Академія наук. Небезпечні кліщі. Гість Ігор Небогаткін. Ефір від 03.05.2018

Гість — Ігор Небогаткін.
Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00
Гість — Ігор Небогаткін.
Авторська програма Дмитра Сімонова та Юрія Пустовіта Академія наук виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 20:00- 21:00. Повтори щосуботи з 18:00 до 19:00
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
События в Армении – это неприятные новости для Путина. Как и для любой власти, когда что-то идет не по сценарию. Но это еще не кризис
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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