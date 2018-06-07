Академія наук. Харчування здорової людини. Гість Дарина Прокопик. Ефір від 07.06.2018

Гість — науковий блогер Дарина Прокопик.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00

Дмитро Сімонов: Пропоную сьогодні поговорити в нашій програмі про те, що ми їмо.

Юрій Пустовіт: И пьем тоже.

Дмитро Сімонов: Так. Цікаво, це різні речі з точки зору біології чи одне і те саме?

Юрій Пустовіт: Мне кажется, то же самое.

Дмитро Сімонов: Тобто, через рот, стравохід, потрапляє до шлунку.

Юрій Пустовіт: А так это или нет мы спросим у нашей гостьи.

Дмитро Сімонов: Сьогодні наша гостя - Дарина Прокопик, вона є магістром біології і науковою блогеркою. Дарино, вітаю вас.

Дарина Прокопик: Вітаю.

Дмитро Сімонов: Люди сьогодні діляться на різні групи в залежності від того, яку систему харчування вони вважають правильною. Є люди, які вважають, що харчуватися треба виключно тими продуктами, які не містять ніяких компонентів тваринного проходження. Є люди, які вважають, що треба харчуватися так як харчувалися наші далекі предки ледве не 100 тисяч чи 200 тисяч років тому. Такий спосіб харчування називається палеодієта.

Є взагалі біохакери, які дуже сильно експериментують зі своїм організмом, зі своїм тілом, зокрема і через харчування. Я сьогодні пропоную поговорити про те, що із таких течій, і не лише цих, а й інших може мати сенс із точки зору науки і що не має сенсу, а є шкідливим.

Юрій Пустовіт: Ты забыл еще одну группу, наверное, самую большую - те люди, которые едят что придется и считают это нормальным.

Дмитро Сімонов: І люди, які вважають, що ставити такі питання, які я щойно озвучив, це взагалі не лише неправильно, а ще й шкідливо.

Дарина Прокопик: Саме так.

Дмитро Сімонов: Є така ідея, що багато думати - це шкідливо. Але якби я собі уявив із точки зору еволюції, то людина як організм еволюціонувала сотні тисяч років, як роду нам, здається, десь не менше двох мільйонів років, і ми за цей час пристосувалися до певного способу життя. В сучасному світі ми цей спосіб життя порушуємо, наприклад, ми цілий день проводимо за комп'ютером, в офісі, іноді навіть ніч; ми ідемо по вулиці, дивимося у смартфон, не відриваючись від нього, а потім дивуємося, чому у нас псується зір.

Іншими словами, якщо порушувати закони природи, то ця природа починає нас карати різними хворобами. З харчуванням це також відомий факт, що подібні речі відбуваються. Тому виникла така ідея - харчуватися як харчувалися наші предки тоді, коли вони жили буцімто в гармонії з природою, збирали якісь корінці, називається палеодієта.

Юрій Пустовіт: И даже не чистили зубы.

Дарина Прокопик: І не мили руки.

Юрій Пустовіт: Что тоже важно.

Дмитро Сімонов: Цікаво, карієс у них був так часто як у сучасному світі чи ні?

Дарина Прокопик: Вони помирали раніше, не доживали до карієсу.

Фото: Unsplash

Дмитро Сімонов: Бідні люди, бідні наші предки. Ситуація виглядає, на мою думку, логічно. Що поганого в тому, щоби харчуватися так, як харчувалися люди 100 тисяч років тому? Адже саме до цього їх штовхала природа і саме в такий спосіб вони непогано виживали, як на той час.

Дарина Прокопик: По-перше, їхнє життя не було в гармонії з природою, бо коли помираєш від інфекційної хвороби, від гнійної ранки, від хвороб, які масово косили людей, які з'явилися пізніше - це вже не гармонійне життя. Воно було досить складне, напряжене, жили вони мало, помирали молодими, нас би вже не було, їхні діти гинули, їх життя було досить складним. І вони дуже часто були голодними по декілька днів. Тобто, ідеалізувати той час мені би не хотілося.

Дмитро Сімонов: Модний зараз автор Харарі пише в одній зі своїх книжок, що насправді це зовсім не факт, що життя цих людей - мисливців-збиральників, було настільки вже гіршим, ніж наше життя з комп'ютерами, айфонами і таким іншим.

Дарина Прокопик: Ні, є думка, що люди, до того як почалася неолітична революція, коли вони займалися збиральництвом і полюванням, у них було досить цікаве життя, тому що вони багато рухалися; вполювали - з'їли, позбирали ягідки, полежали на травичці. А коли у них почалися жнива, поля, треба було сапати, то життя стало складніше, це Зброя, мікроби і сталь Даймонда, здається, ця книга про те, що в неоліті людям стало жити складніше, у них стало менше дозвілля.

Юрій Пустовіт: Если мы говорим о палеолите, они же ели все подряд?

Дарина Прокопик: Так, вони їли хробачків, равликів, вони мігрували - з Африки рухалися на північ-на північ, і поступово непогано окопалися на Близькому Сході і там зупинилися, це вже був неоліт, коли колонізували Європу. Вони мандрували Африкою.

Юрій Пустовіт: А в чем заключается нынешняя палеодиета и чем она отличается?

Дмитро Сімонов: І чим вона, зрештою, погана?

Дарина Прокопик: Відрізняється і сама дієта, і відрізняємося ми. Тут два вектори: перший - рослини. Ми не знаємо достеменно, що вони їли. Археологи, палеонтологи досліджують зуби - як вони були сточені, які там є рештки яких рослин між зубами, що в них було у шлунках, скам'янілих фекаліях, це все досліджується, насіннячка дістають і намагаються збагнути. Вони їли все підряд. Дієта у них була різноманітна і цікава.

Юрій Пустовіт: Скорее, ее не было.

Дарина Прокопик: Дієта в тому плані, все, що ми їмо, раціон. Але і самі люди відрізнялися. Вони не мали такого зросту як ми, в них була інша щільність кісток, вони виглядали інакше; генетично та фізіологічно були іншими, в них не було навіть деяких ознак, які є в нас, наприклад, здатності розщеплювати лактозу.

Дмитро Сімонов: Тобто еволюція людини продовжується.

Дарина Прокопик: Вона триває постійно, вона й зараз триває.

Дмитро Сімонов: Не можна сказати, що ті люди, які живуть сьогодні, абсолютно ідентичні до тих людей, які жили 50 тисяч років тому.

Дарина Прокопик: Вони зовсім різні. Навіть хвилі колонізації Європи (вона відбувалася принаймні в три хвилі в різний час). Люди, які перші дійшли до Іспанії, до Альбіону, вони зовсім не схожі на тих людей, які живуть зараз і взагалі таких людей немає - темношкірі люди з блакитними очима. Це щось зовсім інше.

Юрій Пустовіт: Мы забыли сказать, в чем заключается нынешняя палеодиета.

Дарина Прокопик: Вона дуже приємна. Вони кажуть: треба їсти сиру їжу, не варили ж її. Треба їсти сиру зелень, горіхи, насіннячко якесь, яке зібрали, сире м'ясо, рибу. Вогонь уже був, гриль уже палеодієтою можна вважати.

Юрій Пустовіт: Хорошая диета.

Дарина Прокопик: Вони їли все ж таки приготовану їжу, багато рослин, м'ясо різного походження, тобто, білкова їжа - пташині яйця, змії, ящірки, різноманітні слимаки, це все можна було їсти.

Дмитро Сімонов: З іншого боку, чому не вважати палеодієтою той спосіб харчування, який люди практикували мільйон років тому? Тоді ще вони вогнем, наскільки я розумію, не оволоділи. У нас може вийти кілька варіантів палеодієти.

Дарина Прокопик: Їх насправді дуже багато, більш-менш адаптованих до життя. Деякі справді їдять сире м'ясо, хоча ризики поїдання сирого м'яса дуже великі, це може бути останнє, що ми їли в цьому житті.

Дмитро Сімонов: Через паразитів, мається на увазі.

Дарина Прокопик: Через паразитів, через бактерії, які на ньому живуть, просто звичайних бактерій - стрептококи, лістерії, умовно патогенні бактерії; може бути збудник ботулізму, це вже справжня патогенна бактерія.

Дмитро Сімонов: Якби я був прихильником палеодієти, я би сказав: будь ласка, треба перевіряти м'ясо за допомогою якихось електронних мікроскопів чи ще якось.

Дарина Прокопик: Так, робити бактеріальний посів з м'яса. Але поки воно лежить у холодильнику, це вже не зовсім палеотехнологія.

Дмитро Сімонов: Так. Я до того і веду, що наші пращури 50 тисяч років тому не мали можливості перевіряти.

Дарина Прокопик: Ми не можемо технічно відтворити цю дієту, а з іншого боку ми не є такими, як вони були раніше. Ми не рухаємося так багато і не буваємо на свіжому повітрі, ми не відтворимо той експеримент.

Юрій Пустовіт: Они же ели еще диких животных, верно?

Дарина Прокопик: Так.

Юрій Пустовіт: Вот, а у нас сейчас таких практически нет.

Фото: Unsplash

Дарина Прокопик: Я знаю мисливську байку, як на зайців полюють. М'ясо досить жорстке, йому треба дати полежати трішечки. Воно не підгниває, а йде лізис м'язів, вони трішечки розщеплюються, ферментуються. Ферментованого зайця вже можна їсти, дичину. Я не думаю, що сучасна людина на це піде. Але в палеодієті, якщо відкинути нашу генетичну розбіжність і рослини, які ми зараз маємо, це різноманіття зараз зовсім не таке, як було раніше.

Рис одомашнили в Азії, приблизно в той же час одомашнили пшеницю на Близькому Сході, в той же час почали вирощувати кукурудзу. Але вона не була така, як ми її зараз знаємо, це було щось як мізинчик з трьома зернятками, а пшеницю треба було лущити руками, вона зросталася з плівкою; не молотилася так як зараз, зате у неї ламався стержень. Її не можна було жати серпом, її треба було просто визбирувати по зернятку з поля.

Дмитро Сімонов: Одним словом, якби ми подивилися на предків сучасних рослин і на ті культурні рослини, які ми маємо зараз, ми би навіть не впізнали, що це якісь родичі.

Дарина Прокопик: Так, ми їх не впізнаємо. Ті баклажани, які ми знаємо зараз, були маленьким якимось пасльончиком, як дикі. Не було ні томатів, ні гарбузів таких, як ми знаємо. Баклажани були якимись нікчемними рослинами, не дуже смачними, з великою кількістю насіння.

Дмитро Сімонов: Іншими словами, якби ми навіть захотіли сьогодні практикувати палеодієту, як ми її собі уявляємо, то це було би практично неможливо, тому що нам треба було би створити палеоекосистеми. Тобто, виділити десь в Африці якусь величезну ділянку лісу, відновити там всю біоту, флору тощо і там жити.

Дарина Прокопик: Один із дієтологів, який робив матеріал, здається, для CNN, так зробив. Він поїхав в Африку, здається, в Кенію, знайшов там плем'я збирачів-мисливців, вони досі живуть цим устроєм, стрункі, довгоногі. Він з ними пожив буквально три дні, їв те, що їли вони, бігав разом з ними. Він страшенно схуднув і аналіз бактерій його кишечника показав, що в нього з'явився новий вид бактерій. За три дні він їх якось набрався, вони його колонізували.

І висновок, який було зроблено для всіх доступним, що не треба їхати в Африку і бігати за їжею. Але оскільки вони їдять різну рослинну їжу - насіннячко, плоди, споживають багато клітковини, dietic fiber, вона дуже корисна для наших бактерій. Вони на ньому оселяються і в кишечнику створюють дуже сприятливі умови для всього тіла: для імунної системи, для нашого настрою, вони впливають на мозок, допомагають нам не переїдати; трохи боронять від депресії, змушують не їсти солодке. Тому здорова мікрофлора кишечника - це головний приз від палеодієти або будь-якого харчування, яке базується на рослинних і далі за зменшенням до благ цивілізації.

Юрій Пустовіт: Мы все-таки подобрались к той пользе, которую приносит какая-то диета.

Дмитро Сімонов: Є дуже багато шкідливих речей, які їсть сучасна людина. Це цукор у великій кількості, можливо, сіль у великій, алкоголь, щодо якого є певні суперечки. Будь ласка, ви могли би розповісти, що із того, що ми маємо сьогодні у порівнянні з нашими пращурами, що є найбільш шкідливим і що варто було би точно виключити з нашого раціону, рівняючись на тих самих пращурів, про яких ми згадували?

Дарина Прокопик: Раніше люди їли багато рослинної їжі. Навіть коли вони перейшли до сільського господарства, різні рослинні продукти, зокрема злаки, коли їх нарешті одомашнили, складали основу раціону. Те саме говорять нам дієтологи з усього світу зараз. Створена так звана умовна харчова піраміда. В її основі лежать овочі, фрукти, різні коренеплоди, такі як картопля, пастернак, злаки (не біла пшениця, не пшениця з висівками, нешліфований рис), які мають складати основу нашого раціону.

Трохи менше ми маємо їсти олій, молочних продуктів, м'яса різного виду - птиця, тваринне м'ясо. Якщо ми його не їмо, то якісь еквіваленти рослинної їжі, багатої білком. Ще трохи менше жирів тваринних - вершкове масло, сало. І зовсім нагорі у вигляді вишеньки на тортику зовсім трохи, цього не уникнути, знаходяться алкоголь, процесоване м'ясо (мається на увазі ковбаси), солодощі, газовані напої.

Юрій Пустовіт: Мы пропустили рыбу.

Дарина Прокопик: Риба знаходиться всередині, риба має бути як джерело білкової їжі.

Дмитро Сімонов: Тут у мене виникає ціла низка запитань. Молоко. Звісно, якщо ви є виробником молочної продукції, то ви говорите, що на рік людині треба їсти в перерахунку на молоко ледве не 350 чи скількись кілограмів молока. Але деякі люди взагалі не можуть споживати молока, принаймні свіжого. Де тут істина, де правда? Можливо, людям, як і усім іншим родичам-ссавцям, молоко потрібно лише до віку півроку, а після цього це взагалі якась дивна забаганка?

Дарина Прокопик: По-перше, можна їсти не просто сире молоко або пастеризоване молоко, а ферментоване, тобто, молочнокислі продукти або їх іще більш концентровану форму - творог і сири. Вони всі матимуть різну поживну цінність. Якщо ми їмо сир, то ці літри молока якраз і споживаємо. Річ у тім, що не всі люди здатні розщеплювати лактозу (молочний цукор) до глюкози й галактози, простих цукрів.

Юрій Пустовіт: А в каком соотношении?

Дарина Прокопик: В різних країнах по-різному. Є люди, які частково переносять лактозу. Вони її розщеплюють, але не зовсім ефективно. У них є один ген хороший, другий - не працює. Ссавці в дорослому віці ніколи не вміли перетравлювати сире молоко. У дорослої людини чи у дорослого котика лактоза доходила до кишечника, там на себе тягнула воду, її починали їсти бактерії, які там живуть. В результаті утворювався водень, живіт здувався, туди не потрапляла вода. У деяких людей молочнокисла продукція викликає дуже сильне послаблення, для них це критично.

Але ніщо не стоїть на місці, і випадково у нас виникла мутація, так званий активатор гену, ферменту бетагалактозідази, яка зробить з лактози прості цукри. Вона з'явилася у нас в неоліт, коли люди почали жити зі свійськими тваринами - козами, буйволами. Вони змогли спершу пити кисле молоко, потім змогли пити цільне молоко. Це була настільки класна річ, що люди лишали набагато більше нащадків, якщо вони вміли пити сире молоко, не кисле.

Дмитро Сімонов: Пройшов природний відбір.

Дарина Прокопик: Вони були дуже успішні в розмноженні, і Північну Європу, Британію колонізували якраз ті люди, які мали цей фермент.

Дмитро Сімонов: Нащадки тих, в кого відбулася певна мутація, яка дозволяла їм пити сире молоко.

Дарина Прокопик: Середземномор'я, наприклад, колонізували раніше, і вже тим, другим мігрантам сказали “зась”. Тому в Середземномор'ї не дуже п'ють молоко, як у Британії чи Швеції. Є люди, які сприймають краще, у них обидва гени мають активатор у дорослому віці, в деяких один від тата, від мами, у когось жодного.

Дмитро Сімонов: Я так розумію, що є цілі великі популяції, на зразок населення Америки, які молоко взагалі не сприймають.

Фото: Unsplash

Дарина Прокопик: Так. Нещодавно була публікація в The Economist, де говорять, що європейські багаті країни стали багатими історично, бо у них непогано процвітало скотарство, вони розводили худобу, бо могли пити молоко. А потім у них ще було і м'ясо, і вовна, і все це зав'язано на тому, що тварини, які дають молоко, були корисними, і в них розвивалася промисловість.

Можете не лякатися, молоко не є дуже поживним продуктом, критично важливим для сучасної людини, у нас є інші продукти. Якщо молоко погано йде, від нього погано, то не треба його пити. Та можна не лякатися, наприклад, йогуртів чи сиру. У твердому сирі лактози практично немає, бактерії її всю з'їли, зробили з неї молочну кислоту. В йогуртах і кефірах трохи лактози є.

Дмитро Сімонов: У сучасному світі для сучасної людини молоко і молочні продукти - це така річ, яку, якщо вони йдуть і подобаються, можна їсти. І я так розумію, що якоїсь великої шкоди від цього не буде, не накопичуються якісь шкідливі речовини, як у випадку з м'ясом, про яке ви теж згадували. А може людина і не пити молоко, якщо воно їй не подобається або гени влаштовані таким чином, що вона не може розщеплювати лактозу.

Дарина Прокопик: Молочнокислі продукти корисні, оскільки вони містять так звані пробіотики і пребіотики. Вони корисні для нашого кишечника, в них є молочнокислі бактерії, які живуть у нашому кишечнику і вони з йогурта можуть дійти до кишечника і там оселитися. Можуть нам давати вітаміни, допомагати боротися з депресією, зайвою вагою.

Там є молочна кислота, яка дуже корисна для кишечника, бо пригнічує умовно патогенні бактерії, які у нас є, але краще їх тримати на ланцюгу. Тобто, молочнокислі продукти корисні. Творог, сир мають у своєму складі багато повноцінного білка, який містить усі амінокислоти, в них багато кальцію, тому це досить поживний продукт. Найзручніше здобувати кальцій саме з молочних продуктів.

Юрій Пустовіт: А для тех, кто вообще не воспринимает молочные продукты, есть какие-то заменители?

Дарина Прокопик: На Заході це ціла індустрія, у них дуже багато продуктів, збагачених кальцієм.

Юрій Пустовіт: Я имею в виду природные заменители.

Дарина Прокопик: Вони, наприклад, є в мигдалі. Всім, хто не їсть молочні продукти, рекомендують їсти кеш'ю та мигдаль. Це найкращі джерела кальцію, також і шпинат.

Дмитро Сімонов: Але я так розумію, у випадку з горіхами постає питання фінансів, тому що це буде зовсім інша ціна.

Дарина Прокопик: У твердому сирі лактози немає. Якщо людина не є принциповим веганом, що не споживає будь-які тваринні продукти, то їсти твердий сир у разі непереносимості лактози можна.

Дмитро Сімонов: До речі, про веганів. Сьогодні ця течія є дуже популярною. Ці люди намагаються довести, що можна харчуватися, не споживаючи нічого, що містить тваринні компоненти. Є науковці і їх більшість, я так розумію, що є консенсус щодо цього, що рослинна їжа не може забезпечити усіх тих компонентів, які людині потрібні. Де тут правда, з вашого наукового погляду?

Дарина Прокопик: Є офіційна позиція дієтологів. Вони регулярно, раз на 10 років дають рекомендації, де все роз'яснюють. Офіційна позиція така: навіть повністю заснований на рослинному харчуванні раціон може бути повноцінним. Але вони є різними. Люди, які люблять м'ясо, сміються з веганів і говорять: “Ви їсте моркву і траву”. Це поширений жарт, усі сміються, що вегани об'їдають тварин, доїдають листя з дерев.

Дмитро Сімонов: Змушують страждати рослини.

Дарина Прокопик: Це, до речі, правда.

Дмитро Сімонов: Чому?

Дарина Прокопик: Рослини навіть сплять, у них є циркадні ритми, вони повідомляють дерева, наприклад, один одному про загрозу, що їх почали їсти.

Дмитро Сімонов: У них є якась комунікація.

Дарина Прокопик: Так. Тому якщо справді їсти моркву і шпинат, то це погано закінчиться дуже швидко. Але якщо продумати не спонтанне веганство, а продумане: людина проконсультувалася з лікарем, проконсультувалася з нутріціологом, почитала літературу, знайшла де купувати які продукти у своєму місті… Можна купувати мигдалеве моколо, воно дорого коштує, але воно збагачене кальцієм і нічим не гірше, це навіть смачно. Якщо продумати раціон…

Юрій Пустовіт: Как-то неуверено вы сказали "смачно".

Дмитро Сімонов: Тут правильна відповідь "кому як".

Дарина Прокопик: Кому як. Знати те, які є амінокислоти, наприклад, у пшениці один профіль амінокислот… Їх є 20, а у пшениці з них є, наприклад, 18, — якихось більше, якихось менше. А в бобових, наприклад, багато інших амінокислот. І от якщо знати, що з чим комбінувати, планувати собі меню, планувати покупки, постійно їсти горіхи, бобові, тофу, збагачені продукти; регулярно здавати аналізи, це важливо — показуватися сімейному лікарю…

Дмитро Сімонов: Почалося…

Дарина Прокопик: Так, тоді можна жити. У мене є близькі друзі вегани багато років, але вони прекрасно виглядають. Виглядають на 10 років молодше за свій вік.

Юрій Пустовіт: А настроение как у них?

Дарина Прокопик: Гарне. Але це справді спосіб життя, вони цим заморочуються. Неможливо бути веганом і ходити на роботу, купувати пиріжок біля метро.

Дмитро Сімонов: Так от питання в тому, чи воно варто того, як ви сказали, заморочуватися?

Дарина Прокопик: Більшість людей стає вегетаріанцями різного штибу: і зовсім довеганів, і сироїдів, переважно з етичних міркувань, згідно з дослідженнями. Вони передусім дбають не про своє здоров'я, а про добробут тварин, про планету, парниковий ефект. Уже точно доведено, що якщо ми скоротимо виробництво червоного м'яса, саме кількість корів, які йдуть на м'ясо, то це суттєво зменшить викиди CO2 і метану в атмосферу. Вони стають веганами не просто так. Але дуже багато людей із вегетаріанства повертаються до всеїдності, тому що це справді складно і буває дорого. У маленьких містах України це дуже складно. Вони заморочуються аж до того, що косметику купують…

Дмитро Сімонов: Треба мати велику силу волі, а ще крім того, я думаю…

Дарина Прокопик: І гроші.

Дмитро Сімонов: Деякі люди просто дуже люблять м'ясо. Що би ви могли порадити з практичної точки зору тим людям, які вважають, що хочуть стати веганами? До кого їм звернутися, чи що їм читати, якими мусять бути їх перші кроки в цьому напрямку?

Дарина Прокопик: Так, це можливо, можливо бути щасливим успішним веганом, але треба отримати підтримку. По-перше, це стан здоров'я, стан організму буде мінятися.

Юрій Пустовіт: То есть, не каждый человек может стать веганом?

Дарина Прокопик: Може кожен, хоча вегетаріанство - це інше питання. Слід поговорити з сімейним лікарем, здати аналізи. Подивитися, яка вага тіла, чи вже немає худорлявості й виснаження; здати аналізи на гемоглобін, чи немає вагітності, бо коли жінка вагітна, у неї набагато більша потреба в поживних речовинах і зробити цей раціон повноцінним буде складніше. Перше - це піти до сімейного лікаря. Імовірно, він направить здавати аналізи. Їх варто здавати регулярно, це аналізи на гемоглобін і на гомоцистеїн.

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Гомоцистеїн - це амінокислота, яка утворюється в процесі обміну речовин і має піти далі. Якщо нам бракує вітамінів B9, B12, вона не іде далі, починає назбируватися і фактично отруює мозок, ми цей гомоцистеїн бачимо в аналізі крові. Гомоцистеїну стає більше з віком, у літніх людей, яким B12 бракує, він засвоюється гірше. Вітамін B12 не споживають вегани, які зовсім не їдять тваринної їжі. У нас є певні запаси, але вони вичерпуються. І от саме гомоцистеїн є маркером браку B12. Дивитися вміст вітаміну в крові досить безглуздо, це не є надійним показником, треба дивитися на результат. Результат - це гомоцистеїн, я раджу це запам'ятати.

І гемоглобін. У нас є запаси заліза, ми дуже гарно вміємо його перевикористовувати, ми його не втрачаємо. Але вегетаріанцям важче здобувати залізо з рослинної їжі, воно там добре сховано, гірше засвоюється, і тому поступово запаси заліза будуть вичерпуватися, в разі вагітності ці стани взагалі критичні. Тому якщо аналіз крові хороший, немає гомоцистеїну, індекс маси тіла знаходиться в межах норми, тобто, людина не надто худорлява; у жінок не порушується і не зникає менструальний цикл - значить усе добре.

Юрій Пустовіт: Вы два раза сказали "во время беременности" одно и "во время беременности" второе. То есть, получается, что во время беременности эта диета противоестественна?

Дарина Прокопик: Ні, під час вагітності дієтологи радять вживати добавки. Але я також застерігаю, що зараз можна купити будь-що на iHerb чи на якихось інших сайтах, які буквально лізуть з реклами, і люди це роблять. Не купуйте добавки без консультації з лікарем, який вас обстежив. Перш ніж пити якісь добавки заліза або кальцій, або вітаміни, треба завжди радитися з лікарем. Він побачить, чого бракує і в якій формі це краще пити. БАДи зараз надто легко купити, і це проблема. Вагітним жінкам за протоколами можуть призначити пити якісь добавки, те, що називається supplements, але це має призначити лікар.

Дмитро Сімонов: Щодо веганства, моє особисте резюме, що все надто складно, хоча життя взагалі не дуже проста річ. На початку програми ми говорили про те, що у нас є їжа, а є ще й напої. Юрію, ваші які улюблені?

Юрій Пустовіт: Кофе один из них.

Дмитро Сімонов: Кава. Читаємо якісь популярні сайти, один заголовок: кава шкідлива…

Юрій Пустовіт: Второй - полезна, а правы и те, и другие.

Дарина Прокопик: Це невичерпна тема для контенту.

Юрій Пустовіт: А можно подробнее?

Дмитро Сімонов: Резюме.

Дарина Прокопик: Резюме таке: кава як напій містить дуже багато різних речовин і вони для нас є досить корисними. Вони корисні для судин, для мозку, кава справді навіть змінює кровообіг мозку, покращує його. Є доведений клінічний ефект, що вона буде знижувати ризик раку печінки, якщо перед цим був гепатит, наприклад. Дуже багато клінічно доведених корисних ефектів. Але там ще є кофеїн. Кава - це не просто кофеїн, це купа ніштячків і кофеїн. Кофеїн може бути корисним до межі, але різним людям по-різному.

Кофеїн, як і всі ліки, антибіотики, як наші гормони, має рано чи пізно зруйнуватися в нашій печінці. І ті ферменти, які його руйнують, роблять це з різною ефективністю. Кавомани, які п'ють каву цілими днями і у них фактично нічого не змінюється в самопочутті, не стають ані бадьорішими, ані виснаженішими. Вони просто дуже ефективно руйнують кофеїн. Для них кава корисна. Ті, які повільно його руйнують, у них кофеїн довго гуляє по крові, діє на мозок, для них його дія може бути шкідливою.

Юрій Пустовіт: А как это определить?

Дарина Прокопик: Зараз пропонують генетичні тести, але найнадійніший спосіб - це самопочуття, бо ми одразу бачимо результат. Генів, які впливають на наше сприйняття кофеїну, декілька. Одні його руйнують, інші навпаки сприймають, і все це по-різному. Люди різні і у кожного свій білочок своєрідний. Якщо ви випили кави і починає калататися серце, тахікардія - значить, ви до нього дуже чутливі.

Якщо пітніють долоні, виникає мемчик “непозбувна бентега” від кави, починається дуже тривожний стан - значить нам її не варто пити, або мій лайфхак - пити каву без кофеїну. Вона містить усі позитивні сторони кави, які нам корисні для судин, але вона не діє на нервову систему. І плюс є доведений ефект плацебо, ми сприймаємо обстановку, кав'ярню, друзів, запах, улюблену філіжанку, і це робить нам комфортно.

Юрій Пустовіт: Нет ли какой-то оптимальной дозы в день?

Дарина Прокопик: Її немає. Є статистично рекомендована доза кофеїну - від 300 до 400 міліграмів. Дослідили багато-багато людей…

Юрій Пустовіт: Сколько это чашек кофе?

Дарина Прокопик: Вони бувають різними. Якщо міряти стандартним еспресо в Європі, то це буде десь 5 еспресо. Але це статистика. Мій улюблений дослід на тему кави: в якомусь госпіталі люди лежали з серцем. Їх вивчали, вони пили каву і побачили, що насправді кава збільшує ризик серцево-судинних хвороб. Їх опитували, що вони пили і скільки, та зробили загальну статистику, побачили, що кава підвищує ризик інфаркту. Оприлюднювати такі дані - це "гвіздок у труну" кавового мільярдного, трильярдного бізнесу.

Науковці подумали: ні, ми не хочемо так псувати собі життя. Вони цих хворих поділили, дослідили генетично, подивилися, яка в них генетика, і якраз ті, хто швидко руйнували кофеїн, для тих кава була корисною, вона знижувала ризик інфаркту, бо гарно налаштовувала судини. А ті, у кого повільно, у них насправді збільшувала. Люди різні. Можна зробити статистику, яка всіх урівняє…

Дмитро Сімонов: Але це буде середня температура по лікарні.

Дарина Прокопик: На чому сходяться науковці, люди, які пишуть про спосіб життя? Треба дивитися саме на людину, на її тіло, відчуття, колір шкіри, чи немає муляння в шлунку, чи не виникає якихось неприємних асоціацій. Якщо воно є - втрачається сон, якщо виникає залежність, то треба припиняти. Треба бути свідомими.

Дмитро Сімонов: Я для себе зробив дуже простий висновок: якщо ви п'єте каву і почуваєтеся добре, значить пийте собі на здоров'я. Але якщо більше п'яти еспресо на день, то можна замислитися. Серед напоїв є ще й інші. Вони різнокольорові, їх наливають у посуд різної форми, але всі вони містять один компонент - C2H5OH, це спирт етиловий.

Дарина Прокопик: Добре, якщо тільки він, а не метиловий.

Дмитро Сімонов: Метиловий - це страшна річ. Можна спочатку осліпнути, якщо навіть трішки його понюхати, так би мовити, але ми зараз про етиловий. Із заголовками популярних ЗМІ та сама ситуація: тут пишуть, що провели якісь величезні дослідження і сказали, що трішки алкоголю - це супер для серця, а тут провели і сказали, що навіть якщо ви грам на день п'єте, вам буде обов'язково рано чи пізно погано. А де ж правда?

Дарина Прокопик: Знову ж таки, мова іде про те, щоби ми споживали свідомо і намагалися зменшувати шкоду від цього. Я почну з хороших новин для слухачів: люди, які були принциповими тверезенниками, які ніколи не вживають алкоголь, у них так само, як і у вегетаріанців (але там інші причини), був вищий ризик депресії. Вегетаріанці схильні до депресії не тому, що вони не їдять м'ясо, а тому що вони дуже чутливі. Справді, вони дуже емпатійні люди, переймаються, їм погано.

Дмитро Сімонов: Не від своєї дієти, а від своєї природи.

Дарина Прокопик: Люди, які не споживають алкоголь, мали більшу депресію і навіть передчасну смертність. Але не через те, що вони не пили алкоголь і їм його бракувало, а через те, що вони не ходили по барах із друзями.

Юрій Пустовіт: Побочное явление.

Фото: Unsplash

Дарина Прокопик: Прекрасна фраза про алкоголь: алкоголь - це потужна соціальна змазка. Це те, що нас об'єднує. І нам добре не стільки від самого алкоголю, якщо ми п'ємо, а від того, що ми з друзями в якомусь хорошому місці, там грає приємна музика. Повідомлення, яке я хочу донести: не обов'язково пити багато алкоголю. Можна пити що-небудь низько/слабкоалкогольне, можна пити безалкогольне пиво, і ефект плацебо для алкогольних напоїв доведений так само. Люди розфокусовуються, розслабляються, веселяться, хоча п'ють просто тонік або безалкогольне пиво. В алкоголі найкраще - це з ким його споживати і з якої нагоди.

Але справді є позитивні й негативні сторони. Клінічно доведені численні негативні наслідки: дія на мозок, нейротоксичність, збільшення ризику раку печінки, збільшення ризику нейродегенеративних процесів. Але для нейродегенеративних, наприклад, це не єдина причина.

Дмитро Сімонов: І ці речі відбуваються тоді, коли людина споживає алкоголю занадто багато, що очевидно. Було би дуже добре, якби ми підсумували всі ті речі, про які сьогодні говорили. Як же має ставитися до свого харчування сучасна людина, виходячи з наявних у нас наукових знань?

Дарина Прокопик: Свідомо. До споживання того, що ми їмо та п'ємо, навіть збираємося купити з одягу, ми маємо ставитися свідомо. Ми маємо ставити собі запитання: яку саме користь я отримаю з цього продукту і яку шкоду? І щоразу ми маємо робити вибір на користь того, що дасть нам трохи більше користі, трохи менше шкоди. Дуже важко харчуватися якоюсь ідеально збалансованою їжею в мегаполісі, зі складним графіком, дітьми і хобі. У той же час нам хочеться бути здоровими. Ми завжди маємо обирати щось краще, робити здорові вибори. Смачні, але які би були нам корисні для тіла і для мозку. І не напружувати всіх довкола своїми харчовими заморочками.

Юрій Пустовіт: Дарина, вот для обычного человека, который не сидит на диете, питается обычным образом, можно ли в итоге сделать вывод, что все хорошо в меру?

Дарина Прокопик: Так. Чим простіше, то краще.

Дмитро Сімонов: Дякую всім, хто був із нами.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00