Академія наук. Писемність інків. Гість Сергій Купрієнко. Ефір від 19.04.2018

Гість — Сергій Купрієнко.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00

Дмитро Сімонов: Сьогодні особлива і незвичайна тема - вузликове письмо інків, яке називається кіпу.

Юрій Пустовіт: Дмитрий, я готовился к программе, читал статьи по поводу кипу, читал между строк. Расскажите, пожалуйста, зачем нам это нужно?

Дмитро Сімонов: Дуже гарне питання, відповіді на нього я поки що не знаю, можливо, ми дізнаємося приблизно через годину. Але я знаю точно, що кіпу - це дуже незвичайне письмо. Ви уявляєте, що в Єгипті писали на папірусі, на камені; шумери писали на глиняних табличках; інші культури писали на пергаменті, на папері, знову-таки на якомусь камені. Тут люди чомусь писали на мотузках…

Юрій Пустовіт: Инки вязали узелки.

Дмитро Сімонов: Так. Чому? Мене це, відверто кажучи, дуже дивує, я би хотів у цьому розібратися. Це перший пункт. Другий пункт - це письмо досі не розшифровано. Вчені щось знають, що там було записано, але це дуже невелика частка. Більшою мірою не зрозуміло, про що ці кіпу розповідають. І третя - остання, але не найменша причина того, чому ми про це розмовляємо - це те, що в Україні є дуже небагато людей, які займаються історією та культурою інків, вивченням їх історії і, зокрема, кіпу. Сьогодні один із таких людей прийшов до нас у студію, прошу вітати Сергія Купрієнка, кандидата історичних наук, завідувача відділу науково-методичної роботи Національного музею історії України. Сергію, доброго дня.

Юрій Пустовіт: Доброго дня.

Сергій Купрієнко: Доброго дня.

Дмитро Сімонов: Варто почати з того, що треба розповісти, хто такі інки. Єдине, що я про них знаю - це те, що вони були дуже далеко і в одній частині світу з ними ще були майя, ацтеки, а чим вони відрізнялися, я не дуже розумію.

Сергій Купрієнко: Це не дивно, бо в радянські часи російською мовою переклали лише одну книжку, яка розповідала про інків, це був Інка Гарсиласо де ла Вега і все, більше нічого.

Дмитро Сімонов: Скільки книжок було перекладено українською, я вас не запитую.

Юрій Пустовіт: А про ацтеков и майя было больше?

Фото: Unsplash

Сергій Купрієнко: Джерела майже не перекладали, лише іспанські хроніки. А ацтецькі кодекси не перекладалися.

Дмитро Сімонов: Це означає, що були якісь популярні книжки, які дитячою мовою розповідали, а серйозних історичних джерел не перекладали?

Сергій Купрієнко: Є Берналь Діас дель Кастільйо, учасник походу Кортеса, [нерозбірливо], Мехіко, він розповів. Є багато інших невеличких хронік або доповідей, військових реляцій - це те, що трошки перекладалося. Але пізніше також і я з колегами перекладав ацтецькі кодекси, які показують погляди місцевого населення на ці події.

Дмитро Сімонов: Добре, тут усе складно.

Юрій Пустовіт: Чем же эти инки так отличались от ацтеков и майя, и чем они интересны сами по себе?

Сергій Купрієнко: По-перше, це найбільша держава Південної Америки, до приходу європейців, яку сформували саме інки. А інки - це невеличка етнічна група, яка захопила владу в Південній Америці, осіла в місті Куско, яке стало їх високогірним осередком і від цього місця розпочалося завоювання різних народів, які там існували, а їх там величезна кількість. Це досягалося протягом тривалого часу, протягом 200-300 років. Спочатку вони існували дуже обмежено на невеличкій території, а потім за допомогою завоювань, за допомогою вишуканої дипломатії захопили, приєднали собі різні королівства, провінції, як їх називали іспанці і створили державу, яка простягнулася на 5 тисяч кілометрів від сучасної південної Колумбії, Еквадору, приблизно на екваторі.

Юрій Пустовіт: Если я не ошибаюсь, они не только завоевывали, а еще и присоединяли к себе племена за счет успешного сельского хозяйства.

Сергій Купрієнко: Тут трошки інакше. Слово "племена" можна не вживати на Південну Америку, тому що племена - це спільнота до 100 людей. А там були величезні спільноти…

Юрій Пустовіт: Целые народности.

Сергій Купрієнко: Так і є, бо на час їх розквіту до приходу іспанців у тій державі було від 8 до 12 мільйонів людей. Це не 100, не тисяча, не 10 тисяч, навіть у Європі такі кількості були дуже незначні. І про сільське господарство ви правильно сказали, на той час воно було на найвищому рівні і для Південної Америки, і для інших частин світу, навіть для Європи. Врожайність була настільки високою, що навіть зараз за механічних засобів досягають приблизно таких урожаїв. Це досягалося дуже великим змішуванням культур при посадці на якійсь одній території, наприклад, кукурудза, бобові культури, квасоля тощо. Вони збирали врожаї або по три рази на рік, або кілька врожаїв з однієї ділянки землі.

Юрій Пустовіт: Они же делали эстакады…

Сергій Купрієнко: Тераси.

Юрій Пустовіт: Террасы, на которых сажали разные виды культур и была даже разная температура на каждой из эстакад.

Сергій Купрієнко: Вони, швидше, використовували різні кліматичні зони для вирощування різних культур. Могли вирощувати і кукурудзу, і картоплю, і якісь вологолюбиві рослини, і засухостійкі, і морозостійкі. За рахунок високогірного рельєфу використовували всі можливості природи для того, щоби прожити. І це давало їм такі великі врожаї. Наприклад, у пустельних регіонах, де у них була іригація, дуже вишукана, давня, а традиції землеробства там нараховують тисячоліття; вони там збирали урожай, це називається сам сто, наприклад, із однієї зернини отримували 50-60 зерен урожаю. В Європі у цей час збирали 30-40, якщо це пшениця, а кукурудза давала до 100.

Дмитро Сімонов: Це ми уже заглибилися в сільське господарство, наскільки я вмію класифікувати. А ми ж про писемність…

Сергій Купрієнко: Ми підходимо до цього. Я почав це тому, що у них було і сільське господарство дуже вишукане й дуже розвинене, і виробництво тканин. От саме тканини. давня історія і дуже давні традиції і технології дозволили їм використовувати ці тканини саме для виготовлення мотузок або з бавовни, або з шерсті тварин, яких там було дуже багато.

Юрій Пустовіт: Позвольте спросить. Все эти народности говорили на одном языке или это все-таки были разные языки?

Сергій Купрієнко: Там була величезна кількість мов.

Юрій Пустовіт: То есть, можно предположить, что это узелковое письмо могло каким-то образом объединить эти разные народности, чтобы оно было понятно для всех?

Сергій Купрієнко: Так. До інків існувала імперія Варі, як її називають. Вона знаходилася біля сучасної Ліми в горах, трохи східніше. Ліма - це столиця сучасного Перу. І ця культура, держава Варі першою поширила кіпу на велику відстань і після цього вона не зникала, ця технологія подавання інформації саме в кіпу.

Юрій Пустовіт: А как выглядело это кипу?

Сергій Купрієнко: Це, наприклад, велика товста мотузка, на яку навішується…

Дмитро Сімонов: Що таке товста, це як олівець у моїх руках чи як мій мізинець?

Сергій Купрієнко: Тонша, звичайно, але…

Юрій Пустовіт: Обувный шнурок.

Сергій Купрієнко: Так, шнурок, мотузка. На цю мотузку прив'язуються нитки в різний спосіб, послідовно. Але ця послідовність могла бути найрізноманітнішою: або якимись секціями, або поодинці, прив'язувалися передом або іншим боком… Там було дуже багато комбінацій. Ниток могло бути й небагато, 4-5, а могла бути тисяча, величезні сувої, тільки з мотузок. І на кожну ниточку нав'язуються різні види, різні типи вузлів. І саме ці вузли вказували якусь інформацію, саме число ,як правило. На найнижчому рівні вузлів розміщувалися одиниці, рівень вище - десятки, ще вище - сотні і найвищий рівень, наприклад, тисячі.

Дмитро Сімонов: Тобто, ми абсолютно точно можемо констатувати той факт, ваші колеги точно знають, що на цих нитках були записані якісь числа, цифри.

Сергій Купрієнко: Однозначно.

Дмитро Сімонов: І записувались одиниці, десятки, інші розряди, ви сказали нижче, вище, ще вище. А це на одній і тій же нитці чи на різних нитках?

Сергій Купрієнко: Це на одній нитці. Висить нитка. Якщо ми дивимося знизу вгору, на найнижчому рівні одиниці, вище - десятки, сотні й тисячі.

Дмитро Сімонов: Можемо зробити висновок, що інки постійно щось рахували, тому що ті книжки, які я читав у своєму житті, не всі складаються з чисел та цифр, там іще є дуже багато літер, а якщо це якісь математичні таблиці, то чисел там не так багато. Що вони рахували?

Сергій Купрієнко: Однозначно рахували людей, хто у них у державі є, в кожній общині, в кожному поселенні, вони все це рахували. Можливо, рахували за статтю, віком і також рахували рослини, врожаї, тварин, яких вони використовували, наприклад, каравани…

Юрій Пустовіт: И деньги, наверное.

Сергій Купрієнко: У них не було грошей, таких як у нас. Але на півночі Еквадору знаходили невеличкі ніби сокирки (сокира буває велика, а там малесенькі, кілька сантиметрів), вони тоненькі і їх використовували як гроші для обміну.

Дмитро Сімонов: З дорогоцінного металу? З чого вони?

Сергій Купрієнко: Як правило, з міді, можливо, іноді зі срібла. Вони використовувалися саме для караванної транзитної торгівлі між великими територіями.

Юрій Пустовіт: То есть, расчеты у них были в основном продукцией?

Сергій Купрієнко: Так.

Дмитро Сімонов: Якщо вони рахували людей, це було щось подібне до перепису населення, якщо рахували якусь сільськогосподарську продукцію, то мали бути якісь літери чи аналоги ієрогліфів, щоби було написано: ось на цій кіпу нас записано, де скільки живе людей, чи на цій кіпу… Вона жіночого роду чи якого?

Дмитро Сімонов: Добре, домовимося. На цих мотузках написано, скільки було кукурудзи вирощено на цій - лам чи альпак. Як вони позначали, про що ці цифри?

Сергій Купрієнко: Швидше за все, кольором. Кожна нитка могла мати свій колір або суміш кольорів із різних ниток. Вони сплітаються в особливі комбінації, могло бути до трьох кольорів у різних комбінаціях. З деякими кольорами не могло бути комбінацій, вони чітко визначали для окремих кольорів спеціальну суміш.

Дмитро Сімонов: Дуже цікаво. За такий час, коли вже кілька століть тому використовувалися кіпу, я так розумію, що кольори були значною мірою втрачені. Зараз уже дуже важко зрозуміти, що було зеленим, що було жовтим, що коричневим…

Сергій Купрієнко: Все правильно. Якраз іспанці, точніше колоніальна адміністрація, релігійні діячі, місіонери цілеспрямовано знищували всі залишки кіпу, тому що вони вважали їх ідолопоклонством, язичництвом і не розуміли їх. Адміністрація знала, що там зберігається інформація, звіти, які надавали місцеві індіанці для іспанської адміністрації. Вони завжди приходили з кіпу і розповідали, що у них є це, це і ось це. Ми віддали вашому іспанському полководцю стільки-то взуття, стільки-то лам для перенесення вантажів, стільки-то інших речей, таку-то кількість одягу. Кіпу використовувалися також і для різних релігійних завдань і, можливо, тому місіонери знищували їх, спалювали, знищували як тільки могли.

Фото: Unsplash

Юрій Пустовіт: Миссионерам все, что неизвестно, то страшно.

Дмитро Сімонов: І така історія, наскільки я знаю, була не єдина в історії Америки після того як туди потрапив Колумб і європейці.

Юрій Пустовіт: Вот пришли испанцы к инкам, увидели это узелковое письмо. Что дальше, что они с ним дальше делали? Они удивились?

Сергій Купрієнко: Вони дуже здивувалися, Фернандо Песаро, Франциско Песаро… Три брати здійснювали це завоювання Південної Америки і Перу. Вони прийшли, фернандо побачив звіти індіанців і його здивувало, що вони рахують все, що тільки можна. Інший конкістадор, Педро С'єса де Леон сказав дуже просто: "У них не можна сховати навіть пару альпаргат" - це взуття, яке використовували індіанці. Вони настільки чітко рахували все, що є у них в імперії, що нічого не могло зникнути.

Дмитро Сімонов: А про що це свідчить? Що вони були такі хазяйновиті, що це була так добре структурована й упорядкована держава? Що це?

Сергій Купрієнко: Можна сказати, що це один із яскравих прикладів дуже гарно організованої командно-адміністративної системи.

Дмитро Сімонов: Можна сказати, що це було ефективно? Чи це навпаки призводило до супротиву, нерорзуміння з боку простого люду?

Сергій Купрієнко: Це було дуже ефективно. Різні архітектурні проекти, що були збудовані - будівлі, тераси…

Юрій Пустовіт: Без колес.

Сергій Купрієнко: Так, без коліс. Колеса важко було використовувати через великі перепади висот.

Юрій Пустовіт: И, насколько я знаю, без тягловых животных.

Сергій Купрієнко: Лише до 40 кілограмів могла підняти лама, альпака, тварини, що походять від верблюдів.

Юрій Пустовіт: То есть, испанцам это было непонятно.

Сергій Купрієнко: Незрозуміло. І навіть 1589 року один із іспанців писав, що індіанці бавляться з нашими арабськими цифрами, наче з іграшками. Вони щось рахують собі в кіпу, але він не міг зрозуміти як.

Дмитро Сімонов: Це означає, що арабські цифри для них надто прості, це для них забавка?

Сергій Купрієнко: Так, це була для них забавка. Вони гралися в ці циферки, мабуть, для них це також було не дуже зрозуміло.

Дмитро Сімонов: Несерйозні речі. Отже, вони все записують у кіпу, приходять іспанці і вчаться читати кіпу, потрошку розуміють. Чи вони їх абсолютно зовсім не розуміють?

Сергій Купрієнко: Майже ніхто з іспанців не намагався зрозуміти їх.

Дмитро Сімонов: Вони просто не хочуть, не прагнуть цього робити.

Сергій Купрієнко: Абсолютно не прагнули. У всіх іспанських реляціях, хроніках практично не згадуються самі індіанці. Ми прийшли, завоювали цю країну…

Юрій Пустовіт: А кто там был, неизвестно.

Сергій Купрієнко: 170 Іспанців прийшли, завоювали, а насправді там були тисячі, десятки тисяч союзників-індіанців у іспанському війську, саме вони здійснювали завоювання. Союзники-індіанці руйнували своїх же союзників по колишній імперії. У цій імперії було дуже багато суперечностей, тому вона дуже швидко впала, в перші ж роки.

Дмитро Сімонов: Як довго інки використовують кіпу після того як приходять іспанці й завойовують їх?

Сергій Купрієнко: ДО 18-19 століття вони використовували, але для інших задач. Навіть місіонери у віддалених населених пунктах здійснювали нотування інформації саме за допомогою кіпу. У 1640 роках францисканський монах Антоніо де ла Каланча вперше записує що таке кіпу, як його розуміти, як його розшифрувати. Він записує, що означає кожен колір у кіпу. Наприклад, фіолетовий - це позначення якоїсь однієї речі, жовтий - це золото, срібний або білий - срібло; малиновий (він його називає кармазиновим) - це позначення інків, їх тогочасного величного імперського сану, чорний - ніч тощо.

Дмитро Сімонов: Він використовує як матеріал якесь конкретне кіпу чи це збірна статистична інформація після перегляду десятків чи сотень?

Сергій Купрієнко: Я так розумію, що він намагався в якійсь місцевості від місцевих жителів отримати інформацію і йому так пояснили. Та оскільки імперія була дуже велика, різні народи, то, можливо, в різних місцях цієї імперії могли бути різні значення. Пізніше у Чилі, це набагато південніше, також якраз у 18 столітті під час повстань місцеві індіанці використовували мотузки з вузлами, на яких кожен колір щось означав. Наприклад, червоний - війна проти іспанців. Вони надсилали своє послання союзним правителям, вождям. А ті, побачивши послання, мали прив'язати якусь іншу нитку, наприклад, синього кольору, що вони приєднуються до повстання або білу, якщо відмовляються від повстання.

Юрій Пустовіт: И, возможно, навязать какое-то количество узелков, чтобы было понятно сколько войск они отправили…

Сергій Купрієнко: У даному випадку була кількість днів, коли має піднятися повстання. Кількість днів, точніше кількість ночей позначали чорним кольором, скільки має пройти ночей для того, щоби підняти повстання.

Дмитро Сімонов: Кіпу якимось чином дожили до нашого часу чи ми знаємо про них лише з історичних описів? Можна їх десь побачити якщо не в Україні, то в інших музеях?

Сергій Купрієнко: У Європі, в Берліні можна побачити в музеях, є в Америці. І зараз під час археологічних розкопок, якщо це у пустельній місцевості Перу, Болівії, їх знаходять і це дозволяє відкривати нові грані.

Юрій Пустовіт: Их чаще находят в какой ситуации, в каком месте? Может быть, в погребениях…

Сергій Купрієнко: У похованнях і в тих місцях, де точно знаходилися архіви. У них були архіви кіпу і там обов'язково знаходять якусь їх кількість.

Юрій Пустовіт: Это именно погребения людей, или?…

Сергій Купрієнко: Так, людей.

Дмитро Сімонов: У мене є гіпотеза: або інки своїх людей чомусь прагнули поховати з державною статистикою про те, скільки було вирощено кукурудзи, завойовано скарбів, або були й інші кіпу, які, я не знаю, це моє фантастичне припущення, щось на зразок Книги мертвих у стародавніх єгиптян, які мали якось допомагати чи розповідати казки у потойбічному світі. ЩО могли робити кіпу в похованнях?

Юрій Пустовіт: Или это были счетоводы?

Сергій Купрієнко: При померлому обов'язково могло додаватися якесь послання, в якому передавалася інформація начебто для потойбічного світу, це однозначно. Також кіпу використовувалися в дуже різних ситуаціях, наприклад, підрахунок голів лам у якомусь стаді. Цю інформацію використовували лише як чисельну, десяткова система, порахувати кількість лам. ЦЕ була найпростіша система. Вищий рівень - це звітувати статистичну інформацію, складніше. Іспанці й вихідці з інкських родів (метиси) свідчили про те, що кіпу використовувалися також і для запису історії. Про релігійні трактати нам невідомо, а от історію вони точно записували. Швидше за все, вони нотували кількість років правління, скільки було нащадків, хто були спадкоємці, скільки років правив і скільки років прожив той чи інший правитель. Ця інформація точно записувалася в мотузках і більшість іспанських записів історії, які точно використовували свідчення фахівців, що зав'язували кіпу, їх називали кіпукамайокі. Вони подавали всюди дуже коротку інформацію: правитель такий-то, правив стільки-то, жив стільки-то, мав таких-то дітей, наступний правитель такий-то. Можна зрозуміти, що вони, швидше за все, використовували цю інформацію, нотували якимось чином.

Юрій Пустовіт: Какой системой исчисления они пользовались?

Сергій Купрієнко: Десятковою.

Дмитро Сімонов: Та ж сама, якою користуємося ми. А якщо писали писемністю вузликів кіпукамайокі, спеціальні чиновники, хто міг її читати? кожна доросла людина в інків чи лише вони і могли читати і їх колеги?

Сергій Купрієнко: Так як і в інших стародавніх цивілізаціях: хто писав, той і читав.

Дмитро Сімонов: Вони були універсальними? Тобто, будь-який колега міг прочитати чи, вони були розраховані на конкретну людину (я написав і я можу через рік прочитати, що я написав рік тому)?

Сергій Купрієнко: У кожній общині було кілька кіпукамайокі, тих, хто завідував архівами. Вони мали відповідати за збереження архівів, їх укладання і донесення тієї інформації, яка записана до вищих чиновників із вищої ієрархії: або імперської інкської, або провінційної, або голови общини.

Юрій Пустовіт: То есть, это были своеобразные чтецы кипу.

Сергій Купрієнко: Так і є.

Дмитро Сімонов: От що цікаво. Ви сказали, що імперія інків простяглася на 5 тисяч кілометрів уздовж узбережжя Південної Америки. У жодну історичну епоху там не було іншої системи писемності, крім вузликів. Не було ніяких ієрогліфів, ніякого клинопису, ніякого алфавіту, нічого цього не відомо сучасним історикам?

Фото: Unsplash

Сергій Купрієнко: Швидше за все були якісь способи запису, писемність. Іспанський хроніст Фернандо де Монтесінос, якого європейські автори 20 століття називали Бароном Мюнхгаузеном, тому що він подає історію інків більше схожою на казку, він писав, що були письмові записи на рослинних носіях, але вони були знищені одним із правителів. Саме для того, щоби реформувати цю систему і ввели кіпу. Наскільки достовірна ця інформація, не зрозуміло. І самі інки точно використовували геометричні знаки на поясах, на одязі, їх досі також не розшифрували. Вони називаються токапу або тукапу і їх також намагаються розшифрувати, створили немаленьку базу даних, але їх походження трошки інше - це культура моче, так званий народ мочіки на узбережжі Перу. У нас у Києві зберігаються дві вази цієї культури, як вони потрапили в Україну, не зрозуміло. І на одній із них також є ці знаки. Колись ми все ж таки дізнаємося, що там записано.

Дмитро Сімонов: Імовірно, ці знаки вважаються писемністю.

Сергій Купрієнко: Знаками, які несуть інформацію. Вони зображені на багатьох посудинах цієї культури моче. Це приблизно 200-800-ті роки нашої ери, було кілька етапів і є різні види записів. Це геометричні знаки, рисочки, вони, як правило, у квадратних обрамленнях і так само у інків приблизно такого ж плану є геометричні фігури на поясах, які, швидше за все, вказували на статус, походження особи і, можливо, імена.

Дмитро Сімонов: Ми знаємо, що єгипетські ієрогліфи вдалося розшифрувати тоді, коли було знайдено так званий розетський камінь. На ньому один і той же текст був викарбований трьома видами писемності і таким чином удалося з'ясувати, що ж означають ті стародавні ієрогліфи, розуміння яких було втрачено. Якщо згадати писемність майя, там також існує документ, який називається, Сергію, нагадайте…

Сергій Купрієнко: Дієго де Ланда, алфавіт.

Дмитро Сімонов: Алфавіт. Саме за його допомогою було розшифровано писемність майя. Вона вже частково розшифрована, але ще досі розшифровується. А що ж відбувається з розшифровкою кіпу? Там були свої розетські камені чи вони ще не трапилися?

Сергій Купрієнко: Можна сказати, що було кілька і підходи до розшифровки були поступові. Першим таку спробу зробив італійський вчений, письменик і винахідник Раймондо ді Санверо у 18 столітті. Якщо я не помиляюся, 1751 року він видав свою книгу Апологетика. Саме в ній він наводить приклади кіпу, трохи інші, ніж вони були в реальності і дає начебто переклади, наводить якусь історію, що вони означають тощо. Чим цікава ця книга? За допомогою кіпу в Європі і взагалі у світі з'являється технологія кольорового друку. Це була перша книжка, надрукована в кольорах. До цього книжки малювалися, а Раймондо ді Санверо якраз подав кіпу в кольорі і це дозволило зрозуміти, що приблизно означає кожен колір.

Дмитро Сімонов: Звідки він отримав ці знання, які були джерела?

Сергій Купрієнко: Начебто якийсь священик привіз із Чилі й передав йому різні кіпу з поясненнями, що вони означають. Він вирішив додати у цю книжку і розповсюдити по Європі, щоби такий спосіб кодування інформації використовувався у Південній Америці. Але ця книга була заборонена Папою Римським, була включена до списку заборонених книг і знищена.

Дмитро Сімонов: А чому? Тому що кіпу - це щось язичницьке і знати про це - великий гріх, така логіка?

Сергій Купрієнко: Саме так.

Дмитро Сімонов: І там іще можна прочитати щось таке, про що знати не корисно, про божества.

Юрій Пустовіт: Наверное, Папа Римский не уничтожил египетские пирамиды, потому что физически не мог, а так бы тоже это сделал.

Дмитро Сімонов: Так, впродовж історії були намагання знищити їх, але вони надто міцні. Як відомо, навіть час їх боїться. Але знання в цій книзі, про яку ви розповідаєте, з наукової точки зору були корисними чи це були якісь напівфантазійні здогадки?

Сергій Купрієнко: Це більше для пожвавлення інтересу європейців.

Дмитро Сімонов: А що відбувається далі з розшифровкою кіпу?

Сергій Купрієнко: Розшифровка продовжилася на початку 20 століття. Леланд Локк з'ясовує, що в кіпу є інформація, яка записана двійковим кодом і він розуміє, що там є як у сучасній інформатиці одинички й нулики.

Юрій Пустовіт: Или да и нет.

Сергій Купрієнко: Так. Потім з'ясовується, що є подвійний запис, як в бухгалтерії дебет і кредит. А пізніше науковці зрозуміли, що у словниках мови кечуа, яка найбільше використовувалася в імперії інків, а також іншої великої народності амара, у словниках 16-початку 17 століття використовується дуже багато пов'язаного з бухгалтерією: дебети, кредити тощо. Щодо математичних знань, у цих словниках згадується навіть 10 у 18-му ступені. Тобто, індіанці дуже багато знали про числа, дуже добре це розуміли. Підтверрджується, що в кіпу могла закодовуватися якась величезна кількість цифр, інформація тощо.

Дмитро Сімонов: Я не можу не запитати чи є розуміння того, що вони намагалися зафіксувати такими великими цифрами? У нашому житті ми можемо застосовувати їх для астрономії або природничих наук. А їм для чого були потрібні 18 нулів після одиниці, не знаю як це сказати, мільйон трильйонів…

Сергій Купрієнко: Це квінтильйон, здається.

Дмитро Сімонов: Є розуміння, для чого їм така шалена кількість?

Юрій Пустовіт: Если считать зерна кукурузы, то вполне.

Дмитро Сімонов: Це, здається, в Індії таким гралися.

Сергій Купрієнко: Ні, у них були стотисячні каравани кукурудзи, які перевозилися, були десятки тисяч споруд для зберігання зерна по всій імперії, тому такі кількості спокійно могли бути.

Дмитро Сімонов: Добре, зрозуміло. Не зовсім зрозуміло лише з одиничками та нуликами як у сучасній інформатиці. ЩО вони намагалися цим записати?

Сергій Купрієнко: Скоріше за все, людина померла або жива, чоловік або жінка… У 21 столітті американський дослідник Гері Ертон зі Сполучених Штатів з'ясував, що це записи соціальних параметрів. Наприклад, людина належить до такого-то угрупування, а ця належить до протилежного угрупування, тому що всі суспільства в Південній Америці ділилися на дві частини: верхнє суспільство та нижнє суспільство. Всередині, наприклад, поселення, провінції в державі.

Дмитро Сімонов: Але я так розумію, нам важливо усвідомити, що такими умовними одиничками й умовними нуликами позначалися величини, які можуть набувати лише двох значень: живий і померлий, якщо це перепис населення або чоловік і жінка, у ситуації, коли не може бути третьої величини.

Сергій Купрієнко: Так. У таких же випадках те, що пов'язано з бухгалтерією: віддано, але не повернуто, взято, але не віддано.

Юрій Пустовіт: ПРостите, немножечко отойду в сторону. Я услышал фразу "верхнее общество и нижнее общество". Что это означало, у них была иерархия?

Сергій Купрієнко: Фактично це ієрархія, бо в більшості випадків завойовники якогось поселення вважалися верхньою частиною суспільства, вони формували якусь кількість общин всередині поселення і ділили їх майже порівну. Тобто, приходили мігранти, завойовники й отримували цей вищий статус, назву верхнього суспільства. А ті, що були завойовані, як правило, вважалися нижнім.

Юрій Пустовіт: То есть, это было внутри империи. Не имелись в виду завоеватели испанцы в данном случае, а это было внутри империи?

Сергій Купрієнко: Це якраз в імперії інків до приходу іспанців, але такий же поділ в індіанському суспільстві зберігався і після іспанського завоювання в поселеннях.

Дмитро Сімонов: Ці дві спільноти мали різні права? Тобто, в одних було більше прав, а в інших менше? Або на що впливала належність?

Сергій Купрієнко: На права, швидше за все, не впливала. На виконання якихось обов'язків, послідовність виконання обов'язків.

Юрій Пустовіт: Может, на величину налога?

Сергій Купрієнко: Ні, навряд чи. Це було швидше пов'язано з тим, які функції виконувала та чи інша частина. Ці, наприклад, виконували лише якісь релігійні функції або випас худоби, а ті виконували ще військові або якісь інші.

Дмитро Сімонов: Різні соціальні ролі.

Сергій Купрієнко: Так.

Дмитро Сімонов: І ви стверджуєте, що в кіпу було важливо зафіксувати: та чи інша людина належала до так званого верхнього чи нижнього суспільства. ЦЕ було дійсно суттєво, що вони це фіксували?

Сергій Купрієнко: Саме так. Якраз ті іспанці, що збирали інформацію з індіанців викликали кіпукомайоків, знавців кіпу саме з цих двох угрупувань в общині, верхнього і нижнього. Приходили і звідти, і звідти і звітували, що зроблено в їхній частині суспільства, а що в іншій.

Дмитро Сімонов: Вони були дещо автономні?

Сергій Купрієнко: По звітуванню так і було.

Дмитро Сімонов: Із того що я читав про кіпу, наскільки я розумію, ці одинички й нулики, взаємовиключні величини кодувалися правими та лівими вузликами. Тобто, якщо ми уявимо собі якусь нитку, то вузлик можна зав'язати зліва направо і справа наліво. Вони будуть нібито однаковими, але відрізнятися так як наша ліва рука відрізняється від правої. Чи правильно я зрозумів те, що прочитав, чи не дуже?

Сергій Купрієнко: Правильно.

Дмитро Сімонов: Добре, чудово, зрозуміло.

Юрій Пустовіт: Я в начале программы задал вопрос, зачем нам это знание, зачем мы расшифровываем кипу и что они нам дадут в итоге для понимания империи инков?

Сергій Купрієнко: Можливо, не тільки для розуміння імперії інків, але, наприклад, кодування інформації кольором можливо використовувати також у сучасному шифруванні, у військовій справі. ЦЕ можна запроваджувати, бо людина буде довго думати, а що тут закодовано, якщо тут немає ніякої зрозумілої інформації в літерах або чогось подібного. Для криптографії це теж доволі цікава річ, тут можна використовувати те, що напрацювали інки. Бо якщо вони досі не розшифровані, то це гарно зашифрована система.

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Юрій Пустовіт: Я думаю, они не расшифрованы еще потому, что никто не догадался попробовать их на вкус.

Дмитро Сімонов: Я думаю, що це заборонено, тому що спробуйте ви, Юрію, зайти в музей і попросити якогось наглядача чи бабцю, яка там працює, щоби вам дали спробувати на смак мотузку, якій 400 чи 500 років. Я думаю, що вони не погодяться.

Сергій Купрієнко: Я думаю, спрацює сигналізація і вас заберуть.

Дмитро Сімонов: Так. І будете проводити Академію наук з якогось іншого місця. А з точки зору розуміння історії, що може нам дати ці успіхи, наскільки я розумію, обмежені в розшифруванні кіпу?

Сергій Купрієнко: Швидше за все, один із прикладів використання кіпу, це в оддному із поселень центрального Перу… Там якраз була зашифрована інформація про використання різної кількості населення для тих чи інших видів робіт. Інки закодовували не податки, не податі, не щось інше, вони закодовували кількість використаного часу на окрему особу. Вони використовували те, скільки ви попрацювали…

Юрій Пустовіт: Тайм-менеджмент.

Сергій Купрієнко: Так. Якраз за кількістю осіб, яка використана, якщо вони використовували сонячний календар можна зрозуміти, скільки тих чи інших робіт вони використовували за день або місяць. Там все було прив'язано до сонячного календаря. Одне з кіпу, яке було перекладено іспанською мовою в іспанських звітах, реляціях, там сказано, що стільки-то людей за такий-то період було використано під час робіт. Розуміння календаря інків дозволяє нам наблизити кіпу. Але дешифровки ще попереду, тому з'ясувати це буде непросто.

Дмитро Сімонов: Наскільки я розумію, історія інків писалася з двох позицій: перша позиція - це іспанці, які хотіли написати свою історію інків, а інша - це самі інки. У мене є таке враження, що ці варіанти історії можуть відрізнятися.

Юрій Пустовіт: Кардинально.

Сергій Купрієнко: Там була ще специфіка. Писали навіть не інки, а ті діти, які народилися від індіанок та іспанських батьків, тобто метиси. Самі індіанці почали писати дуже пізно.

Дмитро Сімонов: Сподіваюся, про інків ми ще будемо розмовляти в одній із наших наступних передач.

Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00