05 июня 2018, вторник

Щоденне завтра. Ведучі Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Гості Олександр Гончар та Артем Малиновський. Ефір від 03.06.18

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Щоденне завтра. Ведучі Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Гості Олександр Гончар та Артем Малиновський. Ефір від 03.06.18

Гості — Олександр Гончар та Артем Малиновський.

Програма Щоденне завтра виходить в ефірі Радіо НВ щонеділі в 12:00-13:00

 

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