что санкции могут быть расширены, но в случае, если Россия будет того заслуживать. По вашему мнению, это действенный ход со стороны Западного мира, использовать по отношению к России не только оружие, но еще и санкции?

Владислав Иноземцев: В данном случае я бы говорил "не только", но "и", потому что оружие в отношении России западный мир никогда не использовал. Я думаю, что это единственно возможный метод, который сейчас существует у Запада. И я должен сказать, что последние санкции, которые были объявлены американцами против ряда российских компаний произвели достаточно сильное впечатление на российскую деловую и политическую элиту, гораздо более серьезное чем все, что происходило раньше.

Что касается Сирии, то мы видим, что здесь идет очень тонкая игра. Когда Путин ввел свои войска в Сирию в 2015 году, то основной задачей для России была попытка осуществить какой-то размен с Америкой с тем, чтобы, может быть, уйти из Сирии в обмен на какие-то переговоры по тому же Донбассу или другим вещам, которые интересовали Путина. Но переговоров не вышло, войска остались, ситуация там меняется время от времени то к лучшему, то к худшему. Безусловно, Москва контролирует Асада и я думаю, ситуация с химическим оружием не 100% на совести Асада, но и на совести русских в том числе. Но так или иначе эта тема остается периферийной. Ответ американцев был очень четко продуман, это была акция военного устрашения, сделанная исключительно для того, чтобы показать, что мы не сидим, просто сложа руки.

Сирийский солдат возле среднего и легкого вооружения. Фото: EPA

Валерий Калныш: А когда снова начала формироваться коалиция в составе Соединенных Штатов, Великобритании, Франции… Как вы думаете, какие цели преследуют Великобритания и Франция, принимая участие в этом? О США мы поняли.

Владислав Иноземцев: Начнем с того, что эта коалиция применительно к Ираку и Сирии никогда не распадалась. Еще с 2014-2015 годов, когда усиливалось присутствие Исламского государства в этих регионах, и Франция, и Англия, и США были активными участниками борьбы против Исламского государства. Поэтому удивляться тому, что еще две страны приняли участие в этом рейде, скорее, символическое, ни в коем случае не стоит. Что касается Великобритании, в последнее время она имела совершенно понятную причину, потому что именно Англия была зачинщиком этого раскручивания. Я не говорю, что это было безосновательно…

Валерий Калныш: Мы говорим про дело Скрипалей.

Владислав Иноземцев: Про дело Скрипаля, да. Это была абсолютно правильная акция, но так или иначе американцы поддержали британцев и даже пошли вперед, выслали гораздо больше российских дипломатов, чем все остальные страны…

Валерий Калныш: Что вызвало, если верить Вашингтону, некое удивление и возмущение у Трампа о том, что как же, как же, мы выслали 64, по-моему…

Владислав Иноземцев: 60.

Валерий Калныш: 60 и он думал, что каждая страна будет высылать по 60 дипломатов и вот он так удивился.

Владислав Иноземцев: В некоторых странах нет столько, но не важно. Я думаю, здесь суть в том, что у Британии не было никакого иного варианта действий, поэтому тот факт, что этот удар состоялся, тот факт, что русские были предупреждены заранее, он состоялся ночью, когда на этих объектах никого не было, показывает, что никто не стремился нанести непоправимый ущерб и ужесточить конфликт.

Валерий Калныш: Как вы думаете, возможно ли, что эта коалиция перестанет играть в поддавки с Россией и с Асадом и что следующий шаг будет гораздо более жестким? И откуда взялась история этого, если хотите, средневекового ведения войны, вызывать "на вы", предупреждать заранее, за три дня до удара? Может ли удар по Сирии быть более жестким и, соответственно, по России?

Владислав Иноземцев: Я думаю, что этот метод ведения войны сложился именно по причине присутствия там российских войск или российских советников и части этого контингента. Потому что ни американцы, ни европейцы не хотят серьезного столкновения с Россией и поэтому они общаются не с Асадом, а с Россией, которая является там ухом и глазом Асада и никто не строит иллюзий. Они запрашивают российскую сторону (есть соответствующие каналы связи) относительно того, не будет ли ваших подразделений, ваших солдат, ваших самолетов в этих конкретных объектах. Русские отвечают "нет", американцы бомбят, а перед этим, естественно, русские говорят об этом Асаду.

Как мы все знаем, в начале февраля произошел очень странный случай, когда тоже самое было спрошено у российского командования относительно команды боевиков-наемников, которая шла якобы захватывать химическое предприятие. Русская команда сказала, что там никого из наших нет, корона была уничтожена и оказалось, предположительно, что там было несколько десятков русских наемников из так называемой частной военной компании.

Валерий Калныш: Вагнер.

Владислав Иноземцев: Да. Но так или иначе идея предупреждения связана не с тем, что они боятся воевать с Асадом, а с тем, что они не хотят конфликта с Россией, не хотят никаких жертв среди россиян.

Валерий Калныш: В таком случае, насколько этот элемент действенный на россиян?

Владислав Иноземцев: Нет, не действенный. А никто и не говорит, что он действенный, Россия даже не ответила. И в данном случае, я думаю, что этот раунд игры остался как пасьянс: пораскладывали карты, собрались у стола и ждем, что будет дальше.

Валерий Калныш: Если глобально, как бы вы сейчас охарактеризовали отношения между Западом и Россией?

Владислав Иноземцев: Хороший вопрос. Я думаю, что это некая замороженная ситуация, когда обе стороны, понятно, недовольны друг другом, при этом на экономическом уровне обе стороны делают вид, что в целом проблемы есть, но их можно преодолеть, поэтому, несмотря на санкции, дается разрешение на Северный поток-2, несмотря на санкции продолжается торговля России и США, которая за последние годы была самым быстрорастущим сектором российской торговли, несмотря на все санкции, на все ограничения. Может быть, это изменится после наложения санкций на Русал, но по крайней мере в 2016-2017 годах это было так. Поэтому я думаю, что речь идет именно о том, что обе стороны более или менее удачно играют на нервах друг друга, но попытки войти в жесткий конфликт ни у кого нет.

Валерий Калныш: Почему?

Владислав Иноземцев: Зачем?

Валерий Калныш: Тогда нет смысла в этих действиях, если они не приводят к какому-то результату. Если, с одной стороны, Россия не отступает в том числе, речь не только о Сирии. Ведь это глобальная история, она нигде не уступает. Какой смысл тогда в подобном заигрывании?

Владислав Иноземцев: Мы с вами (и в России это сейчас тоже можно услышать), у нас определенный тип сознания, когда мы видим и ищем смысл, выставляем для себя очевидную цель и смотрим, сколько шагов до нее осталось. Мне кажется, что для западной стороны это в гораздо большей мере процессуальный момент, чем момент целеполагания. Произошло некое действие, возникла определенная реакция общественного мнения, политических кругов и эта реакция должна во что-то вылиться. Если у вас в населенном пункте общественно опасным образом травят отравляющим веществом бывшего разведчика, то вы не можете промолчать и не можете не выйти в парламент с каким-то заявлением и что-то сделать.

Тем более с другой стороны на вас давит лидер опозиционной партии господин Корден, говоря "это все не доказано". Вы прете, как танк, соответственно, это должно к чему-то привести, потому что иначе вы ударите лицом в грязь. Вы начинаете высылать дипломатов, запрашиваете поддержку Елисейского дворца и Белого дома, получаются определенные действия. Вот они закончились, дипломаты высланы. Сейчас ситуация определенным образом затихла, если вы заметили, за последнюю неделю мы не слышим новостей по Скрипалям. Сейчас наверняка идут какие-то расследования, какие-то доказательства будут предъявлены, но когда… По малайзийскому Боингу они не предъявляются окончательно уже 4 года. Это вопрос технический: вы получаете раздражитель, у вас существует политическая среда, вы должны сделать то, то и это, и вы это делаете, все.

Валерий Калныш: Если посмотреть на это с другой стороны: экономические санкции действительно очень сильно ударили по российскому бизнесу, вы вспомнили про Русал, обвал акций, собственник Дерипаска катастрофически теряет места в рейтингах Forbes. Возможно ли, что давление на Путина будет усилено изнутри, со стороны крупного российского капитала, который в какой-то момент придет и предъявит Путину счет за его политику в Украине, в Сирии, в Крыму, в Молдавии и скажет: извини, мы больше так терпеть не можем, мы теряем деньги. И может ли это в итоге привести к смене власти, возможна ли такая буржуазная революция, которая будет идти не от низов, не от пролетариев, а от собственников крупного капитала?

Владислав Иноземцев: Я не думаю. Есть два аспекта вопроса: во-первых, крупный бизнес давно понимал губительность курса на конфронтацию с Западом. Никто из лидеров крупного бизнеса перед тем как решение было принято, не поддерживал решение об аннексии Крыма. Все прекрасно понимали, что это вызовет серьезные негативные последствия в первую очередь именно для бизнеса. На российское государство воздействовать тяжело. Все, что сейчас воздействует на российское государство с Запада - это удары по бизнесу. А то, что делает само российское государство, это еще и удар по населению. Это люди понимали еще до введения первых санкций по Крыму, не говоря про Донбасс и Боинг. Но проблема заключается в следующем: российское бизнес-сообщество крайне не консолидировано. Если мы посмотрим, например, даже не на санкции, а на арест господина Магомедова, одного из списка Forbes. Никто не вякнул в поддержку господина Магомедова. Предполагалось принять заявление РСПП и то, оно так и не появилось.

Проблема заключается в том, что, во-первых, никто из российского бизнеса не является абсолютно чистым, кто бы мог сказать, что мы тут ни при чем, ты нам, Владимир Владимирович, не помогал, мы на твоих бюджетных заказах не жили, но вот сейчас санкции, которые против тебя вводят, нам очень печальны, поэтому иди ты нафиг. Такое невозможно, потому что все они погружены в эту среду, в которой этот бизнес ведется годами с одной стороны. А с другой стороны эти люди прекрасно понимают, что санкции введены не против российской экономики, российского бизнеса, господина Абрамовича; господин Прохоров прекрасно инвестирует в Америку, они замечательно работают: Абрамович со своим футбольным клубом в Англии, Прохоров со своей баскетбольной командой в Нью-Йорке, все прекрасно. Санкции введены против конкретного человека и его бизнеса. Основания для этих санкций есть. Почему их не ввели против всего списка Forbes? Потому что если эти конкретные лица подадут в суд, то, видимо, американцы вполне понимали, что у них есть, чем ответить в американском суде, почему эти санкции против них не были введены.

Результатом будет не консолидация фронта против Путина, а очень шустрое перераспределение собственности. Дерипаску съедят через несколько месяцев, его Русал раздербанят: либо национализируют, либо купят по частям. Дерипаска получит свой отступной и куда-нибудь исчезнет, вслед за Настей Рыбкой в Таиланд. А проблемы останутся и эта ситуация не вызовет общего подъема бизнеса против политиков.

Один из основных активов российского олигарха Олега Дерипаски компания Русал. Фото: EPA

Валерий Калныш: Давайте поговорим о нас, об Украине. Как вы думаете, какое место сейчас занимает Украина в путинской парадигме на фоне внешнеполитических конфликтов? Насколько мы стали важны после той же Сирии для Путина?

Владислав Иноземцев: Я думаю, что в путинском списке приоритетов Украина занимает одно из первых мест, если не сказать самое первое. И вопрос Сирии, мне кажется, не сильно поменял эту позицию, потому что Сирия никогда не будет частью Российской Федерации. Интерес держать несколько военных кораблей в Средиземном море и держать Черноморский флот в Крыму, разница не очень большая, и то, и другое - это замкнутые акватории, и в случае противостояния всему остальному миру флот бесполезен и там, и там. Но Украина для Путина - это, конечно, судьбоносный момент в том плане, что он действительно убежден, что это исконно российская территория, такого государства и такой нации нет и не было. Его известная фраза, которую он постоянно повторяет, что Советский Союз был той же Россией. Мне кажется, что в его мировоззрении Украина - это историческая ошибка, которую, возможно, не нужно исправлять какими-то военными методами, но которую нужно каким-то образом исправить политическими методами.

Валерий Калныш: Я понимаю, что ни вы, ни я не залезем в голову Путину. Но неужели он действительно не понимает, что мы - это независимая нация, он вообще нам отказывает в праве на независимость?!

Владислав Иноземцев: Я не хочу оправдывать Путина, никогда этого не делаю и считаю, что это человек, который наносит вред Российской Федерации. Но я так понимаю, что его логика заключается в следующем: Россия сложилась как государство из нескольких источников. Основные центры российской государственности были в Новгороде, Киеве и во Владимиро-Суздальской Руси. Это три исторических точки. Был Полоцк, столица в Санкт-Петербурге и прочее. Это то, что называют историческая Россия. Это не научное понятие, но он часто его употребляет. Потеря территории Средней Азии и Закавказья Путина никогда не волновала. В северном Казахстане проблемы с русскоязычным населением гораздо более серьезные, чем они когда-либо были в Донбассе, их никогда не было, или в Крыму, там их тем более не было.

Путин в этом отношении совершенно не старается вернуть бывшие военные колонии в Туркестане и т.д., которые были получены в 19 веке. Но Украина, Беларусь, центральная Россия, этот ареал исторического государства для него крайне важен. И я думаю, он действительно считает, что эта российско-украинско-беларусская общность - это одна протонация, которая потом, под воздействием разных обстоятельств: долгого присутствия польского, литовского влияния размылась. Но я у него никогда не видел иных утверждений кроме ощущения о том, что Украина и Россия - это один народ.

Валерий Калныш: А кто, по вашей информации, формирует его исторический дискурс? Кто формирует его идеологический дискурс? Ведь в Академии КГБ, будучи на посту директора ФСБ вряд ли задавались такими вопросами. Откуда-то это у него возникло в голове.

Владислав Иноземцев: Это сложный вопрос. Я не могу сказать, кто может формировать его мнение в этих процессах. Многие говорят о Дугине и его евразийских идеях, но в данном случае речь не идет о чистом евразийстве. Мне все-таки кажется, что это его некая ностальгия или мироощущение, которое было привязано к Советскому Союзу как к великой идее…

Валерий Калныш: Как был совком, так и остался.

Владислав Иноземцев: А с другой стороны, почему мы хотим иметь иное?

Валерий Калныш: Да я, честно, вообще не хотел бы иметь.

Владислав Иноземцев: Но у нас нет оснований полагать, что в его жизни были какие-то причины действовать иначе. Потому что если мы посмотрим на его исторический путь, когда он пришел к власти в 2000 году, увидел перед собой относительно демократическую Россию. Эта демократическая Россия поломала ему жизнь дважды: когда распался Советский Союз, развалился КГБ, он вынужден был уехать из ГДР после революции 1989 года; и в итоге устроиться (какими методами и с каким результатом - это другой вопрос) в Санкт-Петербургскую мэрию, он считал, что у него все хорошо. И очередные демократические выборы в 1996 году, которые привели к уходу Собчака и избранию Яковлева, привели к тому, что он снова оказался неизвестным на обочине. Любое проявление народовластия и изменений для него ужасны, это сидит в подкорке. Он действительно боится и ужасается 90-х годов, он не хочет снова оказаться там, где все непредсказуемо, потому что решают люди, а не он один.

Валерий Калныш: Где есть условный Березовский.

Валерий Калныш: Не обязательно, Березовский не интересовался выборами в Питере, а уж развал Советского Союза вообще обошелся без Бориса Абрамовича. Поэтому вопрос не в этом, вопрос в том, что он категорически не хочет перемен, а хочет чего-то, что было, что казалось ему стабильным. Стабильнее Советского Союза в жизни Путина не было ничего. Не оправдывая его хочу сказать, что его желание вернуться в прошлое любыми путями объяснимо и особо удивляться ему не нужно.

Валерий Калныш: В таком случае мне откровенно все равно, кто формирует взгляды Путина. Мне гораздо важнее получить ответ на вопрос, что с этим делать?

Владислав Иноземцев: Ничего, мое ощущение. У меня было несколько выступлений в Европе, я два года назад делал большой доклад в Германском совете по внешней политике, главный мой рецепт для Запада заключается в том, что Путина надо пережить, сугубо хронологически.

Валерий Калныш: Путина можно пережить. Но те 10 тысяч человек, которые погибли на Донбассе - это не та аудитория, которой это можно сказать.

Владислав Иноземцев: Естественно.

Валерий Калныш: Что значит пережить Путина?

Владислав Иноземцев: Вы не можете изменить Россию, вы не можете убрать Путина с поста главы государства просто потому, что в нынешней ситуации он не может уйти, это чревато для него личной катастрофой и, возможно, физическим уничтожением, это крайне рискованный шаг для него. Он мог уйти в 2011 году и в целом он ушел бы. Но там дело Юкоса, проблемы в Чечне, он ушел бы относительным героем, который много сделал для России, без военных преступлений на Донбассе, в Крыму и пр. Сейчас его уход фактически невозможен. Внешними факторами убрать Путина тоже невозможно, мне кажется, не нужно обольщаться. Поэтому задача заключается в том, чтобы минимизировать контакты, ограничить зависимость от российской экономики, резко понизить градус медийного освещения Путина.

Путин живет в сфере медиа, в сфере иллюзий. Запад серьезнейшим образом поддерживает эту ситуацию. Запад сейчас работает на Путина больше, чем любой Russia Today. Потому что когда он за один год 14 раз появляется на обложках западных журналов - это то, чего он всегда хотел. И вы ему сами, уважаемые демократичные журналисты западных стран, даете эту возможность. Условно говоря: забыть, обороняться, помогать Украине защищаться, реагировать на нарушения прав человека в Сирии и не более того. Ускорить его падение, на мой взгляд, почти невозможно.

Президент России Владимир Путин. Фото: EPA

Валерий Калныш: Давайте отойдем от непосредственно персоны Путина. Украина предложила дать коридор для вывода российских войск из так называемой Приднестровской Молдавской Республики. У нас была такая инициатива, когда мы в 2014 году очень сильно и, что главное, объяснимо закрыли нашу южную границу, Одесскую область. И теперь мы говорим: давайте мы создадим коридор и российская армия выйдет из ПМР. Насколько реален такой сценарий? Или это ложится в колоду нерешенных имперских конфликтов и та же самая Россия никогда не воспользуется этой возможностью?

Владислав Иноземцев: Я думаю, она не воспользуется вашим предложением в настоящее время. Во-первых, вы правильно сказали, давайте отойдем от личностей. События в Приднестровье, как и в Абхазии, начались до появления Путина. И в целом у России постсоветского периода всегда была стратегия поддержания управляемой нестабильности. Она всегда считала, что точки неустойчивости в ближнем зарубежье - это для нее плюс, потому что она может как-то ими манипулировать. Одной из таких точек была Молдавия. Что касается дальнейших перспектив развития этой страны, мне кажется, что российская армия, если не говорить о складах вооружения, может эвакуироваться без них несколькими транспортными самолетами, здесь не нужно никакого коридора. Проблема в том, что нет этого желания, потому что они формально утверждают, что там вроде бы существует русскоязычное население, которое они должны защищать, ну как обычно.

Мне кажется, что если Европа и само молдавское правительство хотят решить эту проблему, то ключом к этому является максимально быстрая интеграция Молдовы в Европейский Союз. В отличие от Украины, которая огромная, с кучей своих внутренних проблем, с большим населением, серьезной экономикой, которая требует европейских дотаций в случае чего, Молдова - это мизерное государство, половина населения которого живет в Европе, где есть безвизовый режим, фактически люди трудоустроены и живут там. Условно говоря, объявить завтра о ее принятии в Европейский Союз большой проблемы не составляет. Когда был введен безвизовый режим между Молдовой и Европейским Союзом, за один год треть населения Приднестровья взяла молдавские паспорта безо всякого принуждения, наоборот. Если Молдова войдет в Европейский Союз в нынешних границах, Приднестровье исчезнет в течение пары лет. Никакие подачки из Москвы, никакая коррупция руководства не смогут сдержать того, что народу не хочется жить в состоянии изгоев, в котором они находятся. Они побаиваются Румынии, к которой Молдова хочет присоединиться.

Валерий Калныш: Но все ли побаиваются Румынии?

Владислав Иноземцев: Нет, некоторые побаиваются. Но даже те, кто побаивается Румынии, не будут побаиваться Европы. Потому что одно дело, когда вы как независимая страна вступаете в Европейский Союз со всеми гарантиями прав человека и т.д., другое дело, когда вас втаскивают в Румынию с другим правительством, другими политическими элитами и пр. Поэтому вариант приема Молдовы в ЕС противоречит всем правилам Европейского Союза и в этом проблема, потому что как мы уже говорили ранее наши люди живут по инструкциям. Но при этом он дает колоссальный прорыв для Европы. За очень дешевую цену вы решаете мощный региональный конфликт, вы первый раз приходите на постсоветское пространство, за исключением стран Балтии, вы реально показываете, что можете прийти. Уважаемые украинцы, мы придем к вам к следующим, но посмотрите, мы уже пришли сюда, значит, когда-то вы будете на очереди.

Валерий Калныш: Я напомню, что программа восточного партнерства, участие в которой принимают Украина, Молдавия, Грузия, мы в свое время соревновались, кому быстрее дадут безвизовый режим и, что называется, на повороте Молдавия нас обошла, они получили раньше. И вот теперь у меня возникает вопрос: насколько Европейский Союз готов к расширению своих границ, насколько замер этот процесс и, что самое главное для меня, даже самые большие оптимисты в Украине рисуют перспективу нашего европейского членства лет через 20-25.

Владислав Иноземцев: 25 лет - не такой большой срок. Мы уже прожили 25 лет после распада Советского Союза и болтаемся там же, где и были. Если бы через 25 лет мы были где-то еще, наверное, было бы лучше. Поэтому даже если сказать, что через 25 лет мы будем там, то слава Богу. Расширение Европейского Союза на сегодняшний день с одной стороны идет, но оно идет в другом векторе. Европа сейчас самой большой проблемой, которую можно и нужно решить, считает западные Балканы. Поэтому мы скоро увидим Черногорию, потом когда-то чуть попозже мы увидим Сербию и я не побоюсь того, что в конце концов мы увидим Македонию, Албанию.

Валерий Калныш: Я немного отойду в сторону, события в Армении. По вашему мнению, это локальное противостояние по внутриполитическим причинам или предтеча очередной волны революций как это было в 2011 году, когда никому не известный торговец фруктами Мохаммед Буазизи устроил акт самосожжения, итогом которого стала Арабская весна, падения режимов, президентов, аресты… Или это история, которая началась и закончилась без каких-то последствий?

Владислав Иноземцев: На мой личный, не очень компетентный взгляд (я не специалист по Армении), я думаю, что это и не то, и не другое. Когда началась Арабская весна, мы так поняли, что арабский мир был значительно подготовлен десятилетиями диктатур, чрезвычайных положений, которые там существовали. И поэтому эффект был таким впечатляющим. То, что мы сейчас видим в Армении - это попытка властей, я думаю, не первая и не последняя, попытка установления квазипожизненного правления. По сути, Армения последняя, за исключением грузии, которая больше тяготеет к Украине, Молдове и европейскому направлению; Армения последняя из стран, которые так или иначе не слишком объявили о своем движении в сторону Европы, которая предприняла такую попытку.

Потому что везде это уже давно узаконили. В Средней Азии это просто пожизненные диктатуры, господин Алиев совершил то же самое через недавние выборы и отмену ограничений на президентские сроки, вот на подходе Армения. Они пытались сделать цивилизованно, изменив характер выборов президентов и перераспределив полномочия. Я думаю, что сейчас на эту позицию интереснее всего смотреть из Москвы с той точки зрения, что это будет то, что сделает Путин в 2024 году.

Валерий Калныш: Что именно?

Владислав Иноземцев: То, что случилось в Армении на прошлой неделе. То есть, уйти он не может, остаться на следующий срок он тоже не может, продлевать, отменять ограничения на президентские сроки, я думаю, он тоже не будет, но какое-то переформатирование произойдет.

Протестующие против избрания премьером Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Фото: EPA

Валерий Калныш: Сколько будет Путину в 2024 году?

Владислав Иноземцев: В 2024 году ему будет 70 с небольшим.

Валерий Калныш: Но он же уже и так сидит больше Брежнева…

Владислав Иноземцев: Ну и что? Но меньше Сталина, какая разница. В любом случае, вопрос заключается в том, что сейчас страны, которые эволюционируют от демократии к диктатуре… Может, не совсем диктаторские страны, не с наследственным правлением. Они ищут какие-то формы легитимации. Армения - пример именно этого. Мы видим, что протесты произошли, но я пока не вижу перспектив их превращения в Майдан, не говоря уж про тунисскую революцию. Я думаю, что мы очень скоро увидим подобного рода эксперименты в Москве, разговоры о них и их начало. Потому что в российской политике впереди очень важный рубеж в виде 2021 года, в котором должны состояться парламентские выборы, последние перед 2024 годом.

То есть, если вы хотите изменить конституционную композицию власти в 2024 году, вы должны сделать это до 2021, потому что текущий парламент не может изменить и [неразборчиво] будет действовать в рамках своих полномочий. Поэтому мой прогноз заключается в том, что до 2021 года мы увидим Медведева главой правительства, очень мало перемен, а вот после этого, за исключением того, что Конституция как раз будет меняться в 2020-2021 годах, а после того мы увидим уже новую конфигурацию.

Валерий Калныш: Какой вам видится конфигурация в Украине? С вашей отстраненной как эксперта точки зрения, мы сейчас где, мы какая страна? Мы постиндустриальное общество или нет?

Владислав Иноземцев: В этой категории сложно рассуждать. Мне трудно и даже, честно говоря, не хочется давать ни советов вам, ни оценивать, потому что я не думаю, что имею на это право. единственное, что я бы сказал, с точки зрения политической элиты у меня возникает ощущение, что и Россия, и Украина как-то застряли в поздних 90-х. То есть, странами управляет и принимает решения тот набор людей, который вышел именно из… Я не могу сказать, что это были бандитские годы или наоборот годы полной свободы, но вот из тех времен. Для России это понятно, насколько она заморозилась в путинской системе. Но то, что для вас это повторяется раз за разом, вот это для меня удивительно. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это для меня удивительно.

Валерий Калныш: А что вызывает у вас удивление больше всего?

Владислав Иноземцев: Появление президента Тимошенко на следующих выборах.

Валерий Калныш: Вы так уверены в этом?

Владислав Иноземцев: Я не уверен, но сам факт, возможность ее появления, человека, который находится в украинской политике, как я понимаю, уже лет… Не 25, но больше 20.

Валерий Калныш: С 1996, в 1998, если я не ошибаюсь, Батькивщина прошла, с Лазаренко.

Владислав Иноземцев: 23 года человек находится в украинской политике. И ее оппонент на выборах где-то столько же, может, поменьше, но около того же. И фактически все остальные крупные игроки, за исключением, может быть, министра внутренних дел и т.д. Это очень странно для страны, которая живет в очень динамичном мире и подвергается страшным испытаниям, иметь такую стабильно неизменяемую конструкцию, видеть это необычно.

Валерий Калныш: Не собираюсь быть адвокатом никого из возможных кандидатов в президенты, но разве опыт пребывания у власти не является залогом стабильности?

Владислав Иноземцев: Хороший вопрос. На самом деле является, но если эта стабильность…

Валерий Калныш: Неэффективная.

Владислав Иноземцев: Я говорю сейчас о России, а не об Украине, не дай Бог, не воспримите на свой счет. Если это стабильность колоссального воровства, постоянной коррупции и неэффективного управления, то нужна ли такая стабильность? Вот вопрос.

Валерий Калныш: Кстати, это вопрос, который задается у нас все чаще и чаще.

Владислав Иноземцев: Вот именно.

Валерий Калныш: Что или кто (я не прошу фамилий), какой класс, какой социальный срез, каким набором параметров должен обладать человек или группа, которая превратит Украину, если хотите, Россию, хотя… Давайте без России, давайте про нас, с ней тяжело и неудобно. Так вот превратит Украину в хорошую, хорошая - это тоже оценочное суждение, в западную демократию с устоявшимися правилами, но правилами, которые не для власти, а для людей, с достаточно высокими социальными гарантиями, с экономическим развитием? Меня ведь тоже не устраивает то, что происходит у меня в стране.

Владислав Иноземцев: Я не могу дать вам рецепт, я могу только обратиться к одному довольно примечательному моменту, который имел место в постсоветской истории. По-моему, первые четверо президентов из 10, если брать их в совокупности, президентов и премьер-министров балтийских стран были людьми, которые даже избираясь в президенты, имели зарубежное гражданство. Это были люди, которые прожили большую часть жизни на Западе. Если вы хотите получить западные ценности, вы можете импортировать их только вместе с людьми.

Валерий Калныш: У нас уже была такая попытка.

Владислав Иноземцев: Вы имеете в виду госпожу Яресько и Абромавичуса?

Валерий Калныш: Яресько, Абромавичус, Саакашвили.

Владислав Иноземцев: Ни Саакашвили, Ни Абромавичус не украинцы, начнем с этого. Я имею в виду людей, которые сами по себе выходцы из Украины, которые, возможно, уехали отсюда по каким-то своим бизнес-причинам, другим обстоятельствам; получили западное образование, прожили там какое-то время. Я абсолютно убежден в том, что молодые и уже не очень молодые украинцы, которые массово уезжают из страны, не хотят провести всю свою жизнь на чужбине. Мне кажется, что этот огромный класс, огромный пласт людей вашей диаспоры, которая на самом деле гораздо более патриотичная, чем русская диаспора за границей, это огромный шанс для Украины. Огромный шанс и для России тоже, но для вас, мне кажется, он гораздо больше.

Китай, когда начал реформы, опирался в значительной мере на так называемых хуацяо - китайцев, которые уехали. Ни в России, ни в Украине об этом никогда не идет речи, это какое-то странное табу. В России, как вы знаете, вообще запрещено людям с видом на жительство и иностранным гражданством занимать какие-нибудь государственные должности. Но я хочу напомнить, что Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, не сдавал австрийский паспорт. В данном случае, мне кажется, какой-то очень серьезный призыв к нормальности должен прийти от людей, которые живут в нормальных странах.

Я думаю, что в путинском списке приоритетов Украина занимает одно из первых мест, если не сказать самое первое

Валерий Калныш: Это очень хороший и неожиданный взгляд.

Владислав Иноземцев: А почему неожиданный?

Валерий Калныш: Я объясню, почему неожиданный. Потому что у нас действительно есть какой-то такой стереотип о том, что украинская диаспора существует там, внутренне помогает нам, соболезнует, шлет деньги, занимается гуманитарной поддержкой… Но тезис о том, что будущий президент или будущий украинский политический класс сейчас находится, условно говоря, в Канаде…

Владислав Иноземцев: Может находиться. Я не настаиваю, но может.

Валерий Калныш: Вот это у нас как-то вообще не обсуждается. Я не знаю почему, действительно не могу объяснить. Есть некоторая не то что злоба, но такое неловкое: "а, вот, они поехали, заробитчаны; они там работают. Хотите пострадать? Приезжайте к нам". Приезжайте к нам не для того, чтобы научить, а вам должно быть так же плохо как и нам.

Владислав Иноземцев: Это то, что тянет и русских, и украинцев назад, это очень плохое качество. Уезжаете, не хотите с нами страдать в общей ответственной работе - идите нафиг. Это очень неправильно.

Валерий Калныш: Я не говорю, что это правильно. Я почему-то сталкивался в основной массе с людьми, которые так это и воспринимают.

Владислав Иноземцев: На самом деле, это те же путинские ограничения на занятие каких-то государственных позиций и работы на госслужбе для людей, которые уехали или имеют вид на жительство в других странах. Это построено ровно на таком же народном отношении.

Валерий Калныш: Но с другой стороны я вспоминаю, когда в 2014-2015 годах приезжало и устраивалось в органы власти много людей, которые получили образование в Великобритании, в США и система их просто перемалывала. Она создавала им такие условия, при которых тот финансовый слой, который у них был накоплен, постепенно таял-таял-таял, они не получали достойную зарплату, они, возможно, получали какой-то статус. Но бюрократия, этот незримый класс, который не ходит по телевизорам, который не занимается какой-то публичной деятельностью, он их просто съедал. Что с этим делать, как победить эту бюрократию?

Владислав Иноземцев: Это вопрос масштаба. Даже если вы приводите 1% этих… Даже если предположить, что они все хорошие люди, хотя это тоже не очевидно, что все замечательные, я совершенно не утверждаю. В самой Украине, я думаю огромное количество честных, достойных, ответственных людей. Но если вы приводите некое количество людей и не даете им, например, возможности менять их собственных подчиненных или если это количество абсолютно не достаточно, то я думаю, эффекта не будет. Я не специалист в этих вопросах, я не знаю, как можно решить этот вопрос. Но мое ощущение заключается в том, что, конечно, менять порядки, которые существуют здесь и в России в значительной мере могут те, кто уже понимает как функционирует другое. Потому что когда смотришь на российскую бюрократию, то они не глупые люди в большинстве своем. Но они убеждены в том, что управлять страной иначе нельзя.

Самое интересное, что происходит в России, одна из интересных вещей, всегда проходит мимо внимания - это язык нашей бюрократии. Он абсолютно не понимаем нормальным человеком. Если какое-нибудь решение, постановление правительства перевести на английский язык, оно часто бывает бессмысленно. То, что раньше называлось средней школой № 5 в Москве, теперь называется государственным учреждением общего среднего специального образования и т.д., муниципальное и пр. Три строчки названия. И это с каждым днем усложняется. Эта система растет внутри самой себя и она создает для самой себя пространство жизни. Поломать ее изнутри очень сложно.

Валерий Калныш: Спасибо большое, як у нас кажуть, будемо лупати цю скалу.

Авторская программа Евгения Киселева Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00