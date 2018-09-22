Когда-то русалки по земле ходили. Как вера в мифических существ сопровождает нас с древности до современности

Академія наук. Мифические существа. Гость - этнолог и антрополог Юлия Буйских. Эфир от 22.09.2018

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академия наук выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 12:00- 13:00

Дмитро Сімонов: Юлія Буйських є авторкою книги “Колись русалки по землі ходили…”. Жіночі образи української міфології. Сьогодні поговоримо в тому числі про цю книгу, про що вона і як була написана. Але перше, що я хочу запитати: ми представили Юлію як антрополога; мені так здається, що антропологи - це ті люди, які викопують щелепи або неандертальців, або, можливо, не щелепи, а хребці чи інші частини скелету якихось інших викопних людей. Юліє, поясніть, в чому різниця між антропологами та археологами?

Юлія Буйських: Я насправді очікувала цього питання. Викопувати щелепи і працювати з ними - це компетенція археологів і фізичних антропологів. Антропологія, безумовно, вийшла з фізичної антропології - частини археології. Це якраз та наука, в компетенції якої займатися тими рештками, кістками і тому подібним. У мене на першому курсі навчання на історичному факультеті був курс Основи фізичної антропології, який читався археологом.

Тобто ці дві науки (чи дисципліни) суміжні. Натомість я представляю соціальну - або культурну - антропологію. Це різні традиції: британська наукова традиція говорить про соціальну антропологію, американська - про культурну антропологію, і це вивчення людини, людського досвіду, вивчення соціуму. Тобто це зовсім інші речі.

Дмитро Сімонов: І там, і там людина, але десь вона вивчається з боку анатомії, а десь з боку її світогляду, якщо так можна сказати.

Юлія Буйських: Досвіду. Людський досвід і людина в екологічному, суспільному, культурному оточенні.

Юрий Пустовит: Как можно получать данные о человеческом опыте?

Юлія Буйських: Ці дані можна отримувати за допомогою інтерв'ю, за допомогою спостереження, в тому числі включеного спостереження за допомогою такого залучення у життя певного соціуму, суспільної групи і тому подібне.

Дмитро Сімонов: Я би хотів зараз про книжку поговорити. Я скажу відверто - я її ще не встиг прочитати. Юрію, ви читали чи ні?

Юрий Пустовит: Нет.

Дмитро Сімонов: Назва Колись русалки по землі ходили, - вас тут не дивує зовсім нічого?

Юрий Пустовит: Да, наверное, и сейчас ходят, надо знать места просто.

Дмитро Сімонов: Тут в мене особисто виникає два запитання. По-перше, що таке "колись"? Видно, що це не природничі науки, бо якби були природничі, там би було точно написано, яка це була геологічна епоха, чи який це був рік від Різдва Христова.

Юрий Пустовит: И место тоже должно быть обозначено.

Дмитро Сімонов: Так, і місце, координата. А ще русалки ходили... Всі ті русалки, яких я бачив у своєму житті, вони всі плавають, хоча Олександр Сергійович писав про тих, що сиділи на гілках. Які бувають...

Юрий Пустовит: Разновидности русалок.

Дмитро Сімонов: Так, в чому тут проблема?

Юлія Буйських: Слухайте, ваше питання в собі містить як мінімум вже три окремих запитання для мене, а не одне.

Дмитро Сімонов: Давайте по черзі.

В. Прушковський. Русалки (1877). Зображення: Wikimedia

Юлія Буйських: Я розіб'ю це на три і відповім на кожне окремо. Щодо назви книжки: [її] запропонувало мені видавництво, тому що їм сподобалося одне інтерв'ю, яке я тут наводжу в книжці, і в цьому інтерв'ю була така фраза. Це фраза респондентки з Рівненської області з Полісся етнографічного, де жінка розповідала про свій досвід зустрічі з русалками, як вона їх бачила під час абсолютно рутинного зайняття, коли вона вранці виводила корів на пашу пастися.

Причому це були якісь глибокі 70-ті роки, роки застою, вона працювала в колгоспі, це були колгоспні корови, це абсолютно була розповідь про повсякдення, про рутинне життя, і ці русалки для моєї оповідачки не були чимось супер надзвичайним.

Юрий Пустовит: То есть они в поле ходили?

Юлія Буйських: Це була така подія в її житті. Так, вона їх бачила в полі. Це одна з найбільш розповсюджених локацій, де люди розповідають про свій досвід зустрічі з русалками, що стосується саме регіону Полісся.

Дмитро Сімонов: Відповідаючи строго на моє запитання, "колись" було в 70-х роках, тобто певна ваша респондентка бачила русалок в 70-х роках?

Юлія Буйських: Так, це був її досвід. Але щодо Полісся, де я особисто була в експедиціях - північ Житомирської, північ Рівненської і північ Волинської областей - образ русалки дуже розповсюджений. І для моїх оповідачів це не якісь фантастичні істоти з хвостами. Як ви згадали, це душі померлих, причому це конкретний визначений час; це люди, які помирають на Трійцю або тиждень до Трійці, тиждень після Трійці, це прив'язка до календарного свята.

Дмитро Сімонов: Це жінки, які помирають на Трійцю?

Юлія Буйських: Не тільки: діти, підлітки будь-якої статі, жінки (часто це дівчата, які померли або втопилися на Трійцю, тобто ще й особливості смерті), незаміжні дівчата, але в тому числі і діти, підлітки, жінки. Один випадок із Рівненської області: ми з колегою записали дуже цікавий наратив від двох сестер ще 20-х років народження...

Дмитро Сімонов: Наратив - це розповідь, правильно?

Юлія Буйських: Так, розповідь. Цілісна розповідь про те, як їхній батько вмер на Трійцю, і вони вважають його русалкою. І є такий звичай: кожного року перед Трійцею вивішувати свіжий одяг на тині, щоб русалки прийшли і змінили одяг, тому що на тому світі в них одяг, так сказати, забруднюється, і кожного року вони мусять новий одяг собі брати.

Я хочу зазначити, що коли ми щось досліджуємо, якесь явище культури, в тому числі ці вірування, наше завдання не оцінювати їх - правда чи неправда, добре чи погано, - а просто фіксувати. Якщо людина в це вірить, про це розповідає, це є частиною її досвіду, значить це важливо фіксувати і робити якісь висновки.

Юрий Пустовит: А почему такое отличие традиционной русалки от русалок, которые описывают в том регионе?

Юлія Буйських: Традиционная русалка - это какая, в вашем понимании?

Юрий Пустовит: Это та, которая в воде с хвостом.

Юлія Буйських: Ну, традиционная не для нашей культуры, я вас разочарую. Русалка с хвостом - это образ очень характерный для западноевропейской, в первую очередь, книжной культуры. Все эти красивые бестиарии XV-XVI века, например, английские или французские бестиарии, там действительно можно увидеть русалку - дочку морского царя, морскую королевну с хвостом, которая смотрится в зеркало и чешет волосы гребнем и т.д.

Это также характерно для балтийского фольклора, для стран Балтии, для севера Польши тоже. Но для восточнославянской традиции, для украинской традиции русалка с хвостом не характерна. Есть, конечно, такие персонажи, как фараонки, Милюзины, которые пришли в народную культуру из апокрифов. У них, да, есть хвост, но это не русалка, а немножко другое.

Дмитро Сімонов: Нібито все просто і все зрозуміло, але в мене виникає питання, чому ж західноєвропейських русалок з хвостами і наших русалок, які антропоморфні, назвали одним словом "русалка"? Чому їх об'єднали під одним словом, чому під нашими русалками не об'єднали когось, тролів якихось лісних?

Юлія Буйських: В західноєвропейській традиції це ж не русалка, а mermaid, чи ніксії, чи німфа.

Дмитро Сімонов: Тобто це проблеми перекладу?

Юлія Буйських: Це проблеми і перекладу, і етимології нас в конкретних персонажів, і тому подібне. Це вже етнолінгвістика, яка цим займається.

Дмитро Сімонов: Тобто вони насправді не русалки - ті хвостаті, що в Європі?

Малюнок Н. Брута з обкладинки журналу Лісовик (1906). Зображення: Wikimedia

Юлія Буйських: Ні. В їхніх локальних традиціях вони по іншому називаються - морська діва, як завгодно. Це питання вже мови, як ми перекладаємо їх на українську.

Дмитро Сімонов: Правильно я розумію, що наші русалки, які виглядають як молоді дівчата, що ходять в полі, традиційні для Полісся?

Юлія Буйських: Переважно. Візуальний образ може бути дуже різний. Я, до речі, в четвертому розділі цієї книжки спеціально зробила так, щоб дати читачам можливість почитати живі тексти від носіїв традицій. В тому числі, тут є досить великий масив матеріалів про русалок. І я намагалася підібрати найбільш цілісні сюжети, наприклад, як хтось бачив русалок, як вони виглядали.

Тут є не тільки в білій сорочці, а є таке, що люди бачили русалок, принаймні, говорять, що бачили русалок в тому одязі, якому поховали якусь жінку чи дівчину, тобто в повному вбранні, бо як помирає неодружена, то ховають в весільному вбранні. В такому вбранні бачили, наприклад. Чи без одягу взагалі, чи просто підкреслюється, що в них було довге волосся, вони десь в житі танцювали чи просто йшли в процесії.

Дмитро Сімонов: Звідки та жінка знає, що вона бачила русалок, а не дівчат, які чаклували щось зранку в полі?

Юлія Буйських: Ну, це вже, мабуть, питання не моєї компетенції.

Дмитро Сімонов: Вона пояснює, чому це русалки? Мені незрозуміло.

Юлія Буйських: Деякі пояснюють, деякі просто впевнені, що бачили русалок.

Дмитро Сімонов: Ага, тобто вони вірять.

Юрий Пустовит: А она не говорила, контактировала ли она как-то с русалками?

Юлія Буйських: Таких историй довольно много. Как раз именно быличка (то есть мифологический нарратив) и говорит о встрече человека с каким-то мифологическим персонажем. Але, наприклад, в нас була така історія в Рівненській області з колегою... Просто зрозумійте, що більшість людей від етнологів часто очікує, що ми знаходимо архаїку в полі, якісь супер-знахідки, просто якісь скансен-культури, але це не так.

Більшість наших респондентів - це люди, які все життя пропрацювали в колгоспі, тобто це люди, це респонденти, в моєму випадку, 20-30-х, вже початку 40-х років; часто люди вже з якоюсь первинною освітою. Тобто думати, що вони перебувають на якійсь архаїчній стадії свідомості, дуже негідно. Але ці всі персонажі - це невід'ємна частина їхнього життя; так само, як може бути віра в бога.

Так от, випадок, про який я почала говорити: жінка, яка була дояркою в колгоспі, каже: "Я бачила русалок, вони йшли і співали пісню “Всю ночь поют в пшенице перепелки о том, что будет урожайный год", - просто це якась така контамінація її побутового щоденного життя і праці в колгоспі, якісь пісні, які вони співали...

Дмитро Сімонов: Сучасні, фактично, а не архаїчні.

Юлія Буйських: Так. В той же час, якимись такими віруваннями...

Дмитро Сімонов: Тобто начебто русалки йшли і, наприклад, Таню Буланову співали, щось на зразок цього, умовно кажучи?

Юлія Буйських: Ну, умовно кажучи.

Юрий Пустовит: Я задавал вопрос в плане контактов, именно контактов не визуальных, а каких-то взаимодействий. Бывают примеры какого-то такого?

Дмитро Сімонов: Небезпечні вони для життя чи ні?

Юлія Буйських: Так, безумовно. Майже кожний персонаж - домовий, мерці, які повертаються. Особливо з мерцями багато таких історій; це теж доволі традиційний сюжет, як помирає жінка, лишає після себе маленьких дітей, і її чоловік, тобто вдівець цей, бачить, як вона приходить, пестить цих дітей, одягає, миє, розчісує і т.д.

Часто такі контакти закінчувалися - на думку людей, які оповідали ці сюжети - погано, тому що це нечистий дух в образі матері приходить до цих дітей, діти помирають після такого піклування. Або ще цікавий сюжет про ходячого мерця, такого померлого чоловіка, який приходить до жінки, має з нею сексуальні контакти, і після цього жінка теж помирає. В сенсі, їй так ввижається.

А натомість її сусіди бачать, що ніби померлий чоловік йде з цвинтаря до хати, приходить і т.д. Це все дуже реально вбачається тими людьми, які про це оповідають. І, звичайно, відьма - персонаж, віра в якого, здається, ніколи не зникне. Причому не можна сказати, що це віра характерна для села - мені здається, у великих містах України теж вірять в відьом.

Дмитро Сімонов: Русалки, відьми, потерчата - це не щось таке, що було в XVII столітті, коли люди не вміли писати, читати, не вивчали ядерну фізику і астрономію, а це навіть і реалії. Можна назвати це реаліями і сьогоднішнього дня, правильно я розумію?

Юлія Буйських: Так, правильно. Можливо, деякі традиційні сюжети, які ви можете знайти в фіксації етнографів XIX століття, у Чубинського чи у Франка (кінець XIX - початок XX століття), вони на сьогоднішній день не фіксуються. Змінилися реалії життя. змінилися соціально-побутові умови. Український соціум був в межах двох різних імперій, різних політичних утворень: купа змін, купа міграцій, катастрофи, війни, переселення і т.д. XX століття це все перемололо.

Зараз можемо фіксувати вірування у відьом, але це інші характеристики цього персонажу. Вже майже, я можу помилятися, але - принаймні на моєму досвіді - ми не фіксуємо історій про те, як відьма має хвіст чи літає, чи щось таке. А історії про крадіжку молока досі побутують, чи про пороблення. Чорна магія, порча - це найбільш популярні сюжети.

Дмитро Сімонов: А колесо, є таке? Відьма перетворюється на колесо, йде людина та бачить, що колесо котиться селом.

Песиголовці. Зображення: Wikimedia

Юлія Буйських: Це скоріше вже в формі відповіді від другої і третьої особи. Тобто не те, що людина сама це бачила чи досвідчила, а що їй розказала свекруха, мати, батько, бабуся, старші родичі чи хтось із знайомих. Я особисто фіксувала перетворення відьми на жабу, на свиню, на копицю сіна, на весільну обручку, на чорну кішку. Колесо - майже ні.

Дмитро Сімонов: Тобто образи цієї чортівні відрізняються не лише в залежності від якоїсь географічної зони, регіону, а вони змінюються в часі. А якщо ми спробуємо спрогнозувати, чи буде робота вашим колегам-антропологам через 30-40-50 років, чи тоді вже відьом, потерчат і русалок не буде?

Юлія Буйських: Воно завжди буде. Я зараз займаюся зовсім іншою темою, не міфологією, я займаюся релігійністю, різними іншими штуками. Робота антрополога буде завжди, тому що ми вивчаємо суспільство в його динаміці, у всіх його змінах, різні феєричні, бріколажні явища, які відбуваються. Тобто все, що відбувається з людиною, з її життям, з її досвідом. Антропологи вивчають величезні корпорації, беруть інтерв'ю, заглиблюються в різні сіті, щоб вивчати якісь приховані коди культури, і тому подібне.

Дмитро Сімонов: А у що люди вірять в корпораціях? Тобто люди в селі вірять в мавок... У мавок же вірять?

Юлія Буйських: Локально, в певних регіонах.

Дмитро Сімонов: Потім вірять у русалок. Очевидно, в західному регіоні.

Юлія Буйських: На Гуцульщині.

Дмитро Сімонов: Якраз бував там, у Верховині, цього літа.

Юлія Буйських: Ми там були в експедиції кілька років тому.

Дмитро Сімонов: Є таке село - Криворівня, де Коцюбинський жив і надихався всіма цими місцевими міфами. Люди в корпораціях, я підозрюю, не вірять в мавок і русалок, а у що вони вірять замість цього?

Юлія Буйських: Я не проводила таких досліджень.

Дмитро Сімонов: Але в загальних рисах ви знаєте, напевно.

Юлія Буйських: Але дослідження не стосуються вірувань, вони стосуються, наприклад, комфорту чи...

Дмитро Сімонов: Я перефразую своє запитання. Сучасна людина, яка вірить в астрофізику... Тому що не обов'язково розбиратися в астрофізиці, достатньо вірити в те, що Всесвіт походить від Великого вибуху, дуже мало людей можуть показати, як це відбувається на формулах, але дуже багато людей можуть вірити в це, не вірячи в бога чи ще в когось. Чим зайняте те місце, яке було зайнято у їхніх сільських предків чи родичів русалками? Чи це не обов'язково мусить бути чимось заміщено?

Юлія Буйських: Я не можу на це питання відповісти, я ніколи це не вивчала. Якщо говорити про місто, то я вивчала культуру медиків, я опитувала медичних працівників, медсестер, лікарів різних фахів, я вивчала їх. Але залізти в голову працівнику великої корпорації я не можу, я ніколи не робила цих інтерв'ю. Антропологи не вивчають тільки вірування, зрозумійте мене правильно, умови праці, умови спілкування, поняття про комфорт, якісь такі речі, зв'язки людини великого міста з релігією, з владою, з політикою - це все.

Юрий Пустовит: Я думаю, что место для черной кошки там все равно найдется.

Юлія Буйських: Можливо, так. Просто праця етнографа чи соціального антрополога не зводиться до вивчення села, вірувань і тому подібне. Надзвичайно широкий спектр досліджень.

Дмитро Сімонов: Це очевидно, але ми зараз вирішили зконцентруватися на міфології в першу чергу, тому що говорити про всі напрямки, якими займається антропологія, це фактично неможливо. Але ви сказали, що, наприклад, у відьом в місті, на вашу думку чи за вашою інформацією, люди вірять.

Юлія Буйських: Так. Навіть коли я опитувала лікарів, такий досвід був, дуже цікавий, виявилося, що лікарі, мені здавалося, найраціональніші люди. Але все одно в них є своя система вірувань, своя система пересторог, вони теж вірять у дурне око. Наприклад, таке поширене вірування серед стоматологів було, серед тих, кого я вивчала (бо я не хочу так теж узагальнювати марно), що якщо заходить перший пацієнт-жінка, то це буде невдачним цілий день; треба, щоб першим пацієнтом був чоловік. Чи вони ніколи не лікують родичів.

Юрий Пустовит: Откуда берутся вообще эти "забобони", зачем это человеку, социуму надо?

Дмитро Сімонов: Якусь функцію виконують?

Юлія Буйських: Мне кажется, это "подушка безопасности".

Юрий Пустовит: Это просто защита от своей собственной ошибки?

Юлія Буйських: Многие антропологи это объясняют тем, что разные верования. Я бы не сказала, что "забобони" или пережитки, это все-таки термин, который достаточно устарел, потому что он содержит в себе какие-то негативные коннотации, как будто мы оцениваем как-то негативно то, что мы изучаем, а мы не имеем права этого делать; мы просто изучаем, мы пытаемся интерпретировать.

Откуда? Есть такое мнение, такая интерпретация, что в первобытных обществах разные верования, магические ритуалы были для того, чтобы поддерживать общество в какой-то структуре, каком-то порядке. Все это объясняло некоторую социальную иерархию, которая изменялась от общества к обществу с их развитием.

Юрий Пустовит: То есть какая-то определенная реакция на определенное явление?

Юлія Буйських: Да, безусловно, чтобы держать общество в покорности. А сейчас у нас это некоторая "подушка безопасности", потому что нынешний человек очень подвержен стрессам, неврозам и прочему. У кого-то отчасти религия, отчасти мифология. Тим більше, міф, всі ці вірування – це все ж таки потреба якогось спільного переживання. Тому і зараз, мені здається, є така реактуалізація архаїчних вірувань, тому що зараз країна в такому стресовому стані вже четвертий рік, що просто людям це потрібно.

Юрий Пустовит: А можно ли назвать фатализм другой стороной этого? К примеру, со мной происходит некоторое явление, которое задерживает меня в дороге. А я себе говорю: "Ну, так должно быть, зачем-то я здесь остановился, зачем-то я потерял время".

Юлія Буйських: Ніколи це не вивчала, не можу сказати.

Іван Білібін, Кощій Безсмертний. Зображення: Wikimedia

Дмитро Сімонов: Юліє, в нас є таке “коронне” запитання, яким ми намагаємось вивести з рівноваги наших гостей, науки яких на перший погляд не пов'язані з якимось практичним застосуванням. Ми їх запитуємо: навіщо ви цим займаєтесь? Навіщо ви, припустимо, класифікуєте двокрилих комах, чи навіщо ви досліджуєте перетворення нейтрино, хоча це ще й досі не знайшло ніякого застосування в народному господарстві? Я запитую в вас, навіщо антропологи досліджують народну міфологію?

Юлія Буйських: Це цікаво.

Юрий Пустовит: Ваша организация называется Центр прикладной антропологии, как это можно к жизни применить?

Юлія Буйських: По-перше, я вам сказала, що зараз я займаюсь іншими темами. Просто цю книжку я написала, тому що мені хотілося поставити крапку в тому, чим я займалася попередньо, і все ж таки видати якийсь матеріал, щоб він належав не тільки мені, моїм щоденникам, а щоб це належало людям; дати можливість тим, кого я записувала, бути почутими. Центр прикладної антропології займається абсолютно іншими речами. Ми його створили з колегами не так давно - ще немає року, - ми разом зібралися і подумали, що потрібно популяризувати соціальну антропологію в Україні.

Ця наука наразі має дуже невизначений статус: немає спеціальності “соціальна антропологія” в системі Академії наук, в системі вищої освіти; і всі ми - соціальні або культурні антропологи - це історики або соціологи, які займаються антропологічними дослідженнями, тому що в нас фахової такої освіти немає. В мене освіта історика, наприклад, спеціалізація “етнологія”. Прикладна антропологія фокусується на тому, яким чином ми можемо застосувати інструментарій антропології до вивчення сучасного суспільства.

Юрий Пустовит: И для его изменений, да?

Юлія Буйських: Так, це месіанська ціль, бажано для зміни суспільства.

Юрий Пустовит: Какие направления у вас есть?

Юлія Буйських: Один з напрямків - це вивчення міжконфесійних стосунків, релігії, різних деномінацій, співжиття різних релігійних груп. Я зараз цим займаюся.

Дмитро Сімонов: Це зараз дуже актуально, очевидно.

Юлія Буйських: На прикладі польсько-українського пограниччя, тому що римо-католиків, греко-католиків, православних, яким чином пам'ять про важке минуле, закорінене у Другій світовій війні, зараз впливає на їхні стосунки - українців, поляків, які належать до різних деномінацій. Колега моя вивчає кримських татар.

Коли в неї було "поле", був Крим, то було інакше; зараз вони вивчають, як кримські татари адаптуються зараз, наприклад, в Києві, в інших умовах. Інша частина моїх колег вивчає місто Ірпінь і ОСББ на прикладі Ірпеня. Тобто, хто такі мешканці ОСББ, чим вони живуть, чим вони задоволені, незадоволені, їхні певні соціальні прагнення.

Юрий Пустовит: Это какая-то определенная группа людей?

Юлія Буйських: Так. Чим відрізняється ОСББ від ЖЕКу, наприклад. Ще є напрямок “урбаністична антропологія”, яка пов'язана з урбаністикою, з вивченням міста, яке змінюється, сільські мігранти в місті і т.п. Це вже така сучасна дисципліна, яка відповідає вимогам часу. Ще ми проводили два англомовні воркшопи, об'єднані тематикою уявного пограниччя. Ми часто говоримо про кордони, про пограниччя, як такий фізичний вимір, а є ще уявні кордони - це ті кордони, які створюють самі люди між собою, межі “свої-чужі”.

Дмитро Сімонов: Оскільки я не антрополог, я можу собі дозволити оцінку і сказати, що мені ваша відповідь на моє запитання: "Цікаво, ви досліджували міфологію, тому що вам цікаво?” - вона мені подобається. Коли я собі уявляю вашу роботу (а я про неї практично нічого не знаю, крім того, що почув від вас), мені здається, що це дуже романтичний процес.

Тобто ви одягаєтесь в такий простий одяг, йдете в якісь дуже далекі села, куди не ходять. Я, мабуть, зараз якісь дурниці розповідаю, але я, чесно, так собі все це уявляю. Який баланс між процесом і результатом у її ставленні до її професії? Що для вас важливо, що для вас важливіше, що для вас цікавіше?

Юлія Буйських: Все важливо, не можна так відділяти. Але мені здається, найголовніше - отримувати від процесу все ж таки якесь задоволення, хоча процес дуже важкий. Це така дивна суспільна думка про романтичність. Вона ще допустима для студента (добре, - для аспіранта), але далі - ні. Це не романтична, це дуже важка професія.

Може, коли ми - студенти - щось собі думаємо (особливо такі, як я, які не мали родичів в селі, росли у великому місті, знали про українську традицію з праць класиків, томів Чубинського), звичайно, я собі уявляла якісь цікаві речі, особливо Полісся, Карпати - заповідники "традиційної культури" і т.п. Але коли ти приїжджаєш. грубо кажучи, в поле, починаєш працювати, всі твої ілюзії розбиваються в перший же день. Справді.

Юрий Пустовит: Погода плохая?

Юлія Буйських: Ні, справа не в тому. Справа в тому, що коли ти ще їдеш з якоюсь організованою експедицією, де вас 10-20 людей, автобуси принаймні, немає проблем з транспортом, це одна річ. Це не так важко, принаймні фізично. А коли ти їдеш сам у поле і сам собі мандруєш, шукаєш, як доїхати до села, яке знаходиться десять кілометрів в сторону від траси, і до цього села нічого не ходить, а тобі треба конкретно в це село, то це вже проблема.

Юрий Пустовит: И в селе нужно кого-то разговорить, чтобы кто-то что-то рассказал, да?

Юлія Буйських: Ну, цьому вчишся в процесі, і це дуже важлива штука, тому що мені воно допомогло розвивати в собі багато важливих соціальних навичок і трошки виходити з-за меж мого академічного інтровертизму. Розговорити, так. Дуже часто люди не говорять без певної преамбули, і преамбула - це гостинність, на яку треба зважати.

Тебе запрошують і намагаються пригостити алкоголем. І така людина, як я, яка не вживає алкоголю, це важко. Тому в процесі вчишся або виливати алкоголь кудись в рукав (чи під стіл), або вже якось відмовлятись, щоб люди не образилися. В моєму випадку, я часто пропоную допомогу, мої основні респонденти все ж таки жінки.

Дмитро Сімонов: І що це може бути за допомога?

Іван Білібін, Баба-яга. Зображення: Wikimedia

Юлія Буйських: Все що завгодно. Щось помити, почистити картоплю разом, якісь такі різні речі. Іноді це допомагає, тому що люди починають тобі довіряти і починають просто говорити. І ще важливо не зупиняти людину, коли у тебе є якась тема. Наприклад, вірування чи релігія.

І ти хочеш говорити тільки про це (зрозуміло, бо це твій науковий проект). А людина починає тобі розповідати, наприклад, як вона Сталіна уві сні бачила (це просто приклад, який перший спав мені на думку), про своє життя, про важке життя; про те, як чоловік пив, помер; ще щось. І дуже важливо не сказати: "Ні-ні, будь ласка, стоп, мене цікавить те-то", - а дуже важливо вислухати людину, дати їй простір, щоб вона поділилася з тобою всім важким, що лежить у неї на душі. Звичайно, мені самій після цього нелегко, тому що ти цілий день обтяжений чужими історіями, які тобі довірили, які дуже нелегкі для сприйняття, це дуже важко перетравити.

Тому, мені здається, метод фіксації явищ у польовому щоденнику, він тут може бути допоміжним, тому що ти не просто фіксуєш явище і даєш якусь первинну інтерпретацію, а ти просто виписуєшся і даєш вихід чомусь тому, що ти назбирав за день (тим більше, за тиждень чи два тижні, чи місяць) експедиції. Процес важливий, тому що в процесі ти просто вчишся поважати це поле, поважати цих людей, і розумієш суть цієї професії - соціальної антропології, - в фокусі якої людина, повага до людини і людського досвіду, який би він не був.

А ще вчишся спілкуватися з людьми, які, можливо, тобі чимось неприємні, наприклад, п'яні, чи люди, які дуже дивно виглядають, чи якісь такі умови життя, які “просто сльози”, а ти мусиш там посидіти, поговорити з цією жінкою чи чоловіком. Просто для нас це все епізоди нашого життя (і професійного життя в тому числі), всі ці зустрічі з людьми, тому що вже рахунок респондентів йде на сотні, сіл - теж на сотні, якісь обличчя забуваються, хоча це сумно. А для людей, буває, твій приїзд - людини з Києва - це подія. І не можна цим нехтувати якось так.

Про результат: результат безумовно важливий, але якщо немає якоїсь емпатії, любові у процесі роботи, то і результат буде “такий собі”. Наприклад, до цієї книжки я дуже довго йшла, тому що тема дисертації мені стала нецікава, я збирала там вже різні матеріали, різні були інші проекти. А потім я просто подумала, що не можна нехтувати всіма тими людьми, з якими я зустрічалася, поки займалася цією темою і збирала матеріал. Ці ж наративи - вони прекрасні; потрібно, щоб хтось ще їх побачив, почув, почитав і т.д.

Тому результат мені, звичайно, приємний, хоча, коли книжка вийшла, я подумала, що і тут погано, і так погано, і можна було зробити краще, і це завжди є момент такої саморефлексії, самокопання, тому що, мені здається (принаймні в нашій професії), будь-який результат тебе не буде влаштовувати, тому що він на 100% не такий, як ти би хотів і очікував.

Юрий Пустовит: А эти люди, которых вы опрашивали, они знают о том, что их истории изданы?

Юлія Буйських: Це хороше питання, це питання етики. Я почну трошки здалеку. Ні, в більшості своїй не знають. Я думаю, що половини з них, на жаль, вже немає в живих. Про декількох я точно знаю, що їх немає в живих, тому що це люди...

Дмитро Сімонов: Зазвичай це не молоді люди.

Юлія Буйських: Так. Про це знає бабуся мого друга, яку я опитувала, вона ще жива. Про етику: завжди, коли ти працюєш “в полі”, дуже важливо запитати згоду людини на запис. Ти витягаєш диктофон і кажеш: "Можна я буду записувати?". Я чесно вам скажу, я ніколи не робила прихованих записів, під одягом, обманюючи людину, кажучи, що це не диктофон, а телефон чи щось подібне.

Хоча деякі мої колеги вважають, що треба, якщо йде цінний матеріал, хороші цілісні сюжети, треба записувати, приховуючи, що ти записуєш. Я так ніколи не робила, тому що я вважаю, що це неповага до твого співрозмовника, тому що ця людина - це теж співавтор цієї нарації, яку ти зараз записуєш і твориш разом з ним чи з нею. Тобто треба попередити.

Якщо людина каже: "Ні, я не хочу", - добре, значить я буду це фіксувати в польовий щоденник. Людина бачить, що я це фіксую все одно. Якщо в процесі - теж були такі випадки - людина каже: "Ну добре, можеш записувати", - окей, чудово, я записую. Хай це буде інтерв'ю з половини нашої бесіди - все одно воно цінне.

Тому цей момент дуже важливий: попереджати людей, хто ти і що ти робиш. Звичайно, пояснювати в селі, що ти антрополог - це кумедно (чи навіть говорити, що ти етнограф). Мене дуже часто сприймали як кого завгодно: що я газ перевіряю, що я свідок Єгови, що я розповсюджую щось...

Дмитро Сімонов: Якщо ботанік поїхав і десь біля села досліджує угруповання рослин, то місцевим мешканцям він каже: "Я вивчаю лікарські рослини", - і тоді людям все зрозуміло, що таке лікарські рослини і для чого їх вивчати. І у вас, ви хочете сказати, також є певне стандартне спрощене пояснення, хто ви, яка ваша роль?

Юлія Буйських: Я кажу, що я вивчаю історію села. Це зрозуміло.

Дмитро Сімонов: Що, певною мірою, є правдою.

Юлія Буйських: Так, більшості людей це зрозуміло. І коли ти кажеш, що з Києва, тут виникає проблема, тому що більшість людей в більшості регіонів України, реально, від Донецької області, де я була найсхідніше, до Чернівецької, на найзахідніше...

Дмитро Сімонов: “А що там ваш Порошенко собі думає, що він таке зробив…”?

Юлія Буйських: Раніше, ще до Порошенко це було: "Ага, ви з Києва, ото ви всяку дурню питаєте, краще би нам дороги зробили", - це було 100% всюди. Я від 2007 року їжджу, це було фактично в кожній області. Або було таке: "А які там у вас Києві зарплати?". В мене була аспірантська стипендія 800 гривень. Я кажу - така. Ніхто не вірить. Або в Черкаській області - я спілкуюся-спілкуюся, жінка каже: "Боже, так і не скажеш, що ти з Києва, така чемна, вихована, наче в мене в хаті виросла". І це було просто...

Ілюстрація Р. Штейна до повісті Миколи Гоголя Вій (1901). Зображення: Wikimedia

Юрий Пустовит: Высшая похвала...

Юлія Буйських: На кшталт, ким я маю бути, яке у неї уявлення про мешканців столиці.

Юрий Пустовит: В нынешних исследованиях, которыми вы занимаетесь в Центре прикладной антропологии (вы говорили, межконфессионными отношениями), сейчас те люди, с которыми вы общаетесь в ваших исследованиях, охотнее идут на контакт, или тоже зависит много от индивидуальности?

Юлія Буйських: Само собой, если ты в большом городе берешь интервью, предупреждаешь об этом заранее, говоришь о своем исследовании, о цели исследования - это другое, тут не надо объяснять на пальцах, кто ты, что ты, зачем тебе это. Но тоже очень зависит от личности человека. Потому что те же врачи, которых я опрашивала, медперсонал, далеко не все были готовы дать интервью именно на диктофон.

То есть все с большой охотой разговаривали о своей профессии, о любимом деле, о каких-то сложностях в профессии, но далеко не все хотели, чтобы их записывали. И поэтому, например, я искала через знакомых. То есть, если я приходила просто в поликлинику, говорила, что я не просто с улицы пришла, что у меня исследование, мало кто хотел со мной разговаривать, потому что все беспокоились именно о нарушении приватности, нарушении каких-то их границ.

Юрий Пустовит: А почему это их беспокоит? Вы же не спрашиваете у них: "Вы берете взятки или нет?".

Юлія Буйських: Нет, я об этом не спрашивала.

Дмитро Сімонов: “Кабы чего не вышло”.

Юлія Буйських: Тому є така практика, що ми анонімізуємо респондентів. У мене в книжці всі анонімні. Я просто вказувала стать, рік народження і релігійну деномінацію, приналежність до релігії.

Дмитро Сімонов: Щодо етики: ви сказали, що дуже необхідним є попередити людину, що її записують на диктофон. В біологічних науках, в медичних науках, наскільки мені відомо, там є таке правило, якщо результати були отримані без дотримання етики (наприклад, на якомусь людському ембріоні були зроблені досліди на ранніх стадіях), то солідний журнал не візьме їх до друку, тому що фактично було отримано цікавий результат, але неправильним методом.

В антропології можлива ситуація, коли ви якось не етично поставилися до своїх респондентів, і вам потім відмовляє журнал чи конференція в тому, щоб цю статтю чи доповідь взяли до розгляду?

Юлія Буйських: Мабуть, це залежить від рейтингу журналу, від реноме журналу, престижності і т.д. Різні західні видання, коли відправляєш статтю на Pear Review, на рецензію, то... Я, власне, там цьому і навчилася, через ці всі рецензії, анонімні Pear Review, коли тобі приходить, наприклад, рецензія англомовна, і там пишуть: "А чому ви тут вказуєте імена респондентів, це ж неетично, перевірте, будь ласка, чи респонденти погодились, щоб їхні імена були вказані? - навіть не прізвища, а імена. - Анонімізуйте".

Ще є така практика в західних журналах, що часто навіть локації, де ти проводив дослідження, просять придумати якусь неіснуючу назву або взагалі якось анонімізувати навіть села чи містечка, де ти проводив дослідження, щоб зберегти приватність людей. В нас поки що такої практики немає, у нас є практика просто анонімізувати респондентів.

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академия наук выходит в эфире Радио НВ каждую субботу в 12:00- 13:00