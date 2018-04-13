Політика та культура. Авторська програма Сергія Неретіна. Гість Ірма Вітовська. Ефір від 01.04.18

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Політика та культура. Авторська програма Сергія Неретіна. Гість Ірма Вітовська. Ефір від 01.04.18

Гість — Ірма Вітовська.

Авторська програма Сергія Неретіна Політика та культура виходить в ефірі Радіо НВ щонеділі в 15:00-16:00.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Політика та культура ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове