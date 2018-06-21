Академія наук. Древние украинские охотники на мамонтов. Гость Николай Беленко. Эфир от 21.06.2018

Гость — археолог, cтарший научный сотрудник Национального музея истории Украины Николай Беленко.

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академія наук выходит в эфире Радио НВ четверг в 20:00-21:00. Повторы каждую субботу с 18:00 до 19:00

Дмитро Сімонов: Сьогодні я пропоную поговорити про Кирилівську стоянку мисливців на мамонтів, а також про Мізинську стоянку, яка знаходиться у Чернігівській області. Для цього у нас є привід, тому що в Національному музеї історії України буквально минулого тижня відкрилася виставка, яка називається Мистецтво мисливців на мамонтів. Виставка триватиме дуже недовго, там виставляються унікальні речі. Далі ми дізнаємося, чому недовго і чому речі унікальні. У нашій студії старший науковий співробітник Національного музею історії України, він і є куратором цієї виставки Мистецтво мисливців на мамонтів, Микола Беленко. Вітаю вас.

Микола Беленко: Вітаю вас.

Юрій Пустовіт: Здравствуйте.

Дмитро Сімонов: Розкажіть, будь ласка, що це за історія з відкриттям Кирилівської стоянки мисливців на мамонтів? Коли це сталося, хто там працював і що ми знаємо про цих людей, які жили…

Юрій Пустовіт: Около 20 тысяч лет назад.

Микола Беленко: У нас є дві основні дати, але ми зараз трошки про історію як відкривалася стоянка. 1893 року Вікентій Хвойко оглядав кар'єр цегляного заводу, який побудували на Подолі. Він не просто так оглядав, тому що він уже декілька років цікавився археологією, а кар'єри нам дають інколи цікаві матеріали, які не потрібно розкопувати лопатою, за тебе все розкопали. І ось він оглядав цей кар'єр, знаходить там крем'яні знаряддя праці і кістки мамонта. Спочатку він не зрозумів, що це взагалі знаряддя праці, тому що це специфічне вивчення кам'яної доби, не кожен розуміє їх.

Юрій Пустовіт: Можно перепутать с обычным камушком.

Микола Беленко: Так-так, можна переплутати, але йому допоміг у цьому розібратися професор Антонович з Університету святого Володимира, він сказав, що це дійсно, швидше за все, стоянка первісних людей, і він попросив Хвойка, щоби він досліджував цю стоянку, щоби вона не була повністю знищена кар'єром, а щоб він іще встиг її покопати. Проблема ще полягала у тому, що на той час дослідження кам'яної доби було молодою наукою, їй було років п'ятдесят як почали вивчати в Європі кам'яну добу.

І Хвойко зі своєю метою впорався дуже добре, тому що він на той час розкопував доволі професійно. Археологія була на зачатковому рівні, копали, можна сказати, як картоплю ці всі артефакти. А Хвойко розкопував це уже широкими площами, залишав на місці всі кістки мамонта, крем'яні знаряддя, все замальовував, у нас збереглися його малюнки. Так йому вдалося відкрити, наприклад, що було два шара цієї стоянки, не один. Є такий цікавий факт: через те, що він залишав кістки мамонта на розкопках, у місцевих жителів виникли різні легенди. Була легенда, що кістки мамонта лікують, їх почали красти, він був змушений навіть найняти сторожа.

Ще була унікальна знахідка - чотири оброблені бивні мамонта. Два збереглися до нашого часу, два, на жаль, було втрачено. І ось ці два бивні, які можна зараз побачити на нашій виставці, про яку ви згадували, вони ледь не перші експонати нашого музею, тому що Хвойко їх потім здав у наш музей і це були перші експонати. На одному бивні намальована звичайна драбинка, на іншому складний зооморфний орнамент - птах, вважається мамонт, черепаха, - людина намагалася показати три світи: водний, повітряний і земний.

Дмитро Сімонов: На першому, ви сказали, була зображена драбинка?

Микола Беленко: Це умовна драбинка.

Дмитро Сімонов: Тобто візерунок, який ми називаємо драбинка.

Фото: Wikimedia

Микола Беленко: Так. Річ у тому, що чим наше палеолітичне мистецтво з території України відрізняється від того самого європейського, яке ми знаємо, відомі печери? В Європі воно більш реалістичне, а у нас абстрактне. Тому ми можемо сказати, що умовно там намальована черепаха, мамонт і птах, але можна бачити їх по-різному, багато інтерпретацій. І досі ідуть суперечки, цей бивень вивчали і трасологи, є багато цікавих фактів про нього.

Юрій Пустовіт: Я читал в Википедии, заодно узнаем, стоит ли ей доверять. Я прочел, что там были найдены останки около 60 мамонтов, косточки носорога, пещерного медведя и вплоть до каких-то клыков льва. Так ли это?

Микола Беленко: Так, це дійсно так, Вікіпедії можна довіряти, тому що інколи їй з авторами щастить. Там було знайдено, на жаль, цих кісток не збереглося, вони майже всі зникли під час Другої світової війни, не витримали евакуацій. У нас зараз не так багато цих кісток збереглося, але залишилися гарні описи, їх вивчали. І тут не дивно, що знайшли, наприклад, ведмедя, лева - це тварини, які жили в льодову добу, за часів мамонтів. І те, що знайшли велику кількість кісток мамонта…

Юрій Пустовіт: И носорог тоже?

Микола Беленко: Так-так. Це шерстистий носоріг, не той, який зараз, це шерстистий, льодовиковий.

Юрій Пустовіт: Утепленный.

Микола Беленко: Так, утеплений, на той час - льодовикова доба. А таку кількість мамонтів, якіх там багато, - мамонтів, - це не значить, що вони їх обов'язково вполювали. Це могли бути кістки, які вони просто принесли.

Дмитро Сімонов: Давайте повернемося до виставки, яка в ці дні відбувається. Ви сказали, що там представлений один із тих чотирьох бивнів із двох, що збереглися.

Микола Беленко: Так. Чому ми так зробили? Тому що один, той, що з драбинкою, він гарно зберігся, він у нас в експозиції, ми не захотіли знімати його з експозиції.

Дмитро Сімонов: Його можна щодня побачити?

Микола Беленко: Його можна побачити щодня. А інший бивень зі складним орнаментом, - у нас зберігається тільки його муляж. Ми вирішили поставити на виставці його оригінал, щоби люди побачили як він виглядає в оригіналі.

Дмитро Сімонов: А чому це не золота, перепрошую, пектораль, чому у вас на постійній виставці муляж, а десь захований оригінал?

Микола Беленко: Тому що золота пектораль зроблена з металу, з золота, яке, можна сказати, вічне. А ці предмети мистецтва зроблені з кістки, не з кістки, а з бивня, і це, як і будь-яка інша органічна речовина, недовговічне. У наших музеях на жаль, немає таких кліматично-температурних умов, щоби зберігати такі речі. Можете уявити: щоби вона нормально зберігалася, потрібно поставити у вітрину, відсмоктати звідти повністю повітря, щоби вітрина була вакуумна, таке у нас створити неможливо. Тому він зберігається у певних умовах у сейфі. А щоби його виставляти, у Франції було зроблено спеціальні муляжи, 2003 року, здається, на той час музей іще не працював. Ці речі, які виставляються на виставці, вивозили на виставку у Францію, але умовою України було, і не тільки України, а й особливо нашого музею, щоби французи зробили спеціальну копію. Копію вони зробили, причому віддали нам матрицю, вони вже не можуть повторювати її, ці копії зроблені з силікону і досконало передають оригінал. Тому ми виставляємо ці копії.

Юрій Пустовіт: То есть, копии остались у нас.

Микола Беленко: Так-так, залишилися, французи навіть собі не залишали. І матриці також, це, можна сказати, авторське право.

Дмитро Сімонов: Кажучи про саму виставку треба сказати, що там зараз є близько десяти чи одинадцяти предметів, у першу чергу це вироби із мамонтового бивня, про які ми ще поговоримо. Але мене все-таки цікавить історія з цим бивнем, на якому зображено буцімто черепаху, буцімто мамонта і птаха. Я знаю, є такий жарт-напівжарт, коли археологи знаходять щось таке не дуже зрозуміле, вони говорять, що це культова річ, як зазвичай кажуть про біноклі трипільців. І тут теж починається з гіпотези, що це є якась культова річ?

Микола Беленко: Обов'язково, це першопочатково культова річ. Є така теорія, що археологи все незрозуміле починають називати культовим, це зрозуміло, тому що і мистецтво, швидше за все, з'явилося з різних релігійних уявлень людей, із культів. Але цей бивень з одного боку і культовий, а з іншого боку там є маленька загадка. Є дуже цікава стаття Філіпова, який добре описав цей бивень, він робив трасеологічні аналізи. І що цікаво, цей бивень використовувався у трьох іпостасях. Перша - його використовували як лопату. Ви розумієте, що тоді лопат не було, були палки-копалки, і цим бивнем просто копали землю.

Дмитро Сімонов: З гравіруванням лопата.

Микола Беленко: Так, там є знос на кінці. Потім цей бивень прикрасили цими гравіруваннями. А в кінці він потрапив у вогнище, його чи намагалися спалити, чи він випадково потрапив у вогнище. І тут здається дивним, така високохудожня річ, навіщо вони використовували його як лопату, у вогнище? Можливо вони не вважали цей бивень такою високохудожньою річчю, таких бивнів могло бути багато. А чому він прикрашений таким візерунком? Я вам як археолог скажу, інколи в експедиціях іде дощ, нам нудно, і ми черенки своїх лопат можемо покривати різьбою, бо нам нудно.

Юрій Пустовіт: Или на машине аэрографию делают тоже от скуки.

Микола Беленко: Так. Тому можливо, цей бивень слугував комусь як палка-копалка, і він вирішив його так прикрасити.

Юрій Пустовіт: Подскажите, что-то осталось на месте этой Кирилловской стоянки сейчас? Она не музеифицирована?

Микола Беленко: Вона знищена повністю, але стоянки цього ж періоду є музеїфіковані, найвідоміші - це Ганці, Добронічівка і Межиріччя, яке зараз під ангарами, там розкопано, їх можна побачити. Ця стоянка, на жаль, знищена.

Юрій Пустовіт: Очень жаль, а то она у нас тут буквально за стенкой, можно было бы сходить, посмотреть, поснимать и показать слушателям.

Микола Беленко: Можливо, якби вона зараз була, її би спіткала та сама доля, що і Поштову площу. Може і гарно, що Хвойко встиг її розкопати.

Дмитро Сімонов: До речі я бачив, як це у книжках на картинках зображують ці стоянки, які ви згадували, і в тій же Добронічівці, і в Межиріччі. Там такі житла, в Межиріччі їх, здається, чотири. Чи були такі самі житла на Кирилівській стоянці?

Микола Беленко: Є така думка, але її неможливо підтвердити. Кісток багато, але те, що нам Хвойко залишив малюнки, плани, там не можна сказати, чи були житла. Швидше за все були, тому що вона належить до стоянок мисливців на мамонтів і на таких стоянках саме будували житло, тому що їм треба було десь жити і найкраще підходили саме кістки мамонта.

Дмитро Сімонов: Я чув припущення про те, що він не міг інтерпретувати, бо не знав, що такі житла можуть бути. Це має сенс?

Микола Беленко: Перші інтерпретації, що це житла з'явилися аж приблизно у 30-х роках XX століття. Хвойко не міг іще цього знати, бо вони ще не могли це уявити. Це в 30-х роках в Росії вперше на Костьонках висунули думку, що це житла. А уже остаточно утвердилося, що це житла з кісток мамонта, після Другої світової війни.

Дмитро Сімонов: Мистецтво мисливців на мамонтів - саме про цю виставку ми розповідаємо. На ній представлені речі, знайдені на Кирилівській стоянці в Києві неподалік Радіо НВ, де ми зараз перебуваємо, про них ми вже поговорили. І також там є речі із Мізинської стоянки на Чернігівщині. Вважається, що це одна з найвідоміших в Україні і навіть у всьому світі стоянок подібного типу. Миколо, розкажіть, чим вона така відома, що на ній такого цікавого, яка її історія?

Микола Беленко: По-перше скажу, що навіть цілі виставки були присвячені 110-річчю від початку дослідження Мізинської стоянки. Вона відома в усьому світі тому, що з неї першої почали досліджувати оті відомі житла. Вона перша нам дає житла, це навіть не стоянка, а ціле поселення. Відкрили її 1907 року, ну як відкрили: згадується місцевий козак Кошеля, який копав собі погреб і знайшов там кістки мамонта. Покликав місцевого вчителя, я вже зараз не згадаю, якщо чесно. І з 1908 року починаються дослідження цієї стоянки. Найвидатніше, що там було знайдено, що це навіть не стоянка, а було поселення. Там було досліджено п'ять жител, побудованих…

Юрій Пустовіт: А какую площадь имеет приблизительно?

Микола Беленко: Із кісток мамонта. А площа цих поселень була невелика, 150 квадратних метрів, вони компактно стояли. Є стоянки, де ці житла були розкидані, а є ті, де вони компактно стояли. Швидше за все, це були зимові поселення мисливців на мамонтів, тому що у них було два види поселень, навіть три: зимові, літні і так звані кілсайди там, де вони вполювали тварину. А це було довготривале зимове поселення.

Юрій Пустовіт: Можно предположить, сколько там было жилищ?

Микола Беленко: П'ять.

Дмитро Сімонов: Якщо воно було зимовим, то, відповідно, що вони робили влітку і де вони жили влітку?

Микола Беленко: Вони переміщувалися. Вони завжди переміщувалися за міграцією тварин і могли просто бути там, де тварини випасалися на так званих літніх пасовиськах.

Дмитро Сімонов: І як вважається, що вони поверталися на цю стоянку з року в рік?

Зображення: Wikimedia

Микола Беленко: Так. Це не наші вигадки, що вони так жили, про це нам трошки розповідає та сама етнографія, тому що ми дивимося на народи Півночі, американських індіанців, вони так само тривалий час жили і зберегли. І вони поверталися з літніх поселень на зимові і проживали. Причому житла вони не розбирали, вони могли…

Юрій Пустовіт: То есть стационарно, вот это я хотел спросить.

Микола Беленко: Каркаси жител могли стояти, вони просто приходили, вкривали шкурами і ремонтували.

Дмитро Сімонов: Або я був не дуже уважним, або ми таки не згадали про те, якого ж віку Кирилівська стоянка, про яку ми вже говорили.

Микола Беленко: Кирилівська стоянка у нас приблизно 19 тисяч років, там є тільки дві дати, вони різняться, 19 або 17 тисяч. Зроблений радіовуглецевий аналіз, там декілька дат. Вважається, в середньому приблизно 19 тисяч. Мізинська стоянка трошки молодша, їй 15 тисяч років, але вона чому унікальна? Це стоянка найпізніших мисливців на мамонтів, які уже доживали свої часи, льодовикова доба, це одна з найпізніших стоянок.

Дмитро Сімонов: Тобто після цього вони перестали полювати на мамонтів?

Микола Беленко: Не одразу після цього, але мамонти просто відходять, починається зміна клімату, мамонти відходять на північ, замість них приходить північний олень, починається доба північного оленя.

Юрій Пустовіт: Что уникального было найдено на этой Мезинской стоянке?

Микола Беленко: По-перше згадаю про ті житла, скажу чому вони будувалися з кісток мамонта. Можете уявити, територія України за часів льодовикової доби нагадувала тундростеп, з деревиною була велика проблема. Якщо росло - це якісь карликові берези або сосни, з них було неможливо будувати житла. А людям, зрозуміло, у холодну добу потрібно було десь грітися, без житла неможливо. Вони використовували підручні матеріали, під це найкраще підходили кістки мамонта. Це не значить, що всі кістки, які використовували при будівництві цих жител, брали тільки з упольованих тварин. У мамонтів, швидше за все, була така сама поведінка як у сучасних слонів. Ми знаємо, у слонів є кладовища, куди вони в певне місце приходять і там помирають, їх збирається велика кількість. У мамонтів, швидше за все, все було так само. Люди могли збирати ці кістки, приносити і будувати. Ці житла зараз можна побачити у природничому музеї, вони там відтворені, там якраз відтворені з Мізина і з Межиріччя.

Юрій Пустовіт: Это тоже имитация, да? Или это настоящие?

Микола Беленко: Частково так, але це з тих кісток, які саме зі стоянки привезли, стоянка ж закопана. Є така велика помилка - люди думають, що вони вкривали шкурами мамонта. Не вкривали вони шкурами мамонта, вона була доволі важка, щоби вкрити житло. Швидше за все, вкривали шкурами дрібніших тварин. І ще ця стоянка унікальна тим, що в одному з жител було знайдено всі предмети мистецтва, які представлені на виставці - це антропоморфна і антропозооморфні статуетки…

Юрій Пустовіт: Что это значит, расшифруйте.

Микола Беленко: Антропоморфні - це статуетка, що або схематично, або реалістично показує людину. А зооморфна - це тварина. А є статуетки, в яких змішуються і зооморфні риси, наприклад людина у вигляді тварини. Ще там було знайдено браслет зроблений із бивня мамонта, в Мізині було знайдено два: один за часів Федора Вовка, а інший було знайдено Підоплічко після війни. Один браслет зберігається в археологічному музеї, інший у нашому, представлений на виставці. Наш браслет ціліший, більш збережений. І в чому його унікальність? Більше таких браслетів ніде не знаходили, це єдиний у світі такий браслет.

Юрій Пустовіт: Наверное, о цене говорить бессмысленно.

Микола Беленко: Я просто не люблю такі питання піднімати, для нас це безцінно, для мене будь-який кремешок і черепок безцінний, я не дуже люблю, коли задають ціну. Я просто не те, що не хочу відповідати, я не знаю.

Дмитро Сімонов: І тим паче суто технічно незрозуміло як сказати ціну, якщо такі речі просто не продаються. Але він дуже цікаво прикрашений візерунком, який називають меандр, так?

Микола Беленко: Так.

Дмитро Сімонов: Це лінія, яка згинається під гострим кутом і повторює сама себе нескінченно по колу.

Микола Беленко: Перші орнаменти, які людина взагалі використовувала у своїх прикрасах, підказувала природа. Меандр не виняток, тому що меандр вони бачили на свіжому зламі бивня мамонта. Бивень мамонта - це ж як ніготь, це не кістка. Він має певну структуру, вона якраз схожа на меандр, і людина використовувала у прикрасах. Потім цей орнамент доживає до українських вишиванок, інколи зустрічається. Ми не говоримо, що ми нащадки тих мисливців на мамонтів, але те, що це давній орнамент, нам підтверджує.

Юрій Пустовіт: Еще, по-моему, самой уникальной находкой из этой Мезенской стоянки является музыкальный инструмент, верно?

Микола Беленко: Я з цим не буду погоджуватися, тому що музичні інструменти доволі загадкові. Дійсно вважається, що це знахідки великих кісток мамонта, які розписані охрою - це мінеральний фарбник природного походження. Вважається, що це музичний інструмент, на якому давня людина грала. В наш час уже від цього потрошку відмовляються, тому що у нас є така наука як трасологія, яка вивчає зноси на речах. Вона показує, що це, швидше за все, не були музичні інструменти. Археолог Бібіков навіть записав концерт цих музичних інструментів, якщо хочете, можете послухати як вони грали.

Дмитро Сімонов: Складається така дуже цікава ситуація, що нібито не музичний інструмент, але якщо дуже захотіти, то можна його використовувати як музичний інструмент.

Микола Беленко: Я не можу сказати, що він не музичний, тому що…

Юрій Пустовіт: А если не музыкальный, то что это?

Микола Беленко: Я не можу, вони нам писемності не залишили. У людей завжди була велика фантазія, я не можу сказати. Можливо, що це просто людина вирішила так прикрасити житло, розкласти великі кістки, розписані охрою. А можливо, справді, вона грала як на музичному інструменті, але це важко довести. Трасологія показує, що швидше за все не грала.

Дмитро Сімонов: До речі ці кістки, не будемо називати їх музичними інструментами, їх можна побачити в іншому музеї - це археологічний музей Інституту археології, і там вони підписані, я не пам'ятаю як, але, здається, все-таки там написано, що це гіпотетично могли бути музичні інструменти. Будь-хто, хто бажає, може подивитися і робити свої непрофесійні чи професійні висновки.

Микола Беленко: В лапках пишуть, що музичні.

Дмитро Сімонов: Саме так. Повертаючись до тих речей, фігур, які ви згадували, що були знайдені в одному із жител на Мізинській стоянці. Там є зображення, наскільки я розумію, чоловічих статевих органів. Це так чи ні?

Микола Беленко: Так.

Дмитро Сімонов: Навіщо їм це було? Мається на увазі, зображати їх із кістки.

Микола Беленко: Один із найбільш розповсюджених культів у первісну добу - це був культ плодючості. Ви самі розумієте, що чоловічий фалос є одним із символів плодючості. Дійсно, у колекції є два таких предмети. Але цікаво, що на одному з цих фалосів можна розгледіти схематичне зображення обличчя, можна сказати, що якогось чоловіка змальовували у вигляді фалоса. Однак там є ще і зображення жінок, також у вигляді фалічних символів, однак на цих фалічних символах прокреслений трикутничок, а трикутничок у примітивній іконографії зображував жінку, статеві органи жінки. Ми можемо сказати, що фалоси, фалічні зображення жінок належать саме до культу плодючості.

Зображення: Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Дмитро Сімонов: І деякі жіночі фігурки стилізовані у вигляді пташки, як вважається. Їх також видно за цим трикутничком, що це жіночі?

Микола Беленко: Так, на цих пташках також намальовано трикутничок, тому ми можемо інтерпретувати його як жінку. Ці пташки взагалі унікальні, ніде у світі такого немає, ми не можемо знайти ні аналогій, нічого, ми не знаємо, що людина намагалася показати цими пташками.

Дмитро Сімонов: Запитання є, а відповіді немає, дуже цікаво. Повертаючись до цього браслета. Наскільки я зміг розгледіти, він складається і мав складатися тоді, 15 тисяч років тому, із двох частин. Ці дві частини мали отвори, очевидно, там використовувалися мотузочки шкіряні чи ще якісь.

Микола Беленко: Там не дві частини, це одна частина одного браслета…

Дмитро Сімонов: Він просто розламаний.

Микола Беленко: Так. Його взагалі зібрали з 30 фрагментів. І мотузочками зв'язували, там шість отворів, туди продягалася мотузка, швидше за все затягувала. Ми не можемо сказати, чия це прикраса - чоловіча або жіноча, це неможливо. На Мізині знайдено суто жіночі прикраси - просверлені мушлі, вважається, що це жіночі. А от із браслетами ми не можемо точно сказати, чия це прикраса.

Дмитро Сімонов: А до речі, що це за мушлі? Це якісь річкові місцеві?

Микола Беленко: З мушлями цікава ситуація. Мушлі, які були знайдені в Мізині, мають причорноморське походження. А знайдений на Чернігівщині швидше за все свідчить про міжшлюбний обмін між племенами, тому що табу на інцест дуже давнє, це розповідає нам етнографія. Вони рази три-чотири на рік збираються, ці племена мисливців, обмінюються шлюбними партнерами. Або чоловік, або жінка їде у плем'я другої половини. От якась жіночка з Причорномор'я потрапила з цими мушлями в плем'я до чоловіка на Чернігівщину. Ці мушлі можна побачити в нашій експозиції.

Дмитро Сімонов: Чому ця культура називається саме “мисливці на мамонтів”?

Микола Беленко: В дійсності вони полювали на різних тварин. Це залежало від того, прийшов мамонт чи не прийшов, вистежили чи не вистежили. На стоянках крім кісток мамонта знаходили і кістки інших тварин, однак це був період, починаючи приблизно з 28 тисяч років тому і до 15 тисяч років тому, коли найбільша тварина, яка була розповсюджена в Європі у льодовикову добу - це був мамонт. Людина пристосовується до полювання на цю тварину, навіть технологія обробки каменя змінюється кардинально, з'являються зовсім нові знаряддя, і вони полюють на мамонта. Слід сказати таку цікаву штуку, що ми досі не знаємо, як вони полювали на цих мамонтів. Річ у тому, що більшість цих мисливських стратегій ми реконструюємо завдяки тій же етнографії. Ми можемо сказати як людина полювала на оленя, на бізона, вони дожили до нашого часу, ці тварини. А от як на мамонта, ми не можемо сказати.

Юрій Пустовіт: Не найдено никаких предметов охоты, которые могли бы убить мамонта?

Микола Беленко: Знайдено, навіть кам'яні наконечники, які були в кістках тварин. Знайдена велика кількість кісток. Швидше за все, вони не всіх мамонтів убивали, в деяких кістках знаходимо. Якщо вони впольовували - це або молодих тварин, або хворих, або якогось мамонта відбивали від стада і забивали. Його дуже важко було вбити, щоби ви розуміли, це махіна вагою більше десяти тонн, шкура доходила до 60 сантиметрів, бивні були більше трьох метрів. Такого важко вбити. Трошки ми можемо уявити як вони полювали, наприклад, за допомогою бушменів, які полюють на слонів: в підвітряний бік підлазять під слона, пробивають йому сечовий міхур і чекають, поки тварина помре. А малюнки XIX століття, що вони заганяли мамонтів у ловчі ями, - це все вигадки, тому що льодовикова доба, яму було неможливо викопати. Можна було прокопати сантиметрів двадцять, а далі був лід, його неможливо, навіть якщо вогнище розпалювати. Знову ж таки, навіть якщо ми будемо розпалювати вогнище, уявіть собі, загнати машину десять тонн, яку це яму потрібно…

Юрій Пустовіт: Чтобы она побежала именно туда, куда надо.

Микола Беленко: Це можна, але викопати таку яму, щоби вона там опинилася, це вже важко. Тому частину кісток на цих стоянках на мамонтів вони збирали. Цей період називався періодом мисливців на мамонтів, ці стоянки. Чому так? Все їх мистецтво зроблено з кістки мамонта. Якщо ми знаходимо, наприклад, кістки бізонів, їх дуже мало.

Юрій Пустовіт: Скажем так, самый ходовой материал был.

Микола Беленко: Так, найходовішим матеріалом була кістка мамонта, тому і можна називати мисливцями на мамонтів.

Дмитро Сімонов: В Росії, на згаданих Костьонках здається, в Чехії, знайдено людські поховання віком, точно не пам'ятаю, але там, мабуть, десь не менше 20 тисяч років. Чи знайдені такі поховання в Україні, можливо на Мізинській стоянці чи на якихось інших?

Микола Беленко: У нас, на жаль, немає таких поховань як зі стоянок, які ви згадуєте, в Чехії це Дольні-Вестоніце, в Росії це Костьонки або Сунгір, у нас немає. У нас є поховання більш ранніх часів, середнього палеоліту, неандертальські поховання. Вони більш унікальні, ніж знайдені там, але кожне палеолітичне поховання по-своєму унікальне. У нас, на жаль, поховань пізнього палеоліту взагалі немає, це наша велика проблема, тому ми навіть не можемо сказати, як ці люди виглядали. Можемо тільки за аналогіями з сусідніми країнами.

Дмитро Сімонов: Немає генетичного матеріалу, що також прикро.

Микола Беленко: Немає генетичного, швидше за все, про генетику нам розповідають поховання з тих же Костьонок або Сунгиря, із Дольні-Вестоніце.

Дмитро Сімонов: Але це не означає, що тут жили такі ж генетично люди, які жили там.

Микола Беленко: На той час була така маленька популяція людей, що можу сказати точно, у них у всіх була перша група крові, це я точно можу сказати, це нам розповідають генетики.

Дмитро Сімонов: Тобто проблем з переливанням крові у них на той час не було.

Микола Беленко: Ні, друга група крові з'являється уже тоді, коли з'являється землеробство.

Дмитро Сімонов: Мені завжди було цікаво, чому немає цих поховань? Це ж не означає, що вони не ховали своїх небіжчиків на території України?

Микола Беленко: Вони ховали, але, можливо, були різні ритуали поховання, тому що деякі люди, наприклад, закопували, а деякі могли залишати своїх померлих просто на землі, або як індіанці піднімали їх високо, робили помости і туди клали, щоб їх з'їдали птахи, віддавали. Можливо просто залишали, як в етнографії у племен Сіу, вони своїх старих людей, коли плем'я переходило з зимової на літню стоянку, могли просто залишати на стоянці і все. У нас знаходили окремі кістки людей, але це окремі, поховань не знаходили. Наприклад відомо, на стоянці Міра під Запоріжжям знайшли один зуб людини, але це точно зуб сапієнса, не неандертальця.

Юрій Пустовіт: Если мы уже говорим о том, что у нас есть и чего у нас нет: если говорить, что от Кирилловской стоянки ничего не осталось, ее закопали, с Мезенской та же история, если не ошибаюсь. Что у нас еще есть такое, что осталось, что мы можем посмотреть, куда может обычный человек поехать и посмотреть, как жили эти охотники на мамонтов?

Микола Беленко: Звичайна людина може поїхати в Добронічівку, де є стоянка, і подивитися. Вона музеїфікована, там побудований ангар, кістки.

Дмитро Сімонов: Треба сказати, що Добронічівка - це Яготинський район Київської області.

Микола Беленко: І ще зараз дві стоянки досліджуються, вони під ангаром - відома в усьому світі Межиріцька стоянка, там теж житла з кісток мамонта, і Гінцівська стоянка. Межиріччя знаходиться у Черкаській області, Гінцівська - це Полтавська область. Вони досі копаються, і слід сказати про Гінці: це взагалі перша стоянка мисливців на мамонтів, взагалі палеолітична стоянка, яка була відкрита на території Російської Імперії, з неї у нас почалося вивчення кам'яної доби.

Юрій Пустовіт: То есть там до сих пор происходят исследования?

Микола Беленко: Досі копають, розкопки очолює Людмила Яковлєва, допомагає Франсуа Джінджан - науковець, колега із Франції, вони там разом копають. Причому європейці дуже полюбляють приїжджати на ці стоянки мисливців на мамонтів, де є кістки, тому що у них такої кількості фауни мамонта немає. Вони приїжджають, ми завдяки цьому отримуємо гранти, і завдяки цьому ми і копаємо ці стоянки, на ці гранти, можна сказати.

Юрій Пустовіт: Это все музеифицированные жилища на этих стоянках?

Микола Беленко: Ні, вони розкопані, ви можете побачити завал кісток як під час дослідження. Реконструкцію жител ви можете побачити у природничому музеї.

Юрій Пустовіт: То есть, как их нашли, так они и…

Микола Беленко: Так, вони залишаються, це правильно для археології. Якщо в будь-який момент буде загроза знищення цих стоянок, ми можемо просто засипати піском, законсервувати і все, щоби вони збереглися.

Зображення: Mauricio Antón, Public Library of Science, 2008

Дмитро Сімонов: Свого часу Павло Шидловський, який займається вивченням Межиріцької стоянки, розповідав, що ті чотири житла, які там знайдені, всі мали різне оздоблення. Мається на увазі, що одне з них було зовні обкладено лопатками мамонта, інше було обкладене щелепами мамонта, третє - ще була якась інша комбінація кісток. І ось, на його думку, це якимось чином відображало їх світосприйняття, можливо, ще якісь особливості чи релігійного світогляду, чи чогось подібного. А щодо Мізинської стоянки, ви сказали, що там також є п'ять жител. Вони відрізняються за своїм зовнішнім декором чи подібні між собою?

Микола Беленко: Вони не дуже відрізняються. Павло Сергійович Шидловський більш якісно досліджує ці житла. Мізинським житлам не пощастило - їх досліджували в такі часи, коли житла розкопували за один археологічний сезон, а це не нормально взагалі-то. Зараз, щоби розкопати житло, археологам потрібно років десять, тому що досліджуємо ретельніше, можемо дивитися на ці спостереження, чим вони обкладали. То з Мізином тут не пощастило. Знаємо, що всі вони обкладалися кістками, але таких зауважень… Можна сказати, одне житло відрізняється, так званий музичний комплекс, який був знайдений, воно було зверху ще прикрашено черепом вовка.

Юрій Пустовіт: Может быть это было жилье шамана?

Микола Беленко: Не виключено, що це було житло шамана, ми можемо тільки уявити це, тому що більшість досліджень кам'яної доби - це наша уява.

Юрій Пустовіт: А черепом каким был украшен?

Микола Беленко: Вовчим.

Дмитро Сімонов: Я так засмутився, коли дізнався, що це, швидше, все ж таки не музичні інструменти. А відомі якісь музичні інструменти кам'яної доби на території України?

Микола Беленко: Є щось схоже з території України - стоянка Молодова. Вважається, що там знайдена давня флейта. Кому вона належить - або неандертальцям, або сучасним людям, важко сказати, але вважається, що це музичний інструмент.

Дмитро Сімонов: А де ця стоянка знаходиться?

Микола Беленко: Чернівецька область, здається.

Дмитро Сімонов: Якщо припускається, що це неандертальці, десь там має бути…

Микола Беленко: Там проблема у тому, що це багатошарова стоянка, там люди жили, починаючи від давніх неандертальців і до неоліту. Це виходить як листковий пиріг…

Юрій Пустовіт: Наполеон.

Микола Беленко: Шари можуть плутатися, флейта могла, наприклад, провалитися, і це могли сапієнси грати.

Юрій Пустовіт: То есть были какие-то предпочтительные места для проживания, если так долго…

Микола Беленко: Обов'язково. Це, по-перше, місця, де проходить міграція тварин, а головне там, де є виходи кременю, тому що людина не могла відриватися від виходів кременю, бо це основний матеріал для виробництва тієї ж зброї, інструментів. Тому у нас палеолітичні стоянки розташовані скупченнями, немає такого, що по всій території. Навколо виходу кременю такі скупчення. Я, наприклад, уже десять років вивчаю скупчення на Кіровоградщині, де цих стоянок багато.

Юрій Пустовіт: То есть археологи ориентируются на выходы кремня, чтобы искать в том или ином направлении?

Микола Беленко: Так. Але є стоянки, які відірвані від цих виходів кременю. Їх не так багато, найунікальніша, яку я знаю - Міра під Запоріжжям. Ця стоянка унікальна тим, що там гарно зберігся культурний шар. Там вони вполювали табун коней, тоді ще мамонтів не було, це якраз початок мамонтів; загнали їх з високого берега Дніпра, посиділи там, потім це все замуляло Дніпром, законсервувалося. Таких стоянок у Європі збереглося тільки дві. Можете уявити, на цій стоянці зберігається навіть дерево. Це унікальна річ. На жаль, вона на глибині 18 метрів, тому як ми його будемо копати, не знаю.

Дмитро Сімонов: Я колись із подивом для себе дізнався, що на стоянках неандертальців не знаходять голок. Це означає, що швидше за все, вони не могли зшивати свій одяг. А от якраз на вашій виставці така голка є, але вона виглядає дуже товстою, ледве не як олівець. Але видно, що це голка, там є така дірочка.

Микола Беленко: Можливо, це голка для шиття сіток. В Межиріччі була знайдена тоненька голка, яка дуже схожа на наше шило. У неандертальців одяг був, це доведено тим, що на кістках неандертальців було знайдено залишки вошей, а воші - це вже одяг, вони з'являються…

Дмитро Сімонов: Але невідомо, чи він зшивався голкою.

Микола Беленко: Так, тут уже важко сказати.

Авторская программа Дмитрия Симонова и Юрия Пустовита Академія наук выходит в эфире Радио НВ четверг в 20:00-21:00. Повторы каждую субботу с 18:00 до 19:00