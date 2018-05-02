Щоденне завтра. Ведучі Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Гість Андрій Баумейстер. Ефір від 29.04.18

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Щоденне завтра. Ведучі Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Гість Андрій Баумейстер. Ефір від 29.04.18

Гість — Андрій Баумейстер.

Програма Щоденне завтра виходить в ефірі Радіо НВ щонеділі в 12:00-13:00

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