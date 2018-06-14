Академія наук. Корабли Киевской Руси. Гость Андрей Петраускас. Эфир от 14.06.2018

Гость — старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Андрей Петраускас.

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академія наук выходит в эфире Радио НВ четверг в 20:00-21:00. Повторы каждую субботу с 18:00 до 19:00

Дмитро Сімонов: На початку 90-х років, коли я навчався в середніх класах, мені до рук потрапила книга Тура Геєрдала про його подорож на плоту Кон-Тікі. Тур Геєрдал був зоологом. Але в якийсь час він дуже зацікавився історією, зокрема його цікавило те, як були заселені острови Полінезії. І він висунув таку досить незвичайну і сміливу теорію, гіпотезу про те, що заселення відбувалося із Південної Америки. Тобто, на його думку, ці люди, які потім заселили Полінезію, вони мали подолати тисячі кілометрів через Тихий океан. І один з його опонентів сказав, що вони не мали на чому плавати. Тур Геєрдал сказав, що в них були плоти.

Йому відповіли: "Ну, ось і спробуй на такому плоту перепливти Тихий Океан". Що він в 1947 році і зробив. Мене тоді вся ця історія і сам Тур Геєрдал дуже сильно вразив, потім я познайомився з іншими його проектами постфактум. Це було Плавання на Тигрисі, також на Ра, зроблених із папірусу таких човнах. Пройшло 70 років від того часу, коли відбулася експедиція Кон-Тікі, і вже років 25 з того часу, коли я про неї дізнався, і я познайомився з людиною, яка в Україні займається також реконструкцією тих човнів, плавзасобів, суден, на яких люди плавали в силу давнину. І сьогодні ця людина в нас в студії. Це Андрій Петраускас, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. Він є кандидатом історичних наук і є керівником Житомирської археологічної експедиції.

Юрий Пустовит: Надо уточнить, Тур Геердал восстановил то судно, тот плот, на котором якобы могли переплыть в Полинезию?

Дмитро Сімонов: Дійсно, я не встиг цього сказати. Але він відновив ті плоти.

Андрій Петраускас: Максимально наближено до того оригіналу, який міг використовуватися тими тубільцями. Ясно, що на той час їх вже ніхто не використовував для плавання на тисячі кілометрів, але він дотримувався тих технологічних умов, в яких він мав бути виготовлений тоді.

Дмитро Сімонов: І що він точно довів, що таке плавання могло бути.

Юрий Пустовит: У него были какие-то исходные данные, у него были какие-то примеры?

Андрій Петраускас: Він довго готувався до цієї подорожі досить ретельно.

Дмитро Сімонов: А що робив Тур Геєрдал, і навіщо він це робив, я приблизно розумію. А як ви прийшли до того, що необхідно вам реконструювати технології виробництва човнів чи якихось інших суден і плавати на них, навіщо це?

Андрій Петраускас: Поштовхом до цієї теми стала розбудова музею під відкритим небом Стародавній Іскоростень. Робота почалася в 2006 році, проект, і десь до 2010 він досить активно розвивався. А оскільки комплекс музею мав бути на березі річки Уж, то просто без стародавніх плавзасобів він… Я не міг його просто уявити. Тим більше, що ми мали ще і писемні повідомлення, що древлянські посли до Києва дійшли річною на лодіях. Це послужило таким відправним поштовхом. Те, як вони виглядали, із кожним кроком, як ми тільки намагалися розглянути це питання, питань і всяких проблем ставало більше. Чи вони взагалі зможуть пройти по цій річці, чи вона судоходна? Який тип суден?

Тобто виникла величезна кількість питань, в яких ми зав'язли, і зараз воно закінчилося створенням вже одного діючого міжнародного проекту між академіями наук Латвії, Туреччини і України, де Українська академія наук є провідним виконавцем. І зараз до нього долучаються колеги з інших країн, науковці. Тобто це величезне коло питань, яке зав'язується на одній цій рисочці, яка дотична до різних фундаментальних питань: заселення території, торговельних шляхів, переселення, переміщення населення тощо.

Юрий Пустовит: Давайте конкретизируем: куда, зачем и с чем плавали наши предки?

Дмитро Сімонов: І про який історичний період ми зараз розмовляємо?

Андрій Петраускас: Важливість цього питання вже ні в кого не викликає заперечень. А проблема в тому, що не дивлячись на таку важливу роль стародавніх водних транспортних засобів, ми не маємо фактично досліджень по їх відношенню, на сьогодні їх можна порахувати, їх невеличка кількість. Є проблема ще з тим, що величезна кількість археологічного матеріалу,який кожен рік трапляється в річках і інших водоймах на території України, він йде просто на дрова. Його навіть не фіксують. Це проблема ще й пам'яткоохоронна.

Пліт Кон-Тікі. Фото: Wikimedia

Дмитро Сімонов: Тобто тут йдеться про те, що люди, рибалки десь знаходять якісь човни і просто?

Андрій Петраускас: Не тільки рибалки. В межах України досить активно ведеться будівництво, в межах водного ареалу і річкового, і морського. І величезна кількість суден стародавніх, які мають все ж таки відмінності від судноплавства XVIII-XIX сторіччя і за розмірами, і за конструкцією, вони просто його не бачать. Воно просто йде на дрова. Іноді, якщо це цілі збережені оригінальні речі, їх іноді використовують як клумби для ресторану, тобто воно проходить повз навіть науку.

Дмитро Сімонов: А звідки в вас інформація про те, що таких знахідок потенційно є багато?

Андрій Петраускас: Я собі приблизно уявляю обсяг земляних робіт, які відбуваються. І якщо ви звернете увагу, що найбільш видатні знахідки, от, є така річ, яка в нас у всіх асоціюється зі стародавнім періодом, ми її бачимо і на гривнях, і на оформленні нашого паспорту українського, - це меч. Значна кількість їх у відсотковому навіть значенні, якщо до загальної порахувати, які були знайдені на території України, вони були знайдені якраз під час проведення земляних робіт в межах Дніпровського ареалу під Запоріжжям. Це момент, коли ми включаємо спостереження за цими роботами, і ми отримуємо величезну кількість знахідок.

Юрий Пустовит: Да, но столько же археологов не наберется, чтобы контролировать все земляные работы.

Андрій Петраускас: Не так багато цих земляних робіт. І вони плануються. І це в принципі досить прогнозований процес. Це можливо і на території України, і весь цивілізований світ працює саме за цією схемою. Іде будівництво автобану, іде будівництво якогось нафтогазогону, і перед цим іде археологічна експедиція в Польщі, в Німеччині, в Болгарії, в Угорщині і в Україні. Єдине, що ця частина саме будівельних робіт, які ведуться на воді, вони в нас практично не контролюються. В силу різних причин. Тому значна кількість видатних і унікальних артефактів просто вилітають в небо. Цінність їх, оцінити їх дуже важко. Навіть скласти просто їх матеріальну оцінку.

Дмитро Сімонов: Де ви берете матеріал, які ви маєте джерела для того, щоб відтворити ті човни, на яких плавали? Про який історичний період ми зараз говоримо?

Андрій Петраускас: Десь до середини XVIII сторіччя. коли на нашій території набуває поширення інший тип суден. А той період, коли використовувалися судна, вибиті із одного цільного стовбура дерева, або у яких в основі лежить цільно видовбана колода. Довбанки і похідні від неї човни, які характерні для південно-західної Росії. Це ті полодії, чайки, вони мають відмінності від тих човнів, які були і функціонували в стародавні часи, в середньовіччя на Півночі і на Сході.

Юрий Пустовит: Когда я знакомился с материалом, меня поразил процесс изготовления долбанки. Вы можете поподробнее рассказать, как специалист, все эти постепенные процессы, как это делается? Как можно даже в ствол диаметром 60 сантиметров усадить взрослого человека?

Дмитро Сімонов: І найперше, що треба зробити, це знайти таке дерево.

Андрій Петраускас: Так, як у римлян була така гарна приказка - не из всякого дерева можно сделать статую Меркурия. Ліс великий, але підібрати в ньому потрібне дерево, стовбур, для того, щоб з нього зробити довбанку, це важко. Тому проблема цього пошуку, мабуть, займає значну частину часу. Воно призвело до того, що ми в цьому році посадили власну діляночку лісову близько гектара білої верби, яка буде в нас використовуватися для експериментів по виготовленню човнів. І є згадки писемні, коли часткове формування корпусу судна відбувалося на корінні. Ми спробуємо ці процеси досліджувати.

Юрий Пустовит: Сколько лет должно быть дереву, из которого делают это?

Андрій Петраускас: Верба росте досить швидко, річні кільця до двох сантиметрів. Тобто в межах 30-50 років це буде вже повноцінно метровий стовбур для того, щоб з нього можна було зробити.

Юрий Пустовит: То есть вам нужно подождать 30 лет?

Андрій Петраускас: Навіщо? Ми будемо працювати. Але просто я не хочу залишати після себе викорчувані… Я розумію, що ми не використаємо всю цю ділянку лісу, вона дістанеться комусь. Але вона компенсує те, що ми використовуємо для експериментів.

Дмитро Сімонов: Верба - це єдина порода дерева, яка використовувалася для таких човнів?

Андрій Петраускас: Використовувалися різні породи дерева. Але верба, чим зручна, вона дуже легка, дуже міцна, як і осика, і дуже пружна. В неї дуже хороші властивості механічні. І під час обробки вона легко ріжеться. І після висихання, вона набуває високої щільності, міцності, і досить довго, для використання довготривалого.

Юрий Пустовит: Хорошо, нашли подходящее дерево нужного диаметра, что мы дальше делаем?

Андрій Петраускас: Воно валиться. Відбирається потрібна вам частина. Треба, щоб дерево відповідало теж вимогам, воно було рівне максимально, щоб не було вигинів, бо інакше це буде, кожен човен буде унікальний в своєму роді, тому що він робиться не з циліндру, не з абстрактної якоїсь геометричної частини, не з бруса. Він робиться з конкретного стовбура, тому вже на початку вибору дерева закладаються якісь особливості в форми корпуса майбутнього судна і його властивостей. Тобто на це теж треба звертати увагу.

Юрий Пустовит: Какая технология позволяла сделать из дерева диаметром метр лодку шириной полтора метра?

Андрій Петраускас: Стовбур вибирався, розгиналися борти, відбувалося розпарення. Заливалася в середину вода, нагрівалася, і деревина ставала більш м'якою, там різні процеси відбуваються в середині цього стовбура, ззовні, і розводяться борти. Тобто із цільного дерева вибивається труба, щось подібне до труби, і розводяться її борти. І з діаметра 60 сантиметрів виходить близько метра між краями. Фактично вдвічі ви збільшуєте. Окрім того, що відстань між бортами, ви збільшуєте, змінюєте кут нахилу. Тобто якщо ви будете нарощувати, ви можете вже використовувати цей показник для того,щоб зробити потрібну ширину борту і висоту його.

Юрий Пустовит: Я читал, что для того, чтобы развести борта, разжигался еще огонь под деревом, под нижней частью лодки, чтобы внешняя часть стягивалась, а внутренняя уже распирается за счет нагретой воды, верно?

Андрій Петраускас: Так. Ми це пробували експериментувати і перші спроби з нагріванням закінчилися тим, що ми спалили декілька кубів дров. І один з найперших варіантів такого човна з розведеними бортами більш складного, на яких потім ми нарощували його, вона ледь не згоріла.

Дмитро Сімонов: Технологія, про яку ви щойно розповідали, про те, як розводяться борти у такого човна за допомогою температури, нагрівання, вам її довелося якось відновлювати за якимись джерелами, чи вона ще десь існує, можливо, в Україні, в якихось інших країнах її можна підгледіти?

Стародавня довбанка, що знайдена в Україні. Фото: Лтава

Андрій Петраускас: Вона відома за етнографічними даними XIX-XX сторіччя і навіть другої половини XX сторіччя. І на сьогодення десь віддалені райони Сибіру і Півночі використовують такі технології місцями досі, вони збереглися. На території України на сьогодні не знаю якихось звісток, щоб в другій половині XX сторіччя вона використовувалась. Останні човни, які ми знаходимо під час археологічних експедицій і етнографічних екскурсій таких, то це десь 60-70 роки. У всякому разі те, з чим я стикався.

Я не кажу, що це загальне, але воно виходить просто із вжитку, і дощаті набірні човни витісняють повністю ці довбанки. Довбанки і всю технологію, яка була. Переважна більшість човнів, які на сьогодні поповнюють колекції музеїв, із приватної власності переходять до музеїв.

Юрий Пустовит: Куда и по каким рекам или водоемам можно плавать на такой долбанке? У нее же борта невысокие, волна может захлестнуть легко?

Андрій Петраускас: Якщо оцінювати її ходові властивості, це все ж таки цільнодерев'яний виріб, у чукчі на набірних конструкціях обтягнутих шкірою, це трісочки, які обшиті шкурою, вони виходять взагалі в океан і полюють на вагон м'яса, яке плаває і не дуже хоче, щоб його вполювали. Тобто воно витримує такі переході і згадки писемні, 626 рік, коли не було ще набірних конструкцій, вони ні за писемними, ні за археологічними даними не відомі для наших територій, що така група човнів із слов'янським населенням, вони дошкуляли досить сильно Константинополю на той час. І їх відмова приймати участь у військовій операції вирішила подальший перебіг подій на користь Константинополя. Вони відійшли, сухопутна армія виявилася нездатною штурмувати цей город і досягти.

Юрий Пустовит: То есть на такой долбанке можно переплыть море?

Андрій Петраускас: Якщо каяк виходить в океан, то що заважає цій довбанці?

Дмитро Сімонов: Колись люди полювали на мамонтів, хоча я би особисто не брав би участі в таких речах. Дуже була цікава знахідка десь на Волині, це було біля Маневичів, там знайшли щось дуже подібне на таку довбанку. Ви знаєте цю історію, відслідковуєте її, що це було знайдено, де воно зараз зберігається? Яку інформацію можна отримати з цієї знахідки?

Андрій Петраускас: В Маневичах, в Манеєвському музеї зберігається цей човен. Не безпосередньо в приміщенні музею, оскільки воно не вміститься просто, можливості музею, неможливо розмістити цей експонат. Він в довжину 12 метрів і висота метр двадцять. Фактично це циліндр із дуба. Він буз знайдений біля села Старосілля. І дякувати тим зусиллям, які приклали співробітники і директор музею Манеєвського, він його передав все таки музею, оскільки місцеве населення, яке його знайшло, були варіанти або ж човен піде в приватну колекцію, яка закінчиться клумбою і знищенням його, або просто на дрова. То воно зберігається.

Це цікава річ, з ним проводилися попередні обстеження і навіть визначення його датування. І за попередніми датуваннями воно відноситься до XIV сторіччя, тобто до литовської доби. І ті інструменти, які були знайдені в ньому, поруч із цим човном, вони вписуються в цю хронологію. Це на мій погляд. Я не кажу, що це загально прийнято серед науковців. Це єдина на сьогодні на території України заготовка для човна великої набірної конструкції. Це ілюстрація до того, що ми маємо в повідомленнях Костянтина Багрянородного і більш пізніх середньовічних писемних джерелах, які повідомляють про те, як навесні по маленьких річках, які потім впадають в Десну, в Прип'ять або в верхів'я Дніпру, виготовляються ці човни, сплавляються до Дніпра, до середнього, ближче до Києва, і тут відбувається їх подальше облаштування.

Розміри човна 12 метрів, це дуже багато. Це величезна вага, це дуб за попередніми визначеннями. Ширина річки Стир близько 15 метрів і глибина близько пів метри. Тобто ми йшли на попередні копії, яка один до двох шестиметровий човен, на таких річках він в принципі не життєздатний, він постійно врізається. При тому, що його вага в десятки разів менше. А з такою масою пройти по такій річці в принципі неможливо технічно. Єдине, що можливе, коли піднімається повінь, зараз ми ці повені вже не бачимо, оскільки більшість наших річок на краниках, вони регулюються, - сток. А в момент, коли цього не було, якщо відкинути все, що пов'язано з меліорацією, в сезон коливання рівня води воно було досить суттєве. Це декілька метрів, може, і до п'яти метрів могла підніматися вода.

І в цей час це абсолютно реально - сплавити таку річ до більш крупної річки, до Прип'яті і потім до Дніпра. Що ми і маємо, чому ми і маємо відповідники в писемних джерелах. Друге, чому це заготовка? Кажуть, оскільки човен великий, то це плавали князі, оскільки великий князь і великий човен. Ну, плавати в такому човні, уявіть собі фюзеляж літака, якому зрізали крила і хвоста. Ви фактично маєте те, що знаходиться в Маневичах. Це труба, вона фактично згорнута до середини. Тобто щоб у ній плавати, треба зробити такі отвори, щоб туди вставити весла, бо гребти на ній фізично неможливо.

Дмитро Сімонов: Ви наполягаєте на тому, що це не була довбанка, на якій…

Андрій Петраускас: Ні, це заготовка. Унікальність її не в тому, що ми знайшли великий човен, а в тому, що ми не знайшли підтвердження археологічне у тому, що ми маємо в повідомленнях для X сторіччя, для більш пізнього, вона збереглася фактично ідеально повністю.

Юрий Пустовит: Хорошо, заготовка, сплавили до пункта назначения, что дальше с ней происходит?

Андрій Петраускас: Далі розводяться борта, нарощуються, тобто ставляться шпангоути в середині і нашиваються дошки. В даному випадку знахідка цього моноксила в селі Стара Сіль, які зберігаються в Маневичах, в мене фактично це ілюстрація до того, що ми маємо у Боплана, як козаки будують чайку. Розміри фактично один до одного.

Юрий Пустовит: То есть, получается, это нижняя часть судна?

Андрій Петраускас: Так. Борта розводяться, нарощуються, піднімаються.

Юрий Пустовит: То есть там вверх досточки пошли уже?

Андрій Петраускас: Да. Чотири дошки, не так багато, вони досить широкі, але їх не так багато. На малюнках, які збереглися до нашого часу, як правило, це чотири дошки досить широкі, до 20 сантиметрів.

Юрий Пустовит: Это была заготовка для совмещенного судна, например, парусного или на веслах, или то и другое?

Андрій Петраускас: Вона враховувала в парус, і весла, як правило, за тими повідомленнями, які є на наш час. Не виключено, що вона могла ходити просто тільки на веслах.

Дмитро Сімонов: А чому цей моноксил опинився посеред дороги, де його і знайшли два чи три роки тому? Він ніколи не був ще готовим судном, так?

Андрій Петраускас: Це величезне дерево. Мені доводиться значну частину року переміщуватися по археологічних експедиціях і часто поліська зона Житомирщини, Київщини і трошки на захід, тобто ліс перед очима постійно. Але такого типу дерев я не бачив. Метр двадцять, це в циліндрі. Якщо відкинути всі викривлення, які були зрізані і на комні він мав бути десь два метри, може, і більше. І в гору цей гігант уходив десь метрів з 15, не менше, тільки мали починатися гілки. Тобто наскільки він там йшов вверх, може, метрів на 20-30, при такому це колона просто.

Юрий Пустовит: Где могли расти такие деревья?

Андрій Петраускас: Вони росли на нашій території до певного періоду, коли не почалось масове зведення лісів. На сьогодні наші ліси - це насадження, воно регулюється. І не можна ставитись так, що колись люди були дуже великі і потужні, лісу було багато і можна було робити все, що завгодно. Такого ніколи не було. Як тільки людина починала себе погано поводити або починався голод, або вступали в силу якісь законодавчі акти, які це сильно регулювали. За Литовської доби знищення дерева чи навіть замах на знищення дерева придатного до борті, де можна повісити борт, наступала смертна кара.

Запорозькі судна, 1900 рік. Художник Опанас Сластіон. Малюнок за Д. Ровинським та Г. Бопланом. Фото: Wikimedia

Якщо би ви завалили просто так такого дуба, я думаю, що вся родина би довго розплачувалася століттями за це. Люди, які займалися цією справою, це були дуже високі спеціалісти. Якщо трапилось щось, це не голка, яку загубили, її неможливо загубити, це величезний… Скоріш за все, просто відбувся якийсь виробничий дефект, який призвів до того, що його не можна було використати.

Дмитро Сімонов: І, швидше за все, це відбулося на тому місці, де його обробляли?

Андрій Петраускас: Так, де він і залишився. Тому що загубити його практично неможливо

Дмитро Сімонов: Його не сплавляли?

Андрій Петраускас: Це величезна кількість трудових витрат, щоб його зробити, це вкладення в те, що із лісу виводиться потужний масив дерева. Ми не маємо на сьогоднішній день детального писемного супроводу цих процесів, але це тема для майбутніх, думаю, і кандидатських, і докторських. Дуже цікаво.

Юрий Пустовит: Дорогостоящий продукт?

Андрій Петраускас: Морська тура коштувала досить значну кількість в гривнях, їй є відповідник в Русской Правде, здається. Тобто це вартість величезна. Уявіть собі, що від неї залежить, це вже не по тьомнику… Довбанки, які ми вперше робили, просто щоб придивитися до технології, до властивостей деревини, до того, які інструменти з того, що ми маємо на давньоруський час, могли для цього використовуватися. І робиться човник для того, щоб перепливти з берега на берег, порибалити, поставити сітки, щось перевести на невелику…

Якщо цей човен ходить на велику відстань через море до Константинополя і назад, і від нього залежить не тільки доля коштовностей, які будуть перевезені, але й життя тих людей. Тобто він мав бути виготовлений з дотриманням всіх технологічних досягнень на той час. І вартість його є в кількості гривень, досить точно не видано, вона висока.

Юрий Пустовит: А сколько людей могло делать эту долбанку, которую нашли, эту двенадцатиметровую?

Андрій Петраускас: Здається, по планах чайка робиться протягом місяця чи двох, і там близько 30-60 людей, тобто велика кількість. Зараз, коли ми робимо це, ми не можемо повністю відтворити всі, навіть дерево таке знайти, щоб воно стояло прямо біля річки, що ми виключаємо бензопилку, всі транспортні засоби і навіть те, що ми зараз користуємось дошками, які різані, ми не маємо змоги отримати навіть необхідну деревину, щоб вона могла колотися. А там все це ручна робота, колка. Колота дошка, якість в неї набагато краще, але й трудовитрати на це більше.

Кожен отвір, який засверлюється, їх там десятки, сотні, а на великому човні це, мабуть, і тисячі будуть. Все це вручну. Це інший інструмент, який буде тягнути за собою час. З іншого боку, там ще є моменти. Цемент швидше, ніж він може, він не застигне. Там є якісь речі, які треба враховувати.

Дмитро Сімонов: Ми багато говорили про якусь теорію, навколотеорію, але, наскільки мені відомо, ви зараз якраз і працюєте над тим, щоб відтворити такий човен, частину від якого було знайдено в Маневичах. Як довго ви над ним працюєте, що зараз у вас вже є в руках? Чи можна його побачити тим, кому це цікаво, десь?

Андрій Петраускас: Вперше такі спроби натурного моделювання розпочались в 2010 році. І знахідкою цього прототипу в Маневичах ми робимо вже другу його копію один до двох, оскільки ми обмежені трошки в виборі деревини. Оскільки дуб діаметром півтора метри прямослойний, він буде коштувати величезну кількість грошей.

Дмитро Сімонов: Ви також дуб використовуєте?

Андрій Петраускас: Ні. Ми використовуємо тополю і вербу. Від частини деревини ми відмовилися, тому що ми не можемо на нашій території знайти її потрібного діаметру з потрібними властивостями, вона просто не дотягує.

Дмитро Сімонов: Я так рахую, що він буде у вас шість метрів завдовжки, його основа?

Андрій Петраускас: Так. Шість метрів і діаметр 60 сантиметрів. Тобто фактично це копія один до двох. Єдина відмінність буде полягати в тому, що деревина буде задавати своїми властивостями, якісь вигині, вона не буде відповідно один до одного. Це трошки теж буде вносити свої особливості.

Дмитро Сімонов: Але це другий човен, який ви зараз робите. А що було з першим? Наскільки був успішним цей експеримент?

Андрій Петраускас: Ми успішно почали його розводити, і трошки перебільшення температури призвело до того, що ми отримали дві повздовжні тріщини на борту і зупинилися під час розведення бортів, щоб не довести його до критичного стану, тому він на стадії напівготовності. Він має нашивну частину, набірну. І ми призупинились, щоб не пошкодити.

Дмитро Сімонов: Плавати на ньому неможливо?

Андрій Петраускас: Ні, він витримав 150 кілометрів переходу досить успішно, маючи конфігурацію досить специфічну, з якою сперечаються. І в мене, я дивлюсь зараз, фактично готов, доведена вже, нашито дві дошки-борти на копію манеївського човна, його конфігурація трошки, я не певен, чи буде вона триматися. Але, маючи цей досвід 2016 року, коли був досить успішний перехід, можемо вважати, що ця модель життєздатна. Вона може ходити по воді так само, як кажуть, що чайка, вона не може, - те, що намалював Боплан, - вона має перевернутися. В принципі в нас подібна конфігурація успішно пройшла.

Юрий Пустовит: По каким вы рекам ходили?

Андрій Петраускас: Якша, Терерів, Прип'ять і Дніпро. На Дніпрі нам пророкували, коли ми перший похід ще робили, що на особливості самого човна, хоч вони спершу були досить невеличкі, вони призведуть до того, що він буде входити штопором в хвилю, і в нас шансів немає. На Дніпрі хвиля, на Київському морі, вона була невисока відносно, але вона в декілька разів перевищувала висоту борта, і човен успішно тримався, він легенький, і він спокійно разом із хвилею встигав піднятися. Хоча казали, що коротка суха хвиля призведе до того, що в нас будуть проблеми.

Дмитро Сімонов: На скільки відсотків готовий новий човен ваш?

Андрій Петраускас: Там залишились обробні роботи.

Юрий Пустовит: Его развели уже успешно?

Андрій Петраускас: Розвели і нашили борти. Тобто там залишилось тільки облаштувати місця сидіння, підчистити, зняти десь зайву вагу. Це такі очисні роботи.

Юрий Пустовит: И какая экспедиция планируется на нем?

Андрій Петраускас: Ми плануємо його просто спустити на воду в Уборті, подивитися, відцентрувати, може, десь щось відкалібрувати. І на Десні ми плануємо десь близько на десять днів, два тижні зробити такий перехід. Просто по Десні. Щоб це була велика річка і течія, і ми могли подивитися, як він себе веде на розпашних веслах, це трошки незвично, оскільки ми не працювали в такій системі. І спробуємо поставити щоглу, у всякому разі, хоча би придивитися, як вона монтується, і як буде себе поводити цей човен.

Юрий Пустовит: А парус один плоский?

Андрій Петраускас: Так. Те, що ми маємо на зображеннях, начебто є зображення і косих вітрил, але в принципі більшість традиційних зображень тури мають квадратну.

Юрий Пустовит: Под парусом такая лодка может идти только по ветру?

Андрій Петраускас: Звичайно, що в неї можливості йти під парусом не такі, як у кільових суден, але вона може використовувати також і цей засіб. Оскільки наші колеги, які зробили на даний момент копію байдака козацького, в нього плоске дно і начебто йому ще складніше ходити під парусом, вони досить успішно проводили декілька таких походів багатоденних. Якщо сприятливий напрямок вітру, він досить успішно може пересуватися і під парусом.

Юрий Пустовит: А где можно посмотреть на ваше произведение и можно ли вообще?

Андрій Петраускас: Воно знаходиться в Олевську. Це база археологічної експедиції, місце, де розбудовується музей під відкритим небом Древлянський Град. Вони мають стати частиною експозиції цього музею і частиною підрозділу в стародавніх війнах транспортних засобів.

Юрий Пустовит: Но пока вы еще не испытали, они еще не в музее, да?

Андрій Петраускас: Єдиний човен, той, який ми дороблюємо, він ще не був на воді, всі інші шість вже пройшли ходові використання від Олевська, фактично, до Києва.

Юрий Пустовит: И они экспонируются уже, да?

Андрій Петраускас: Вони знаходяться там, експозиція ще не відкрита, але вони робляться під цей музей.

Дмитро Сімонов: А назву вже має цей човен?

Андрій Петраускас: Ні, назву ще не дали. Будемо під час спуску.

Дракар. Фото: Karamell via Wikimedia

Дмитро Сімонов: Згадуємо відомий мультик. Назва - це є дуже важлива справа, якщо називаємо човен.

Андрій Петраускас: Є варіанти подачі, але поки його не спустили на воду, не будемо вперед забігати.

Дмитро Сімонов: Ви сказали, що є в вас вже шість човнів. Чим вони відрізнялися від цих двох, про які ми щойно говорили?

Андрій Петраускас: Ці два найбільш такої складної конструкції, вони з розведеними бортами, із шпангоутами і з нарощенням бортів. І вони готові під розпашні весла. Оскільки ті човни, які робилися до цього, - це просто довбанки. Це були спостереження за інструментом, за технологіями, які можуть використовуватися для виготовлення таких човнів.

Юрий Пустовит: А какие инструменты использовались для изготовления долбанок?

Андрій Петраускас: Тесла втульчасті та правушні. І сокира. Це основні три інструменти, які потрібні під час виготовлення. І свердло, якщо треба ставити ці сторожки, маячки.

Дмитро Сімонов: Але це принципово ті інструменти, які використовувалися 700 років тому?

Андрій Петраускас: Це сам набір. Він відбирався досить довго із коригуванням з етнографічним матеріалом, оскільки ми не маємо знахідок, на жаль, не збереглися об'єкти археологічні, де написано "Ремісничі майстерні по виготовленню", і ось відповідний набір інструментів.

Дмитро Сімонов: Але ж якісь інструменти було знайдено в Маневичах?

Андрій Петраускас: Так. Там тесло і частина молотку. Із клеймом. І вони приблизно всі датовані на XIV [сторіччя], це можливо, не будемо точно… Подальші дослідження покажуть. І ці інструменти виготовляла школа традиційного ковальства, Антон Шатов, із технологіями, які використовувалися на давньоруський час. Тобто це вільна ковка, сварка і деревне вугілля. Без коксу, без болгарки, без всіх. Це теж дуже важливо, оскільки в них є властивості, маємо дотримуватися технологій.

Юрий Пустовит: Какими материалами производилось тогда скрепление? Вы говорили, наращиваются борта, то есть это были металлические гвозди какие-то или это какие-то деревянные чопики, что именно?

Андрій Петраускас: Вважається, у нас часто, коли знаходяться не дуже атрибутивні речі, а археології, які великі і мають пласку шляпку, їх зразу автоматом відносять до ладійних заклепок. В нас тут тура, обов'язково заклепка, але це традиція більш північна, вона характерна для тих, хто робив човни на Балтійському узбережжі. На нашій території ці заклепки одниничні, металеві. І в комплексах археологічних, які пов'язані саме із місцем, де зберігалися ці, були знищені, спалені ці човни балтійського типу, типу дракарів, вони налічуються десятками і сотнями. Тобто в нас такий тип судна не проходив і не плавав. І в принципі не міг, оскільки в нього є відповідна вага і особливості цього човна, які не дозволяють йому проходити через пороги.

Ті човни, які тут плавали, вони могли виходити в море. Морські судна ні чорноморського басейну, ні з балтійського не могли потрапити на цю територію. На відміну від північних територій, на нашій території більше використовувався момент з'єднання дерев'яними цими заклепками, дерев'яними шипами, діблями, як їх називають. Північні варіанти більше заточені на те, що там зв'язується за рахунок кореневища, якогось іншого матеріалу дошки нашиваються саме. Не шипуються, як у нас.

Юрий Пустовит: Вы тоже используете деревянные шипы в своих реконструкциях?

Андрій Петраускас: Так. Це найбільш надійне з'єднання, і воно фіксується і етнографічно, і фіксується під час археологічних знахідок. Остання знахідка байдака середньовічного часу, яка експонується в музеї на острові Хортиця в заповіднику, там досить товста, це навіть важко назвати дошкою борту, це брус борту. В нього товщина близько десяти сантиметрів. Він теж сидить на дерев'яних цих цвяхах. дерев'яних тіблях. Єдине, що вони ще трошки розклинені, і це досить надійне і ефективне з'єднання, яке навіть цю товсту дошку, яка вигнута, це величезне навантаження на вигін, на розрив, вона тримає.

Юрий Пустовит: Мы говорили о манеевской находке. Это достаточно большая заготовка. Предположим там нашивались еще борта. Как такое большое достаточно судно проходило через пороги?

Андрій Петраускас: Все детально досить описано в Боплана. Воно підважувалось знизу ременями, трошки піднімалось над камінням, і люди, як і екіпаж, міг його спокійно проводити.

Юрий Пустовит: То есть тащили волоком по берегу?

Андрій Петраускас: Ні. Прохід, ми в принципі використали цей момент під час проходження порогів на Уборті і на Якші досить ефективно, не треба човен піднімати, а якщо ви його піднімаєте канатами чи мотузкою, трошки його підняли, вона його штовхає все одно по порогах, ви просто допомагаєте пройти.

Плавання на реконструйованих човнах —стрибок у минуле хоча б на невеличкий період

Юрий Пустовит: То есть на берегах стоят люди по обе стороны, да?

Андрій Петраускас: Його таким чином можна проводити через пороги. Є варіанти, які пропонують, скажімо, російські дослідники, інші: що в принципі навіть велике судно типу чайки, є обрахунки ваги його, вона в рази менше, ніж морські судна. Екіпаж був в стані його просто винести на берег і нести. Розрахунок ваги там, здається, чи 30 кілограм на одні людину, це абсолютно нормально. Якщо там екіпаж близько 20-30 чоловік. Але в принципі ті записи, які є для нашої території середньовічної, вони засвідчують, що часто пороги не обносились, а проходились просто таким чином.

Юрий Пустовит: Способом приподъема, да?

Андрій Петраускас: Це можливо теж, так.

Дмитро Сімонов: Відтворення такого човна потребує дуже кропіткої наукової роботи. А потім, коли ви на ньому пливете, у вас не буває такого, що ви забуваєте на якусь мить, що ви вчений, а уявляєте себе якимось купцем чи мандрівником, який десь там живе 700 років тому, які відчуття?

Андрій Петраускас: Відчуття людини, яка займається або дотична до розбудови музею під відкритим небом, щоб він збудувався, що в нього є межі, і він може хоча би протягом тижня чи місяця відбутися, де все може бути з дотриманням тих технологій, якихось у відповіднику того, що має бути. Бо на суші це величезна кількість проблем, з якими стикаєшся, це оформлення документації земельної, комунікацій, штат. Це велика проблема. Це можливість поринути, зазирнути туди.

Дмитро Сімонов: А то нагорода.

Андрій Петраускас: Так, зробити такий стрибок у минуле хоча би на невеличкий період. Це моє особисте враження.

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академія наук выходит в эфире Радио НВ четверг в 20:00-21:00. Повторы каждую субботу с 18:00 до 19:00