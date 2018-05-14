Академія наук. Вплив канабісу на людину. Гість Дмитро Ісаєв. Ефір від 10.05.2018

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Академія наук. Вплив канабісу на людину. Гість Дмитро Ісаєв. Ефір від 10.05.2018

Гість — Дмитро Ісаєв.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00

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