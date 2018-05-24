Академія наук. Релігійні вірування слов'ян. Гість Євген Синиця. Ефір від 24.05.2018

Гість — кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства КНУ ім. Т. Шевченка Євген Синиця.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00

Юрий Пустовит: Кто же все-таки такие славяне? Откуда они взялись и по каким признакам их определять?

Євген Синиця: Насправді все достатньо просто, хоча питання доволі традиційне. Дійсно через те, що на це зараз понавішано всякої політики сучасної, поточної, на жаль, занадто багато. Слов'яни - це визначення мовне, тобто це будь-які люди, які розмовляють однією зі слов'янських мов або розмовляли, бо є мертві слов'янські мови, і вважають її рідною. Це не настільки, можливо, однозначно і просто, але це основне. Це люди, які розмовляють слов'янськими мовами.

Юрий Пустовит: Как их можно определить географически?

Євген Синиця: Географічно, це сучасні слов'янські країни, де слов'яни є титульною нацією, тобто це практично всі Балкани, крім Греції, це центральна Європа, тобто Чехія, Словаччина, Польща, де мешкають слов'яни західні, це східна Європа, тобто східноєвропейська рівнина за великим рахунком. Слов'яни там не одні, але титульними націями є там українці, білоруси, росіяни. І є невеличкий ланцюжок Балтійських країн, де мешкають люди, які розмовляють балтськими мовами або фіно-угорською, як в Естонії. Це величезна частина Європи. Якщо брати традиційний ареал. Є ще не традиційний, те, що стосується Поволжя і далі на схід до Тихого океану, тобто територія сучасної Росії, це територія колонізована порівняно недавно слов'янами, але її теж можна вважати.

Юрий Пустовит: Славян туда завезли, да?

Євген Синиця: Вони радше самі туди зайшли, а потім їх туди почали зсилати.

Дмитро Сімонов: В просторі ми визначили слов'ян, треба ще визначити їх в часі.

Ми досить впевнено можемо казати про те, що на другу половину V століття слов'яни, як певна єдність, усвідомлювали себе

Євген Синиця: Так. Де вони взялися? Це зараз і не тільки зараз, це років 200 така достатньо серйозна наукова проблема. багато що зроблено, остаточних відповідей в нас поки що не дуже багато, але ми досить впевнено можемо казати про те, що на початок VI століття, скоріше навіть на другу половину V століття слов'яни, як певна така єдність, себе усвідомлювали і були відомі з сусідами. Тобто тим, хто писати вмів, насамперед, хто написав ще слово склавіни, в якому вбачають спотворене фонетикою еллінською слово "слов'яни".

Юрий Пустовит: То есть можно сказать, что это было первое упоминание о славянах?

Євген Синиця: Так, це перші згадки, це джерела, які написані в середині VI століття. але там є відсилки до подій, які до початку VI століття належать. І є приводи розмірковувати, що насправді слов'яни з'явилися ще раніше, але це завжди складне питання, тому що всім хочеться ж предків побільш давніх, і в нас там слов'яни іноді дотягують чи не до 1 тисячоліття до нашої ери. Але якщо академічно і зважено підходити до цієї проблеми. можна сказати, середина 1 тисячоліття нашої ери - це час появи слов'янства. Прабатьківщина така умовна слов'ян - це прикордоння сучасне України, Білорусі і області, які до цієї смуги поліської примикають в Польщі сучасній і на території сучасної Росії. Можливо, не лише і поліська смуга,а і лісостепова, якщо брати територію Росії, тобто Курщина, Білгородщина, навіть Вороніжщина. Це ареал, де вони, скоріш за все, сформувалися, як єдність.

А остаточно вони, на мою думку і думку багатьох колег, вони свою самість, окремішність усвідомили як раз в процесі великого розселення, яке почалося на межі V-VI століть, тому що зросла кількість контактів з оточуючим миром, і якось треба було себе позначити, і вони зрозуміли, що ми не такі, як ці люди, ймовірно, називаємося слов'яни, тому що в нас є слово". Тобто ми розмовляємо зрозумілою мовою.

Юрий Пустовит: То есть можно сказать, что славяне сформировались благодаря языку, да, который их обобщал?

Євген Синиця: Справа в тому, що мова - це один з таких наріжних каменів. І поділ етнічний часто з мовним збігається. Слов'яни - мовознавче визначення, насамперед. Під цим лежить якась побутова культура більш менш спільна, і це більше по моїй парафії, у моїй компетенції. Багато що ми припускаємо або вважаємо більш менш адекватними гіпотезами. Щодо походження ранніх етапів історії слов'янства, воно базується саме на археологічних матеріалах. Але етнічність - це все ж таки те, що в головах, не те, що вони роблять руками, а те що в головах, в тому числі і мова.

Юрий Пустовит: Вероятно их еще объединяла и та самая религия, о которой мы собрались сегодня говорить?

Євген Синиця: Тут велике питання, чи була вона у них єдина. Тому що про вірування дохристиянські слов'ян в нас вся інформація походить вже з XI-XII століття. Тобто є найраніша така довідочка з приводу вірувань слов'янських є в одному з цих джерел середини VI століття, про яке я згадав у Прокопія Кесарійського. В історії воєн є такий етнографічний нарис про слов'ян, вони були новинкою сезону, треба було читачеві пояснити, що це за нові люди приперлися через Дунай, ще не через, але вже до Дунаю дійшли, чому вони такі страшні, чому ради з ними дати не можуть, не можуть зупинити цю навалу.

Дмитро Сімонов: І як Прокопій Кесарійський характеризує цих варварів?

Євген Синиця: Він їх характеризує достатньо приязно, як не дивно. Тобто дикі люди, абсолютно з страшним злиденним способом життя. Але дуже вправні воїни, він це зазначає, тому що це його хвилювало, це було важливо. З одного боку воюють не за правилами, з іншого боку виносливі, достатньо наполегливі.

Дмитро Сімонов: Чужинці завжди воюють не за правилами, я так розумію.

Євген Синиця: Слов'яни навіть на цьому тлі виділялися, вони були схильні до такої партизанщини, а не до відкритих зіткнень. І це було надзвичайно ефективно з точки зору слов’ян, і надзвичайно незручно візантійцям, тому що вони звикли трошки до інших супротивників. Крім того він пише, що слов'яни надзвичайно гостинні і приязні при цьому. Тобто вони добре ставляться до чужинців, в тому числі, не тільки до своїх. І якщо ближче до теми вірувань, то він там зазначає, що в них достатньо широкий пантеон, що там, ймовірно, є якась в цьому пантеоні ієрархія, тому що головним вони вважають бога виробника блискавок, не називає Прокопій його по імені, ми не можемо з цього приводу нічого сказати.

Дмитро Сімонов: Ми не кажемо, що це Перун.

Фото: Перун, М. Пресняков (1998) via Wikipedia

Євген Синиця: Він його не називає Перуном. І в нас нема підстав його Перуном називати.

Дмитро Сімонов: Хоча, може, комусь і хотілося би.

Євген Синиця: Логічно припускати, що оскільки ми знаємо з набагато пізніших джерел, навіть не літописних, а ще пізніших, це ближче до середини II тисячоліття нашої ери, що Перун нібито був громовержцем, відповідно, може, цей бог громовержець,я кого згадує Прокопій і є той самий Перун, але впевненості в цьому в нас немає.

Дмитро Сімонов: Це вже наші конструкції.

Євген Синиця: З віруваннями слов'янськими в переважній більшості випадків саме так, тобто в нас є мізер якоїсь адекватної синхронної інформації і купа того, що на цей мізер накручена потім противниками поганства, християнськими проповідниками різними, потім науковцями, які це вивчали, це теж, на превеликий жаль. Але доба романтизму XIX століття була позначена тим, що хотілося зробити слов'ян цих ранніх щонайменше рівними еллінам або римлянам. Тобто наші предки теж мають бути величними. Оскільки цим займалися люди, які мали дуже ґрунтовну освіту класичну, тобто вони бездоганно знали всяку різну міфологію античну, і майже беззастережно, оскільки на тому етапі розвитку науки це було в принципі так прийнято, тому вони майже беззастережно екстраполювали якісь ці уривочні відомості в більш складні системи і казали, що "ймовірно, Перун - це аналог Зевса". А кого ж ще?

Дмитро Сімонов: А ще слід сказати, що крім таких науковців, були люди, які вважали себе науковцями, не маючи на те особливо великих підстав.

Євген Синиця: XIX століття, особливо перша половина, це такий складний час. Це ще з одного боку нібито наука семимильними кроками рухається до позитивізму кондового, з іншого боку ще відлуння енциклопедизму, коли освічена людина не мала спеціалізації наукової. І часто це давало позитивні якісь плоди, а часто давало єрунду якусь, коли людина, яка займалася хімією або фізикою, раптом відчувала в собі талант історика і починала займатися іншими речами.

Дмитро Сімонов: Той самий Ломоносов відомий, він також писав про вірування слов'ян.

Євген Синиця: В тому числі, так. Він був природничником нібито, але в нього була така конкретна патріотична позиція, що ті німці, засилля яких у академії наук і в гуманітарній сфері, насамперед, Міллер і його школа,що вони все брешуть, що вони принижують нашу національну гідність, відповідно, їм треба заперечити. Найбільш відомий сюжет цієї суперечки - норманізм, антінорманізм, але це стосувалося багатьох речей історичних. І з науковцями XIX і початку XX століття ще одна така велика проблема. Це дійсно видатні якісь дослідники, видатні люди, які багато що зробили, тут не можна сказати, що вони нічого не розуміли і робили виключно якусь єрунду.

Вони багато зібрали джерел, багато зробили для опорядкування, опублікування цих джерел, вони писали якісь роботи. Це імена, бронзові пам'ятники. За 100-200 років в науці багато що змінилось. У всіх науках. І історія, археологія, етлоногія не виключення в цьому плані. І точки зору іноді доволі радикально змінилися. Але ці імена з роботами 100-200-літньої давнини час від часу десь випірнають, кажуть: "Сам великий такий-то казав".

Дмитро Сімонов: Як істина в останній інстанції, не можна заперечувати

Євген Синиця: Так. І ви, карлики, які стоїте на плечах цих гігантів, щось смієте їм заперечувати. Ну, це нормальний науковий процес. В будь-якій науковій галузі. А в історії це часто-густо ще - історики знов переписують історію. Так, вони її весь час переписують. Тим і займаються, і це не соціальне замовлення, це черговий етап розвитку науки.

Дмитро Сімонов: Навіть і фізики чимось займаються, тому що Ейнштейн трішки переписав після Ньютона чи доповнив його.

Євген Синиця: Да. Це те, що на поверхні. А є маса якихось більш дрібних питань. Це такі глобальні речі.

Дмитро Сімонов: Про які б нам було важко щось говорити в цих стінах в силу того, що в нас бекграунд трішки різний. В нас стрибок такий відбувся від VI століття до XIX. Щоб підвести риску під Прокопієм Кесарійським, треба сказати, що йому належить одна зі найбільш ранніх, найраніша згадка. І там він розповідає про вірування, у тому числі. Якби ми читали це в сучасній книжці, це було би 4 рядки, може, 5 про вірування.

Євген Синиця: Абзац.

Дмитро Сімонов: Там є кілька імен, якихось богів чи божеств. Там, зокрема, є Берегиня, якщо не помиляюсь.

Євген Синиця: Ні. Імен там жодних немає. Він згадує, що богів багато, що є цей головний громовержець. Він згадує, що є маса якихось дрібних потойбічних істот, які доволі традиційні. І з його точки зору, тобто людина з ґрунтовною класичною тогочасною освітою, він їх називає німфами. Тобто це духи якихось природних об'єктів, джерел, річок, у еллінів це гроти, гаї священні і т.д. Це нормальна складова будь-якої, що називається природна релігія.

Юрий Пустовит: Если сравнить с пантеоном богов римлян и греков, больше, меньше?

Євген Синиця: Там, на жаль, нема жодних цифр для того, щоб порівнювати. я думаю, що вони були сумірні. І це вже зі значно пізніших джерел, які оповідають про західних слов'ян, вже це XI-XII століття, там постійно цей мотив звучить, що в них до біса (нерозбірливо) богів, в різних місцевостях боги можуть бути різні. Тобто кожна якась спільнота, у них є свій набір божеств, вони іноді перетинаються, є спільні божества. Найвідоміший - Святовит. Завдяки тому, що про храм Святовита в Арконі доволі багато написано, і там йдеться про те, що цей храм і це божество є верховним. І влада його розповсюджується на величезні території, тобто йому з достатньо віддалених куточків ті, хто в нього вірують, пожертви якісь приносять, звертаються за порадами і інше. Але при цьому існує якийсь локальний пантеон, який для цього конкретного племені чи союзу племен є вжитковим. Тобто це їх рідні божества. Для язичників в принципі нема проблеми в кількості богів. Їх багато, вони різні, вони можуть бути різні в різних місцевостях, тут нема нічого такого. Відповідно, вони абсолютно спокійно ставляться до того, що у когось інші боги.

Для язичників в принципі нема проблеми в кількості богів. Їх багато та вони можуть бути різними в різних місцевостях. Відповідно, вони абсолютно спокійно ставляться до того, що у когось інші боги

Юрий Пустовит: То есть конфликтов по этому поводу не возникало?

Євген Синиця: Конфлікти можуть бути. Ідеологія є ідеологія, але основний конфлікт з язичництвом, з язичниками не між язичниками, тобто цієї релігійної складової, як правило, немає. А монотеїсти і язичники - це такі достатньо напружені завжди стосунки.

Дмитро Сімонов: Але це вже більш пізня історія, яка сталася десь за 400 років.

Євген Синиця: Да, це вже хрещення і т.д. Аж до тог, що були хрестові походи проти слов'ян, які в епоху хрестових походів, тобто в святій землі своє весілля, а на території сучасної Німеччини, на той час східні області були заселені слов'янами, то хрестові походи проти слов'ян з метою порятувати цих язичників від геєни огненної.

Дмитро Сімонов: VI століття - Прокопій Кесарійський. В наступні століття цих згадок літературних, писемних про вірування слов'ян, їх стає більше? Які з них найцікавіші з точки зору дослідження нашого питання?

Євген Синиця: Тут ще один такий момент, про який часто забувають. В принципі там до XX століття потім порожнеча в джерелах з приводу вірувань. Тобто про слов'ян є багато.

Дмитро Сімонов: Тобто вірувань не було?

Євген Синиця: Ні. Про них здебільшого пишуть або християни, або мусульмани. І для християн насамперед, вони з ними познайомилися в VI століття, вони їх класифікували - язичники. Деталі їх не цікавили. Це було вичерпне визначення. Відповідно, нема в нас цих джерел.

Юрий Пустовит: И археология в этом не поможет?

Євген Синиця: Археологія в цьому не може допомогти. Вона може проілюструвати те, що ми знаємо з текстів. Є там опис капища. О, ця структура, яка досліджена археологічно, скоріш за все, є капищем, тому що вона відповідає цьому опису. є опис процедури поховального обряду. О, точно відповідає, кремація, різні поводження з рештками похованого. Але ж нема опису системи міфології.

Дмитро Сімонов: Мене цікавить, конкретно ви чи ваші колеги, які займаються цим же періодом, слов'янами, вони в нас у країні знаходять щось таке, що може бути інтерпретовано досить достовірно, як капище чи як якісь інші речі, пов'язані з релігією?

Євген Синиця: Так, у нас такі знахідки є. Вони достатньо різного часу. Тобто весь ранньослов'янський період. Капище, це найраніше, яке більш менш раніше датовано, воно датовано VIII століттям. Це Шумськ такий на Житомирщині, розкопаний ще в 60-ті роки Іриною Петрівною Русановою.

Дмитро Сімонов: Як це може виглядати в найбільш загальних рисах?

Євген Синиця: Шумськ виглядає нестандартно. Це просто кілька ям, які з'єднані траншеями. В цих траншеях, в цих ямах більш менш регулярно горів такий вічний вогонь. Тобто це для якихось жертвоприношень. І є ще навкруги цього ямки, які можна інтерпретувати, як ями, в яких, як стовпи, встановлювалися ідоли. Є ціла низка городищ на західній Україні здебільшого. Це Буковина, Прикарпаття. Їх теж досліджувала Русанова і Борис Онисимович Тимощук, український дослідник. Там їх інтерпретують так, що це місця громадських зборів, насамперед, тому що там є довгі споруди, які за аналогами з території західних слов'ян називають континами. Тобто це для зборів, для якихось бенкетів громадських. Як правило, в структурі таких городищ є виділене капище, тобто так, як описують той же самий Гельмольт або Саксон Граматик, капище західних слов'ян.

Тобто центральний ідол, навкруги якого чи то огорожа, чи то якісь дрібніші ідоли інших божеств чи духів. Я зараз розповідаю, і люди собі уявляють, що там стояли стовпи, археологи їх знайшли. Ні. Це ями з під цих стовпів, перед ними часто ще додаткові ямки, вміст яких ми можемо інтерпретувати, як наслідки жертвоприношень всіляких. І це все, скільки я сказав "можемо припускати", "ми інтерпретуємо", "ми порівнюємо з якимись моделями", тобто все це гіпотези. І гіпотези не те, щоб хиткі, але не такі, які рано чи пізно перейдуть в струнку теорію.

Дмитро Сімонов: Якщо вже ви згадали про ідола, про стовп, ви на власні очі бачили в краківському музеї того самого знаменитого ідола. Що воно таке? Що сучасна наука про нього думає? Збручський ідол.

Євген Синиця: Збручський ідол - це такий бренд слов'янського язичництва. Він був знайдений в середині XIX століття, в 50 роках десь випадково на березі Збруча, причому на березі тому,я кий був Австро-Угорщиною чи Австрією ще на той час. Відповідно, чому він потрапив в Краків. Тобто це був такий центральний осередок академічний на той момент для, умовно, польських територій, які анексувала Австрія під час розподілів в Польщі. І він опинився там. Там він зараз знаходиться, красивий, під нього відведено окремий зал, зроблено таким чином, дуже гарно підсвічено, можна обійти, там пташочки співають. вітерець віє. Атмосферно.

Дмитро Сімонов: Релігійні обряди можна проводити біля нього?

Євген Синиця: Ні, експонат, нічого поганого з ним робити не можна. Але культовою кам'яною скульптурою слов'янською більш менш достеменно практично не відомо. З всіх описів випливає, що слов'яни робили ідолів з дерева. І Збручський ідол в цьому плані такий досконалий, багаторівневий з багаторівневими можливостями інтерпретації в сучасних науковців він викликав певний скепсис. Не у всіх, тобто це бренд.

Дмитро Сімонов: У тогочасних науковців?

Євген Синиця: У тогочасних ні. У тогочасних не було питань, що це Святовит. Він там з чотирма обличчями. Де 4 обличчя, там і 4 голови, як має бути у справжнього Святоговіта. Його по-різному інтерпретували, але в нульових, може, на початку 10-х років з'явилася серія статей двох достатньо маститих київських археологів - Олексія Комара і Наталі Хамайко, які цей детектив зі Збручським ідолом доволі докладно вивчили і доволі переконливо показали, що це витвір садово-паркового мистецтва XVIII ще століття. Він відомий за згадками в кількох мемуарах, в епістолярії, який був покараний за те, що він поганський, викинутий, а потім випірнув зі Збруча, був знайдений і став таким символом, брендом слов'янського язичництва.

Дмитро Сімонов: Тобто питання відкрите чи закрите?

Євген Синиця: На мою думку, питання все ж таки відкрите хоча би тому, що на цій статті, хоча вони доволі широко публікувалися, навіть в Польщу польською публікувалися, польські колеги так багатозначно промовчали. Я думаю, що ця історія ще матиме продовження. Я сподіваюся, що повторять серію всяких природничо-наукових аналізів самого ідола, їх вже робили, але це робилося в 70-х роках, зараз технологія сильно змінилася, є сенс повторити. І тоді буде питання закрите, можливо.

Дмитро Сімонов: На моє питання про датування ви вже відповіли, бо зараз пишуть про те, що в інших країнах - в Іспанії, визначають вік малюнків неандертальців, зроблених 45 тисяч років тому, тому є таке сподівання, що можна провести якісь аналізи, які, сподіваємося, дадуть відповідь, про те, коли ж було зроблено цього незвичайного ідола.

Юрий Пустовит: После того, как в 988 году было принято Крещение Руси, многие боги из языческих трансформировались в христианских святых.

Дмитро Сімонов: Передали свої функції.

Чотирьохголовий Святовит (художня копія у Арконі). Фото: Lapplaender via Wikipedia

Юрий Пустовит: И точно также многие языческие праздники имеют параллельные праздники в христианстве. Есть масса примеров, например, Крещение, это праздник бога Велеса, который трансформировался в Сочельник. Зачем было убивать одних богов и создавать других, тех же самых, которые отвечают за те же функции?

Євген Синиця: Я почну з того, що це ми думаємо, що вони трансформувалися. Це надзвичайно складний процес, який у нас дуже фрагментарно представлений у джерелах. Тобто це накрутки, перш за все, XIX століття, коли дослідники, які працювали в полі, у всьому, що не вкладалося в канонічне християнство, воліли вбачати релікти язичництва. І якщо підходити з точки зору сучасної науки, то це далеко не доконаний факт. Якщо брати якісь більш менш зрозумілі речі, християнство теж не виникло на рівному місці, як монотеїзм, це не просто трансформація іудаїзму, як однієї з монотеїстичних релігій. Воно всотувало багато що з вірувань тих же самих близькосхідних, потім, коли воно поширювалося, воно брало щось з інших, релігій якихось місцевих. Існували цілі напрямки, які згодом були визнані єретичними тим чи іншим собором з намаганням примирити християнство з якимись філософськими системами античними і т.д. Тобто це величезна традиція складна.

Самі християни дуже тривалий час з'ясовували природу Трійці, природу Христа. Він єдиносущий чи народжений, інше, релігійні війни і т.д. Зрозуміло, що монотеїзм не є шанування цього єдиного можливого бога. Фактично вшановування святих, мучеників і інших, це все прояви політеїзму, які спокійно вживилися в християнство. І часто реально якихось шанованих персонажів, шанованих потойбічних істот просто ототожнювали з певним святим. Тобто якщо брати такі якісь розхожі штампи, що у нас Ілля пророк - це Перун, бо він ганяє на колісниці небом...

Юрий Пустовит: Или, например, Триглав и Троица, да?

Євген Синиця: Або щось таке, да. У слов'ян були ці багатоголові божества. Слід зважати, що християнство проповідувалося. І в проповіді воно вже апелювало до якихось понять, од якихось реалій, які були доступні цим людям. Як пояснити людини, яка не виховувалася в християнській традиції і дожила іноді до доволі поважного віку, що таке Трійця? На моделях. Модель беремо ту, яка своя рідна, найближча і пояснюємо.

Юрий Пустовит: Самое главное, что модели не изменились, модели остались, по сути.

Євген Синиця: Вона універсальна, в тому і справа. Тільки акценти трішки по-різному стоять.

Юрий Пустовит: По сути, с приходом христианства ничего не изменилось?

Євген Синиця: Фактично нічого. Вірування і вірування. Прийняття християнства, це була теж така багатоходовочка. По-перше, християни були не новиною там, в тій же східній Європі, на Русі. Тобто Ми про це чудово знаємо. Серед правителів, в нас немає жодних сумнівів, що теж були з вищих ієрархів християни, та ж сама Ольга. Це достеменно. Про Аскольда і Діра можна ще думати, чи були вони в принципі, чи хрестилися вони насправді, хоча це радісно святкується щороку, Аскольдове хрещення Київським патріархатом. Не певен, що Московський доєднується. А про Ольгу в нас немає сумнівів, у нас є джерело тамтешнє. Тобто книга церемоній, де це зазначено, що вона охрестилася і сумнівів в цьому нема. Це ієрархія. Були явно рядові якісь люди, які були християнами. Вони спокійно певний час вживалися з язичниками, більше існує думка, що в Києві навіть вже на момент боротьби Володимира за владу, можливо, навіть за часів Святослава вже були церкви християнські.

Юрий Пустовит: У язычников не было храмов?

Євген Синиця: Ми знаємо про капища Володимирово. Ми знаємо про те, що було капище того самого Велеса Волоса, який не входив в Володимирів пантеон, але він стояв на Подолі, тобто окреме капище. Капища згадуються в інших містах. Храм - це доволі пізні явища для такого роду релігій. І храм той же Арконьський, який найкраще відомий, це споруда реальна, на мою думку, це якраз вплив християн, контактів з християнами. Язичники намагалися інфраструктурно відповідати, тобто "ми не гірші". Язичницьке капище - це відкритий простір, іноді огороджений, але не під дахом. І це ще один момент, чому археологи ні. Тому що це речі, які дуже погано читаються під час розкопок. І вони ще важче інтерпретуються. Можливо, щось і було тими самими капищами, але ми про це достеменно твердо просто не можемо сказати.

Юрий Пустовит: Так ли ушло из христианства жертвоприношение языческое?

Євген Синиця: У християн є процедура жертвопринесення абсолютно стабільна. Тобто прийшов в храм - поставив свічку. А що це? Ти не забив тваринку на жертовнику, а мирно поставив чесно відібраний в бджіл віск і спалив його.

Юрий Пустовит: Я веду все это к тому, что, похоже, что христианство ни чем не отличается от язычества, если не усиливает церквями и т.д.

Євген Синиця: Віра, вона віра і є з одного боку. Процедурні якісь моменти важливі. Християнство, особливо наше, східне, воно таке помпезне, красиве, довліюче. Як державна релігія, це було, безумовно, набагато корисніше, набагато інструментальніше, ніж язичництво. Язичництво анархічне, я казав кілька разів, що у всіх могли бути свої боги, до купи їх звести достатньо важко. Цю язичницьку реформу Володимира часто інтерпретують, як спробу створити якийсь загально державний культ.

Юрий Пустовит: Единый пантеон.

Євген Синиця: Так. І іноді можна припускати, що він взяв якихось важливих персонажів, які були на той момент для різних частин його підданих важливими. І він створив з них таку раду богів всія Русі. Судячи з цього, це не дуже працювало, оскільки він прийшов далі до християнства, як до такого інструменту державної політики. В цьому плані воно реально більш вжиткове. І етично християнство не те, щоб більш розроблено, порівняно з язичництвом, ми просто про етичні норми язичництва мало знаємо. І знаємо про них, насамперед, через засудження цих етичних норм християнства. якихось там практик шлюбних, ще щось таке.

Християнство, особливо східне, воно таке помпезне, красиве та довліюче. Як державна релігія воно було, безумовно, набагато корисніше та інструментальніше, ніж язичництво

Юрий Пустовит: Возможно, оно было естественнее?

Євген Синиця: Воно, можливо, було зручніше, але християнство, як на мене, привабливість християнства ортодоксального в тому, що живи по-людськи, і там, може бути, на тому в сіті з тобою все буде гаразд. Це дуже важлива складова. Про язичництво ми таке сказати не можемо. Тільки тому, що не знаємо.

Юрий Пустовит: То есть мы не знаем, был тот свет?

Євген Синиця: Ні, те що в них було потойбіччя, ми не сумніваємося. Питання в тому. що там чекало людину у тому потойбіччі. Для слов'ян характерні достатньо складні поховальні ритуали. Це показник того, що шлях до потойбіччя був таким, треба було дотримуватися процедури достатньо суворо для того, щоб людина туди потрапила. В найкоротший термін і т.д. Що там, тобто геєна огненна, елізіум, вальхала, ми не дуже знаємо, на жаль. Це точно відрізнялося від вальхали, тому що немає в нас жодного навіть натяку про те, що слов'яни воліли загинути в бою так, як вікінги зі зброєю в руках обов'язково, і буде тоді щастя.

Юрий Пустовит: Не хотели погибать?

Євген Синиця: Там, навпаки, в цій найбільш докладній, найбільш ранній довідці Прокопія прописано,що у слов'ян з богами договірні відносини. І, насамперед, в питанні життя і смерті.

Юрий Пустовит: То есть я тебе ягненка, ты мне...

Євген Синиця: Так. Він абсолютно конкретно описує, що коли загрожує смерть. Наводить, як приклади, або хворіє людина, або вона збирається на війну, тобто є шанс загинути, от вона дає якусь обітницю. Як правило, кредит, тобто дає обітницю, якщо видужує або повертається живою з війни, то цю обітницю виконує. Тобто слов'яни такі комерсанти.

Дмитро Сімонов: Якщо підвести підсумок, модна було би одним реченням сказати, що ми дуже мало знаємо про вірування давніх слов'ян, тому що археологія в силу причин,які ви розповіли, є не дуже надійним джерелом, письмових джерел є дуже небагато. А на що нам можна сподіватися? на те,що будуть знайдені нові писемні джерела?

Євген Синиця: На нові писемні джерела я би не дуже сподівався. Тому що корпус джерел суттєво не розширився з XIX століття. До якихось джерел просто стали більш ретельно відноситися, до географії, припустимо. Дива святого Дмитра Солунського - чудове джерело, до якого зі скепсисом ставилися в XIX столітті і повторно відкрили в середині XX. Надзвичайно цікаве джерело. Але воно теж було відоме в XIX, тобто корпус практично не розширився, особливих сподівань нема, тому що XIX століття, це старанне шерстіння всіх можливих місць.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00