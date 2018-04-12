Місце в історії. Авторська програма Марини Фіалко. Гість Олег Бажан. Ефір від 06.04.18

Гість — Олег Бажан.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00

Марина Фіалко: Вітання всім слухачам Радіо НВ, Радіо НВ - дізнайся нове, це програма Місце в історії, з вами я, Марина Фіалко.

Сьогодні ми розповімо вам як спецслужби використовували і, можливо, ще використовують отруту для знищення свідків чи неугодних. Як працювала "кухня смерті" НКВС та чим займалася секретна токсикологічна лабораторія, створена, як кажуть, за особистою вказівкою Леніна. Хто був клієнтами і жертвами радянських "докторів смерті"? Про все це ми будемо говорити з гостем нашої студії, зараз з нами історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії.

Олег Бажан: Доброго вечора.

Марина Фіалко: Дякую, що завітали цього вечора до нас, будемо говорити на цікаву тему з огляду на те, що вона дуже утаємничена, чимало документів ще не відкрито і зі 100% історичною достовірністю говорити про те як діяли ці лабораторії, як використовувалися отрути, створені лабораторіями (їх було декілька, ми це теж обговоримо у сьогоднішній програмі), як створювалися ці отрута і хто був жертвами.

Ще 1921 року за безпосередньою вказівкою Леніна, принаймні так кажуть, було створено спеціальний кабінет, де і творилася "дорогоцінна" отрута, вона була дійсно дорогою. Є чутки про те, що коли Ленін перед смертю дуже страждав від болю, він просив хоч якусь частинку (не знаю чи в грамах, чи в міліграмах) цієї отрути і йому не дали, Сталін пошкодував.

Я би хотіла розпочати нашу розмову з 1921 року. Для чого взагалі була потрібна ця лабораторія Леніну і більшовикам?

Олег Бажан: Отрута - це найефективніша зброя. Ми можемо сказати, що це безшумна зброя, яка використовується в основному спецслужбами у всіх країнах світу. Якщо це спецслужба, то вона повинна діяти утаємничено і саме отрута, смертельні токсини допомагають приховати сліди злочину. Порівняємо: пістолет, бомба, граната, їх застосування вже вказує на злочин. А те, що була застосована отрута, яка не залишила жодних слідів у тілі жертви, це давало підстави зробити ті чи інші акції утаємниченими і засекреченими. Тому якщо подивитися на історію людства, саме отрути використовувалися ще з часів древнього Єгипту, Риму, особливо в середньовіччі дуже активно. Тому у двадцятому столітті ми бачимо, що більшовики також не відмовились саме від цього знаряддя вбивства.

Марина Фіалко: А де шукали ворогів на той час? Для кого в першу чергу створювалася ця лабораторія і яка кількість отрути тоді була потрібна?

Олег Бажан: Повертаючись до заснування цієї токсикологічної лабораторії хотів би зазначити, що на той період часу, на початок двадцятих років токсикологічна лабораторія була науково-дослідною організацією, яка займалася виготовленням різноманітних отрутохімічних сполук. І саме на початку двадцятих років експерименти здійснювалися на домашніх тваринах. Ця організація стала бойовою вже в середині двадцятих років, якщо опиратися на документи, то з 1926 року, коли голова ДПУ В'ячеслав Рудольфович Менжинський зробив цю токсикологічну лабораторію частиною секретної бойової організації, яка займалася терористичними акціями за межами Радянського Союзу в Європі. Токсичні отрути використовувалися для нейтралізації політичних опонентів, а саме еміграції, яка у двадцятих роках не склала зброю і хотіла повалити більшовицький режим у радянській Росії.

Марина Фіалко: Хто був першими жертвами цього кабінету? Далі справа розросталася, кабінет став лабораторією.

Олег Бажан: Ця токсикологічна лабораторія змінювала назви. Спочатку, я з вами погоджуюсь, вона носила назву "Спеціальний кабінет", а потім її було перетворено, трансформовано в так звану "Лабораторію X", якщо ми говоримо про 1938 рік. Після того як міністром держбезпеки став Абакумов 1946 року вона буде носити назву "Лабораторія-1", а після смерті Сталіна в умовах десталінізації, реформування правоохоронних органів вона буде називатися "Лабораторія № 12", яка була структурним підрозділом інституту спеціальних та нових технологій Комітету держбезпеки СРСР.

Клієнтами цієї токсикологічної лабораторії були, звичайно, вороги радянської влади, але інколи це були і клієнти правоохоронних органів - співробітники спецслужб, які оступилися, стали перебіжчиками, які знали дуже багато секретів або люди, яких радянська спецслужба підозрювала у подвійній грі - в основному, як правило, це нелегали, які працювали в Європі. Серед перших клієнтів, які зазнали на собі дію токсикологічних апаратів були лідери Білого руху. 1930 Року хотіли викрасти і потім судити в Радянському Союзі лідера білої еміграції, генерала Олександра Кутепова. Але, накачаний морфієм чи іншими сильнодіючими наркотичними засобами, він помер у трюмі радянського корабля, який мав курс з Марселя (південь Франції) на Новоросійськ. Це було оприлюднено тільки в часи горбачовської перебудови. Також серед тих, хто відчув на собі розробки секретної спецлабораторії можна зазначити ще одного лідера Білого руху - Євгена Карловича Міллера, якого таки вдалося викрасти і доправити до Радянського союзу, а потім засудити.

Марина Фіалко: І це були перші випадки використання більшовиками…

Олег Бажан: Це підтверджені факти або на основі спогадів провідних ключових співробітників спецслужб, а саме Судоплатова, ми можемо дещо відтворити певні сторінки утаємниченої діяльності цієї спецслужби.

Марина Фіалко: А хто був тими "докторами смерті"? Є чимало інформації про Григорія Майрановського, на ньому зупинимося особливо і розповімо більше. Хто був першими "докторами смерті"? Це були хіміки, я розумію, що це були науковці.

Олег Бажан: Так, це були радянські лікарі, вчені медики. Якщо говорити про середину двадцятих років, то тут ми можемо згадати про Ігната Казакова, який був видатним вченим, згодом навіть став директором одного із науково-дослідних інститутів ендокринологічних розладів і обміну речовин. Це людина, яка ще займалася лізатотерапією - омолодженням організму і окрім того, що виробляв отруту, він ще й допомагав омолоджуватися представникам високого партійного естеблішменту у двадцятих-тридцятих роках.

Марина Фіалко: Це, напевно, тема наступної нашої програми, тому що це теж цікаво *усміхається*.

Олег Бажан: Але Ігнат Казаков також постраждав за свою діяльність - був заарештований у грудні 1937 року і звинувачений на третьому так званому московському процесі, процесі проти троцькістів, правотроцькістського блоку за те, що він нібито неправильно лікував керівника радянських спецслужб Менжинського і причетний до того, що один із лідерів комуністичної партії - Валеріан Куйбишев, радянський письменник Максим Горький та його син надто швидко полишили цей світ. Ось що йому закидалося і за це в березні 1938 року його було розстріляно.

Марина Фіалко: Після 1937 року цю лабораторію очолює і очолює найдовше Григорій Майрановський, ми вже про нього згадували. Він очолює її до 1951 року, там теж цікава історія з засудженням і звинуваченням. Що відомо про його роботу? Кажуть, що йому давали прямі вказівки: потрібно винайти таку отруту, щоб не залишала ніяких слідів і він впорувався з цим завданням, виконував це завдання.

Олег Бажан: Так, звичайно. Коли ми порушили тему того, звідки набиралися "доктори смерті", то слід зазначити, що дивлячись на його біографію і життєвий шлях це теж людина, яка починала і входила в революцію як член денбунду, потім він вступив до російської комуністичної партії; спочатку навчався в тифліському медичному університеті, але не склалося і медичну освіту здобув у Москві у Другому медичному університеті. Спочатку він займався токсикологічними дослідженнями, але 1937 року йому запропонували перейти на роботу до радянських спецслужб і саме він очолив знамениту "Лабораторію X" і керував нею до 1946 року, бо після 1946 року він переходить до так званого спеціального управління особливих операцій, яким керує Судоплатов і його заступник Наум Ейтінгон. Саме тоді Майрановський виконує специфічні операції по знищенню видатних членів націоналістичних угрупувань та інших ворогів Радянського Союзу.

Перед ним постало завдання: як добути отрути, які б не залишили слідів у тілі жертви. Зробити так, щоб токсини і смерть, яка викликана отрутою, не відрізнялися від таких звичайних хвороб як запалення легенів, ураження печінки, серцевий напад. Спочатку Майрановський працював над тим як гази впливають на організм людини. Саме він почав розробляти газ іприт, але, на жаль, йому не вдалося внаслідок цих дослідів зробити так, щоб сліди іприту не залишалися в тілі жертви. Тому цю ідею він відкинув, та Майрановський навіть захистив дисертацію з цього приводу, вона називалася "Біологічна дія продуктів впливу іприту на шкіру людини". Дисертація була не завершена, тому ВАК при комітеті при Міністерстві освіти не дав дозволу на присудження йому ступеня доктора наук.

Марина Фіалко: Працювати з отрутами ризиковано і непросто. Я переглядала деякі матеріали, колеги Майрановського, які не витримували цієї роботи, або спивалися, або самі труїлися. Можливо, поговоримо про це в другій частині нашої програми, це програма Місце в історії, з нами сьогодні історик Олег Бажан, повернемося до розмови з ним за декілька хвилин.

Марина Фіалко: Це продовження програми Місце в історії, з вами я, Марина Фіалко, вітаю всіх, Радіо НВ - дізнайся нове. Вітаю гостя нашої студії, нагадую, з нами сьогодні історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Ще раз вітаю вас, пане Олеже.

Олег Бажан: Добрий вечір.

Марина Фіалко: З вашого дозволу нагадаю слухачам про можливість поспілкуватися з нами, телефон прямого ефіру: 044-237-03-53, вартість дзвінка згідно з тарифами вашого оператора. Можете писати нам повідомлення на вайбер, номер 067-670-20-57.

Сьогодні ми говоримо про те як спецслужби використовували, а, можливо, ще використовують отруту для знищення свідків чи інших політичних опонентів, неугодних як я сказала, презентуючи нашу сьогоднішню тему. Першу токсикологічну лабораторію більшовики створили ще 1921 року як ми говорили в першій частині програми, діяльність цієї лабораторії контролював начебто сам Ленін. У лабораторії виготовляли та досліджували дію бойових отруйних речовин, а через 5 років заснували ще одну таємну лабораторію, там випробовували дію отрути та наркотичних засобів. Новоутворений підрозділ очолив науковий геній медицини Григорій Майрановський, саме про нього ми говорили в першій частині нашої програми. Він чітко виконував завдання свого керівництва - розробити та протестувати речовини, які будуть вбивати людей та не залишати по собі слідів, а випробовували речовини на живих людях саме в цей період. Щотижня до "Лабораторії X" або як її називали в інших джерелах "лабораторії смерті" привозили нові партії піддослідних, які випробовували на собі дію все нових і нових речовин. Сам Майрановський говорив про те, що для того, аби випробувати один вид отрути, потрібно було провести експерименти на кількості живих людей, близькій до десяти. Пане Олеже, це справді лабораторія смерті! Це вже не тварини, хоча це теж… Це вже живі люди! Хто ці жертви?

Олег Бажан: Так, у цьому і був цинізм сталінського режиму. Саме на таких прикладах ми можемо сказати, що радянський соціум сприймав таких людей як гвинтик радянської системи. Як правило, це були кримінальники, а також люди, звинувачені за статтею 58 - зрада батьківщини, яких особливою нарадою було засуджено до смертної кари. Саме ці люди і ставали піддослідними Майрановського. Це робилося лише із відома Берії, який 1939 року очолив радянські спецслужби. Цинізм полягав у тому, що не просто десять осіб, а тут треба було підійти творчо і по-науковому: це і худі люди, і огрядні люди, тому що отрути потрібно було досліджувати і випробовувати нарізних людських істотах. Тому тут було багато чинників. Наприклад, сама лабораторія, яка була своєрідною мініфабрикою, знаходилася в Москві на Проспекті миру. А випробування здійснювалися в комендатурі Лубянки, неподалік від внутрішньої тюрми Головного управління держбезпеки. Саме комендант Лубянки генерал Блохін доставляв піддослідних для експериментів Майрановському. Піддослідні навіть не розуміли, що їх чекає, тому що лабораторія являла собою медичний заклад, в ній були досить нормальні меблі, це було приміщення на першому поверсі; воно було поділено на 5 секцій, з великими дверними вічками, щоб можна було спостерігати за поведінкою піддослідного.

Звичайно, сама процедура випробувань і подальшої смерті носила утаємничений характер. Співробітники лабораторії ходили в білих халатах, ввічливо розмовляли з ув'язненими, запитували про стан здоров'я; їм нібито призначали ліки і потім вводили отруту. Потрібно було дослідити не тільки дію токсичних речовин, а й те, в який спосіб доставити отруту в організм людини: чи через ін'єкцію, чи через додавання у їжу, чи через розпилення на шкіру. Тому хочу наголосити, що піддослідні навіть не розуміли, де вони знаходяться. Їм давали їжу з їдальні НКВС, мабуть, з розрахунку, що коли будуть труїти якусь людину, щоби знати, з чим отрута найкраще засвоюється: чи в алкоголі, чи в якійсь іншій речовині. Піддослідні не розуміли і думали, що вони перебувають у тюремному лазареті.

Марина Фіалко: Називають різну кількість жертв - 150, 300, 450. Зрозуміло, що якщо була така утаємниченість, підрахувати неможливо. Лабораторія Майрановського була причетна і до кількох резонансних убивств українських націоналістів і інших відомих осіб. Потрібно згадати наркома освіти Олександра Шумського, єпископа Теодора Ромжу…

Зараз із нами на телефонному зв'язку ще один експерт - доктор історичних наук, професор Юрій Шаповал. Вітаю вас, Юрію Івановичу, в нашому ефірі.

Юрій Шаповал: Доброго вечора.

Марина Фіалко: Доброго вечора. Наскільки я знаю, Юрію Івановичу, ви особисто вивчали справу Олександра Шумського, ви написали про нього книгу, виклавши в ній свої наукові дослідження. Скажіть мені, будь ласка, Олександр Шумський, нарком освіти, набридав Сталіну своїми листами. Чому його вирішили все-таки отруїти? Його можна було засудити і потім розстріляти як це було в практиці Сталіна.

Юрій Шаповал: Доля Олександра Шумського яскрава і дуже нестандартна. Якщо сказати коротко, то до його долі можна дібрати таке гасло чи епіграф: "Спротив має сенс". До кінця своїх днів він боровся з системою, а якщо врахувати, що його заарештували 1933 року, то уявіть собі, людина пережила такий складний період (понад 10 років). І 1946 року вже не було ніяких підстав його затримувати, але це нищення - це теж непроста історія, тому що вона має свої підтексти, свою мотивацію. Тут була якась абсолютно дивна мотивація. У липні 1946 року Шумський зробив спробу покінчити життя самогубством. Згаданий вами і вашим експертом паном Олегом Віктор Абакумов розцінив це як виклик, тому що Шумський хотів зробити щось таке, що не вкладалося в розрахунки чи в задуми. І Абакумов написав спеціальну записку Сталіну, де він говорив, що Шумський набридає, паплюжить нашу політику, пише на ваше ім'я, на ім'я інших керівників, його треба прибрати. Абсолютно прозоро, ясно, ця записка збереглася. Тоді було прийнято рішення знищити Шумського і Судоплатов, якого ви теж уже згадували, книга якого є дуже цінним джерелом для розуміння механізму діяльності цієї лабораторії, зокрема… Судоплатов очолив спеціальну групу і було зроблено спеціальний план ліквідації Шумського.

Виглядало все так, що він мав їхати в Київ і тоді спецслужба повідомила про те, що він їде в Київ не даремно (а він тоді знаходився в Саратові) і він хоче вступити в контакт, уявіть собі міру цього ідіотизму, з канадськими націоналістами. Після чого у відповідності до плану було сформовано групу, яка складалася з шести осіб службістів, там було задіяно три агенти, які мали свої псевдоніми. Ця група приїхала до Саратова, вони були в абсолютно автономному режимі, не підпорядковувалися нікому, лише начальник обласного управління знав, що ця група є. І от вони почали цю операцію. Було розроблено план, що це все буде виглядати як ускладнення хвороби Шумського, оскільки він був справді дуже хворою людиною. Але Шумський виявився людиною впертою, взагалі його характеристика, надзвичайно цікава особа. Він домігся того, щоб поїхати, сів у потяг, йому повернули паспорт і уже за логікою речей він мав поїхати. Тоді вони його знищили в самому потязі, це сталося 19 вересня 1946 року, йому було тоді 56 років. Фальсифікували документи, написали, що у нього був крововилив.

Виглядало все так: по ходу поїзда вони зайшли в купе, при цьому був Судоплатов, затиснули Шумському рот і Майрановський, який був там, він мав таке завдання і входив до складу цієї групи, зробив йому смертельний укол. Таким чином це відбувалося на практиці. Бачите, за цим убивством як і за кожним, от Ромжу згадали, стояла така ціла бюрократична процедура - узгодження, санкції, таким чином все було здійснено…

Марина Фіалко: Але чимало вбивств утаємничено, ми згадували про це із паном Олегом Бажаном у нашій програмі. Є ще такі здогадки про Грушевського, чи часом його не отруїли. Ви також дивилися його особисту справу…

Юрій Шаповал: З Грушевським історія така: ми колись розшукали з моїм співавтором копію історії хвороби Грушевського, як відомо, він пішов із життя в листопаді 1934 року. Він знаходився в Кисловодську в лікарні імені Рикова, там збереглася ця копія. Вона дає картину, як мені видається, далеко не повну, але там цілком зрозуміло одне: у нього був фурункул. Здавалось би, що це означає? Фурункул перетворився на карбункул, а потім його різали аж чотири рази. І уже остання операція стала для Грушевського смертельною. Зараз важко сказати через стільки років. У кожному разі треба думати так. Ось, наприклад, смерть Горького, до якої причетна ця лабораторія, і нищення Кірова, і смерть Грушевського… Воно все сходилося і все було вигідно режиму, починає проглядатися якась логіка. Як вони нищили білих генералів, відловлювали їх у Парижі і труїли. Режим хотів цього, йому це було вигідно.

Іще можна згадати (не знаю, чи ви в програмі згадували), Судоплатов натякає, що Рауля Валленберга, відомого шведського дипломата також отруїли, тому що багато років морочили голову і говорили, що він живий і знаходиться в ув'язненні. Насправді його давно не було в живих. Тож це була системна робота. Але мене вражає не це. Мене вражає, що Майрановський вийшов. Він жив в Махачкалі. йому заборонили після звільнення повертатися до Москви і він помер своєю смертю, на відміну від тих людей, про яких ви сьогодні, зокрема, згадуєте.

Марина Фіалко: Дякую Вам! Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор був із нами на телефонному зв'язку. Нагадаю, це програма Місце в історії, гостем нашої студії є історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Ми маємо завершувати другу частину нашої розмови в програмі Місце в історії, лишень нагадаю вам, шановні, номер прямого телефону для ефіру - 044-237-03-53 і обіцяю, що у третій частині програми ми будемо спілкуватися з вами.

Марина Фіалко: Це продовження програми Місце в історії, з вами я, Марина Фіалко, вітаю всіх. Радіо НВ - дізнайся нове і ми дізнаємося нове з нашої історії. Сьогодні з нами історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан, ще раз вітаю вас, пане Олеже.

Олег Бажан: Доброго вечора.

Марина Фіалко: В цій частині програми я обіцяла слухачам поспілкуватися в телефонному режимі. 044-237-03-53 - це номер нашого студійного телефону і вже є слухач, прошу, ви в ефірі.

Слухач: Добрий вечір.

Марина Фіалко: Добрий вечір.

Олег Бажан: Добрий вечір.

Марина Фіалко: Хто з нами?

Слухач: Олексій з Києва.

Марина Фіалко: Вітаю

Слухач: Я хотів вас запитати: ви не згадали, що одним із тих, хто, я думаю, приймав участь у цьому проекті, Ще є Ягода. Я пам'ятаю була якась стаття, про те, що він навчався у Швейцарії і був чи хіміком, чи біохіміком, спеціалістом по отрутах і брав якусь участь у роботі лабораторії.

Марина Фіалко: Чимало інформації утаємничено. Прошу, пане Олеже.

Олег Бажан: Якщо ми згадаємо про Ягоду, то він очолював радянські спецслужби і проходив по справі разом із медиком Казаковим і був звинувачений у тому, що відправив на той світ Менжинського і Куйбишева та інших діячів. Щодо його пристрастей у фармакології і фармацевтиці, то якщо ми подивимося на його біографію, то він не мав спеціальної медичної освіти, але багато хто говорить про те, що його цікавили саме випробування у секретній спецлабораторії.

Марина Фіалко: Про інші відомі жертви радянських "докторів смерті". У жовтні 1957 року та в жовтні 1959 року за вказівкою Хрущова та голови ГБ були здійснені операції із використанням хімічної зброї проти Льва Ребета (ідеолог ОУН) і відоме вбивство голови проводу ОУН Степана Бандери. У цих убивствах вбивця Сташинський. Це вбивства, це зрозуміло, про них ми чимало говорили. Але зважаючи на нашу тему, ці вбивства стали поворотом у тому, що після резонансу цих справ, коли вбивця Сташинський зізнався, став перебіжчиком, тоді в Москві начебто було вирішено, що роботу "лабораторії смерті" припиняють. Правда? Це, здається, 1962 рік, якщо я не помиляюсь.

Олег Бажан: Так. Якщо говорити про вбивство і ліквідацію Ребета, то це жовтень 1957, а провідника ОУН Бандеру було вбито у жовтні 1959 року. Широкого резонансу ця справа набула саме після того як Сташинський за день до створення берлінського муру перетнув кордон. Після того як він про це розповів, коли вдалося провести ексгумацію тіла Степана Бандери і коли на його обличчі віднайшли часточки ампули, тоді стало зрозуміло, що Сташинський не бреше. Кажуть, цей резонанс вплинув на те, що спецслужби відмовилися від такої форми боротьби за кордоном, але, можливо, щось таке і було, проте їм вдалося це приховати. Про це почали говорити у світі після вбивства болгарського дисидента Георгія Маркова, це сталося у жовтні 1978 року і слід спецслужб вказував на Москву. Тому з кінця 70-х років ми бачимо, що така метода розправи з інакодумцями і неугодними знову набула резонансу.

Марина Фіалко: Тут можна згадати і вбивство в Афганістані президента Афганістану Аміна в грудні 1979 року. Це також було вбивство і це доведено, наскільки я розумію. Тобто, це не є таємницею для істориків.

Олег Бажан: З приводу президента Афганістану Аміна. Його дійсно хотіли отруїти, але не вдалося, його було знищено під час штурму президентського палацу спеціальним підрозділом типу Альфа 1979 року. Він отримав все ж таки бойову кулю, а не загинув від токсичних речовин. Доведено, що його хотіли отруїти. Також є певні натяки на те, що в свій час хотіли отруїти і Йосифа Броз Тіто - розроблялися відповідні операції, але справа не була доведена до кінця.

Марина Фіалко: Я нагадаю, це програма Місце в історії, гостем нашої студії є історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Є слухач, прошу, ви в ефірі.

Слухач: Алло, добрий вечір.

Марина Фіалко: Добрий вечір.

Олег Бажан: Добрий вечір.

Слухач: Я хотів би, щоб ви згадали, що після випадку з отруєнням Ющенка всі фігуранти, яких прокуратура розглядала як учасників цього отруєння, опинилися в Росії і також, на думку деяких експертів, підозрілою є смерть патріарха Володимира 1994 року, який був у розквіті сил і раптом помер, коли вже назрівало створення помісної української православної церкви. Ми пам'ятаємо, який був похорон, з побиттям ОМОНом. Чи відомо вам щось про ці випадки?

Марина Фіалко: Якщо ми говоримо про події 1921 року і там ще багато таємниць, чи розгадані ці таємниці? *сміється*

Олег Бажан: Ви знаєте, що справа з Ющенком не закрита, також ви знаєте, що підкидають багато версій. В такий спосіб можна розглянути почерк спецслужб, коли підкидається певна інформація, щоби громадськість була спрямована зовсім вінше русло. Коли ми говоримо про застосування отрут, ми про це зазначили ще в першій частині програми, на те вони і застосовуються, щоби безшумна зброя виконала свою утаємничену місію і щоб не було можливості підтвердити факт злочину. Тому ці питання, на жаль, залишаються відкритими як, до речі, і смерть Михайла Фрунзе і ми можемо продовжувати цей ряд. Пригадується й прізвище відомого вченого Бєхтєрєва, якого було нібито знищено також за вказівкою Сталіна, бо той привселюдно висловився про те, що Сталін хворий на паранойю, що і стало смертним вироком для науковця. Тому тут є багато питань, але ми повинні бути об'єктивними і покладатися на факти, на докази, які у нас, на жаль, відсутні.

Марина Фіалко: Сташинських, які зізнаються в тому, що скоювали такі вбивства, не так багато. Але скажіть мені, будь ласка. Начебто дуже багато проколів було у радянських спецслужб. Ми розуміємо, що будь-яка держава має свої спецслужби і вони так чи інакше, можливо, використовують і такі методи. Але проколів дуже багато саме у радянських спецслужб, із чим це пов'язано?

Олег Бажан: Звичайно, це може бути пов'язано з тим, що операція була погано розроблена. Ще ми можемо говорити про так званий єго вєлічєство случай, коли, можливо, все було розроблено до дрібних деталей і щось не спрацювало, це також мало місце. Зрозуміло, що ми багато дізнаємося завдяки перебіжчикам і будемо чекати, що все ж таки розсекретять документи хоча би тих подій, які сталися 50-70-80 років тому. Ми зараз можемо трішки довідуватися про те, в який спосіб хотіли нейтралізувати лідера кубинської революції Кастро, американськими спецслужбами розсекречені деякі документи. Мабуть, усьому свій час і ми про все довідаємося.

Марина Фіалко: Так само ми довідаємося ще всю правду і про долю Майрановського, тому що Юрій Шаповал недвозначно натякнув на здивування. чому він помер своєю смертю, його справа теж іще закрита.

Олег Бажан: Хочу підкреслити, що його справа закрита, на сьогодні ми можемо говорити про уривки його справ, які надруковані або використовуються певними колами і доступу до цієї справи, на жаль, немає як і до справ інших діячів цієї токсикологічної лабораторії.

Марина Фіалко: 237-03-53, номер нашого прямого ефіру, код міста Києва 044. І вже, напевно, заключне запитання до вас, пане Олеже. Росія використовує хімічну зброю і після 1991 року у своїх спецопераціях, на деяких прикладах навіть немає таємничості. Згадаємо "Норд Ост" 2002 року, там використовувався невідомий газ; також 2002 рік, польовий командир Хаттаб у Чечні був убитий також отрутою, яка була передана йому в листі і начебто є деяке зізнання в тому, що це спецоперація російських спецслужб тощо. Скажіть мені, будь ласка, діють зараз ці лабораторії?

Олег Бажан: Опираючись на ті дослідження, які є в Росії і на витік інформації з Російської Федерації можна говорити про те, що подібна лабораторія існує і сьогодні. По тій літературі, якою я оперую можна сказати, що такий спецпідрозділ існує і в службі зовнішньої розвідки, про це є певні матеріали. Ми можемо судити про це і на основі інтерв'ю Олега Калугіна, який зараз проживає в Сполучених Штатах Америки і докладно переповів про механіку вбивства болгарського дисидента за допомогою уколу парасолькою, коли рициновим шприцем було доставлено малесеньку часточку найбільш токсичної речовини у світі на сьогоднішній день. Смертельна доза рицину у 80 разів менша, ніж ціаністого калію. Тому це дуже потужна речовина, якою і досі користуються спецслужби. З 50-х років існував інститут нових технологій у КДБ і тепер ФСБ, тому, звісно, такі засоби досліджуються і швидше за все, ми також бачимо по справі Скрипаля, що тут є певні питання до Росії.

Марина Фіалко: Дякую вам, пане Олеже, дякую за участь у нашій сьогоднішній програмі, дякую за цікаву розповідь. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був історик, старший науковий співробітник інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Це була програма Місце в історії, її для вас підготувала і провела я, Марина Фіалко. Сьогодні ми розповідали вам про те як спецслужби використовували і, можливо, ще використовують отрути для знищення свідків або політичних опонентів, неугодних. Це Радіо НВ - кажемо те, що знаємо.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00