Політика та культура. Авторська програма Сергія Неретіна. Гість Вадим Карп'як. Ефір від 20.05.18

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Політика та культура. Авторська програма Сергія Неретіна. Гість Вадим Карп'як. Ефір від 20.05.18

Гість — Вадим Карп'як.

Авторська програма Сергія Неретіна Політика та культура виходить в ефірі Радіо НВ щонеділі в 15:00-16:00

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