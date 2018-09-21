Брал ли деньги у Партии регионов и было ли давление со стороны Порошенко. Экс-глава ЦИК Михаил Охендовский дал развернутое интервью Радио НВ

Час відповідати. Ведущий Валерий Калныш. Гость - бывший глава Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский. Эфир от 21.09.2018

Программа Час відповідати выходит в эфире Радио НВ каждую пятницу в 20:00 - 21:00

Валерій Калниш: У четвер, 20 вересня, о 16:20 Верховна Рада звільнила 13 членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких завершився. За відповідний проект постанови проголосувало 278 народних депутатів. У нас в студії один із цих тринадцяти - Михайло Охендовський, який до цього голосування очолював ЦВК. З яким відчуттям ви слідкували за тим, як вас відправляють у відставку?

Михайло Охендовський: Напевно, важко було би сформулювати якусь превалюючу емоцію. Мабуть, головним, про що я думав сьогодні вранці, було те, що дуже важливо, щоб це голосування стало результативним, тому що та ситуація, яка склалася з припиненням повноважень 13 членів ЦВК, тривала з 2014 року. Спочатку йшлося про 12 членів комісії, потім до нас приєднався ще один колега, строк повноважень якого закінчився, але самі ці повноваження не були припинені, вже було абсолютно очевидно, зрозуміло, що далі ця ситуація так тривати не може. Оскільки було також зрозуміло, що в разі нерезультативного голосування це не означає абсолютно нічого, і наступні спроби все ж таки вирішити це питання можуть бути і через два тижні, і через місяць, то для мене було головним, щоб сьогодні питання вирішилось, і вирішилося саме в той спосіб, в який воно було вирішено, щоб на заміну мені і моїм колегам прийшов новий склад ЦВК.

Валерій Калниш: Якщо була би можливість, ви би залишились головою ЦВК?

Михайло Охендовський: Якщо була би можливість продовжувати працювати в цьому складі, залишаючи за дужками решту: і закінчення строку повноважень, і той час, який пройшов з моменту першого призначення (це вже майже 15 років), - то з цією комісією, яку я мав честь очолювати, безумовно, я би залишився. З будь-якою іншою - безумовно ні.

Валерій Калниш: А чому?

Михайло Охендовський: Тому що все, що має початок, повинно мати кінець, принаймні більшість таких феноменів, як, скажімо, спільна робота. З людьми, з якими мені довелося працювати, ми пройшли "і Крим, і Рим, і мідні труби", - і це одна ситуація; а інша, оце нове явище, новий суспільний феномен, яким стане новий склад ЦВК, повинен отримати нове керівництво чи нову голову. І треба дати їм можливість налагодити свою роботу з чистого аркушу.

Валерій Калниш: Щоб ми зрозуміли (перш за все, наші слухачі): чому ви не пішли у відставку самостійно?

Фото: EPA

Михайло Охендовський: Бо це неможливо. Справа в тому, що державні органи, їхні посадові особи можуть діяти тільки в той спосіб, який передбачений законом. За законом про Центральну виборчу комісію (а в першу чергу, навіть за Конституцією, члени ЦВК призначаються на посади і звільняються з посад виключно Верховною Радою України, виключно за поданням президента України і тільки в тому порядку, який передбачений законом про ЦВК), піти у відставку, - тобто заявити про дострокове припинення своїх повноважень - можна було до завершення семирічного строку повноважень; після того нам залишалося лише чекати спочатку подання президента, а потім результативного голосування щодо такого подання у Верховній Раді. Пам'ятаєте, було два подання? Спроб проголосувати також було дві. Нарешті, сьогоднішня стала результативною.

Валерій Калниш: Ви сказали про "Крим і Рим", які ви пройшли з цим складом комісії. Які моменти вам найбільше запам'яталися?

Михайло Охендовський: Думаю, кожен із колег (і я особисто) буде пам'ятати всі три призначення Верховної Ради України. Звичайно, що я буду пам'ятати той день, коли мені була надана честь, і мене було обрано головою ЦВК. Точно залишаться в пам'яті дні, коли ЦВК встановлювала результати загальнонаціональних виборів.

Як (можливо цікаво - можливо, ні) чомусь дні встановлення результатів виборів народних депутатів певною мірою стерлися за ці роки, а от дні встановлення результатів виборів президента України і в 2004 році, і в 2010 році, і в 2014 році - це точно пам'ятні дні, пам'ятні дати. Були ще такі робочі моменти, які ми згадуємо, коли збираємося разом, і точно будемо згадувати в майбутньому, я не думаю, що слухачам буде це вже настільки цікаво.

Валерій Калниш: Як ви вважаєте, яким головою ЦВК вас запам'ятають? Коли я слухав засідання Верховної Ради, яке направляло вас у відставку, наприклад, Іван Крулько, народний депутат Батьківщини, який сказав: "Михайло Охендовський замішаний у чорній бухгалтерії Партії регіонів та брав гроші на фальсифікування виборів". Як ви вважаєте, яким ви залишитесь у пам'яті головою ЦВК?

Михайло Охендовський: Давайте залишимо це висловлювання на совісті пана Крулька. Ви знаєте, що народні депутати України не несуть відповідальності за висловлювання, які вони допускають під час пленарних засідань Верховної Ради України. Якби це висловлювання було зроблено ним в ефірі, скажімо, якогось ЗМІ чи в друкованому інтерв'ю, то, безумовно, я, маючи зараз більше часу, 100% подав би до суду і 250% виграв би цей суд - це абсолютно гарантовано. Тому що в його словах жодного слова правди немає.

Я не хочу давати будь-якої прямої відповіді на кшталт “хорошим чи поганим я був головою ЦВК”, тому що не моя справа робити такі оцінки. Сьогодні у мене була чудова нагода сказати на прощання кілька слів працівникам нашого Секретаріату Служби розпорядника Державного реєстру виборців, ми разом з колегами зібралися, вирішили, що це було би правильно зробити. Я думаю, що ті оцінки, які лунали там, є набагато більш справедливими і точними. А щодо пана Крулька (чесно кажучи, ви назвали прізвище цього депутата - я тепер знаю, що такий є), залишимо це висловлювання на його совісті.

Валерій Калниш: Але це казав не тільки пан Крулько, були і інші депутати, які казали це про вас, навіть у телевізійних ефірах. Як ви вважаєте, чому до вас така купа претензій?

Михайло Охендовський: Я думаю, що тут більше особистого, ніж насправді претензій до посадової особи. Можливо тому, що я був занадто активним всі роки, що я працював в ЦВК, принаймні з 2007 року. Можливо тому, що ці люди відчувають певний комплекс неповноцінності і намагаються таким чином якось допомогти собі жити далі з таким комплексом.

Фото: inforesist.org

Можливо, цим людям не вистачає просто об'єкту для критики, який вони втратили з сьогоднішнього дня, який тепер можна буде згадувати, мабуть, певний час (я думаю, кілька місяців), в минулому часі, потім побачимо, що буде далі. А, можливо, це від браку інформації. Можливо, це від справжньої інформації про суть тієї справи, яка вже кілька років як була порушена НАБУ, яка не має жодної перспективи, насправді - це вже фахівці давно зрозуміли, юристи це зрозуміли, в принципі, в перші дні.

Можливо, це просто від браку належного виховання. Я думаю, що нормальна вихована людина, не знаючи правди, не знаючи обставин, не буде дозволяти собі те, що деякі народні депутати дозволили в Верховній Раді України, відчуваючи свою абсолютну, потенційну, повну безкарність. До відповідальності їх за це ніхто не притягне, але хай це залишається на їхній совісті.

Валерій Калниш: Якщо вже порушили цю тему - я маю на увазі справу НАБУ, - який зараз її стан? І якщо така відверта розмова пішла: ви дійсно не брали гроші від Партії регіонів?

Михайло Охендовський: Однозначно. Жодних грошей від Партії регіонів я ніколи не брав і не отримував. Жодних доказів протилежного за більш ніж два роки, які триває розслідування, ніхто не зібрав. Жодних доказів протилежного ніхто не зібрав і ніколи не збере, тому ще не може бути доказів того, чого насправді не було. Те, що певні посадові особи дозволяють інколи собі казати, що зібрано достатньо доказів - вибачте, це свідчить або про те, що їм бракує юридичної освіти, або про те, що їм бракує інформації від їхніх підлеглих.

Насправді (ще раз підкреслюю), жодних доказів в їхньому розпорядженні немає і ніколи не буде. Щодо юридичного стану цієї умовної справи - її вже фактично немає, ще в лютому 2017 року Апеляційний суд міста Києва остаточним рішенням, яке не підлягає оскарженню, встановив відсутність обґрунтованої підозри в цій справі. Тобто відсутність будь-яких підстав пов'язувати особу вашого покірного слуги з інкримінованими йому правопорушеннями. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. З того часу нічого не змінилося. Обґрунтованої підозри як не було, так і нема. Справа зараз зупинена. Чому? Тому що, в принципі, її давно треба закривати, але закривати страшно.

Кого бояться і хто боїться? Ми про це також можемо поговорити, якщо цікаво. Бояться цього так званого антикорупційного "планктону", умовно назвемо це "НАБУніних", цих всіх. Бояться, як це прийнято зараз говорити, реакції патріотично налаштованих прошарків суспільства на таке рішення. Тому що, як же закрити справу проти Охендовського? “Що, він дійсно не винен? Та це ж не може бути правдою!” - хоча юридично дійсно нічого немає в цій справі. Мабуть, ви читали (чи знаєте з інших джерел), що формально ця справа зараз зупинена, досудове розслідування цього кримінального провадження вдруге незаконно зупинено. Перший раз ми змусили через суд скасувати постанову (вірніше, суд скасував постанову про зупинення досудового розслідування, це було 3-го квітня).

Строки досудового розслідування вже закінчились, що також встановлено рішенням суду, яке не підлягає оскарженню. Воно залишається - досудове розслідування - зупиненим на невизначений час. Але чому його зупинили? Тому що - тут зараз цікаво - НАБУ звернулося до певних правоохоронних органів деяких іноземних країн з намаганням отримати інформацію (яку вони ніколи не отримають, тому що цього ніколи не було), що і як робив Охендовський під час своїх закордонних відряджень в 2012 році на користь Партії регіонів з використанням свого службового становища, бо іншого складу там нема. Той склад, який мені інкримінується, неможливий без факту використання службового становища. Які відповіді вони вже отримали?

Мені важко уявити справу "Охендовський проти України"

Правоохоронні органи європейських країн відповіли: “Шановні, - або "не шановні”, - працівники НАБУ, те, що ви розслідуєте, апріорі не є злочином в будь-якій цивілізованій країні, це все має ознаки політичного переслідування публічної особи". Складу злочину там немає, це зрозуміло для всіх, навіть, я думаю, для тих працівників НАБУ, у яких є юридична освіта (я не кажу про дипломи про юридичну освіту, я кажу про юридичну освіту). Чому справа до цього часу не закрита? Через те, що бояться цього антикорупційного "планктону", який я вже згадував; через те, що пану Ситнику керівник НАБУ не дозволить цього зробити.

Керівник НАБУ ніколи не скаже: "Ви можете цю справу закривати", - це зрозуміло. Її можна буде закрити тільки через суд. Ми це розуміємо - я і мої адвокати, - ми до цього готові. Українські суди вже встановили факт порушення Європейської конвенції про права людини під час цього досудового розслідування. Маючи це рішення, я можу звертатися до Європейського суду з прав людини за фактично вже гарантованим рішенням на свою користь. Я цього не хочу робити, не хотів робити до цього часу і не буду робити далі, тому що мені важко уявити справу "Охендовський проти України".

Валерій Калниш: Що вам вдалося і чого не вдалося зробити на посаді голови ЦВК?

Михайло Охендовський: Мабуть, головне, з чого я хотів почати свою роботу в 2013 році, це якраз з того, що вдалося: налагодити нормальну конструктивну роботу та співпрацю між членами ЦВК. Це було тоді тим, чого бракувало впродовж багатьох років, була певна…

Ну, “війна” буде недоречним словом, але було певне протистояння між різними умовними частинами комісії. Насправді, суспільство традиційно якось ділило цей склад комісії на одну і іншу частину; якісь, можливо, інші варіанти поділів існували. І от, 2013 року в комісії встановилася абсолютно нормальна, конструктивна (не буду говорити “дружня”, бо це буде неправда: всі 15 осіб між собою друзями навряд чи колись стануть, коли вони не обирали колектив, в якому їм довелося працювати згодом) атмосфера.

І головне - сьогодні це можна було відчути, хоча ми це відчували і багато років до того, останні п'ять років, - що, завершивши нашу спільну роботу в ЦВК, ми точно не будемо відводити очі у відповідь на прямий погляд; ми точно не будемо переходити на інший бік вулиці, зустрівши колегу; ми точно, простягнувши руку, не будемо чекати, що хтось руку заховає, а хтось її потисне. Тобто в нас нормальні людські стосунки - це було головним.

Валерій Калниш: Але ж нормальні людські стосунки - це не головна мета, і взагалі не мета керівника.

Михайло Охендовський: Це не головна мета, безумовно. Вибачте, з точки зору керівника і особи, яка організовує роботу ЦВК, на той момент це було дуже важливим.

Валерій Калниш: Але те, що стосується, можливо, удосконалення процедури виборів... Я розумію, що остаточне рішення за Верховною Радою...

Михайло Охендовський: Не ЦВК встановлює процедури.

Фото: EPA

Валерій Калниш: Так, не ЦВК. Але, можливо, якісь процедури, які дозволили забезпечити вибори, до яких, наскільки я розумію, не було претензій з боку міжнародних структур, які спостерігали за виборами, не було масових акцій протестів після встановлення результатів виборів. Я не про людський фактор, я про процедуру.

Михайло Охендовський: Це якраз друге, про що я хотів сказати. Головним професійним досягненням - не моїм особисто, а досягненням, я думаю, всього цього складу ЦВК, який сьогодні вже став колишнім складом - стало майже зразкове проведення двох загальнонаціональних виборів 2014 року і місцевих виборів 2015 року. Ніхто ніколи в історії нашої держави не робив, не готував вибори, не організовував їх підготовку в тих умовах, в яких довелось працювати нам. Звичайно, що від українських політиків слів подяки ми ніколи не почуємо, але це і не є критерієм оцінки роботи, скажімо, особисто моєї роботи.

Думка українського політика - це, мабуть, останнє, що для мене тут має значення, мало значення тоді і має його зараз. Ці вибори отримали найвищі оцінки міжнародних спостерігачів, іноземних спостерігачів: від місії ОБСЄ і до інших, менш численних місій, які спостерігали за ходом їхньої підготовки. Ці вибори отримали схвальні відгуки в багатьох країнах світу, в тому числі в тих, які зараз вважаються найбільшими і найголовнішими стратегічними партнерами України. Я ще зберіг звичку не наводити прізвищ, не буду цього робити, мабуть, і зараз, але достатньо шановані і авторитетні у світі публічні особи дали дуже високі оцінки цим виборам. Це, мабуть, найбільш головне досягнення.

З того, що не вдалося зробити, за чим я точно буду шкодувати (але, в принципі, шкодувати, я думаю, має все українське суспільство), - що нам за два останні роки не вдалося переконати наших політиків в необхідності наявності такого інструменту, як лептоп або ноутбук, чи будь-який комп'ютер в розпорядженні дільничної виборчої комісії. Ми два роки говорили про те, що дуже багато спокус маніпулювати з результатами виборів зникне тоді, коли дільнична виборча комісія, завершивши підрахунок голосів, зможе одразу і невідкладно, по-перше, сформувати протокол електронними засобами, одразу його перевіривши, не буде необхідності потім в уточненнях, які з деяким протоколами трапляються навіть не двічі і не тричі, а більше разів.

А головне - вони зможуть передати цей протокол захищеними каналами зв'язку (або навіть без таких каналів). Тут не треба особливо цього боятись, ЦВК, всі українці та міжнародне співтовариство вранці наступного понеділка після дня голосування побачать попередні результати виборів, які якщо і будуть трішки відхилятися від офіційних майбутніх, то десь на соті долі відсотка. Повірте, що за ті дні, які тривають між завершенням підрахунку голосів на кожній дільниці (він завершиться в третій-четвертій годині ночі - не пізніше, а ЦВК може дати попередні 100% результатів опрацювання змісту таких протоколів десь на десятий день), з протоколами дуже багато чого, на жаль, трапляється, ми це знаємо.

На жаль, ЦВК не завжди в своєму розпорядженні мала (і буде мати в майбутньому) необхідний арсенал для того, щоб довести відповідні маніпуляції. Але навіть коли вони були абсолютно очевидними, і ми призначали повторний підрахунок голосів, такі рішення ЦВК скасовувались судами, а кримінальні провадження щодо очевидних фактів фальсифікації протоколів тривають до цього часу.

Валерій Калниш: Ви сказали, що вам “не важлива думка українського політика”. Які ви зробили висновки для себе про політичну систему, про українських політиків, про виборців за час перебування на чолі ЦВК?

Михайло Охендовський: Ця розмова точно не є ні заповітом, ні якимось остаточним підсумком мого життя. Я ці висновки буду робити і надалі.

Фото: EPA

Валерій Калниш: Але якийсь підсумок вже є, якісь висновки ви ж зробили?

Михайло Охендовський: Давайте спробуємо позиціонувати це як попередні висновки. По-перше, що стосується в цілому наших політиків: вони абсолютно мало чим (крім інколи інтелектуального рівня, на жаль, і рівня виховання) відрізняються від політиків будь-якої іншої країни світу. Можна різні паралелі проводити, наприклад, серіал Картковий будинок: в принципі, так, є дещо подібне, просто інші масштаби. Візантія... Тут, мабуть, Візантія буде найкращою ілюстрацією того, що дійсно відбувається.

Візантія часів занепаду, часів розквіту інтриг, які, мабуть, і вбили Східно-Римську Імперію, не дали їй встояти перед натиском турків-сиджуків, якщо я не помиляюся. Візантія... Все побудовано на інтригах. Людина думає одне, говорить інше, маючи на увазі при цьому щось третє, а робити точно збирається щось четверте. Я не хочу казати, що в 100% випадків це є так, але це є так в настільки переважній більшості випадків, що виключення з цього правила є лише їх додатковим підтвердженням. Якщо говорити про політикум в цілому, то, мабуть, слово "Візантія" якраз буде першим...

Валерій Калниш: Інтриги... Ви були учасником цих інтриг? Вам телефонував президент, до вас приходили лідери партій, казали, вмовляли, погрожували?

Михайло Охендовський: То трішки інше - то вже не інтриги, то вже спроби тиску, якісь заколоти. Інтриги ж існують та розвиваються постійно. Знаєте, якщо дві людини мають суперечливі інтереси, то, в принципі, в цьому вже є інтрига. Якщо три людини мають якусь взаємодію з того чи іншого питання, є такий психологічний феномен - двоє проти одного завжди, по-іншому ж не буває. Це повсякденність.

Валерій Калниш: Чи був тиск з боку Януковича, Порошенка, лідерів партій?

Михайло Охендовський: Такого точно ніколи не було. Очевидна, триваюча, зухвала спроба тиску до цього часу розслідується в Генеральній прокуратурі разом з іншими злочинами, які були вчинені детективами НАБУ під час цього досудового розслідування, про яке ми вже згадували. Це дійсно мало місце. Але є побутовий зміст слова "тиск", а є юридичний. У нас за тиск на діяльність державного діяча, до яких Кримінальний кодекс України відносить і голову ЦВК, передбачена кримінальна відповідальність.

І там є така цікава штука, що цей тиск має бути обов'язково з метою схилити до прийняття неправомірного рішення. Якщо тебе ніхто не схиляє прямо до прийняття якогось апріорі неправомірного рішення, то ти і про тиск говорити не можеш. Скажімо, в тій самій історії з НАБУ, фактично те, що вони зробили, тобто масована дифамація, розкриття матеріалів слідства, фальсифікація матеріалів слідства, злив цих матеріалів в ЗМІ з порушенням таємниці слідства, тиск на моїх близьких; є підстави вважати, що за участі керівництва НАБУ був організований напад на дуже близьку мені людину, - це є тиском? Є.

І це є задокументований тиск, це задокументовані фактичні дані; є люди, які в певний момент часу були в певному місці, робили певні дії (з дуже високим рівнем ймовірності - на замовлення певних осіб), які продовжують займати посади в правоохоронних органах. Але коли ми пробували юридично говорити про тиск, то дуже просте запитання від слідчого: "А від вас вимагали якогось незаконного рішення?" - "Ні, не вимагали". - "Так про що ж ми говоримо? Це тиск чи не тиск?".

Сучасна українська політика нагадує Візантію часів занепаду та розквіту інтриг

Про інший тиск, про прохання, умовляння: "Давайте спробуємо, може якось так, щоб ЦВК проголосувало", - такого точно ніколи не було, бо люди... Знаєте, може і не варто зайвий раз згадувати, але я 15-й рік вже працюю на своїй посаді, і ці всі персонажі, які є дієвими особами української політики, ми ж всі знайомі вже дуже давно, і кожен знає, чого і від кого очікувати, на що варто сподіватися, а на що ні. Щодо мене - зі мною таких розмов точно не було. Це просто марно було би.

Валерій Калниш: Напад на близьку людину: хто це і про що, якщо можливо розповісти?

Михайло Охендовський: Це моя дружина. В лютому 2017 року, в розпал цієї справи, в розпал цієї "оголтелой истерии", яку тоді НАБУ влаштувало довкола цього, відбувся напад на мою дружину. Він задокументований. Один з компетентних органів проводив “недосудове” розслідування, тому що кримінальне провадження вони вирішили не порушувати, розбирався в обставинах, було багато чого встановлено.

Але потім, коли я говорив з одним з керівників цього органу, мені сказали: "Ну, Михайло Володимирович, ви подивіться: ви одіозна фігура, один з останніх діячів вже минулого, який займає високу державну посаду. Ну нащо ми зараз будемо це робити? Всі живі? Живі. Нікого не вбили - трошки побили і все. З точки зору іміджу нашого правоохоронного органу, ми вважаємо, недоречно цим питанням займатися далі. Так, все встановлено. Так, ми знаємо, хто, як, в який час, від кого і які вказівки отримав, але ми не будемо цим займатись, бо це недоречно".

Я, в принципі, тоді зрозумів, що треба просто дати час всьому суспільству і тому не шановному мною пану "одужати", бо та людина займається не своєю роботою. Я думаю, що через певний час вона припинить це зайняття. А суспільство “одужає”, і просто всі українці, нарешті, згадають, що ми в першу чергу люди.

Валерій Калниш: Давайте поговоримо про майбутнє. Ця історія зі збільшенням штату ЦВК з 15-ти до 17-ти людей - навіщо це було зроблено, як ви вважаєте? В опозиції, наприклад, кажуть, що це для того, аби президент міг би контролювати ЦВК, що це перший крок до фальсифікації виборів. Ви поділяєте таку думку? Яке ваше відношення до цього?

Михайло Охендовський: Я думаю, що треба ситуацію оцінювати з точки зору того, що критерії міста не є практикою. До моменту, поки в ЦВК за законом було 15 членів, призначити новий склад і, відповідно, звільнити попередній було неможливо. Збільшення кількості члені ЦВК до 17 дійсно розблокувало процес. Я думаю, що це в першу чергу необхідно розглядати як інструмент. Інструмент насправді небезпечний.

Я тут погоджуся з Андрієм Мегерою, який сказав, що, мабуть, краще жити по правилам, ніж постійно змінювати правила, коли вони тобі заважають. Я зараз не гарантую точність цитати, але приблизно таке було сказано. Дійсно, був створений небезпечний прецедент, що якщо не вистачає членів, скажімо, місць в якомусь державному органі для того, щоб задовольнити амбіції чи забаганки всіх, “давайте просто змінимо кількість місць”.

Тоді виникає питання: чому 17? Тому що зараз це було зручно для того, щоб працевлаштувати 14 осіб, які були подані для призначення, були кандидатами на призначення, залишити тих двох колег, які продовжують працювати в ЦВК і зробити таку "гарну міну при поганій грі", начебто одне місце залишається зарезервованим для опозиційного блоку. Ну, всі ж розуміють, що представник опозиційного блоку ніколи не буде призначений в цій комісії на одне вакантне місце, на два вакантних місця, на будь-яку кількість вакантних місць. Це ж очевидно.

Фото: EPA

Тобто це було інструментом вирішення певної проблеми. Інструментом воно стало ефективним. Законно це було зроблено чи ні? Законно. Тобто законно в тій частині, в якій визначення кількості членів ЦВК є питанням доцільності. Чи було все зроблено правильно з точки зору конституційної процедури ухвалення закону? Абсолютно ні. Це ж зрозуміло, всі фахівці, я думаю, це також чудово усвідомлюють. Чи не закладено в такий спосіб певну "міну" під діяльність майбутнього складу ЦВК? Ну, мабуть так. Тому що ніхто ж не виключає, що під час якоїсь майбутньої виборчої кампанії, може бути, найближчої виборчої кампанії, ви знаєте, що ЦВК дуже швидко стає об'єктом критики і дискредитації з боку політиків.

Взагалі, політики є основною, мабуть, загрозою для будь-яких виборів в Україні. На певному етапі стане зрозуміло, що, поставивши під сумнів конституційність внесення цих змін, можна поставити під сумнів легітимність цього складу ЦВК. Спрацює це чи не спрацює - я не знаю, і ніхто цього не знає. Яким буде майбутній вердикт Конституційного суду в разі звернення до нього? Такого звернення також ще немає, але спокуса таке звернення підготувати вже, я думаю, у певних політичних сил з'явилася. У яких? Це дуже просто: у всіх, які відчувають ризик програшу на виборах. Хто завжди критикує ЦВК? Той, хто програє вибори.

Це, на жаль, є атрибутом всіх українських виборчих кампаній. Яка головна проблема українських виборів до цього часу, за всі роки незалежності? На мій, абсолютно суб'єктивний, погляд, дуже проста: переможений ніколи не знаходить в собі сил привітати переможця і погодитись працювати разом задля блага країни. Переможений буде шукати будь-які пояснення своїй поразці, навіть абсолютно фантастичні, говорячи про те, що там щось було сфальсифіковано. Звичайно, що ЦВК - це те, що асоціюється з виборами. Навіть якщо на виборчій дільниці продали неякісний пиріжок комусь, в принципі винна ЦВК.

Це ж зрозуміло. Вибори - ЦВК, ЦВК - голова комісії, буде який інший (я, до речі, не заздрю тій особі). Тобто - з точки зору короткочасної перспективи - інструмент був обраний ефективний, критерій істини (знову повторюю - практика), цей інструмент дозволив досягнути результату. Які будуть наслідки використання цього інструменту в середньостроковій чи довгостроковій перспективі? Побачимо. Чи будуть переглядати тепер склади інших органів, коли не буде вистачати місць для всіх? Побачимо. Чи не стане це таким "гачком", на якому буде "висіти" новий склад ЦВК? Я дуже хочу, щоб це було не так. Я насправді щиро всім нашим наступникам, яких сьогодні було призначено, бажаю успіхів в їхній роботі.

Валерій Калниш: А ви в цій ситуації з призначенням і відставкою переможений? Ви привітаєте нового голову ЦВК?

Михайло Охендовський: Я це зараз роблю.

Валерій Калниш: Ви залишите йому якісь, як в тому анекдоті, “три конверти”?

Михайло Охендовський: Ну, "три конверти" - це не привітання, насправді, це знущання. Звичайно, що я сьогодні, посміхаючись та збираючи речі в кабінеті, подумав про те, що можна було би це зробити, але там можна було би намалювати якісь смайлики, якісь гарні побажання. Я цього не став робити. Все ж таки це, по-перше, офіційні стосунки.

По-друге, я ж не можу зараз точно сказати, хто буде наступним головою комісії; і ніхто цього не може сказати, тому що наступний голова комісії (або наступна голова комісії, що є більш вірогідним з точки зору гендерного співвідношення в новому складі) ще не обраний. Я думаю, що обрана ця особа буде таємним голосуванням членів ЦВК, які після того, як вони приймуть присягу...

Думка українських політиків - останнє, що має значення в оцінці моєї роботи

До речі, вони ж присягу не прийняли сьогодні. ЦВК на десять днів, як мінімум, залишається заблокованою повністю. Не буде розписуватись пошта, не будуть даватись доручення, ніхто не буде відповідати за організацію роботи Секретаріату Служби розпорядника Державного реєстру виборців, люди не отримають вчасно заробітну платню за вересень (до речі, тому що розпорядником бюджетних коштів в ЦВК є тільки голова). Коли цей (або ця) голова буде обраний, я думаю, що за необхідності (ну, тут вже не з мого боку) завжди можна буде поспілкуватись.

А я якраз в найкращих, найщиріших побажаннях успіхів і максимальної тривалості збереження умовної легітимності - не буду інші терміни вживати чи слова в цьому випадку - насправді бажаю їм цього всього. Поки не почнуться вибори, у них це, скоріш за все, буде. Але є і буде одне рішення, яке їм доведеться приймати дуже скоро, яке стане вже індикатором, по-перше, того, як ця комісія буде працювати далі, і ви одразу побачите, як частина голосів... Сьогодні ж всі їм бажали успіхів в Верховній Раді, всі аплодували, багатьох членів комісії було призначено більшістю в 300 голосів, що приємно, насправді, що вселяє надію.

Валерій Калниш: Ви про місцеві вибори?

Михайло Охендовський: Давайте я промовчу зараз, а ми всі разом побачимо. Я пропоную десь через місяць подивитись на оцінки початку діяльності цієї комісії з боку різних політичних сил. Ми бажаємо їм успіхів. Я це підкреслюю: я особисто бажаю їм успіхів. Я точно не буду робити того, що інколи траплялося з моїми попередниками, я не збираюсь взагалі виступати критиком або експертом (слово "експерт" тут навіть не дуже приємне, в цьому контексті) відносно майбутньої роботи ЦВК. Ну, крім випадку, коли вже трапиться щось таке кричуще, що буде неможливо мовчати.

Валерій Калниш: Які три поради ви би дали новому керівникові ЦВК, новим членам ЦВК?

Михайло Охендовський: Давайте, мабуть, не три. От скільки зараз вийде, стільки й буде.

Валерій Калниш: Давайте так.

Михайло Охендовський: По-перше, не вірити в обіцянки політиків. По-друге, безумовно, треба вміти казати "ні", незалежно від того, хто до тебе звертається, з яким проханням, якщо ти не переконаний в тому, що твої подальші дії будуть законними і не завдадуть шкоди інтересам і суспільства, і інших людей. Треба вміти казати "ні". По-третє, не чекати на вдячність від політиків і від виборців. Ми, до речі, про виборців забули поговорити, ми це питання порушували. В чому феномен українського виборця? Він же з часів ще Гетьманської держави.

Обравши гетьмана, з наступного дня українці думали: "Блін, як же ми помилилися, він же поганець, його ж, гада, треба невідкладно четвертувати, колесувати, здати татарам, полякам, ще щось з ним зробити", - але це найгірше, що може бути; вчора вони за нього голосували. В Гетьманській державі не було ЦВК, бо якби була, то вона завжди була би винна за волю більшості, якою був обраний гетьман. Чому ЦВК настільки часто є об'єктом несправедливої критики? Тому що ЦВК для людей є уособленням їхньої помилки.

А в Україні це завжди так. Люди ж не можуть визнати: "Блін, слухайте, ну давайте ми зберемось - 100-200 людей - і просто кожен відкрито скаже, за кого ми голосували". Вийде, що більшість проголосувала саме за того, кого обрали, і що оголосила ЦВК. Люди не хочуть визнати свою помилку, а вони владою завжди незадоволені - це Україна. Тут не люблять царя, тут ненавидять гетьмана історично. І, персоніфікуючи свою ненависть до своєї помилки, звичайно: "А, це ж були вибори, блін, ЦВК - точно, хто ж ще, це ЦВК винна, це не ми тоді проголосували, ЦВК щось сфальсифікувала, щось підтасувала".

Фото: EPA

Але, вибачте, всі президенти, обрані в цій державі, були легітимно обрані більшістю голосів виборців в першому чи в другому турі. Ось з цього треба починати. Всі парламенти були так само легітимно (за винятком деяких окремих народних депутатів, які перемогли в окремих мажоритарних округах) були обрані українськими виборцями. Дивіться зараз і аналізуйте рівень довіри. Це те, що стосується виборців. Порада - не чекати вдячності. Це невдячна робота.

Можливо, це колись зміниться, я думав про це. Ви думаєте, мені подобалося кілька років, перебуваючи навіть на посаді голови комісії, спостерігати за оцінками діяльності комісії в ЗМІ, висловлюваннями якихось дрібненьких політиканів - навіть у Верховній Раді України - відносно ЦВК, більш значущі речі? Невже ви думаєте, що я не думав, як це змінити? На жаль, я поки що не бачу тенденцій відходу суспільної свідомості від підходів і зразків часів Гетьманської держави.

Валерій Калниш: Ваше конкретне майбутнє, чим ви будете зараз займатись?

Михайло Охендовський: Я точно буду зараз відпочивати, 100% я зараз буду відпочивати. Наскільки тривалим буде цей відпочинок, я зараз сказати не можу, але я дуже хотів би присвятити той час, який і очікувано, і, певною мірою, неочікувано з'явився з сьогоднішнього дня, присвятити тим людям, які люблять мене, яких люблю я. Це буде найперше.

Валерій Калниш: Які ви бачите найбільш загрози для майбутніх президентських виборів в Україні?

Михайло Охендовський: Це українські політики. Немає більшої загрози для будь-яких українських виборів, ніж українські політики. Ні кіберзагроза, ні втручання іноземних країн, третіх осіб, несанкціоноване втручання в системи зберігання інформації - це все можна подолати. Головна загроза - це спроба дискредитації виборів з боку українських політиків. Коли переможений привітає переможця, тоді з'явиться нова якість в виборах. Коли це трапиться, давайте, можливо, поговоримо навіть ще раз.

Валерій Калниш: Чи є вам що сказати зараз, чого ви не могли сказати, коли були головою ЦВК?

Михайло Охендовський: Я точно не планую писати мемуари найближчі 30-35 років. Пройде час - побачимо. Точно не зараз.

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