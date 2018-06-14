Місце в історії. Авторська програма Марини Фіалко. Гість Ігор Сюндюков. Ефір від 07.06.18

Гість — дослідник історії, редактор відділу історії газети День Ігор Сюндюков.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00

Марина Фіалко: Сьогодні ми знову будемо говорити про останнє в історії України велике козацьке повстання, що отримало назву Коліївщина. Однозначної оцінки тих подій годі й чекати, тим паче бути свідками цьому могли ви, ті, хто слухали нашу попередню історичну програму. Коліївщина залишається своєрідною білою плямою і в науковій історіографії, і в осмисленні цих подій, тому що досі на належному рівні не досліджена.

Так історично склалося, що з Коліївщиною - одночасно і величною, і трагічною подією нашого минулого, пов'язано чимало міфів і стереотипів. Розглянути ці міфи і стереотипи я пропоную вам у сьогоднішньому випуску програми Місце в історії. З нами Ігор Сюндюков, дослідник історії, редактор відділу історії газети День, вітаю вас, пане Ігоре.

Ігор Сюндюков: Доброго вечора, пані Марино, доброго вечора, наші шановні радіослухачі.

Марина Фіалко: Якщо говорити про таку подію як Коліївщина, то однозначних оцінок не можна давати, тим паче визначати хто свій, а хто чужий, і визначати де чорне, де біле. В історії картинка сіра. Довкола Коліївщини існує чимало міфів, існує навіть чимало легенд і трактувань, навіть науковцями-істориками.

Сьогодні я не дарма запросила вас, пане Ігоре, до нашої студії, тому що те, як суспільство осмислює історичні події, те, як українці осмислюють те, що відбувалося з нами раніше, зрозуміло, що ми хочемо відшукати правду, але наголошую на тому, що шукати правду годі. Однозначної правди не може бути, якщо говорити про історичні події, а тим паче, якщо говорити про таку історичну подію як Коліївщина.

Довкола Коліївщини існує чимало трактувань, як зазвичай трапляється з недослідженою темою. Сама назва “Коліївщина” має декілька трактувань, чому саме так називають це повстання козаків і селян. Є чимало версій про мету повстання. Також щодо історичного значення цієї події в історії України, Польщі і навіть Росії. Кожна країна; як українці, так і поляки, євреї, росіяни мають свою мету трактування подій Коліївщини. Саме мету, на цьому би я хотіла наголосити, про це ми теж будемо говорити. Є чимало ідеологічних нашарувань, політичні трактування цих подій. Цим, до речі, грішать і наші українські політики, але політику залишимо політикам. Та якщо говорити про історію без трактування політичних подій, які відбувалися і під час Коліївщини, ми не зможемо сповна осмислити події.

Щодо трактувань: повстання чи національна революція, перша національна революція в Європі? Чи це повстання хлопів, чи це повстання козаків? Це повстання за національні інтереси, чи це класова боротьба, як про те говорили в радянські часи або як те використовували російські пропагандисти у XIX столітті? Усього так нанизано, що, пане Ігоре, перше запитання: чому так? Чому саме ця подія - Коліївщина, 250 років минуло, можна брати й інші події, які відбувалися в українській історії ще раніше, але довкола них списи не ламаються. Чому так?

Уманський сотник Ґонта, Сергій Васильківський. Зображення: Wikimedia

Ігор Сюндюков: Очевидно, пані Марино, це свідчить, і переконливо свідчить, що Коліївщина не є лише надбанням дослідників історичного минулого. Це трагічна подія, я одразу акцентую, це трагедія, найбільша трагедія нашого народу XVIII століття, поряд з полтавською катастрофою. Ця трагічна подія несе нам сьогодні грізне попередження, воно подвійне, і ми маємо пам'ятати обидві складові цього попередження. Перше: приниження людини соціальне, національне, та ще й релігійний гніт, який був, ми не маємо права про це забувати, рано чи пізно призводить до страшних вибухів, до кровопролиття; до того, що розлючені люди забувають всі закони Божі і людські. Так було і під час Коліївщини.

Попередження такого роду: хто зневажає волю і права людини, той ризикує завершити це все страшно. Бо в Умані (поляки називають це різаниною), після взяття Умані дійсно була помста. Ця страшна помста - це не лише надбання XVIII століття, помста витає і загрожує сучасній Україні. Тому не треба з цим жартувати. І нещодавнє рішення Київради, яка, як орган представницької влади столиці, вирішила відзначити, я акцентую, там не було слова відсвяткувати, 250-ту річницю Коліївщини, викликало шквал критики. Я вважаю це рішення справедливим, тому що ми не повинні бути манкуртами, позбавленими історичної пам'яті.

Коліївщина - епохальна подія в історії України, страшна, кривава й героїчна водночас. Так в історії завжди буває, тут усе поєднано. І ми не маємо права про це забувати, не маємо права відмовитися від відзначення цього повстання, швидше, це повстання. Юрій Сиротюк, який в Київраді ініціював ухвалення цього рішення про відзначення Коліївщини, кваліфікує це як першу європейську козацьку революцію.

Марина Фіалко: Він навіть говорить "національну".

Ігор Сюндюков: Національну. Попри те, що національна складова безперечно там наявна, але все ж таки національною революцією було повстання під проводом Богдана Хмельницького 1648 року. А щодо Коліївщини, поряд із гаслами соціального визволення, проти феодально-кріпосницьких порядків, які відверто реставрувалися в реакційний спосіб Річчю Посполитою; поряд з релігійними гаслами за свободу відправлення православної віри, а тут був наявний не лише заклик до свободи відправлення віри, а й православний фанатизм, це ми теж повинні визнати.

Водночас неймовірна довірливість і наївність повстанців-гайдамаків щодо цариці Катерини II, може, найхитрішої та найпідступнішої серед європейських монархинь цієї доби. Вони так само, на жаль, як і частина козацтва XVII століття, розглядали російську монархиню як оплот і захисницю православ'я. Ми знаємо, чим завершилася ця трагедія - Катерина просто зрадила повсталих тоді, коли побачила, що вони їй не потрібні; легко і швидко домовилася з владою Речі Посполитої, тим більше, що тодішній король був уже певною мірою залежним від неї, був маріонеткою. І спільними зусиллями як Катерина, так і польська влада придушили це повстання.

Марина Фіалко: Пане Ігоре, я думаю, що ми і про результати цих подій зробимо висновки. Але чому, на вашу думку, виникло це повстання? Що було поштовхом? До речі, повстанці почали з Холодного Яру, це дуже символічно для тяглості національно-визвольного руху, напевно, на території України. Якщо говорити про національний інтерес на той час, чи був він основним? Ви говорили про відновлення Гетьманщини, що це було основною метою, не єдиною.

Але саме це трактування підтримують зараз українські історики і нам, як українцям, зрозуміло, що це саме те трактування, яке ми хотіли відстоювати на загал і перед польською історіографією тощо, всіх учасників тих подій, подій Коліївщини. На що ми можемо спиратися, на які джерела, на які події, які про це свідчать?

Ігор Сюндюков: В Коліївщині органічно поєдналися і сплавилися гасла національного визволення, бо влада іноземців, в даному разі польських іноземців, та ще й з 300-літньою традицією гноблення, з 300-літньою традицією польської панщини, яка вже стала нестерпною, була явною. І коли в XIX столітті російський вірнопідданий історик Скальковський видав прозовий твір під назвою Наезды гайдамаков на правобережную Украину, де зокрема він писав: "Гайдамаки - не воины, - разбойники, воры, пятно в нашей истории", то треба дуже уважно читати Тараса Григоровича Шевченка.

Холодний Яр знову ж таки, ми його щойно згадали, дуже відомий його вірш, де він відповідає Скальковському в дуже жорсткий спосіб: “Брешеш, людоморе, - пише Тарас Григорович у відповідь, - За святую правду-волю розбойник не стане. Не розкує закутого у ваші кайдани”.

Шевченко, попри теперішній ліберальний дискурс, а ліберали зараз, і українські зокрема також, можу назвати шановану мною професорку Наталю Яковенко, акцентує увагу на тому, що це було антилюдяне, антигуманне, криваве повстання. Це так, але не можна на цьому ставити крапку і припиняти аналіз, і завершувати аналіз цієї страшної історичної події. Це одна з найскладніших подій в історії України, не лише XVIII століття, якщо ми припустимо, що бувають прості для розуміння і сприйняття події в історії. Неприпустимо про таку подію два-три речення з сучасних ліберальних дискурсів і крапка, і все, достатньо, мовляв.

Я хочу акцентувати, що ми не маємо права розглядати події XVIII століття, попри те, що це був вік просвітництва, вік Вольтера, Руссо тощо, і Катерина листувалася з ними; ми не можемо розглядати події тієї доби з сучасних європейських ліберальних позицій. Тим не менше, це було жорстоке століття, згадайте як польська влада розправилася з Ґонтою, як розправилася Катерина з Залізняком…

Марина Фіалко: Але так чи інакше в повстанців у період Коліївщини була і своя політична програма, це був організований рух, і ще більше - вони навіть організовували свої збройні сили. Звісно, ми будемо шукати національний інтерес, тому що ми - українці, відкидаючи деякі трактування і деякі міфи. І не просто відкидаючи, а спростовуючи їх. Про міфи, які пов'язані з Коліївщиною і як їх на сьогодні позбутися, вибачте на цьому терміні, далі я ще матиму розмову ще з одним експертом. Євген Букет, краєзнавець і автор книг про Коліївщину з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, пане Євгене.

Євген Букет: Доброго дня.

Марина Фіалко: Ви - автор декількох книг про Коліївщину. Ви активно дискутуєте або ведете, можливо, просвітницьку роботу, пояснюючи, що ж відбувалося на території правобережної України і взагалі в Україні саме під час Коліївщини. Де ви віднаходите факти і якими джерелами користуєтесь, зокрема пишучи свої дослідження у своїх книжках?

Євген Букет: Я насамперед користуюся фондами українських архівів, зокрема Центральний державний історичний архів у місті Києві. Також обласні архіви - черкаський, київський, житомирський, на всіх територіях, де проходила Коліївщина. Я працюю з книгами актових справ 1768-1769 і наступних років аж до кінця XVIII століття, поки в різних місцевостях судили учасників повстання. Первинні документи є найправдивішим, найоб'єкктивнішим джерелом інформації, оскільки у них допитують не тільки самих учасників подій, яких звинувачують, а також масу свідків, які дають досить цікаві свідчення, на мій погляд, які відкривають справжні причини цього повстання.

Марина Фіалко: Найбільш провокативна, пов'язана з Коліївщиною тема, яка дуже часто дискутується, це зрозуміло, тому що це кривава сторінка. Чому повстання закінчилося, перепрошую на терміні, який використовують саме польські історики, різаниною?

Євген Букет: Це повстання не закінчилося різаниною. Справа в тому, що так звана Уманська різанина, а насправді це була велика Уманська трагедія, була тільки на початковому етапі, після якого російськими військами були схоплені Максим Залізняк та Іван Гонта. Після того у Фастові відбулася наступна козацька рада, яка обрала на місце Залізняка Микиту Швачку, і відтоді ще півтора року тривали бойові дії проти регулярної російської армії під час цього повстання. Тому є дуже багато свідчень, документів, які говорять про те, що гайдамаки, зокрема був такий ватажок Мирон Губа, який отаборився під Смілянщиною взимку 1768 року.

Портрет Максима Залізняка, кін. XVIII ст. Сумський художній музей. Зображення: Wikimedia

Він говорив, що: "Мені до поляків немає діла, моя справа - різатись із москалями". Тому залишається ще дуже багато білих плям, які не могли бути висвітлені в радянський час, і так само їх не любили в період Російської Імперії, коли прославлялася Коліївщина і коли її намагалися зобразити саме як православну уніатську війну. Насправді цієї війни між греко-католиками та православними тоді не було. Зберігся документ, який датований 22 грудня 1768 року, це Маніфест усього уніатського духовенства Київського і Брацлавського воєводств Речі Посполитої, який говорить зокрема про те…

Звичайно, там ідуть звинувачення гайдамаків у свавіллі, бунтарстві тощо. Але він говорить про те, що в результаті цього повстання було... 16 представників греко-католицького духовенства. Там не говориться ані про селянську школу, ані про якісь інші поширені міфи, які пов'язані саме з Уманню, які активно розкручуються пропагандистськими істориками, розкручувалися в XIX столітті.

Марина Фіалко: Чому повстанці обрали саме Умань? Зараз довкола Умані і цієї катастрофи, Уманської трагедії, є чимало дискусій і чимало трактувань. Зокрема, ви маєте свою думку, посилаєтеся на свої джерела та свої дослідження. Але Умань, чому саме це місце обрали повстанці?

Євген Букет: Справа в тому, що серед містечок південної Київщини було два містечка, які були найбільш укріплені фортецями і знаходилися на перехресті багатьох торгових шляхів, були важливі у стратегічному плані - це була Умань і Біла Церква. Умань повстанцям вдалося взяти, Біла Церква так і залишилася польським гарнізоном. І незважаючи на спробу взяти Білу Церкву під час повстання, вони були невдалі, і це потім вирішило сам хід повстання.

Марина Фіалко: Але, можливо, тут зіграв роль і Ґонта у виборі Залізняка, що саме йдуть на Умань?

Євген Букет: Річ у тім, що повстання надвірних козаків, або Коліївщина, походить від польської служби колійної, тобто, це повстання надвірної міліції шляхетських маєтків. І Ґонта, як представник цієї надвірної міліції, так само як і інші сотники інших менших містечок, вони так само приєднувалися до повстання і становили його основну військову силу. Тому тут говорити лише про одного Ґонту, який зіграв якусь унікальну роль, було би неправильно. Тому що той же Мирон Губа був сотником дідівщинських надвірних козаків. Сашко Довгошиєнко був сотником брусилівських надвірних козаків. Був сотник макарівських козаків Івашко і багато-багато інших сотників, які приєднувалися до цього повстання і брали в ньому дуже активну участь.

Але про Ґонту розповідають багато через те, що збереглося багато польських мемуарів, пов'язаних саме з Уманню, з Ґонтою. Зокрема, це мемуари Павла Младановича, мемуари Вероніки Кребсової, багато художніх творів. Справа в тому, що Польща початку XIX століття намагалася знайти причини, які викликали розпад Речі Посполитої як держави. І вони не знайшли нічого кращого, як звинуватити в усіх гріхах гайдамаків, які своїми діями настільки підірвали державний лад Речі Посполитої, що ця держава з часом сконала.

Марина Фіалко: Пане Євгене, але все-таки. Так, Річ Посполита розпалася. Ви вважаєте, що козаки і Коліївщина зіграли не таку значну роль. То що, можна говорити про те, що Росія, Російська Імперія, Катерина зіграла більшу роль у тому, що розвалилася Річ Посполита?

Євген Букет: Справа в тому, що причини виникнення повстання Коліївщини не спровокувала Російська Імперія. Російська Імперія дуже вдало використала геополітичну ситуацію уже десь в середині повстання, після того як Ґонта і Залізняк проголошують про відновлення козацької держави під час козацької ради. Росіяни розуміють, що вже щось іде не в той бік, і вирішують швидко придушити це повстання.

А на той момент, ми знаємо, що російські війська вже були на Правобережжі, вони зайшли на запрошення польського короля для придушення барської конфедерації. В той час іще був фронт у районі містечок Бар і Бердичів сучасної України між польськими конфедератами, яких підтримувала Туреччина і Франція, і королівськими військами, які підтримувала Росія.

Марина Фіалко: Пане Євгене, і ще про тяглість історії, історичні паралелі. Дуже часто використовують саме Коліївщину та Українську національну революцію 1917-1918 років, все розпочиналося з Холодного Яру.

Євген Букет: З Холодного Яру розпочиналася не лише Коліївщина. Неподалік Холодного Яру знаходилося місто української козацької держави Війська Запорозького, місто Чигирин, там взагалі серце козацької державності. І більше подій, пов'язаних із тією сакральною для українства місциною. Тут є дуже цікаві паралелі, які можна провести з XX та XXI століттям. Це тому, що цей визвольний дух українства час від часу відроджувався сам із себе з різних учасників визвольної боротьби. Якщо брати псевдонім Залізняк (ми не можемо сказати, що це було його справжнє прізвище, тому що в той час він міг мати родове прізвище і повстанський псевдонім), то псевдонім Залізняк, наприклад, мав відомий діяч холодноярської республіки Горліс-Горський.

Також за часів Організації українських націоналістів, наскільки мені не зраджує пам'ять, було з десяток Залізняків у різних повстанських загонах. Так само були Гонти, так само були інші імена ватажків періоду Коліївщини. Якщо брати сьогоднішню війну на сході України, то у нас сьогодні також воюють під псевдонімами Гонта, Залізняк і під іншими псевдонімами, які походять із часів Коліївщини.

А якщо брати саму Коліївщину і заглиблюватися від неї в минуле, то, приміром, Микита Швачка, про якого я написав одну зі своїх книжок, він взяв псевдонім, і більше того, він повторювався у фольклорі з піснями про походи Пилипа Орлика. Був такий полковник у війську Пилипа Орлика - Федір Швачка. Була народна пісня, яку дослідив іще Драгоманов, ця пісня спочатку співалася про Федора Швачку і кошового Гордієнка, а потім співалася про Микиту Швачку і полковника Івана Бондаренка.

Марина Фіалко: Дякую вам, пане Євгене. Пане Ігоре, з того, що щойно нам розповів пан Євген, чимало білих плям, недосліджених сторінок в історії Коліївщини. Говорити як краєзнавець досліджує цю тему, то зрозуміло, треба по постатях досліджувати це все, знаходити джерела в архівах, можливо навіть місцевих, регіональних архівах, зокрема в уманських архівах. Але якщо говорити на загал, на вашу думку, як подається історія Коліївщини зараз? Ви, як редактор відділу історії газети День, популяризація цієї теми, просвітництво саме Коліївщини відчутно зараз, є зацікавленість у цій темі? І чим саме цікавляться люди?

Ігор Сюндюков: Я бачу декілька відчутних течій дискурсів у ставленні до Коліївщини. Український національний визвольний дискурс, його чітко озвучив Юрій Сиротюк, депутат Київради від фракції Свобода, про якого ми говорили. Коліївщина - це переконливий доказ того, що українці готові віддати життя за право жити на своїй Богом даній землі. Оце дуже добре такий дискурс окреслений.

Ліберальний дискурс. Він окреслюється, я вже згадав шановну професора Наталю Яковенко, це справді серйозний наш історик. Але ліберальний дискурс такий: як можна взагалі вихваляти, звеличувати і прославляти вбивць, різунів і кривавих катів? Що мене вразило в позиції пані Наталі Яковенко, а також львівського шановного історика Леоніда Зашкільника, жодної згадки у шкільних підручниках не повинно бути. А якщо згадувати, то осуджувати дуже жорстко.

Марина Фіалко: Це схоже на заборони.

Ілюстрація О. Сластіона до поеми Т. Шевченка «Гайдамаки», 1886. Зображення: Wikimedia

Ігор Сюндюков: Я з вашого дозволу стисло перелічу дискурси. Існує польський дискурс, він зрозумілий. До речі, звертаю увагу, що термін Уманська різанина абсолютно збігається з польським терміном і з концепцією Волинська. Це не випадково. Російський дискурс, про нього уже згадував наш шановний співрозмовник: гайдамаки - це чернь, бунтівники, але позитив у тому, що вони боролися за руську православну віру. Якби було просто поєднати ці всі дискурси, то ми би з вами, я думаю, не приділяли стільки уваги Коліївщині. Справа в тому, що треба шукати історичну правду, яка надскладна. І хоча би той факт, приміром, що Ґонту Шевченко в Гайдамаках подає як фанатика, який борется за волю України до такої міри, що вбиває своїх дітей за те, що вони католики.

Марина Фіалко: Хоча це неправда.

Ігор Сюндюков: Це неправда, я хочу акцентувати. Пізніші історичні дослідження, вірніше, це не історична правда, а художня, Шевченкова. Але з погляду істориків того не було. Більше того, я хочу акцентувати, Ґонта помилував навіть дітей коменданта Умані Младановича. І згодом уже в старі літа, старий Младанович, та дитина, згадував про Ґонту досить шанобливо. А згадаємо, як поляки вчинили з Ґонтою, як вони з ним розправилися.

Марина Фіалко: І Ґонта, будувавши церкви, можна згадати тут і Семена Гаркушу - гайдамака, який був купцем. З Тарасом Шевченком сперечався Куліш, це ще одна тема, яку можна обговорити довкола Коліївщини, ця тема увійшла в класику української літератури.

Пане Ігоре, я би хотіла ще нагадати як закінчилося повстання. Відправна точка закінчення повстання - це 7 липня 1768 року, тобто, декілька місяців проіснувала відновлена Гетьманщина. Такий державний устрій було відновлено, відомо, що в Умані було обрано Залізняка, проте Євген Букет нам говорив, що традиція продовжувалася далі навіть після Уманської трагедії. 7 липня 1768 року російські частини оточили повстанський табір, схопили керівників повстанців, роззброїли їх; решту гайдамацьких загонів було розбито в боях, але остаточно повстання було придушено тільки у квітні-травні 1769 року. Такі історичні дані. Що відбувалося далі? Які уроки з цього повстання, Коліївщини маємо винести ми? Тому що 200 років до 1917 року Холодний Яр жив "тихим життям".

Ігор Сюндюков: Шевченко в Холодному Ярі - це один із найяскравіших творів у Кобзарі, пророкував, що ще полум'я вирветься з Холодного Яру. Це зайве свідчення того, що Шевченко таки був пророком. У XX столітті саме в цих, як абсолютно справедливо сказав пан Євген, сакральних для України місцях, бо поруч і Чигирин, і інші святині, саме там, у Холодному Яру розгорнувся потужний повстанський антибільшовицький рух, про який ми також маємо пам'ятати, який безпосередньо пов'язаний із традицією XVIII століття. Звичайно, не було освячення ножів, це теж цікава деталь Коліївщини.

Багато що зовнішньо виглядало інакше, але за змістом це знову ж таки була боротьба за національне визволення, вже позбавлене релігійної компоненти і національна компонента виглядала дещо інакше, але це була естафета національного визволення. І соціальний момент теж був присутній. Урок дуже простий: від століття до століття історія дуже жорстоко карає тих, хто будучи елітою, будучи або проголосивши себе, як ми бачимо зараз, ставиться до народу як до, пробачте, худоби, як до бидла, позбавляє людей базових соціальних прав. Це завершується дуже страшно і для тих, хто позбавляє, і для тих, хто повстає теж, бо океан крові.

Марина Фіалко: В інших часах ми живемо, зрозуміло, але є доля правди в тому, що будь-яка нація, будь-який народ, якщо це сильна нація, повстає за свої національні інтереси. Свідченням є саме ці події, які відбувалися під час Коліївщини.

Ще трошечки про легенди, щоби додати цікавинки у нашу сьогоднішню розмову. Про золоту грамоту. Дійсно була та золота грамота Катерини II? Чи дійсно була ця грамота? Говорили, ще царська монета якась була. Тобто, ці обіцянки, які не виконані.

Ігор Сюндюков: Справа в тому, що був іще знаменитий Мотронинський монастир поблизу того ж самого Холодного Яру. Його настоятелем був відомий православний священний високого рангу Мельхіседек Значко-Яворський, який був найтіснішим чином пов'язаний із вищою православною ієрархією Російської Імперії, він не раз бував у Петербурзі. За легендою, його приймала навіть матушка-цариця, і вона нібито ще за рік до Коліївщини вручила йому якийсь красивий величезний папір із обіцянками, що давайте, повставайте проти католицької Речі Посполитої, а за це вам будуть вольності, свобода, я вас підтримаю. Як справді Катерина підтримала повсталих, ми знаємо. Того ж Ґонту вона видала на розправу полякам, а решту, Залізняка зокрема, зіслала після довгих тортур у Сибір.

Марина Фіалко: Це ще один урок, який ми маємо винести з Коліївщини - не довіряйте всім обіцянкам, зокрема якщо говорити про повстання, то була обіцянка вольностей від Речі Посполитої від Катерини II, але чим закінчилося, ми знаємо. Завершення для України, для українців, для повстанців, для Коліївщини, затишшя національного руху на довгі-довгі роки.

Ігор Сюндюков: Пані Марино, треба резюмувати, що об'єктивно це повстання зіграло на руку, воно зруйнувало Річ Посполиту в тому вигляді, в якому вона була; зіграло на руку, перш за все, особливо тій самій Катерині II.

Марина Фіалко: Тобто, роль Російської Імперії в тому відчутна і це знову ж таки використали українці.

Ігор Сюндюков: Не тільки роль публічна і свідома, а й позапублічна і несвідома теж.

Марина Фіалко: Наскільки можна зрозуміти ті події і намагатися не судити учасників тих подій? Чому такі намагання на сьогодні, на вашу думку, відчутні у суспільстві? Когось засудити, когось визначити, наклеїти ярмо…

Ігор Сюндюков: Ви порушили дуже цікаве питання. Справа в тому, що ви слушно сказали: часи нині інші, але я хотів би уточнити, зовнішньо інші. Давайте вже чесно визнаємо, що в наших сьогоднішніх соціальних стосунках є певний елемент феодалізму, особистої залежності. У XVIII столітті, добу Коліївщини, особиста залежність була страшною і набувала трагічних форм. Зараз усе, звичайно ж, пом'якшено, але заперечувати наявність феодальної особистої залежності у нас реально, непублічної, неконституційної, незаконної, але вона наявна, було би лицемірством. Тому треба визнати. Відповідно, наслідки.

Ми маємо шанси уникнути цих кривавих страшних зіткнень, колізій, убивств, а наслідки теж будуть трагічними. До речі, ви знаєте, коли ліберали засуджують гайдамаків і Коліївщину за те, що Уманська трагедія, там різні цифри, скільки вбили поляків, євреїв, мінімум дві тисячі, не менше, щонайменше справді загинуло. Деякі називають 10-15-20. А хто згадує про те, що лише українських селян тоді поляки стратили 30 тисяч? Причому певна частина з них була посаджена на палю, четвертована, повішення було найлегшою карою. Ви розумієте, це нещирість і фарисейство. Давайте вже давати повну і об'єктивну картину всього, що коїлося, я закликаю.

Марина Фіалко: Але шукати спільну правду, спільну історію, це найнебезпечніша річ. Пане Ігоре, ви про це писали на сторінках своєї газети, я би хотіла поставити вам запитання про те як нам вийти із тієї ситуації. Зрозуміло, що святкувати нічого, Коліївщина - це просто відзначення дати. Ми маємо знати свою історію, ми маємо розібратися у своїй історії, ми маємо якимось чином винести уроки, висновки тощо. Це, що знову повторюю, історія нічому не вчить, але те, що ми хочемо знати.

Повстанці під дубом, ілюстрація О. Сластіона до поеми Тараса Шевченка Гайдамаки, 1886. Зображення: Wikimedia

Маємо досвід дев'ятого травня в Україні і маємо восьме травня - День примирення і вже День перемоги як такий в Україні не святкується більшою частиною, принаймні, такої традиції вже немає, є День примирення. Щось подібне можна запропонувати у дискусійних історичних моментах, зокрема говорячи про Коліївщину? І як це, на вашу думку, реально можна би було зробити?

Ігор Сюндюков: Безперечно, ви випередили мою думку, я хотів саме про це сказати. Поза сумнівом, ніякої перемоги на зразок Дев'ятого травня в XX столітті тут бути не може. А ось день пам'яті і примирення жертв за моделлю Восьмого, підкреслюю, травня обов'язково потрібний. Коли представники ліберального дискурсу заявляють, що згадувати про це взагалі не потрібно, треба забути ці жахіття, обов'язково треба. Я особисто вважаю, що рішення Київради правомірне. Тим більше, наскільки я знаю, там не було слова "святкувати", там було "відзначити". Це слово з іншим акцентом.

Марина Фіалко: Недаремно говорять про Волинську різанину і з Уманською трагедією проводять деякі паралелі. На вашу думку, щоби примиритися, простити і бути прощеними - формула, яка була запропонована саме до Волинської трагедії, до Волинської різанини. Як на мене, суб'єктивно, вона не прижилася. Чи можна запропонувати, можливо, об'єднати ці дві трагедії у нашій спільній історії уже під якоюсь новою формулою?

Ігор Сюндюков: Мені все ж таки здається, що механічне об'єднання тут навряд чи можливе, тут треба розмежовувати. Щодо Волинської трагедії, я особисто іншої формули не бачу. Хоча я пам'ятаю, що п'ять років тому заступниця міністра закордонних справ Польщі говорила, що вона вважає цю формулу віджилою і неактуальною. А щодо Уманської трагедії, то я би запропонував таку формулу: пам'ятати, зрозуміти і пробачити. Пам'ятати про все, без апологетики.

Ніхто не говорить робити з Гонти бездоганно великого героя, так само із Залізняка. Ніхто не говорить про те, що треба забути про жертви серед поляків, євреїв, про жертви серед українських селян. Історія вимагає пам'ятати все і нікого не зображувати, жодну подію не малювати чорно-білою фарбою, застосовувати всю палітру. Тільки тоді ми, може, наблизимося до об'єктивності, до гуманістичного розуміння цих подій.

Марина Фіалко: Чи можна якось декомунізувати, відійти від тієї радянської моделі подання цих подій? Тому що чимало міфів і стереотипів досі існують. Можливо, мало історики говорять, є мало просвітницьких програм, на вашу думку?

Ігор Сюндюков: Не можу з вами не погодитися, це справді так. А щодо радянських стереотипів, то дуже просто: Коліївщина подавалася винятково як форма класової боротьби, крапка, більше ніяк.

Марина Фіалко: А якою ж це може бути класовою боротьбою, ми вже згадували про те, що і Семен Гаркуша був купцем, і Гонта був з маєтками, це теж потрібно знати і про це теж потрібно пам'ятати. Дякую вам, пане Ігоре.

Авторська програма Марини Фіалко Місце в історії виходить в ефірі Радіо НВ щочетверга в 21:00-22:00