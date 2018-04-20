Місце в історії. Авторська програма Марини Фіалко. Гість Ольга Гнатюк. Ефір від 19.04.18

Гість — Ольга Гнатюк.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00

Марина Фіалко: Сьогодні про українсько-польське порозуміння, яке має вже майже 100-річну історію. А почалося все 21 квітня 1920 року, коли був підписаний Варшавський договір або договір Пілсудського-Петлюри, який розробляли і підписали таємно і від уряду Української Народної Республіки і від Польського Сейму. За цим договором в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Симон Петлюра погоджувався визнати українсько-польський кордон по річці Збруч і далі по Прип’яті до її гирла. Згідно з договором польський уряд Юзефа Пілсудського відмовився від намірів розширити територію Польщі до кордонів Речі Посполитої 1772 року та визнавав УНР.

До Польщі мали відійти Східна Галичина та 5 повітів Волині, тобто територія, яка належала Австро-Угорщині і Росії. Як тільки ці умови договору стали відомими, цей договір був засуджений та названий незаконним найближчими прибічниками Симона Петлюри. Сам же Петлюра згодом так пояснив свої дії: "Я переконаний, що вірність обраної мною лінії підтвердить історія". Тож, зрада незалежності УНР чи прагнення порозуміння і примирення між Україною і Польщею. Які оцінки Варшавському договору 1920 року дають сучасні історики? Саме про це будемо говорити з гостею нашої студії Ольгою Гнатюк, професоркою Варшавського університету і Києво-Могилянської академії, дослідницею української інтелектуальної історії 20 століття.

Питання, яке ми будемо сьогодні обговорювати, це питання 20 років ваших досліджень українсько-польського примирення, вашої роботи в цьому напрямку. І були різні етапи і до саме таких сучасних відносин і стосунків між Україною і Польщею, я сподіваюсь, ми дійдемо до цього і почуємо саме вашу оцінку. Але 1920 рік дійсно був початком цього порозуміння між Україною і Польщею, і завдяки Пілсудського-Петлюри, можна сказати, що розпочався цей процес?

Ольга Гнатюк: І так, і ні. Так, тому що був підписаний договір. Так, тому що підрозділи українські і польські співпрацювали, це називається братерство зброї, це був союз, скріплений кров'ю. Ні, тому що такі аналогії ми маємо в історії значно раніше, починаючи від Хотинської битви. Якщо рахувати це союзом, це був союз козацький і польських річ-посполитських військ. Можна знайти і багато інших прикладів. Вони, може, менш яскраві в тому сенсі, що це не військова історія, ми любимо переважно зосереджувати увагу на військовій історії, а не особливо пам'ятати про якісь інші приклади, але якщо йдеться про український національний рух, біля його витоків стояли також і поляки. Той же Володимир Антонович, професор Університету Святого Володимира, це один з яскравих постатей української громади в Києві, вчитель Михайла Грушевського. Це теж є приклад такого розуміння цього патріотизму і переосмислення власної ідентичності. Тобто вже відхід від цієї давньої річ-посполитської ідентичності і ототожнення її з польськістю. Антонович цього не сприймав і вважав, що потрібно зробити вибір в користь української ідентичності. Так само в час УНР, в момент, коли був створений секретаріат, були створені секретаріати національних меншостей. Зокрема, польської національної меншості. І це теж приклад співпраці.

Ми можемо назвати дуже багато таких прикладів співпраці, зокрема і в Києві в книгарні Ідзіковського. Це ж польська книгарня, польське прізвище. Київський поляк, він видавав більшість творів, більшість українських нот. Тобто це був такий осередок польсько-український. Якщо йдеться про співпрацю в мистецькому середовищі, в літературному середовищі зламу 19-20 століття хоча би на території Києва, я вже не кажу про Галичину, вона була дуже близька, і не можна казати, що це тільки початок і тільки 100 років тому ми додумались до того, щоб співпрацювати одне з одним. Звичайно, ця співпраця була. Вона була не тільки заради протистояння спільному ворогу, але чомусь так прийнято думати. що нічого так не об'єднує, як спільний ворог. В даному випадку союзу Пілсудський-Петлюра йшлося про спільного ворога, йшлося про більшовиків. Зрозуміло, що росіяни не були особливими прихильниками незалежної Української держави, але все ж таки якісь були можливі ще з білими перемовини. А з більшовиками домовлятися, це даремна справа.

Симон Петлюра в Кам'янці-Подільському в 1919 році. Фото: Wikipedia

Марина Фіалко: 21 квітня 1920 рік, підписаний Пілсудським і Петлюрою Варшавський договір, принаймні, польські історики і політики намагаються подавати цю подію, цей договір, як своєрідний приклад польсько-української співпраці. Чи справді це так? Чи може цей договір стати для нас прикладом, для української і польської сторони у такому порозумінні і примиренні?

Ольга Гнатюк: З польського боку це дуже часто ставитися, як приклад не тільки співпраці, але військової співпраці. Років 20 тому виник такий фільм під назва Важке Братерство, і назва абсолютно не випадкова, тому що воно було важким не тільки обставин, тобто в силу протистояння дуже важкій більшовицькій навалі, але кожна зі сторін чимось мусила пожертвувати, відмовитися від того, від чого не хотіли відмовлятися. Акт Злуки, який був підписаний всього пару місяців раніше від початку переговорів Пілсудський-Петлюра, означав Соборну Українську державу. Це ідеал. Тобто ми до цього прагнемо. І ця ідея Соборної Української держави освітлювала шлях українських діячів, які прагнули української незалежності. Маючи це в пам'яті, українські політичні, громадські діячі постійно посилалися саме на цю ідею Української Соборної держави. якщо ми маємо договір Пілсудський-Петлюра, ясна річ, що вже про ніяку Соборну Українську державу не йдеться. Йдеться про те, щоб зберегти хоч якусь незалежність.

Марина Фіалко: І саме так думав Симон Петлюра, підписуючи цей договір. Зараз з нами на зв'язку історик, науковий співробітник відділу української історії 1917-21 років Інституту історії національної академії наук України Віталій Скальський.

Я хотіла би поговорити про самого Симона Петлюру. Зважаючи на те, що щойно ми почули від пані Ольги, ідею соборності Симон Петлюра, підписуючи цей договір, просто радив?

Віталій Скальський: З висоти 100 років, напевно, то дуже легко вказувати тодішнім діячам на їхні помилки, на якісь їхні кроки, звинувачувати їх в усіх бідах, що, мовляв, нібито вони щось програли, зрадили. В тих умовах, що були тоді, вочевидь, Петлюра діяв так, як вважав за потрібне. І, напевно, він прораховував певні загрози, певні ризики того договору. Але ми мусимо пам'ятати, що історія не є такої чого-білою, що зрада або перемога. Історія є багатокольорова, вона має тіні, напівтіні. І один той самий документ може видаватися зрадницьким зараз, а через рік він буде переможним чи навпаки. Тобто приблизно в такому контексті ми мусимо розуміти і цей Варшавський договір. Сучасні історики приблизно в такому контексті розуміють.

Але більшість текстів про Варшавський договір поки що не випрацювалися в таку концептуальну річ. І це, напевно, добре, це в радянський час ми мали один єдиний правильний погляд на той договір чи загалом на всю історію, крок вліво, крок вправо - це вважалося абсолютно неприпустимим. зараз історики можуть дозволити собі трошки вільніші міркування про це. І найдуться якісь публікації, де буде Петлюра зрадник, найдуться зворотні публікації, де буде він переможцем. Але ми мусимо враховувати тодішні обставини.

Марина Фіалко: Тодішні обставини і тодішні оцінки. А Варшавський договір був засуджений найближчими прибічниками Симона Петлюри, зокрема, Володимиром Винниченком, Михайлом Грушевським, іншими. Незаконним назвав цей договір голова Всеукраїнського трудового конгресу Вітик, а також Грушевський і Вінниченко його підтримали. Відомий англійський науковець Кар назвав Петлюру вдалим авантюристом. Більше того, він сказав, що Варшавський договір кваліфікував, як банкрутство українського буржуазного націоналізму і т.д. Чи дійсно на той час Петлюра якось діяв проти течії?

Віталій Скальський: Петлюра на той час очолював український рух, українську державність і українську боротьбу за незалежність. Де був Грушевський? Грушевський вже був в Європі. Де був Винниченко? Винниченко теж вже був у Європі і стояв на яскраво прокомуністичних позиціях. Ми дуже часто дивимося на історичних діячів, як на певні ікони. Ні, вони політики, вони роблять подібні заяви, вони роблять політичні заяви, виходячи зі свого бачення. Я не можу сказати, що вони абсолютно думали лише про себе. Ні. Вони бачили Україну трошки інакше. Вочевидь,за 4 роки,за кроки всієї революції вже накопичились певні суперечності з Петлюрою в їхньому таборі.

Хтось хотів вже миру за будь-яку ціну. Хтось хотів продовжувати збройну боротьбу, бо вже відступати було нікуди. Але лідером загальновизнаним на той момент був Петлюра. І я тут не погоджуюсь з тим, що ви сказали, що Грушевський і Винниченко були прихильниками Петлюри. Так, вони симпатизували, підтримували в тій чи іншій формі цю боротьбу, але зробили заяви проти нього. Тобто це нормальна політика, це показує, що українська нація в той момент була абсолютно нормальною. Тобто то була звичайна політична боротьба, це є нормальне явище.

Юзеф Пілсудський. Фото: Wikipedia

Марина Фіалко: Як сприймало суспільство такі кроки Петлюри?

Віталій Скальський: Тут важко сказати, тому що ми не маємо якихось соціологічних опитувань тогочасних, це неможливо зробити. Той табір, який справді гуртувався навколо Петлюри, він це сприйняв. Зрозуміло, що українське населення Галичини, Волині було трошки розчаровано тим. Але треба зважити, що ці регіони вже були зайняті польським військом, там вже діяла польська адміністрація. І до них тут приходить інформація, що Петлюра уклав договір з Пілсудським, що, можливо, це навіть десь зародить якусь надію, що, може, все буде не так погано під цією польською займанщиною. З рештою, цих 20 років, у нас є певний такий образ воєнне 20-ліття, західноукраїнські землі в складі Польщі, їх там гнобили, що це такі відсталі регіони і т.д. Насправді українські політичні партії діють. Радикалів переслідують ОУН І КПЗУ. Але УНДО має посаду віце-спікера в польському парламенті.

Марина Фіалко: Договір Пілсудського-Петлюри був підписаний таємно, розроблявся він теж таємно. Про цей договір не знали ні в уряді УНР, ні в польському Сеймі. Чому така таємничість? Тобто коли ми говоримо про якісь угоди, які укладаються таємно, то або це дуже важливі секретні операції, або це дійсно йдеться про якусь зраду.

Ольга Гнатюк: Це дуже неправильний підхід. Дуже легко таким чином усіх звинувачувати у зраді, у змові і невідомо ще, в яких гріхах. Ви згадали висловлювання братів історика, вони мені нагадували просто живцем списані уроки з радянської історії. Це звинувачення в українському буржуазному націоналізмі, начебто Петлюра авантюрист, це все просто калька з радянського підручника. Я таке рішуче не сприймаю. Щодо договорів, всі договори на той час трималися в таємниці. І загалом дуже мало в цей момент договорів можна було розголошувати ширше, не наражаючись на якусь чергову інтервенцію. Ви думаєте, прихильниками української незалежності були французи? Аж ніяк ні.

Марина Фіалко: Петлюра каже, що сподівався на цю підтримку, підписуючи цей договір.

Ольга Гнатюк: Даремно. Французи були категорично проти цієї військової співпраці. Подібно братій це не сприймали. Думаєте, більшовики би страшенно зраділи, якби їм на таці подали цей договір? Вони би заздалегідь підготувалися, вони би так не тікали з Києва. Це просто, хто думає головою, то це і прекрасно розуміє, що таких речей не потрібно розголошувати. Тим більше, ні польське суспільство, ні українське не було в захопленні від війни, від того, що вона продовжується на цих територіях. Це був вже 6-й рік війни. Просто будь-які ресурси вичерпуються. І ця війна найбільшою мірою стосувалася саме наших територій, центрально-східної Європи, найбільше постраждалим саме ці території. Тому без великого захоплення до цього ставилися. З іншого боку в Польщі до влади прийшли після першого захоплення Пілсудським, яке було ще на зламі 18-19 року, його носили на руках, починаючи з 19 року, до влади приходять дедалі правіші сили. А праві сили були за співпрацю більше з Росією, ніж з Україною.

Тобто був би, знав про цей договір Дмовський він би кинув всі можливі сили, всі можливі засоби і ресурси для того, щоб противитися, тому що це було абсолютно не згідно з його концепцією польської нації, польської держави. І ті сили мали на даний момент більшість в парламенті. Ця проблема протистояння правих і лівих залишається якоюсь мірою актуальна і по сьогоднішній день. Якісь рецидиви цієї правої політики, стереотипне бачення України, українців, не бажання бачити в них партнера залишається по сьогодні. І поки були при владі центристські сили чи центролівиця ще давніше, була інша ситуація. Сьогодні ситуація дещо інша. Чим правіший уряд у Польщі, тим гірша співпраця є з Україною. Принаймні, на політичному рівні вона може бути не добре бачена.

Марина Фіалко: Ви зараз перейшли до політики, обґрунтували, чому саме 1920 року був підписаний цей Варшавський договір Симоном Петлюрою...

Ольга Гнатюк: Бо потрібно було захищати українську незалежність хоч в якихось межах.

Марина Фіалко: Так само і Пілсудський незалежність Польщі цим самим за (нерозбірливо)

Ольга Гнатюк: Пілсудський вважав, що єдиний спосіб зберегти польську незалежність є зберегти українську незалежність, тому що занадто близьке сусідство з великою Росією є смертельно небезпечним для Польщі.

Марина Фіалко: І тут інтереси співпали. З нами на зв'язку політолог і історик Олександр Палій.

Варшавський договір 1920 року між Пілсудським і Петлюрою, це був вимушений крок, як з боку Польщі, так і з боку України в особі цих двох історичних постатей?

Олександр Палій: Цей договір для Петлюри і для українського керівництва був дуже тяжким компромісом. Надзвичайно тяжким.

Марина Фіалко: Тобто вимушеним і потрібним, так?

Олександр Палій: Не було на той час розумної альтернативи. Інакше Польща не надала би підтримки. Але цей компроміс мало до чого призвів, тому що все одно польської допомоги вже в той момент в 20-му році виявилося не досить. Тому що радянська імперія в той час відмобілізувала величезну армію і розмірі 5 мільйонів людей. І Польща вже була не супротивник такий армаді. Нехай вона була не підготовлена, але вона була величезна армада радянська. І вже самої Польщі було замало. Якби історія пішла інакше, якби підтримали ідею, наприклад, Черччиля, який в цей час дуже серйозно пропонував більшовизму, то ситуація би розвивалась інакше. Для сутички з великою західною країною, уявіть, тільки що на той час закінчили Першу світову війну, тому радянський режим був надзвичайно слабким і вразливим. Але щодо Польщі, він вже був достатньо великою силою.

Марина Фіалко: Тобто на той час більше зацікавлений в цьому договорі був саме Петлюра, тобто українська сторона?

Ольга Гнатюк: Поляки і викрутили умови угоди саме таким чином, тому що Петлюра був надзвичайно в цьому зацікавлений.

Марина Фіалко: Тобто використали ситуацію?

Олександр Палій: Так. Українська армія воювала по периметру кордонів, тиф, зброї немає, набоїв нема, тилу нема, з усіх боків вороги. Це була надзвичайно тяжка ситуація для українських бійців. Кожен український солдат в той час був справжнім героєм.

Марина Фіалко: Якщо говорити про теперішню оцінку сучасними істориками, історики називають це таким актом примирення, порозуміння політиків, таким хорошим прикладом, який можна було би наслідувати і зараз. Як ви ставитеся до такого затвердження?

Олександр Палій: Не дуже, тому що з точки зору України це була втрата українських земель. Це по-перше. По-друге, без врахування реально етнічної ситуації, без врахування реальної історичної ситуації відбулося це все. Тобто міста, не тільки Львів і решта міст Галичини засновані українцями, але і такі міста, які на території Польщі зараз. Холм, заснований Данилом Галицьким. Ярослав, заснований Ярославом Мудрим. Інші міста, які є на території сучасної Польщі, Лем. Все це українську етнічні землі, які в цей час були просто вимушено віддані Польщі в обмін на обіцянку якоїсь автономії колись, яку вона і не виконала.

Марина Фіалко: Пані Олю, дійсно з того, що ми щойно почули від пана Олександра, можна сказати, що цей Варшавський договір можна розглядати, як ще один аргумент, аспект, ще одну проблему, не як порозуміння. Ми говоримо про порозуміння. А з іншого боку можна тут знайти проблемні питання, які можуть загострити процес примирення, який і на сьогоднішній день, на жаль, не такий вже й мирний процес.

Ольга Гнатюк: Ні. на сьогоднішній день це мирний процес, і ні про що інше не можна говорити. Це можна говорити про певні непорозуміння, про якесь політичне протистояння.

Марина Фіалко: Про рішення Сейму.

Ольга Гнатюк: Про не зовсім продумані рішення чи не зовсім продумані висловлювання. Я не один раз це критикувала. І зараз просто тема сьогоднішня не сьогоднішня політика. Тому я не буду зупиняти погляду саме на цьому аспекті. Хочу повернутися до 21 квітня 20-го року, до того, що відбувається далі. Якщо ми розуміємо, що на даний момент... Коли починаються переговори? Вони починаються літом 19 року. На даний момент війна за незалежність західноукраїнської народної республіки вже програна. На даний момент, я не буду вже говорити про військову історію, про неї багато сказав і Віталій Скальський, про неї багато історики говорять. Просто треба дивитися реально на речі. Це на даний момент влада, яка не має жодної підконтрольної території. Тобто від яких земель відмовилися? Від тих, які до нас не належали? Я не можу зрозуміти цю логіку. Ми можемо подумати про те, що Україна - це пів Європи, тому що там живуть українці. В Римі живуть українці, в Парижі також. Ми можемо довести так ситуацію до абсурду.

Просто потрібно більш реально дивитися на дану ситуацію. І політика є мистецтвом знаходити реальний вихід з такої, а не іншої ситуації. І Петлюра, як на мене, знайшов такий вихід. І саме завдяки Петлюрі українська легенда боротьби за незалежність збереглася. Що, Винниченко був цією легендою боротьби за незалежність? Мабуть, що ні. Все ж таки Петлюра, а не Винниченко. Ми маємо чимало, тобто цілу плеяду українських військових діячів, чудових командирів, генералів, полковників, і серед них варто згадати Марка Безручка, який велику роль відіграв саме в цій компанії, саме в київській компанії. А потім таку ж саму роль він відіграв, захищаючи Польщу від більшовицької навали. Тобто його участь, його командування обороною Замостя, обороною твердині Замость спричинилося остаточно до чуда, до так званого чуда над Вислою, до того, що більшовицькі війська відступили з під Варшави 15 серпня 20 року. Без цієї участі українських підрозділів цього чуда би не сталося. Основна причина цього чуда була військова розвідка. Було те, що поляки знали плани Червоної армії. Але без участі українських підрозділів цього чуда би не сталося.

Марина Фіалко: Цю угоду сучасники називають, що вона дала початок, показала ту історію і тяглість українсько-польського порозуміння, яка тривала. І вже маємо говорити, що саме цей договір показав цю співпрацю. Але говоримо і про тих особистостей, які підписували цей договір.

Ви називаєте і Юзефа Пілсудського, і Симона Петлюру одними із архітекторів польсько-українського порозуміння саме цього міжвоєнного періоду 1918-1939 років. Чи можна сказати такі акти, така "співпраця", такі союзи стали визначальними для порозуміння у суспільстві українському і польському?

Ольга Гнатюк: Це був фундамент. Не можна говорити, що все було гаразд в міжвоєнний час, бо не було. А з іншого боку потрібно пам'ятати, що на території Польщі перебувало кілька десятків тисяч українських біженців, українських втікачів чи саме військових з армії УНР. В військових таборах, таборах для інтернованих передувало близько 20 тисяч людей. Було також і цивільне, не тільки військове населення в цих таборах. Це були члени родин, це були також члени уряду. Андрій Лівицький не був військовою особою, він з родиною перебував саме на території Польщі. Ми можемо поназивати багато інших прізвищ, багато інших осіб. Це було велике явище. 20 тисяч - це не жарти. На базі цих сил планувалася військова інтервенція. І саме звертаючись до цих військових в таборах, Юрко Тютюнник веде свій другий зимовий похід 21 року. Тут немає сумніву, що йшлося про відновлення української державної незалежності. Ті люди, які пройшли випробування боротьбою, випробування війною, вони були великими патріотами. Як до них ставилося польське суспільство? По-різному. Єдине, що можна сказати, що не передавали цих військових на вимогу більшовицької Росії. такі були умови цього договору, Рейнського договору, який досить справедливо вважається зрадою союзницького договору Пілсудський-Петлюра.

Марина Фіалко: За що потім Пілсудський просив вибачення у того ж самого Симона Петлюри, так?

Ольга Гнатюк: Він підписував Рейнський договір, просто держава несе відповідальність, тому Пілсудський і вибачався, але Пілсудський вже не був при владі на даний момент. Можна, підсумовуючи, сказати, що лояльність була достатньо велика. Це інтерновані були на кошти польської держави. Вона була також з певним розрахунком, що відбудеться повернення української незалежності. І завдяки цьому буде забезпечено майбутнє польської держави. Пілсудський не даремно говорив, що немає вільної Польщі без вільної України. В нього було таке переконання, що це гарантія безпеки польської держави.

Марина Фіалко: Кого ще ви називаєте архітекторами польсько-українського порозуміння, можливо, з української сторони? Тому що ми більше говоримо про Симона Петлюру, ми говоримо про те, що якось дуже критично, дуже легка оцінка поставилася до його рішення підписати договір з Пілсудським, але в його оточенні були люди, які підтримували його, яких також можна назвати архітекторами польсько-українського порозуміння.

Ольга Гнатюк: Перед усім, це середовище пов'язане з Петлюрою, середовище, яке гуртувалося у Варшаві навколо Андрія Лівицького. А в Парижі, де переїхав Петлюра наприкінці 23 року, навколо Петлюри аж до його смерті, після його смерті, навколо генерала Удовиченко, навколо інших державних діячів УНР, які складали достатньо велику групу української еміграції в Парижі. Тобто саме на їхній базі створюється цей рух, так званий Прометейський рух, можна сказати, рух поневолених більшовицькою Росією народів. До цього Прометейського руху входили не тільки українці, але вони були найчисленнішою нацією, яка входила в цей рух. І не даремно так само проти них вчинилися найбільші атаки з боку більшовицької Росії. Убивство Петлюри як раз і є ознакою цього, хоч ми сьогодні і далі не можемо довести, що Шварц-Барт був більшовицьким агентом, але насправді це було своєрідне політичне замовлення. І про те, як відбувався процес над вбивцею Петлюри, яскраво дуже свідчить, що це було політичне замовлення.

Але повертаємося до території Польщі, до міжвоєнного часу. Це, звичайно, Андрій Лівицький. Це його коло. Далі Роман Смаль-Стоцький. Це дуже видатний мовознавець. І в той самий час він дуже активний політичний мислитель, діяч, він був великою мірою практиком, не теоретиком. Він очолював український клуб Прометей у Варшаві. Можна поназивати людей, які були причетні до створення Українського наукового інституту у Варшаві в 31 році. Це коло, саме Смаль-Стоцький, Олександр Лотоцький, це теж не остання людина в УНР, і багато інших. І всі ті, хто пройшли цей досвід УНР, до них належав Іван Кедрин-Рудницький, Василь Мудрий, про якого згадував Віталій Скальський. Він був віце-спікером, віце-маршал польського Сейму з 35 року. Василь мудрий пройшов в цей УНРівський досвід, він проживав на території центральної України в момент визвольних змагань, його це дуже зачепило. він залишався до кінця свого життя соборником, як і Іван Кедрин-Рудницький, хоч обидва вони були галичани, тобто не мусили мислити соборницькими категоріями, але мислили. Бо цей досвід боротьби за незалежність УНР і саме цієї військової частини цієї боротьби був для них визначальним.

Марина Фіалко: З польської сторони, от, ви згадали прометеїзм. І творцем концепції прометеїзму був Тадеуш Голувко, так?

Ольга Гнатюк: Так. Тадеуш Голувко був одним з найбільш видатних політичних мислителів. Для Юзефа Пілсудського дуже важлива особа. Він був його політичним гучномовцем, тобто він озвучував певні ідеї, особливо якщо йдеться про політику, щодо України, взагалі східну політику. Тадеуш Голувко - інтелектуал, політичний мислитель саме уста Пілсудського. Він був вбитий 31 року українською боївкоюі ОУН. Є великі підозри, що це було з інспірації радянської. Боюся, ми це ніколи не дізнаємося, але насправді це було в інтересі не так українському, як радянському, позбутися Голувки. Бо він був найбільш послідовним прихильником українсько-польського порозуміння і найбільш високопосадовою особою, яка тримала всі важелі в руках. тобто був би він живий, то 30-ті роки виглядали би трошки по-іншому щодо польсько-українських взаємин. Генрик Юзевський - це киянин, він з київським університетом, з київською гімназією був пов'язаний, він був віце-міністром внутрішніх справ в часи УНР. Він був людиною, яка в момент випробування зберегла Петлюрі життя. Тобто такі речі не забуваються.

Марина Фіалко: Кого би ви назвали архітекторами українсько-польського порозуміння сучасного періоду?

Ольга Гнатюк: Оскільки немає в живих Єжи Гедройця, який для мене саме був визначальною постаттю, я би говорила про таких людей, як мої близькі колеги - Богуміла Бердиховська, Ян Маліцький. Думаю, це достатньо відомі особи. Ян Маліцький формально є директор центру східноєвропейських студій Варшавського університету, де саме я працюю. Але не тому я про нього кажу. А тому, що це дійсно людина, яка має на меті близьку співпрацю, є автором надзвичайно, фантанує ідеями на різних рівнях, тобто не тільки університетському, а також політичному і дуже практичному. Богуміла Бердиховська, в свою чергу її цікавить інтелектуальний вимір, але також і дуже політичний. Немає кращого оглядача українських справ, ніж Богуміла Бердиховська в Польщі.

Марина Фіалко: Сподіваюся, що ці архітектори знайдуть якісь ниточки польсько-українського порозуміння в теперішній сучасній ситуації.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00