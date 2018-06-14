Місце в історії. Авторська програма Марини Фіалко. Гість Ольга Ковалевська. Ефір від 14.06.18

Гость — украинский историк и ученый Ольга Ковалевская.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00

Марина Фіалко: Михайло Грушевський дав українцям національну історію, а Степан Рудницький національну географію, чітко визначив територію, на якій ця історія творилася. Яке значення має територія для історичної долі народу, який її населяє? Які історичні підстави для того, щоб вважати ці території своїми? Чи можливо уникнути ймовірних претензій сусідів, не визначивши свою національну територію?

Ще 100 років тому відомий вчений, географ, картограф і геополітик Степан Рудницький писав: "Національна територія - це головна основа нації, на якій вона живе і розвивається". Про невивчений урок географії і геополітики від Степана Рудницького ми поговоримо сьогодні. З нам співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Ольга Олегівна Ковалевська.

Степан Рудницький визначив національну українську територію і вперше, в 1905 році, ввів у міжнародний обіг географічний термін Україна. Попри те, що 70 років мільйони радянських студентів в радянських школах, інститутах, вивчали географію України за його підручниками і картами, українська радянська енциклопедія, до якої вчений готував ще й свої статті, навіть рядком не згадувала географа зі світовим ім'ям, про якого ми сьогодні будемо говорити. І навіть після його реабілітації, яка відбулася 1965 року, теж ми про це будемо говорити.

Як зараз у незалежній державі Україна до тих фактів, що я знайшла щодо вшанування, чому саме з цього і розпочинаю нашу розмову, тому що ми будемо говорити про ідеї, про те, як він визначив географічні межі України, і чому це так важливо зараз нам засвоювати ці уроки географії від Степана Рудницького. І бачили про вшанування і проголошення роком Рудницького 2007 рік на Тернопільщині. Мали минулого року 140 років від дня народження Степана Рудницького, були відповідні там відзначення. Але і по досі ні політики, ні українці пересічні не знають вартість тих його ідей, проголошених ще сто років тому. На вашу думку, можливо, в науковому середовищі щось таке змінилося в незалежній Україні?

Ольга Ковалевська: В науковому середовищі почало мінятися ще з початку 90-х років, тобто коли Україна стала незалежною, тоді вперше вчені, географи, зокрема з Тернопільщини, зі Львівщини, почали піднімати документи, почали шукати матеріали, вони вивчали його архівно-слідчу справу, почали вперше говорити про те, що є необхідність видати його твори. Зокрема серед тих людей, які піднімали його ім'я, це був і Штойко, і Шаблій. Тобто відомі вчені-географи. Тому завдяки їм, практично, ім'я Рудницького починає повертатися в науковий обіг. Але ви праві, що на сьогоднішній день пересічна людина мало що знає про Рудницького.

Натомість, коли ми минулого року робили вперше презентацію перших книг з творів Рудницького, які ми підготували до друку, то ми запрошували викладачів географії, причому як середньої школи, так і вищої школи. І з'ясувалося, що на сьогодні наші діти, що навчаються в школі, вони знають трошки більше, тому що все ж таки поступово до підручників, завдяки діяльності самих викладачів, їхній ініціативі, поступово Рудницький повертається. Принаймні, вони хоча би знають його ім'я. Можливо, вони не пам'ятають, що конкретно він зробив, але вони знають його ім'я.

Марина Фіалко: Його факт для України дуже важливий. 1905 рік, він вводить в міжнародний обіг географічний термін Україна. Як йому це вдалося, як вченому?

Ольга Ковалевська: На той момент це не було настільки складно. По-перше, він був людиною, яка належала до німецької географічної школи. Він знав німецьку мову, тобто процес його навчання і становлення як науковця, він розпочинався в Тернопілі, потім продовжувався у Львові, потім продовжувався у Відні. Тому він був залучений до міжнародних наукових кіл і розумів, що в світі не знають, що є така величезна територія, яка називається Україна. Тому що на той момент вона була розподілена між двома імперіями - Російською та Австро-Угорською.

Тому він поставив собі за мету хоча би почати розповідати про те, що у складі цих двох імперій існує територія, яка цим імперіям не належить, що там проживає зовсім інше населення. Причому населення, яке проживає на цих теренах ще з доісторичних часів. І тому воно тут справжнє, воно автентичне, і саме воно має право на існування і на створення власної держави. Тому він починає збирати матеріали для своїх публікацій, зокрема для початкової географії України, до багатьох інших популярних брошур, які були присвячені Україні і її території, Україні і її населенню. І те, що він видавав німецькою, англійською, французькою мовою, все це виходило в Європі. І саме тоді, в той час він якраз і почав говорити про Україну як про окремішність, незважаючи на те, що політично ці землі входили до складу інших держав.

Марина Фіалко: Це ми говоримо про 1905 рік. На початку програми, вводячи в тему наших слухачів, говорила про Михайла Грушевського, який дав українцям національну історію. Грушевського ми знаємо, і знаємо, що він створив українську національну історію. Але Степана Рудницького порівнюють із Грушевським в тому плані, що він надав нам нашу національну географію. Він був не просто географом, він був геополітиком навіть. І навіть те, що він визначав територіально Україну в її національних кордонах, це теж дуже важливий факт. Що пов'язувало Рудницького з Грушевським, якщо не ці наукові порівняння?

Етнографічна оглядова мапа України. Автор Степан Рудницький. Зображення: baitsar.blogspot.com

Ольга Ковалевська: В будь-якому випадку треба починати з їх наукових зв'язків, тому що Рудницький, попри те, що по віку в них була не така велика відстань між собою, але Рудницький належав до школи Грушевського. Тобто він входив до кола тих людей, які у Львові відвідували семінар Грушевського, і він починав як історик. Тобто його перші роботи, які він публікував ще на першому курсі, потім на наступних курсах, ці його доповіді, з якими він виступав на науковому семінарі, яким керував Грушевський, вони були пов'язані з історією козаччини, зокрема з XV-XVI-XVII століттями. І на той момент він обирав для себе такі теми, які на той час були цілком не розроблені в історичній науці.

Грушевський йому ці теми підкидував, він, знаючи мови, він латиною чудово володів, він володів польською, німецькою, французькою, тому він міг читати джерела в оригіналі. І завдяки цьому його роботи і дослідження були цікаві, вони представляли українській спільноті точку зору іноземців. Вони дозволяли вводити в обіг джерела, які були іншомовні. І тому його дослідження були доволі цікаві. Поступово сам Грушевський, а також його професор з географії Ентоні Реман, вони починають його налаштовувати на те, що дійсно Україні бракує географії власної. Українці на початку XX століття жодного слова не могли сказати в галузі географії своєї власної.

Тому була потреба починати розбудовувати цей напрямок. І саме Грушевський спрямовує Рудницького на те, що треба зайнятися національною географією. Поступово це починається. І саме починаючи з початку XX століття Рудницький вперше починає переорієнтовуватися на географічні дослідження. Причому він займався не лише антропогеографією, не лише фізичною географією, він займався астрогеографією. Він дуже багато зробив для дослідження Антарктиди.

Марина Фіалко: Щось про Сонце він писав?

Ольга Ковалевська: Про плями на Сонці він писав. Він писав про Антарктиду. Він багато чим іншим займався.

Марина Фіалко: Далеко від національних територій.

Ольга Ковалевська: Абсолютно. Але він вважав, що географія, по-перше, дійсно багатовимірна, що це природнича наука, перш за все. Тому людина, яка займається географією, вона повинна в цьому всьому розбиратися, розумітися, мати робити розрахунки, повинна була розумітися на тому, як скласти мапу, як нею користуватися тощо. Тому він не лише був теоретик, а ще й практик.

Марина Фіалко: Картограф. Кажуть, що перші карти він створив, так, українські?

Ольга Ковалевська: Одні з перших карт. Він сам малював, він знав, як це робиться.

Марина Фіалко: І українською мовою підручники десь на початку XX століття, це перші були ним...

Ольга Ковалевська: Якраз 1910 рік, це виходить початкова географія його, вона виходить українською мовою, вона йде з ілюстраціями. І саме тоді починають з'являтися і перші мапи. Причому мапи він складав як сам, так і йому допомагали його колеги, потім його учні вже в цьому брали участь. І потім, користуючись його наробками, продовжували ці дослідження.

Марина Фіалко: Вчилися по цих підручниках і по цих мапах в школах царської Росії на території України?

Ольга Ковалевська: Стосовно царської Росії тут трошки важко сказати. В тому сенсі, що наскільки цей підручник міг бути запроваджений безпосередньо в навчальний процес. Але ці книжки виходили. Раз вони виходили, значить вони могли бути залученими , принаймні, завдяки тому, що цьому могли сприяти самі викладачі. Але є дуже цікава історія, яка вже пов'язана не стільки з самим початком XX століття, а трошки пізніше, це часи української революції. Коли Рудницький співпрацював з деякими іншими дослідниками, які вже стануть більш відомими пізніше.

І вони навмисно з видавництвом Вернигора запланували видання українських підручників з усіх дисциплін українською мовою, і в тому числі те, що стосувалося географії, цим підручником займався якраз Рудницький. Тобто він писав тексти, він передавав їх до видавництва, вичитував, підбирав ілюстрації, просив колег, щоб йому теж допомогли в цьому процесі, бо це не так просто було. Врешті-решт, саме якраз в 1918 році, ще за гетьмана Скоропадського, а потім і вже на наступний рік, тобто в 19 році, вийшов цей підручник, і він якраз ці перші ще роки міг бути запроваджений в навчальний процес.

Марина Фіалко: Коли він почав займатися геополітикою? Тому що, знайомлячи слухачів із Рудницьким, потрібно говорити, що він був і основоположником сучасної української географії, він обґрунтував необхідність створення незалежної Української держави. І обґрунтував це саме на базі природних можливостей української території, з точки зору географії. Коли він почав в свої дослідження, як науковця-географа, вносити політику?

Він поставив собі за мету хоча би почати розповідати про те, що у складі двох імперій існує територія, яка цим імперіям не належить, що там проживає зовсім інше населення

Ольга Ковалевська: Тут мало що від нього залежало, тут втрутилася доля. Тобто це початок Першої світової війни. Ця війна розпочалася, вона зачепила долі дуже багатьох народів, в тому числі те, що стосується українців, то перша світова війна дала українцям шанс на отримання можливості проголошення власної держави. Саме у зв'язку з цим Рудницький дуже активно протягом 1914-1923 років пише багато статей, причому публікує ці статті в різних часописах, в газетах, окремими брошурами, виступає на різних наукових форумах, і він про це постійно говорить. Говорить про те, що у українців є шанс, є можливість стати незалежними. Більш того, чим ближче наближався кінець цієї Першої світової війни, тим більше він розумів, що шансів, наприклад, у поляків і у чехів значно більше, ніж у нас.

І потім його побоювання виправдалися. І навіть така ситуація, пов'язана з тим, яким чином українці представляли себе на Паризькій мирній конференції 19 року, які документи вони представили, які повинні були довести, обґрунтувати право українців на існування власної держави. І з'ясувалося, що того, що було представлено, виявилося недостатньо. І Рудницький дуже різко критикував наших дипломатів тогочасних стосовно того, що перед тим як робити подібні документи, треба було проконсультуватися з науковцями, це, до речі, проблема до сьогоднішнього дня залишається, що треба консультуватися з науковцями іноді, то він прагнув того, щоб...

Марина Фіалко: Але головна критика стосувалася того, що не було прив'язано до історії, але до території, територіальної, природного середовища для існування України як незалежної національної держави. І саме він ще на початку Першої світової війни передбачив, що, швидше за все, розпадеться Російська світова держава. Російська імперія. І розпад імперії - це як шанс для інших держав, зокрема для України, бути незалежною. І цей шанс Україна, українська нація виборювала в національних змаганнях, зокрема українській революції 17-21 року.

Ольга Ковалевська: А через те, що не було нормального викладання географії, це і не сталося, він на цьому наголошував.

Марина Фіалко: Через те, що призабуваємо географію, тому втрачаємо деякі шанси. І далі про Степана Рудницького і про ті ідеї, до яких ми маємо дослуховуватися навіть у сучасній Україні, зокрема якщо ми говоримо про Крим. Готуючись до програми, подивилася, як говорить Рудницький про Чорне море, про значення Криму для Української держави. Взагалі він каже, що самостійність Української держави немислима без Криму, у своїх працях він про це говорить. Тому що територія українська чітко визначена мережею річок, водойм, шляхів торговельних, звичаїв, мови, релігії. І саме так потрібно будувати і національну територію для нації, для народу.

І говорив про значення Чорного моря. Тому що саме Чорне море може бути таким єдиним добрим природним кордоном, щоб вести діалог із Заходом, тобто Польщею, і Сходом, тобто Росією, і відстоювати власні національні інтереси. Власні національні інтереси, має спиратися Україна саме на чорноморське узбережжя. Тому він вважав, що Крим, як півострів, є важливою територією для незалежної самостійної української держави. Він казав, що Україна може зіграти і геополітичним таким щитом для інших держав, для саме цього кутка Європи, як він казав.

На той час навіть Грушевський не бачив в планах Криму, під час революції 17-21 років. Якось не звертали увагу на Крим, хоча відбувся Курултай, були зв'язки, були якісь геополітичні напрацювання, були наміри, що Крим є єдиною територією із Україною. Рудницький висловлює саме такий [посил]. Ну, не до Криму тоді було політикам, а Рудницький все ж таки визначив територію, як дуже важливу, Крим.

Ольга Ковалевська: Справа в тому, що у Грушевського була своя специфічна ситуація. І цілком зрозуміло, чому їм було не до Криму. Але не забувайте про те, що одразу після Грушевського приходить Скоропадський, який одразу заявляє про свої претензії на Крим, і одразу розпочинаються переговори стосовно того, щоб Крим увійшов до складу України так само, як територія Донщини, територія Кубанщини тощо. Тому не могло бути такого, тим більше, що Рудницький все ж таки учень Грушевського, щоб якось десь їхні думки не перетиналися. Більш того, у Грушевського є робота якраз датована 18 роком, яка присвячена чорноморській проблемі, тому не можна сказати, що Грушевський абсолютно був байдужим до проблеми Криму, до Чорного моря.

Навпаки, зачатки, початки цієї чорноморської концепції, яку потім розбудовував і розвивав у своїх працях Рудницький, вони частково були окреслені, тому що робота невеличка, але окреслено все це було у Грушевського. Рудницький потім все це піднімає, починає ґрунтовно все це розробляти і доводить до логічного закінчення, що Крим є дійсно цілком логічна частина України, власне, це інтегральна її частина. І він говорить про те, що відлучення Криму від України не має ніяких наукових і практично-економічних основ. Це безпосередньо цитата з його праці. Тому в даному випадку він розумів, що дійсно Крим - це та ніжка, на якій тримається той келих, який тримає все саме цінне і важливе для України, тому він дуже обережно ставився до будь-яких спроб відокремити Крим, не залучати його до описання території України тощо.

Марина Фіалко: Але це він визначив як етнічні межі?

Оглядова карта українських земель. Автор Степан Рудницький. Зображення: baitsar.blogspot.com

Ольга Ковалевська: Так. Він навіть заявляв про те, що на той момент, коли він описував все це, на початок XX століття, Крим не був переважно татарським, він був досить строкатою територією. Але там було достатньо українського населення, там було достатньо представників інших національностей, які можна було би вважати представниками нацменшин. І тому він вважав, що Крим - це однозначно українська територія, ніяким чином вилучати цю територію не можна.

Марина Фіалко: Він визначав в етнічних межах Україну від Карпат до Кавказу, тобто від Галичини до Кубані, від Полісся до Причорномор'я. І існування української національної держави на думку вченого мало запобігти заколотам, конфліктам у південно-східному куті Європи. Тобто фактично Європа мала бути зацікавлена, щоб Україна залишалася у цих своїх етнічних межах.

Ольга Ковалевська: Справа у тому, що з одного боку вона повинна бути зацікавлена, але завжди дуже повільно відбувається сприйняття певних якихось ідей, і поки Європа дійшла до того розуміння, що Україну треба мати незалежною, з нею треба мати певні стосунки, стало вже пізно. Але на той момент Грушевський і Рудницький, вони кожен по-своєму це піднімали. Грушевський в історичному плані, Рудницький в географічному плані. Вони доводили ту думку стосовно того, що Україна, перш за все, повинна відбутися в своїх етнографічних межах. Тобто там, де є українець, це є територія України. Тому, відповідно, це і Холмщина, це і Полісся, це і територія від Кальміусу і аж до Каспійського моря.

Марина Фіалко: Щодо географічних сусідів, тепер про саме небезпечніше, як казав на той час Степан Рудницький. Зрозуміло, що вибрати сусідів собі не можна, тим паче, якщо ми говоримо про держави. Завжди знайдеться той сусід, який захоче зазирнути за паркан, так писав сам Степан Рудницький. І серед охочих поживитися за рахунок української території Рудницький найбільше непокоївся за Росію. Чому Росія?

Ольга Ковалевська: Він це пояснював так само дуже просто з точки зору географії. Тобто Україна має дійсно з півдня певну перешкоду, тобто це Чорне море. Україна має Карпати на заході, Україна навіть має болота на півночі, які дозволяють якось відмежуватися від території Білорусі, але те, що стосується сходу, там ми абсолютно безпорадні. У нас немає жодних природніх перешкод, які би встановили цей кордон. Враховуючи це, він і називав саме цей напрямок дуже небезпечним. Крім того він говорив про те, що взагалі в принципі ніколи не буває таке в історії, щоб між сусідами не було якихось конфліктів, тим більше прикордонних. Тобто претензій до тих чи інших територій. Але натомість він говорив про те, що українці через свою незгідливість, що вони ніколи не могли успішно протистояти іноземним чужинницьким впливам…

Марина Фіалко: Незгідливість - це необ'єднаність?

Ольга Ковалевська: Так. Тобто через нашу роз'єднаність, через те, що у нас там, де два українці, три гетьмани. Через все це, через те, що ми не можемо знайти спільну мову, через те, що ми заради високих ідей не можемо поступитися більш дрібними якимись цілями. І саме за рахунок цього у нас немає тієї сили, яка нас би тримала, яка би дозволяла протистояти. В даному випадку протистояти таким державам, які претендують на ці терени.

Марина Фіалко: Це сто років тому писав Рудницький, так? На противагу Росії, до речі, це його ідея, про яку і зараз говорять політики, обговорюють її, Бальтійсько-Чорноморська федерація.

Ольга Ковалевська: Його ідея полягала у тому, він, по-перше, називав цей блок Балтійсько-Понтійська федерація або союз, або блок. І його ідея полягала, власне, вона не була новою. Справа у тому, що на той момент в Європі дуже активно обговорювали різні проекти різних федерацій, і все це було потрібно саме для того, щоб кожен з цих колишніх дрібних народів, які входили до складу або Російської або Австро-Угорської імперії, вони повинні були відстояти своє право на незалежність. Тому вони собі і шукали геополітичних сусідів, з якими можна було би об'єднуватися і протистояти більш сильним націям, політично сильним націям. Тому в даному випадку про цю ідею там говорив і Бачинський свого часу, - Україна irredenta, це досить відома його праця, Україна уярмлена.

Тобто вона написана ще у 1895 році. Це був і Міхновський зі своєю Самостійною Україною, який теж цю ідею проводив. Це Грушевський, про що ми вже сьогодні з вами говорили. І сам Рудницький говорить про те, що для того, щоб протистояти цим нашим сусідам… В даному випадку він говорив про централістичну Росію і імперіалістичну Польщу, то тоді треба створювати союз. І цей союз він вбачав в такій конфігурації. Він зараховував до цього союзу Фінляндію, Латвію, Естонію, Литву, Білорусь і, власне, Україну. І Україна мала відігравати в цьому союзу головну роль, тому що за своєю територією вона була найбільша. Польщу до цього союзу Рудницький не включав, але на це у нього були свої специфічні причини, в тому числі і особисті.

Марина Фіалко: Здається, там якась історія була, що його польський уряд начебто переслідував.

Ольга Ковалевська: Все трошки простіше, його просто звільнили з роботи, і він залишився на вулиці. Більш того, на той момент він залишився один з трьома дітьми на руках. І він був в той момент змушений покинути країну і приречений був на еміграцію. Тому людина не могла ставитися позитивно до польської влади, хоча на сьогоднішній день, оскільки існує дуже багато конфігурацій цього союзу, це цілком нормальна ідея.

І якраз у нас на сьогоднішній день є більше можливостей залучити Польщу до цього союзу на той момент, як Білорусь, наприклад, не може на сьогодні, як сателіт Росії, бути залученою до цього союзу. Так само як Фінляндія, яка зробила свій вибір на користь північної Європи і на користь західної Європи. Тобто вони не настільки заангажовані в цей проект.

Марина Фіалко: Після проголошення Західноукраїнської народної республіки він став експертом і радником з економіки і політико-географічних питань в уряді цієї республіки. Так він увійшов і в політику українську. Але далі 19 рік, він вже в еміграції.

Він вважав, що Крим — це однозначно українська територія

Ольга Ковалевська: Так, тому що він певним чином вважав завжди за потрібне там, де він може прислужитися своєю позицією, своїми знаннями, там, де він може як науковець допомогти, він завжди підключався і робив. Але це не означає, що він завжди знаходився в стані якогось складного вибору. У нього вибір був один - він завжди обирав науку. Наука була на першому місті. А вже щодо політики, то це вже похідне в залежності від того, наскільки на той момент це було потрібно.

Оскільки на той момент Західноукраїнській народній республіці була потрібна його допомога в плані обґрунтування їхніх прав на існування, тому він їм допомагав. Потім це стало неможливо, це все не можна було реалізувати, тому він опинився в еміграції, і там вже продовжував повністю свою діяльність як науковець. Всі його роки в еміграції - це суто наукова робота, він досліджував Закарпаття.

Марина Фіалко: До 26 року він там був.

Ольга Ковалевська: Практично. Його останні робота закінчується десь 24-25 роком.

Марина Фіалко: На Закарпатті добре його знають. Деякі ідеї Рудницького, які він висловлює в своїх працях, деякі такі стосунки з радянською владою науковця я хотіла з'ясувати. 1923 рік, він просто перший критикує новий адміністративний поділ радянської України, він в еміграції. Поділ на губернії назвав анахронізмом, округи - аномалії просто, райони він назвав пережитком царизму, що не враховує природно-географічні та етнографічні фактори для України. Тобто розкритикував як науковець повністю те, що робила радянська влада з територією радянської України на той час.

А вже 1926 року, попри цю критику, він опиняється в Харкові. Як науковець. Його запрошує радянська влада для того, щоб він далі продовжував свою наукову діяльність не в еміграції, а саме на території радянської України. Харків - визначна наукова столиця на той час. Як так сталося? Попри критику він все одно приїздить і працює тут.

Ольга Ковалевська: На той момент помінялася вся трошки ситуація, і ті кола, в яких він обертався в еміграції, тобто це Західноукраїнська народна республіка, вони для себе вирішили, що краще піти на співпрацю з радянською владою, і тільки заради того, що вони в принципі створили Україну. Хай вона буде радянською, але вона є, вона відбулася. Політично відбулася та географічно, адміністративно тощо. Тому вони вважали за потрібне співпрацювати з радянською владою.

Більш того, частина таких людей, як Рудницький, які були дещо такими наївними, таким певними романтиками в цьому плані, то вони вважали, що приїхавши сюди, в Україну, вони зможуть отримати можливість тут займатися наукою. І Рудницький, коли він сюди їхав, він думав саме про це. Його запросили до Харкова для того, щоб він там створив і розбудував Інститут географії і картографії. Він мав очолити кафедру. Йому говорили і пропонували взяти з собою своїх учнів, деякі з них за ним поїхали, деякі відмовилися і залишилися.

Марина Фіалко: Зарплата 300 карбованців на той час дуже гарна була.

Ольга Ковалевська: Це те, що обіцяли, але потім, коли він повернувся, коли розпочалося це безпосередньо щоденне пошукування цих коштів на прожиття, це було дуже складно, і не так було все просто, як пообіцяли. І він у своїх листах пише про те, що коштів йому не вистачає, і думає він про те, де і як можна заробити. Думає про те, що хоче забрати до себе дітей, але ще не готовий до цього матеріально, у нього не вистачає помешкання для цього, то ще якісь проблеми виникають, і він не може собі забезпечити повністю побут, в якому було би комфортно і йому працювати, і дітям перебувати. Але в даному випадку він виходив з того, що він працює заради України.

І не зважаючи на те, що зараз ця Україна є радянською, тим більше, що ніхто ще не знав, що це буде означати для України, ще не було репресій, дуже багатьох представників еміграції реально підкупила та проголошена політика коренізації, яка в Україні перетворилася на українізацію. Тому вони реально повірили в те, що радянська влада зможе зробити все, створити максимально комфортні умови для того, щоб розвивалася українська мова, література, мистецтво і наука.

Марина Фіалко: Не так сталося як гадалося. Були і нелегкі стосунки навіть із студентами, навіть із учнями. Тобто можна сказати, що травля науковця розпочалася ще на початку його...

Ольга Ковалевська: Буквально через рік ми вже можемо це спостерігати, він вже пише листи, звертається до влади, звертається, зокрема до Скрипника, який на той момент був наркомом освіти. І він говорить про те, що йому практично вже влаштували травлю. І йому було дуже прикро, що серед цих людей опинилася його власні учні, яких він перевіз з Праги з собою. І потім він максимально пише про те, що він хоче уникнути будь-яких адміністративних посад, він хочу уникнути будь-яких таких акцій, які вимагали від нього заангажованості дій влади, він хоче займатися наукою. Тобто хоче самоусунутися. Але влада йому це не дозволяє зробити.

Марина Фіалко: Чи вдавалося йому на той час займатися наукою?

Ольга Ковалевська: Практично ні.

Марина Фіалко: Чи був цей період плідним?

Ольга Ковалевська: Абсолютно ні. Якщо ви подивитеся на його праці, то це буквально такий контраст, тобто ще перебуваючи в еміграції, ще 24-25-й і навіть 26-й рік, ще автоматом виходили його праці, написані раніше. Вони виходять і вони повноцінно наукові. Тобто це якісь наукові здобутки, це якісь відкриття. Натомість, коли він приїжджає в Україну, то максимально, що він тут робить, він повністю зосереджений на організаційній роботі, тому займатися дослідженнями в нього практично не має часу. Єдине, що він собі дозволив, це виїхати на Донецький кряж, де він виїжджав зі своїми учнями і аспірантами для того, щоб показати їм методику проведення польових досліджень, а все інше йому не вдалося. Його роботи наукові даного періоду практично маловартісні.

Марина Фіалко: І 23 березня 1933 року Степана Рудницького арештовують за участь в контрреволюційній організації та шпигунстві. Тоді 300 інтелігентів-науковців за цією справою відомою було заарештовано. За що Рудницького?

Ольга Ковалевська: Він належав до німецької географічної школи. Відповідно, він спілкувався зі своїми викладачами, зі своїми колегами. Зокрема, якщо так говорити, то з найбільш відомими такими географами на той момент, як Альбрехт Пенк, це його вчитель, це деякі інші колеги німці. Він виїздить в Європу, він бере участь в різних наукових заходах, в різних наукових форумах. Тобто в нього контакт живий і постійний. Більше того, він постійно відверто говорить про те, що для того, щоб розвивалася українська наука, українським науковцям потрібно виїжджати, потрібно брати участь в цих всіх заходах, себе популяризувати, розповідати.

Народописна карта України. Автор Степан Рудницький. Зображення: baitsar.blogspot.com

Тобто доносити свою точку зору, на що влада дивиться абсолютно інакше, тому сам факт наявності цих листів, цих контактів, потім навіть з'явилися вже конкретні документи, які підтверджували факти відрядження за кордон або прохання про відрядження, його не відпускали. Все це потім стало основою для того, щоб звинуватити його в тому, що він є німецький шпигун. І це стало підставою для його арешту.

Марина Фіалко: І саме в березні 33 року його арештовують. І вже в 37 році відомі ці справи, розстрільна його справа.

Ольга Ковалевська: Спочатку йому просто призначили п'ять років відбування покарання, а потім, коли вже всі сподівалися на те, що його можуть відпустити, тому що через стан свого здоров'я він дуже погано себе почував, всі очікували, що він просто не доживе, і в цей момент відбувається перегляд його справи, і трійка НКВС приймає рішення про розстріл. І так сталося, що 3 листопада 1937 року в Сандармосі він був розстріляний.

Марина Фіалко: Що цікаво з його біографії, як на мене, саме це ув'язнення Степана Рудницького дало йому поштовх для науки. Він займається наукою у ув'язненні, він навіть якимось чином викладає там географію, принаймні тим, хто цікавиться географією, він якимось чином дає уроки географії, чи як це можна сказати.

Ольга Ковалевська: Не можна сказати, що це було викладання або уроки. Це просто його природній фах і велика інтелігентність, вона просто до нього привертала людей. І люди, які перебували поруч, вони задавали запитання, і він дуже щиро відповідав, розказував. І це привертало до нього людей. Фактично можна було говорити, що в такий спосіб він ділився своєю цією інформацією, своїми знаннями, тобто це було таке викладання в досить специфічний спосіб. Але щодо його наукової роботи, - дійсно, так. Він там написав ще дві монографії доволі великі. І ці монографії були переглянуті, до речі, вони не були в повному обсязі повернуті автору.

І він стосовно цього не один раз звертався і до лагерного керівництва, і до вищого керівництва НКВС на той час, щоб йому повернули вилучені сторінки. Але вони так і не були повернуті, бо Рудницький мав таку ідею, передати ці твори за межі табору, передати своїм дітям, своїм колегам, щоб там десь на свободі все це було опубліковано. Але так не сталося. На сьогоднішній день ми тільки знаємо назви цих творів, цих праць, але до нас вони не дійшли. Тобто навіть в тому обмеженому варіанті ми їх теж не знаємо. Де вони залишаються і чи залишаються взагалі, важко сказати. Можливо, десь в російських архівах.

Марина Фіалко: Ми знаємо ту ситуацію з архівами, які зараз знищуються в Росії.

Ольга Ковалевська: Так. Але це дуже цікавий факт. Сам факт того, що він працював в ув'язненні, що йому дозволили це зробити. І деякі дослідники говорять про те, що очевидно, це потребує додаткового нашого дослідження, тобто на якій підставі, яким чином Рудницькому дозволили займатися наукою в ув'язненні?

Марина Фіалко: І це потрібно дослідити.

Ольга Ковалевська: Звичайно, це не досліджено.

Марина Фіалко: В тюрмі він зустрічає 36-річчя наукової діяльності, 25 років університетської професури. Але так чи інакше ці факти теж не вберігають його від розстрілу. Цікава доля його дітей, тобто трагічна доля двох діток менших. Старша дочка вберіглася тим, що змінила прізвище і не визнавала батька, так? А діти були репресовані.

Ольга Ковалевська: Я не можу сказати, що це спеціально було нею так зроблено. Просто діти весь час, поки він перебував в еміграції, тобто ще на території Австрії, діти залишалися з його сестрою Софією. І фактично вона стала їм мамою, вона замінила їм матір. Потім так сталося, що старша так і залишилася при Софії на все життя, і вона її доглядала, і потім сама померла, перебуваючи на території Чехії. Щодо двох молодших, тобто Лева і Орисі, то переїхавши до радянської України, через деякий час, в процесі постійного листування з родиною своєї сестри, він переконує сестру віддати йому цих дітей, щоб вони до нього приїхали, бо все ж таки йому важко без них. І вони приїздять.

Але, на жаль, це все родинне щастя тривало недовго, тому що після арешту батька починаються якісь негаразди і у дітей. І останнє, що ми знаємо за документами, це те, що після його арешту, очевидно, були арештовані і вони. Але куди вони потрапили, де перебували, де знаходяться архівно-слідчі справи з допиту, якщо їх допитували, чи якщо взагалі такі справи існували, - тут не знаємо нічого. Ми не знаємо, що з ними сталося.

Марина Фіалко: А визнала батька його старша донька тільки в 1990-х роках.

Ольга Ковалевська: Тоді, коли Україна стала незалежною.

Марина Фіалко: Так. Попри те, що реабілітація Степана Рудницького відбулася 1965 року. Трошки про його праці. П'ять томів видано праці Степана Рудницького.

Ольга Ковалевська: В цьому році видали.

У нього був один вибір — він завжди обирав науку

Марина Фіалко: Науковим колективом українців-науковців упорядкований.

Ольга Ковалевська: На жаль, колектив полягав тільки в мені одній. Тобто мені допомагали просто перекладачі. Це були перекладачі, редактори. Ми намагалися максимально зберегти мову Степана Рудницького, вийшло п'ять томів, які на сьогодні, я думаю, буквально протягом тижня повністю надійде наклад до книгарень. Зокрема Книгарні Є. Тому кому цікаво, можна читати.

Марина Фіалко: І найголовніша думка, ідея Рудницького, яка є найбільш актуальною для українців, зокрема для політиків, щоб не повторювати вже таких помилок, на яких наголошував сто років тому сам Рудницький.

Ольга Ковалевська: Я думаю, що такою думкою може бути, що треба бути згуртованими, освіченими і свідомими.

Марина Фіалко: І свідомими в своїх національних інтересах, у відстоюванні своїх національних інтересів в межах своєї національної території.

Ольга Ковалевська - співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук і упорядник п'ятитомника виданих праць Степана Рудницького Історія, геополітика і географія. Саме про цього всесвітньо відомого науковця ми сьогодні говорили. Він є не просто видатним теоретиком чорноморсько-балтійського геополітичного вектора, але і геополітики, він вперше визначив на міжнародному рівні, ввів в обіг географічний термін Україна. І багато думок, які ми висловили сьогодні і проаналізували, є актуальними для нас. Головне - аби політики почули цю програму і перегорнули хоча би один том із праці Степана Рудницького.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00